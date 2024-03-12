То, что руководство Армении взяло курс на Запад, в последнее время уже стало очевидном. Собственно, как и то, что на правительство Пашиняна оказывают прямое влияние «заокеанские стратеги».Резкое ухудшение отношений с Россией, нескончаемые обвинения со стороны Еревана в адрес нашей страны и курс на евроинтеграцию. Все это очень напоминает украинский сценарий 2013 года.Впрочем, исходя из заявлений и действий американских властей, вполне вероятно, что в Армении прямо сейчас создается новый антироссийский режим, который сменит киевский после поражения последнего в текущем противостоянии.Так, администрация Байдена представила проект бюджета на 2025 год, который среди прочего предусматривает выделение немалых средств на поддержку зарубежных партнеров.Что характерно, в нем не предусмотрена дополнительная помощь Киеву, так как в Палате представителей США до сих пор идут споры касательно 61 млрд долларов, которые Белый дом хочет выделить на поддержку Украины в этом году.В то же время руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе недавней пресс-конференции заявил журналистам, что администрация США предлагает выделить 52 млн долларов на поддержку Армении в 2025 году.Со слов американского чиновника, эти средства могут быть направлены на «повышение экономической и демократической устойчивости» Еревана, а также укрепление его связи с Западом.Напомним, что недавно премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ представляет угрозу для национальной безопасности его страны. Ранее он приостановил участие Еревана в альянсе.В свою очередь, в сентябре прошлого года на территории Армении прошли совместные учения армии страны с подразделениями ВС США.

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