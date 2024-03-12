Администрация США предлагает предоставить Армении 52 млн долларов помощи в 2025 финансовом году

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Администрация США предлагает предоставить Армении 52 млн долларов помощи в 2025 финансовом году

То, что руководство Армении взяло курс на Запад, в последнее время уже стало очевидном. Собственно, как и то, что на правительство Пашиняна оказывают прямое влияние «заокеанские стратеги».

Резкое ухудшение отношений с Россией, нескончаемые обвинения со стороны Еревана в адрес нашей страны и курс на евроинтеграцию. Все это очень напоминает украинский сценарий 2013 года.



Впрочем, исходя из заявлений и действий американских властей, вполне вероятно, что в Армении прямо сейчас создается новый антироссийский режим, который сменит киевский после поражения последнего в текущем противостоянии.

Так, администрация Байдена представила проект бюджета на 2025 год, который среди прочего предусматривает выделение немалых средств на поддержку зарубежных партнеров.

Что характерно, в нем не предусмотрена дополнительная помощь Киеву, так как в Палате представителей США до сих пор идут споры касательно 61 млрд долларов, которые Белый дом хочет выделить на поддержку Украины в этом году.

В то же время руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе недавней пресс-конференции заявил журналистам, что администрация США предлагает выделить 52 млн долларов на поддержку Армении в 2025 году.

Со слов американского чиновника, эти средства могут быть направлены на «повышение экономической и демократической устойчивости» Еревана, а также укрепление его связи с Западом.

Напомним, что недавно премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ представляет угрозу для национальной безопасности его страны. Ранее он приостановил участие Еревана в альянсе.

В свою очередь, в сентябре прошлого года на территории Армении прошли совместные учения армии страны с подразделениями ВС США.
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    22 комментария
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    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 10:07
      Природа не терпит пустоты и потому на место беззубой и безвольной политики России в Армению заходит зубастая и нахрапистая политика США.
      Закон природы. hi
      1. Пензяк Ранг пользователя
        Пензяк
        +5
        Сегодня, 10:12
        А как, интересно, надо потратить 52 ляма зелени, чтобы демократическая устойчивость армян (!) повысилась. Ладно там экономическая, но демократия и... хачи?????
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          -1
          Сегодня, 10:17
          А как, интересно, надо потратить 52 ляма зелени, чтобы демократическая устойчивость армян (!) повысилась...

          Тут всё достаточно просто - то что не умеете делать вы не значит что это не умеют делать другие.
          Янки не раз доказали реальными делами как они умеют делать.

          За примером далеко ходить ну нужно достаточно только посмотреть на Украину - мы вбухали в неё более 200 млрд. долларов (со слов В.В. Путина) и получили геморрой на своей границе, а янки 5 млрд. долларов (со слов В. Нуланд) и получили преданных вассалов. hi
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            0
            Сегодня, 10:34
            а Вы не думали что Пашинян может играть в темную в Западом (?)
            а у Запада просто без вариантов (!)
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 10:28
          Цитата: Пензяк
          А как, интересно, надо потратить 52 ляма зелени, чтобы демократическая устойчивость армян (!) повысилась.

          Как и в Киеве, рассуют по карманам Пашинян со товарищи. Демократия лимитрофов.
        3. HAM Ранг пользователя
          HAM
          0
          Сегодня, 10:28
          На Кубани если видишь драную гнилую "шестёрку" вишнёвого цвета,будь уверен - за рулём армянин...а теперь на деньги дяди Сэма они пересядут на "американцев"...как это возможно? у них чётко поставлено-если на "родине" появились деньги,то надо ей помочь освоить....ломанутся в "гости"....А Родину можно любить издалека...
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 10:14
        Россия всегда помогала всему народу дружественной страны, а ШТАТЫ подкупали и шантажировали только элиту этой страны... Почувствуйте разницу!!! Может с элитой оно конечно и эффективней, но мы не Штаты - мы с ними разные... Мы спасаем свои души, а они свои задницы и этим всё сказано!!! am
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +2
          Сегодня, 10:28
          Россия всегда помогала всему народу дружественной страны, а ШТАТЫ подкупали и шантажировали только элиту этой страны...

          Ваша гуманистическая позиция чисто по-человечески понятна и приятна, но с прагматической точки зрения у простого населения России может на определённом этапе возникнуть закономерный вопрос - "А ради чего нужно жертвовать своими отцами, мужьями, сыновьями и внуками, чтобы защищать и освобождать греков, болгар, чехов, словаков, поляков, немцев, грузин, румын, венгров, малороссов и тех же армян, чтобы потом сносить оскорбления, угрозы, санкции и подлость от них вместо заслуженной благодарности?".
          Нам это надо? stop
      3. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +6
        Сегодня, 10:15
        Армения, это балласт для России, она не имеет ни военного ни экономического приоритета, это не Украина с выходом к Черному морю и отодвиганием НАТО, у нас нет общей границы, а станцию раннего обнаружения расположенную в Армении вполне можно заменить. Давно пора нанести экономический удар по Пашиняну отправив на историческую родину дядю Ашота и 1,5 млн. его племянников, вот он обрадуется. Для России логичнее развивать отношения с Азербайджаном.
      4. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        Сегодня, 10:18
        Похоже,что в США армянское лобби круче еврейского.
    2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +4
      Сегодня, 10:09
      Стесняюсь спросить...
      И кто теперь будет спорить о том, что доллар совсем не деньги, а оружие?
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 10:09
      Ну всё армяне разжиреете... На что такие деньжищи тратить то будете...??? laughing
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 10:26
        Пашинян и его ближайшее подсуетятся. Надо же где то домик прикупить, или островок какой. Найдут куда.
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:34
        Цитата: Lev_Russia
        Ну всё армяне разжиреете... На что такие деньжищи тратить то будете...???

        Пашинян домик в Лондоне прикупит, деток туда отправит, подальше от греха.
    4. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 10:11
      . администрация США предлагает выделить 52 млн долларов на поддержку Армении в 2025 году.

      Это жжжж неспроста.... новый полигон готовят.... краина не оправдала надежд....
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 10:13
      А рядом Алиев и султан. Первый уже потребовал вернуть четыре нас. пункта. Второй явно поможет братскому азербайджанскому народу в случае кипеша.
    6. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      +1
      Сегодня, 10:13
      То, что руководство Армении взяло курс на Запад, в последнее время уже стало очевидном

      Вообще то это было очевидно не только в последнее время. Другое дело что не для всех... Опять те же грабли...
    7. Ig sura Ранг пользователя
      Ig sura
      +1
      Сегодня, 10:16
      Ну тогда стоит подумать а стоит и дальше подкармливать Пашиняна скидочным глазком может стоит повысить стоимость газа и других ресурсов чтобы Пашинян не вертел хвостом
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 10:18
      администрация США предлагает выделить 52 млн долларов на поддержку Армении в 2025 году.
      Чтобы получать больше, как украина, войну развязать не могут, но очевидно пообещали "спонсорам" пакостить России много и долго. Пашинян и его сторонники уверены, что путь к "богатой и счастливой" жизни каждого армянина лежит через конфронтацию с Россией. Итог будет еще плачевней чем на украине - нищета, полная зависимость от "друзей" и Азербайджан под боком. Были армяне, но очевидно все вышли. Кто похитрее давно в России с российским гражданством.
    9. tralmaster Ранг пользователя
      tralmaster
      +1
      Сегодня, 10:22
      Это что они Пашику эзарплату за год сразу хотят выдать. Как армяне терпят такое, их ниже папуасов опускаю. 52 мл.
    10. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 10:30
      Вот это и есть те серебренники , которые положены Иуде .
    11. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 10:31
      Администрация США предлагает предоставить Армении 52 млн долларов помощи в 2025 финансовом году
      belay Неожиданное решение. feel Решили Макрона потеснить?

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