Йеменские хуситы из повстанческого движения "Ансар Аллах" атаковали следовшее в Красном море под флагом Либерии коммерческое судно Pinocchio, которое было идентифицировано как принадлежащее американской компании.Как заявил военный представитель повстанческой группировки Яхья Сариа, американское судно было атаковано несколькими противокорабельными ракетами. При этом зафиксированы точные попадания. Представитель хуситов также заявил, что повстанцы намерены расширить свои атаки на израильские и западные суда во время священного для мусульман месяца Рамадан, чтобы таким образом выразить поддержку народу Палестины.По данным открытых источников, контейнеровоз Pinocchio следовал из саудовского порта Джидда в направлении Суэцкого канала. Несмотря на то, что информация о владельце судна недоступна, известно, что американские судовладельцы нередко используют флаги Либерии и других африканских стран.Также сообщается, что благодаря атакам йеменских хуситов в Красном море на 40% повысился спрос на железнодорожные грузовые перевозки через Россию. Значительная часть грузов из Азии в Европу перевозится по железной дороге через Казахстан в Россию и далее в Белоруссию.Тогда как сроки доставки груза из Китая в Германию морским путем в обход контролируемых хуситами районов Красного моря составляют 50-55 дней, перевозка железнодорожным путем через Россию занимает 25-30 дней.

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