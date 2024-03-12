«Лучше, чем три месяца назад»: Зеленский заявил об остановке наступления российских войск под Авдеевкой
Украинская армия сумела стабилизировать фронт, ситуация на линии боевого соприкосновения намного лучше, чем было три месяца назад. С таким заявлением выступил Зеленский.
Президент Украины дал интервью французскому телеканалу BFMTV, в котором рассказал, что ВСУ сумели остановить наступление российской армии под Авдеевкой, стабилизировав линию фронта. Сейчас ВС России якобы несут "огромные потери", атакуя выстроенную обороны ВСУ. В общем, все намного лучше, чем было еще три месяца назад.
- заявил Зеленский, так и не пояснив, куда могли деться эти "трудности" при отсутствии западной помощи.
Также забыл он рассказать, какими усилиями ВСУ удалось остановить продвижение российских войск под Бердычами, куда пришлось бросать бригады из стратегического резерва. Сейчас эти бригады стачиваются российской артиллерией и авиацией только для того, чтобы в Киеве могли рассказать, как у них все хорошо. В бой брошены тщательно сберегаемые американские танки, часть из которых уже потеряна, а новых США не дадут.
Ну, и, возвращаясь к интервью Зеленского. Французский телеканал не мог не затронуть тему возможной отправки войск НАТО на Украину, о чем ранее заявлял Макрон. На этот вопрос украинский президент заявил, что войск ему не надо, якобы свои есть, а вот оружия и боеприпасов хотелось бы побольше. Еще можно прислать советников и инструкторов, а также технический персонал для обслуживания выходящей из строя западной техники.
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