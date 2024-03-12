Российские войска продвинулись на Авдеевском направлении в районе Невельского и Тоненького
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После взятия донецкого города Авдеевка в прошлом месяце бои с подразделениями ВСУ продолжаются в районе населенных пунктов вокруг города.
В частности, сообщается о столкновениях близ населенных пунктов Бердычи, Орловка и Тоненькое на Авдеевском направлении. А восточнее поселка Невельское российским войскам удалось занять полосу шириной до одного километра и продвинуться вглубь фронта на некоторых участках до 600 метров.
Как сообщает издание «Донецк Медиа», в районе села Бердычи противник провел ряд атак при поддержке авиации и занял два опорных пункта вдоль ж/д полотна. Однако, по данным издания, ВС России удалось продвинуться севернее и южнее села Тоненькое вглубь до одного километра, заняв пять вражеских опорных пунктов. При этом по противнику наносились удары, в том числе и с помощью РСЗО и ТОС. Работала и наша авиация.
Для удержания позиций вокруг Авдеевки сюда прибыли дополнительные силы ВСУ – 25-я отдельная воздушно-десантная бригада и 61-я отдельная механизированная бригада.
Также упорные бои идут и за населённый пункт Орловка, что в нескольких километрах к западу от Авдеевки.
В общем, территория, подконтрольная ВС России вокруг города Авдеевка, планомерно расширяется. Однако командование ВСУ бросает всё новые и новые резервы.
Официальный сайт Минобороны РФ
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