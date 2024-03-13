Бюджетный запрос ВМС США на 2025 год

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Бюджетный запрос ВМС США на 2025 год

Итак, в 2025 году, флот должен получить от промышленности 6 кораблей, (если не будет форс - мажоров, но они, скорее всего будут), поскольку уже начались. По информации news.usni., поставка флоту ПЛАРБ "Колумбия", может быть перенесена на 2028 год. Задержка вызвана проблемами с носовой частью, которую строит верфь HII Newport News Shipbuilding в Вирджинии. Кормовая часть отправлена на General Dynamics Electric Boat в Гротоне, штат Коннектикут, в январе нынешнего года. А вот с носовой частью, пока не понятно.

Кроме того, есть проблемы с ПТЗА, которые изготавливает Northrop Grumman. Причины и сроки задержки не известны и никак не комментируются, ни фирмой изготовителем, ни флотским руководством. Смещение сроков, влечет за собой продление сроков эксплуатации ПЛАРБ типа "Огайо". Это, соответственно, ведет к увеличению расходов. Пять последних "Огайо" должны будут пройти полуторагодичный ремонт, который продлит их срок службы на три года. Не самое разумное расходование бюджетных средств. Где и как будут происходить эти ремонты, тоже пока не понятно, поскольку и заводы-изготовители и государственные центры
ремонта и обслуживания ПЛ загружены работой на годы вперед.



Пяти самым старым эсминцам типа "Арли Бёрк" тоже продлевают сроки эксплуатации.

Заказ очередного авианосца CVN-82 передвигается с 2028 финансового года, на 2030 год, что соответственно повлечет за собой продление сроков эксплуатации авианосцев типа "Нимиц". Однако "Нимиц" должен был списываться в 2023 году, ему продлили срок до нынешнего года. "Дуайт Эйзенхауэр" подлежал списанию в нынешнем году, ему продлили срок службы до 2026 года. Кому теперь будут продлевать сроки эксплуатации - вопрос интересный, поскольку графики ремонта и БС американских авианосцев и так не выдерживались. А последняя "демонстрация мускулов", когда в море одновременно находилось пять авианосцев, еще больше усугубила ситуацию.

Флот получит одну МАПЛ типа "Вирджиния", два эсминца типа "Арли Бьерк", фрегат "Констелейшн", УДК типа "Сан-Антонио" и один средний десантный корабль, по которому только начато строительством и никакой конкретики по нему нет. Причем заказ на изготовление БУГАС для фрегатов "Констелейшн" размещен во Франции. То ли промышленность США утратила компетенции производства этих систем, то ли их изготовление во Франции обойдется дешевле.

Интересен список кораблей, идущих на списание. Вообще, флот хотел списать 19 единиц, но конгресс каждый год тормозит этот процесс.

За последние несколько лет конгрессмены не разрешили адмиралам списать 35 кораблей и вспомогательных судов. Понемногу списывают, но процесс идет не так быстро, как хотелось бы флотским. Списание двух крейсеров УРО типа "Тикондерога" вполне понятно - возраст и техническое состояние. Адмиралы вообще хотят списать 5.

Но списать хотят и два "литоральника" - "Монтгомери" и "Джексон", возрастом 7 и 8 лет соответственно. Фактически новые корабли. Есть правда, слабая надежда, что их продадут и хоть как-то компенсируются расходы на их строительство.

Продолжается сокращение личного состава. На 2025 год, запланировано денежное содержание на 332 300 человек, военнослужащих и гражданского персонала. На 2024 год бюджетный запрос предполагал 347 000 человек. Хотя и предполагается увеличение денежного содержания для военнослужащих, в среднем на 4,5 % и для гражданских на 2%.

В целом, можно констатировать, что "просадка" ВМС США, как по корабельному составу (в 2025 году будет 287 активных боевых и вспомогательных единиц), так и по людям, не просто продолжается, но и усиливается. Ежегодно списывается кораблей больше, чем получают от заводов. А в ожидании ремонта или списания находится еще больше. Число желающих служить на флоте, так же стабильно сокращается. Учитывая усиливающуюся конкуренцию с Китаем, логика и ход мыслей людей в Вашингтоне не понятны.
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3 комментария
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  1. Елис_С Ранг пользователя
    Елис_С
    +1
    Сегодня, 06:37
    "просадка" ВМС США, как по корабельному составу (в 2025 году будет 287 активных боевых и вспомогательных единиц), так и по людям, не просто продолжается, но и усиливается.

    И они(амеры) хотят всем свои правила диктовать?
    1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 06:45
      Цитата: Елис_С
      И они(амеры) хотят всем свои правила диктовать?

      Да конечно! Разве это флот? Курам на смех wassat
  2. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 07:32
    То что авик перенесли на 30й год это означает что сдадут военным в 30м, а не то что стоить только тогда начнут. Впрочем у них промка позволяем авик в три года делать легко.

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