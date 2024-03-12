«Лучше, чем три месяца назад»: Зеленский заявил об остановке наступления российских войск под Авдеевкой

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«Лучше, чем три месяца назад»: Зеленский заявил об остановке наступления российских войск под Авдеевкой

Украинская армия сумела стабилизировать фронт, ситуация на линии боевого соприкосновения намного лучше, чем было три месяца назад. С таким заявлением выступил Зеленский.

Президент Украины дал интервью французскому телеканалу BFMTV, в котором рассказал, что ВСУ сумели остановить наступление российской армии под Авдеевкой, стабилизировав линию фронта. Сейчас ВС России якобы несут "огромные потери", атакуя выстроенную обороны ВСУ. В общем, все намного лучше, чем было еще три месяца назад.



У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских дронов

- заявил Зеленский, так и не пояснив, куда могли деться эти "трудности" при отсутствии западной помощи.

Также забыл он рассказать, какими усилиями ВСУ удалось остановить продвижение российских войск под Бердычами, куда пришлось бросать бригады из стратегического резерва. Сейчас эти бригады стачиваются российской артиллерией и авиацией только для того, чтобы в Киеве могли рассказать, как у них все хорошо. В бой брошены тщательно сберегаемые американские танки, часть из которых уже потеряна, а новых США не дадут.

Ну, и, возвращаясь к интервью Зеленского. Французский телеканал не мог не затронуть тему возможной отправки войск НАТО на Украину, о чем ранее заявлял Макрон. На этот вопрос украинский президент заявил, что войск ему не надо, якобы свои есть, а вот оружия и боеприпасов хотелось бы побольше. Еще можно прислать советников и инструкторов, а также технический персонал для обслуживания выходящей из строя западной техники.
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    40 комментариев
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    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +8
      Сегодня, 10:38
      Зеленский соврёт и глазом не моргнёт.Конечно обстановка без Авдеевки лучше чем с Авдеевкой.Ага.
      1. usr01 Ранг пользователя
        usr01
        +2
        Сегодня, 10:46
        Цитата: neworange88
        ...без Авдеевки лучше чем с Авдеевкой...

        Да куда ж еще лучше??? recourse Под Львовом? wink
      2. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        -3
        Сегодня, 10:47
        Крах Украины неизбежен, уже летом фронт посыплется и это не ура патриотизм, посудите сами в России пройдут легитимные выборы Президента, а на Украине их не будет, Зеленский будет де юре вне закона, далее выборы в Европарламент, а там правые силы возьмут большинство и прощай Украина и НАТО, далее предвыборная компания в США не до Украины будет........ в отсутствии боеприпасов неньке не долго трепыхаться, фронт покатится на Запад.
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          +2
          Сегодня, 10:50
          Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать! (с)
          1. Silver99 Ранг пользователя
            Silver99
            0
            Сегодня, 10:52
            - Это ты правду сказал, Копченый. А вся правда состоит в том, что я, сильный и умный молодой мужик, трачу свою жизнь на то, чтобы освободить наш народ от таких смрадных гадов ! (с)
            1. Копчёный Ранг пользователя
              Копчёный
              -5
              Сегодня, 10:55
              Я серьёзно. Попробуйте себя на литературном поприще чтоле. Фантазия развита очень даже.
              1. Громовик Ранг пользователя
                Громовик
                0
                Сегодня, 13:00
                Да это ж новый Зорич или Злотников laughing Я бы почитал его книги, как русские звёздные десантники в тельняшках поверх скафандра мочат космических ящеров.
        2. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +3
          Сегодня, 11:01
          А кого будет на том западе волновать легитимный Зеленский или нет. И с чего это на Украине будут отсутствовать боеприпасы. Запад давал, даёт и будет давать боеприпасов ровно столько, сколько посчитают нужным для реализации своих планов.
          1. двейра63 Ранг пользователя
            двейра63
            0
            Сегодня, 12:45
            Конечно оружие будут давать, особенно если посчитают стоимость Абрамсов и стоимость снарядов, их подбивших)).
            1. Владимир М Ранг пользователя
              Владимир М
              0
              Сегодня, 12:50
              Абрамс всего лишь танк в чем то лучше, а в чем то хуже других.... Тогда уж считайте и стоимость того же А-50.
        3. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 12:20
          Цитата: Silver99
          уже летом фронт посыплется

          летом не пропадай только
          хотя кто знает ,может тебя и лично попросят принять участие в "крушении фронта"

          или ты из этих - кому за 50? и поэтому такой смелый в суждениях?
        4. Комментарий был удален.
      3. Юрий_Я Ранг пользователя
        Юрий_Я
        +3
        Сегодня, 10:54
        Точно так, хотелось бы каждый день все лучше и лучше, до полного уничтожения нацизма и сокращения до нуля их территории
      4. Хибинский Пластун Ранг пользователя
        Хибинский Пластун
        +2
        Сегодня, 10:57
        У бандер была бы действительно катастрофа на фронте, если б регулярно обрабатывали б днепровские мосты, самое узкое место логичтики. Но вот загадка- их не трогают, все два года.
        1. blackcat Ранг пользователя
          blackcat
          0
          Сегодня, 11:29
          Видимо всё-таки теплится надежда, что эти мосты достанутся нам не тронутыми am
          1. Андрей Москвин Ранг пользователя
            Андрей Москвин
            +2
            Сегодня, 11:45
            Неужели кто-то надеется, что хоxлы не подорвут эти мосты, если будет угроза их оставления ими ?
            1. blackcat Ранг пользователя
              blackcat
              -1
              Сегодня, 11:48
              В великую отечественную так иногда случалось , в случае глубоких , кинжальных прорывов и предварительных захватов мостов диверсионными группами и удержании их am до подхода основных сил
          2. Ivan№One Ранг пользователя
            Ivan№One
            0
            Сегодня, 12:23
            Цитата: blackcat
            Видимо всё-таки теплится надежда, что эти мосты достанутся нам не тронутыми am
            "надежды юношей питают"
            все проще - их уничтожать нечем...
            но если кому-то хочется верит в другое ,что тут поделаешь
            "эти мосты достанутся нам не тронутыми" - зачем? на правый берег наступать? до львова?
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 10:43
      в котором рассказал, что ВСУ сумели остановить наступление российской армии под Авдеевкой, стабилизировав линию фронта. Сейчас ВС России якобы несут "огромные потери", атакуя выстроенную обороны ВСУ. В общем, все намного лучше, чем было еще три месяца назад.


      Интересная интерпретация. Потеря Авдеевки это лучше, чем она была, а зачем тогда обороняли. Давно бы бросили и отошли. А насчет остановили, ещё не вечер.
    3. Комментарий был удален.
    4. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      0
      Сегодня, 10:46
      Украинская армия сумела стабилизировать фронт

      Скорее это сделала весенняя распутица.
      1. golen Ранг пользователя
        golen
        -1
        Сегодня, 10:54
        Нет. Это с ним сделал кокс.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 11:11
        Пришлось длительное время прогрызать оборону в Авдеевке.Соответственно понесли потери.Наствпать месяцами,без продуху непросто.Да,остановились.Надеюсь,что временно
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 10:48
      У Зеленского, что не выступление, то шедевр вранья замешанного на амбициях. Одно объявление количества украинских потерь чего стоит. Главное умело "зраду" переформатировать в "перемогу".
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        0
        Сегодня, 11:02
        winked Только вот беда. Любая их скороспелая "перемога" жизнью в мгновения ока превращается в добротную зраду
    6. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +3
      Сегодня, 10:48
      "Еще можно прислать советников и инструкторов, а также технический персонал для обслуживания выходящей из строя западной техники".
      А он и правда подумал, что ему пришлют штурмовые бригады наты? В Парижу кеклы будут кофэ попивать на Монмартре, а лягушачьи легионеры ложится в окраинский чернозем? Правда?
    7. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 10:48
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Также забыл он рассказать, какими усилиями ВСУ удалось остановить продвижение российских войск под Бердычами, куда пришлось бросать бригады из стратегического резерва.

      Сейчас Первомайское и Красногоровку возьмут и пойдут дальше сквозь Бердычи и Очеретино . Оперативную паузу, взятую ВС РФ тоже можно выдавать за свои перемоги ,этого у Киева не отнять , молодечики . laughing
      1. tkoh
        tkoh
        -3
        Сегодня, 11:28
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Оперативную паузу, взятую ВС РФ тоже можно выдавать за свои перемоги ,этого у Киева не отнять , молодечики .

        Только вот оперативная пауза с лета 2022 похоже. Тогда ВВП сказал что войскам надо отдохнуть после освобождения Северодонецка и Лисичанска
    8. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +5
      Сегодня, 10:50
      ну это так,очередной жидкий стул от клоуна...а вот злые языки поговаривают что в рядах всук назревает некая "оппозиция" , при чём с боевым крылом, и если это так, как правило дыма без огня не бывает, то ситуация для хунты скажем так не столь радужная как у главного наркота
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:59
        Цитата: Крымский партизан 1974
        вот злые языки поговаривают что в рядах всук назревает некая "оппозиция" , при чём с боевым крылом, и если это так, как правило дыма без огня не бывает, то ситуация для хунты скажем так не столь радужная как у главного наркота

        Уберут наркошу, заорут что они за Россию, подпишут очередной "мирняк", а через три года опять полезут фашистские полчища.
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 11:10
          Уберут наркошу, заорут что они за Россию, подпишут очередной "мирняк", а через три года опять полезут фашистские полчища.
          ..это вряд ли..потому как обозленные военные начнут мочить нацистских психопатов, кровищи будет столько что ни какая демография уже не восстановит население...ну и главное...империя лжи потеряет моментально интерес к бандерлянду..и ни о какой помощи не будет идти и речи.....будем посмотреть...во всяком случае мои прогнозы зачастую сбываются
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 11:16
        Цитата: Крымский партизан 1974
        а вот злые языки поговаривают что в рядах всук назревает некая "оппозиция"

        Да не просто злые языки говорят, а РИА Новости пишет:

        МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские военные, недовольные киевским режимом, планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая будет добиваться свержения власти террористическими методами, следует из переписки в закрытом чате ParaBelum, доступ к которому получили российские силовые структуры.
        Скриншоты из чата есть в распоряжении РИА Новости.

        Подробности по ссылке.
        https://ria.ru/20240312/ukraina-1932402914.html
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 11:24
          следует из переписки в закрытом чате ParaBelum
          ..ну вот..стало быть не сплетня...процесс пошёл..у меня ещё ранее мысль закралась, когда сбили Ил-76 РФ с пленными всуками, что возможно они были как раз подготовлены для чего то, потому и сбили.потому как если поразмыслить, а почему не передали пленных всук из следственных центров на территории ДНР, ЛНР, их там около 10 000....а везли из глубины РФ...конспирологическая версия...но вполне вероятная
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            +1
            Сегодня, 11:51
            Цитата: Крымский партизан 1974
            ..ну вот..стало быть не сплетня...процесс пошёл..у меня ещё ранее мысль закралась, когда сбили Ил-76 РФ с пленными всуками, что возможно они были как раз подготовлены для чего то

            Судя по комментам военных из упомянутого в РИА чата ParaBelum, речи о прекращении боевых действий не идёт - обсуждается только смена политического руководства и расправа над негодными депутатами Рады. Комментатор Alexey RA (коммент чуть ниже) верно упомянул про полковника Штауффенберга - тот тоже, вместе с сообщниками, хотел устранить Гитлера, но прекращать войну с Советским Союзом не планировал.
        2. Alexey RA Ранг пользователя
          Alexey RA
          +1
          Сегодня, 11:27
          Цитата: Монтесума
          Украинские военные, недовольные киевским режимом, планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая будет добиваться свержения власти террористическими методами

          Угу... Мыколу Штауффенбергенко для главного дела уже нашли? wink
    9. Victal Ранг пользователя
      Victal
      0
      Сегодня, 10:57
      Все, я понял. Просто Зеленский по жизни оптимист!
    10. Prapor Ранг пользователя
      Prapor
      0
      Сегодня, 10:58
      видимо под коксом такие сны снятся, что потом надо их быстрее озвучивать
    11. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 11:02
      "Сегодня лучше чем вчера,а завтра лучше чем сегодня...."-что ещё он мог сказать?Да ещё хранцузам.Он занялся откровенным террором....иногда и жалеешь,что у "Искандера"в Одессе была crying слишком большая точность....
    12. Павленко Валерий Ранг пользователя
      Павленко Валерий
      -7
      Сегодня, 11:03
      Конченые у тебя мозги, чтоле, ты че в школе не учился что ли, грамотей хренов.
    13. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +2
      Сегодня, 11:07
      Что бы ни говорил лживый барон из Киева.
      одно - это факт
      Тактика российского нападения все еще нуждается в совершенствовании. Особенно с воздуха.
      И чтобы было меньше человеческих и материальных потерь. Как я уже говорил несколько недель назад, ко всем этим новостям о нехватке боеприпасов в Украине следует относиться с осторожностью. Камуфляж и обман!
      И пока украинские нацисты и террористы продолжают совершать трусливые нападения на мирное население России, враг остается опасным!
    14. blackcat Ранг пользователя
      blackcat
      0
      Сегодня, 11:23
      Под Авдеевкой? Ну-ну , по его данным я так понимаю, наши Авдеевку не взяли am
    15. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:51
      Утилизировать бы самого Зеленского, вот тогда на Украине и начнется раздрай, начнут грызться за власть. Легче воевать будет

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