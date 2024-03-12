Российские войска продвинулись на Авдеевском направлении в районе Невельского и Тоненького

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Российские войска продвинулись на Авдеевском направлении в районе Невельского и Тоненького

После взятия донецкого города Авдеевка в прошлом месяце бои с подразделениями ВСУ продолжаются в районе населенных пунктов вокруг города.

В частности, сообщается о столкновениях близ населенных пунктов Бердычи, Орловка и Тоненькое на Авдеевском направлении. А восточнее поселка Невельское российским войскам удалось занять полосу шириной до одного километра и продвинуться вглубь фронта на некоторых участках до 600 метров.



Как сообщает издание «Донецк Медиа», в районе села Бердычи противник провел ряд атак при поддержке авиации и занял два опорных пункта вдоль ж/д полотна. Однако, по данным издания, ВС России удалось продвинуться севернее и южнее села Тоненькое вглубь до одного километра, заняв пять вражеских опорных пунктов. При этом по противнику наносились удары, в том числе и с помощью РСЗО и ТОС. Работала и наша авиация.

Для удержания позиций вокруг Авдеевки сюда прибыли дополнительные силы ВСУ – 25-я отдельная воздушно-десантная бригада и 61-я отдельная механизированная бригада.

Также упорные бои идут и за населённый пункт Орловка, что в нескольких километрах к западу от Авдеевки.

В общем, территория, подконтрольная ВС России вокруг города Авдеевка, планомерно расширяется. Однако командование ВСУ бросает всё новые и новые резервы.

  • Официальный сайт Минобороны РФ
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19 комментариев
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  1. nPuBaTuP Ранг пользователя
    nPuBaTuP
    +1
    Сегодня, 11:59
    Так Зеленский сказал что остановил наступление и у них все хорошо....
    Неужто соврал?)
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      -1
      Сегодня, 12:03
      В районе Авдеевки.

      Каждые несколько часов, как сообщают вражеские ресурсы, российские штурмовые группы проводят наступательные атаки в районе села Бердычи. В свою очередь, противник бросает танковый кулак и пехоту, проводя контратаки. ВСУ применяют в Бердычах авиацию. Врагу удалось вытеснить наши войска на восточную окраину поселка, а также занять два опорных пункта вдоль ж/д полотна.

      Тем временем мотострелковые подразделения продвинулись в глубину до 1 км на севере и юге Тоненького. Наши бойцы выбили противника из пяти опорных пунктов. Уничтожены пикапы, ББМ и миномётные расчёты. В н.п. Тоненькое продолжаются тяжёлые бои. Противнику пока удается удерживать часть села, при этом неся колоссальные потери. Дополнительные бригады ВСУ продолжают прибывать к Авдеевке.

      В Орловке зачищена северная окраина, северо-западная часть все ещё под ВСУ. Со стороны н.п. Орловка наши штурмовые группы пробились к н.п. Семёновка. Идут бои на подступах. Противник упорно сопротивляется.Авиация ЦВО в течение суток наносила удары по противнику на западной окраине н.п. Орловка,в районе садовых участков между н.п. Орловка и Тоненькое, а также на западной окраине н.п. Тоненькое.


      ВС РФ вошли в район Первомайское с северной стороны, обогнув пруд. В н.п.Первомайское ночью противник начал отступать в сторону Нетайлово.


      https://donbasstoday.ru/vs-rf-prodavili-oboronu-vsu-v-sele-krasnoe-karta-boevyh-dejstvij/
    2. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 13:02
      Смотря что считать "остановил". Формально продвижение есть. Практически , такими темпами можно еще 10 лет до Днепра идти. Констатировать можно то что никакого обрушения фронта и разгрома не произошло.По крайней мере стратегически. А подвижки фронта в 5-10 км особой роли не играют. Да и подвижки эти даже не на всем фронте, а только на некоторых участках.
      Так что он вполне может говорить что остановил. Это отдельное спасибо нашим турбопатриотичным СМИ. Которые из взятия 1 городка и 5 деревень устроили курскую битву. Сами раздули , а теперь когда результат , так себе то дали Зе возможность приписать себе победу. Короче Бахмут наоборот в медийном плане.
    3. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 13:02
      Как обычно... А когда он не врал? Враньё и желание халявы - основные черты с той стороны лбс
  2. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +4
    Сегодня, 12:02
    Как сообщает издание «Донецк Медиа», в районе села Бердычи противник провел ряд атак при поддержке авиации...

    Надо бы сказать волшебные слова нашему командованию "Раз, два, три, горшочек не вари", а то уж больно живучая на Украине авиация. Такие "горшочки" в доме не спрятать.
    "Птички" не маленькие и из космоса должны быть видны места их взлёта и посадки. hi
  3. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 12:04
    Походу, Зеленский не соврал.
    Тормознуть таки смогли.
    При этом, каждый день подрастает линия укреплений, в которую можно и упереться в конце концов.
    Надеюсь, старшие товарищи знают, что с этим дальше делать. soldier
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      0
      Сегодня, 12:15
      Тормознули постоянно вводя в бой всё новые и новые резервы и бросая их в атаки.Потери у ВСУ там громадные.Всё по методичке Сырского.Про Сырского.

      В киевских пабликах возникла настоящая паника из-за удара российских войск по донецкой Красногоровке. Напомним, ВС России накануне атаковали командный пункт ВСУ в данном городе. При этом, по ряду сведений, в тот самый момент там мог находиться главком украинской армии Александр Сырский.

      «УкроСМИ сообщают о мощном прилете в район, где в тот момент находился главком ВСУ Сырский. Пишут о ликвидации "очень больших военачальников" в Красногоровке», - отметил в своем Телеграм-канале политолог Руслан Осташко.

      Однако официальной информации о гибели Сырского пока нет. Не говорят об этом ни в Киеве, ни в Москве.


      Красногоровка севернее Марьинки. Российская армия всё глубже заходит в город. Вчера был нанесен мощный удар по штабу ВСУ с высокопоставленными офицерами.

      По Авдеевке без изменений. Позиционные бои в центре и на окраинах Орловки, Тоненьком и Бердычах.
      1. Кронос Ранг пользователя
        Кронос
        +3
        Сегодня, 12:22
        Про резервы это мантра еще с 2022 года почему неделями и месяцами бои за деревни идут.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +1
          Сегодня, 12:28
          Контратаки.И враг с потерями не считается.Кстати по-моему пятый Abrams завалили.
          Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 12 марта 2024
          Российская армия продолжает владеть инициативой по всей линии боестолкновения. Так, на Донецком направлении подразделения «Юг», улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в окрестностях Красногоровки, Раздоловки и Белогоровки. Бойцы также отбили атаку противника в окрестностях Новомихайловки.

          По данным Министерства обороны РФ, потери ВСУ на этом направлении - до 180 военных, САУ «Акация» и другая техника.

          ОТБИЛИ 11 КОНТРАТАК
          Подразделения «Центр» на Авдеевском направлении, заняв более выгодные рубежи, разгромили ВСУ в окрестностях Калиново, Майорска и Розовки. Также отражены одиннадцать контратак противника в окрестностях Новобахмутовки, Бердычи, Орловки и Тоненького. ВСУ потеряли на этом направлении более 430 военных, танк «Abrams», САУ М109 «Paladin» и другую технику. Помимо этого, уничтожены два склада боеприпасов противника.


          https://www.donetsk.kp.ru/daily/27577/4902439/
          1. курвиметр Ранг пользователя
            курвиметр
            0
            Сегодня, 12:34
            Я так понял, что там не только враг с потерями не считается.
            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              +1
              Сегодня, 12:40
              Для ВСУ ситуация осложнилась.Не знаю насколько верна информация про ФАБ за 150 км.Если подтвердится,то хорошо.

              Кроме того, подразделения российской 238-й бригады, как сообщается в аналитике DS, наносят артиллерийские удары, в том числе по позициям ВСУ в Красногоровке, Новомихайловке, Угледаре, Шевченко (в общей сложности в 12 населенных пунктах). Вражеские военные счетоводы насчитали 323 обстрела на участке фронта от Красногоровки до Гуляйполя только за одни сутки.

              Админ 79-й ОДШБр «Миколаїв» пожаловался на мощнейший авиаудар по Новомихайловке. Все, что раньше казалось адом, потускнело за один день 10 марта. Он привел слова самостийных зенитчиков, которые утверждают, что новые барражирующие русские ФАБы запускаются на расстоянии 150 км от ЛБС.

              «И что с этим делать? Никто не знает. Остается молиться за наших защитников.
              Без ПВО и БК р..ня бьет без остановки по нашим танкам. Лео, Абрамсы, хорошо, конечно, но, во-первых, их мало, а, во-вторых, по сути, это те же 64/72/80-ки. Не хуже, но и не лучше. Комфортнее, это да. Но какой в этом смысл, если в них все равно погибают захисники, причем без видимого ущерба к...пам", — жалуется побратимам «херой» с ником @odshbr79.


              https://svpressa.ru/war21/article/407990/
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:09
    командование ВСУ бросает всё новые и новые резервы.
    А ведь резервы не бесконечны. Тогда спрашивается, как и какими силами ВСУ планирует новое "контрнаступление" уже летом этого года? Будут снимать с белорусского направления, что мало вероятно или надеются на мобилизацию?
  5. Ломастер Ранг пользователя
    Ломастер
    0
    Сегодня, 12:14
    Упустили момент, когда можно и нужно было гнать деморализованного врага по степям километров 30-40. А теперь та же тупая бойня в лоб.
    1. Кронос Ранг пользователя
      Кронос
      +4
      Сегодня, 12:20
      Не было такого момента в принципе.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        +1
        Сегодня, 12:33
        Был. Несколько дней, когда бандеры побежали из Авдеевки.
        1. Кронос Ранг пользователя
          Кронос
          +2
          Сегодня, 12:41
          Ну так попытались за эти несколько дней сходу атаковать в разных направления и все равно наткнулись на сильное сопротивление.
          1. Ломастер Ранг пользователя
            Ломастер
            0
            Сегодня, 12:46
            В этом и кроется причина неудач. Наши боятся, что ли прорывов и широких обхватов хотя бы на ограниченном ТВД. Когда бандеры гнали нас в Харьковской области, они не брали в лоб поселки, а ходили их и замыкали в котёл. У наших же ни одного котла! Что под Соледаром, Северодонецком, Артемовском, что теперь под Авдеевкой. Дают выйти, очухаться и снова отбиваться. Вот это напрягает и бесит.
            1. Кронос Ранг пользователя
              Кронос
              0
              Сегодня, 12:48
              Для котлов надо кратно больше войск и техники чтобы их замкнуть + умения это сделать.
        2. МиВи Ранг пользователя
          МиВи
          0
          Сегодня, 13:02
          Побежали неожиданно. Поскольку новые позиции ВСУ не были оборудованы, то ожидалось, что будут отступать тогда, когда они будут готовы. Поэтому, оперативных планов и развёрнутых резервов для преследования ещё не было. А беспорядочное наступление может быть хуже беспорядочного отступления. С древних времён существует такой очень эффективный тактический приём как показное отступление для провоцирования противника на неподготовленную и губительную атаку. Рак в руке лучше щуки в реке.

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