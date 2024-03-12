Экс-разведчик ВС США считает, что Россия стремится сохранить дееспособность Украины после СВО
За два года нашей СВО многие военные эксперты, включая западных, неоднократно подчеркивали, что ВС РФ ведет боевые действия не так, как это делали бы те же страны НАТО. Достаточно вспомнить, какой тактики войска альянса придерживались в Югославии и, как ВС США воевали в Ираке.
В отличие от вышеупомянутых армий, ВС РФ наносят точечные удары исключительно по инфраструктуре противника, стараясь минимизировать урон гражданским объектам. Несмотря на масштабы текущего конфликта, который считается самым крупным со времен Второй мировой войны, наша страна не стала стирать свою «западную соседку» с лица Земли.
О том, почему российское военно-политическое руководство избрало подобную тактику, в своем интервью на YouTube-канала Dialogue Works рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
С его слов, в случае полномасштабной войны, в которой Россия задействовала бы все силы, от Украины уже ничего не осталось бы. Однако Москве этого не нужно.
По мнению Риттера, Россия стремится сохранить дееспособность Украины по завершении СВО, так как после окончания конфликта ей придется иметь дело с тем, что осталось на этих территориях. Побежденная, но полностью разрушенная страна, как выразился бывший американский разведчик, станет лишь обузой для РФ.
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