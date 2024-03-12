Экс-разведчик ВС США считает, что Россия стремится сохранить дееспособность Украины после СВО

30
Экс-разведчик ВС США считает, что Россия стремится сохранить дееспособность Украины после СВО

За два года нашей СВО многие военные эксперты, включая западных, неоднократно подчеркивали, что ВС РФ ведет боевые действия не так, как это делали бы те же страны НАТО. Достаточно вспомнить, какой тактики войска альянса придерживались в Югославии и, как ВС США воевали в Ираке.

В отличие от вышеупомянутых армий, ВС РФ наносят точечные удары исключительно по инфраструктуре противника, стараясь минимизировать урон гражданским объектам. Несмотря на масштабы текущего конфликта, который считается самым крупным со времен Второй мировой войны, наша страна не стала стирать свою «западную соседку» с лица Земли.



О том, почему российское военно-политическое руководство избрало подобную тактику, в своем интервью на YouTube-канала Dialogue Works рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

С его слов, в случае полномасштабной войны, в которой Россия задействовала бы все силы, от Украины уже ничего не осталось бы. Однако Москве этого не нужно.

По мнению Риттера, Россия стремится сохранить дееспособность Украины по завершении СВО, так как после окончания конфликта ей придется иметь дело с тем, что осталось на этих территориях. Побежденная, но полностью разрушенная страна, как выразился бывший американский разведчик, станет лишь обузой для РФ.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    30 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -9
      Сегодня, 11:06
      Экс-разведчик ВС США считает, что Россия стремится сохранить дееспособность Украины после СВО

      этот "распространитель неверной информации" много наболтал за 2 года, интересно у его канала остался хоть один реальный подписчик???
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        -2
        Сегодня, 11:23
        Главный американский "знаток" домашних отношений русских и малороссов глаза нам не открыл, мы и так всё видим и понимаем, что возможно вечно дурно пахнущий гнойник из селюков и записного бандеровского отребья может быть купирован лишь двумя способами - его полным уничтожением (как вариант, переселением в США или Канаду) или создание независимой страны-геморроя на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. soldier
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +1
        Сегодня, 11:34
        -РФ ведет боевые действия не так, как это делали бы те же страны НАТО.
        РФ нужен и человеческий славянский потенциал,А не пришлые со Средней Азии.Европа,как и Россия "стареет,что чревато для существования любого государства.
        1. Владимир80 Ранг пользователя
          Владимир80
          0
          Сегодня, 11:41
          РФ нужен и человеческий славянский потенциал

          интересно ,что для этого сделали наши незаменимые и гениальные стратеги???
        2. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          +4
          Сегодня, 11:53
          -РФ ведет боевые действия не так, как это делали бы те же страны НАТО.
          РФ нужен и человеческий славянский потенциал,А не пришлые со Средней Азии.
          Да это бред не понятно на кого рассчитанный. В той же Сербии по разным оценкам погибли 1031 и ранены 5173 военных и полицейских, общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1 700 человек. По официальным данным НАТО, в ходе кампании альянс потерял двух военнослужащих погибшими. Все закончилось за 4 месяца и не надо рассказывать что Сербия выглядела хуже сегодняшнего Юго-Востока украины и соотнесите потери сторон. Эта попытка натянуть сову на глобус не может укладываться в голове.
      3. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 12:17
        у подоляки миллион подписчиков
        сколько он наболтал
    2. Roust Ранг пользователя
      Roust
      -1
      Сегодня, 11:15
      Реальный разговор от реального Пацана.
    3. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 11:19
      Ситуация с 404 мне все чаще напоминает фильм "Не бойся я с тобой" - Это не твой зуб и даже не мой, это уже его зуб!
    4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -3
      Сегодня, 11:20
      Ну... это - очевидно.
      1. Зачем разрушать своё?!
      2. Что толку завоёвывать себе королевство, если ты не сможешь его удержать? На силе и страхе долго не продержишься. (Дж.Мартин "Битва королей")
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        -3
        Сегодня, 11:40
        Прекрасно!
        Этих... четырёх "из списка кредиторов я вычёркиваю!"
        Можете уже не суетиться, когда вкусное делить будем. bully
      2. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 12:20
        На силе и страхе долго не продержишься. (Дж.Мартин "Битва королей")

        Прекрасный уровень аналитики - ссылка на иностранные фентези...
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 12:38
          "Война и мир" графа Толстого не меньшее фэнтэзи, однако сегодня считается классикой литературы.
          А классическая литература - средоточие мудрости, накопленной Человечеством.
          Надеюсь, с этим Вы согласитесь? )
          1. Юрий_Я Ранг пользователя
            Юрий_Я
            +1
            Сегодня, 12:58
            Граф Толстой писал правду жизни и никак к фантастам не относится, а современное фэнтези к реальности ни какого отношения не имеет, скорее влажные мечты....
    5. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +6
      Сегодня, 11:24
      Возможно мы и рады бы стереть , да нечем к сожалению... Многие наши незыблемые убеждения рассыпались в прах. И про рэб всенакрывающий и про авиацию и про пво. Авиация только вот стала нормально бомбить и то благодаря планирующим , ПВО противника не подавлено , рэб оказался фикцией, еще стоить упомянуть мощнейшую спутниковую группировку по факту тоже оказавшейся пустышкой поступившей наши войска без надежной спутниковой связи и целеуказания . Так что есть куда работать
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        +3
        Сегодня, 11:26
        Мощнейшую спутниковую группировку и непобедимый флот забыли. feel
        1. FoBoss_VM Ранг пользователя
          FoBoss_VM
          +3
          Сегодня, 11:29
          Все верно , дополнил.... Да там много чего можно добавить , не буду. И так сейчас ура патриоты заминусуют
      2. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 11:29
        Термобарическое оружие, которое смерть всему. Ещё гиперзвуковое оружие, которое по идее за пару минут должно прилетать.
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          +1
          Сегодня, 11:38
          Думаю, эти вкусняшки мы для других бережём.
          Они сейчас у нашего порога учатся строем ходить...
    6. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +5
      Сегодня, 11:32
      Россия стремится сохранить дееспособность Украины

      Видимо центральное управление и генеральный штаб ,связь и центральные командные пункты в Киеве тоже нужно сохранить.Ведь это азы военной науки!!!,"глупые" Американцы до такого не додумались, разнёсся в первые часы ген штаб в Багдаде во время войн на ближнем востоке.ну тупые!!!
    7. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      0
      Сегодня, 11:33
      Гениальное умозаключение Капитана Очевидность, учитывая, что как минимум часть территории Россия уже присоединила. Естественно России нужно с нуля отстраивать руины и выжженые пустыри за свой счёт.
    8. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      -4
      Сегодня, 11:45
      Ну разрушим до основания... а восстанавливать кому? Нам же......
    9. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 11:51
      ... для тех, кто не в курсе.
      Во-первых: Инфраструктура бывшей Украины в таком состоянии, как... железные дороги в США!
      Её легче и дешевле (!) разрушить, чем потом "восстанавливать".
      Это касается всего! Промпредприятий, жилья, инженерных сетей, дорог, мостов...
      Во-вторых: Восстанавливать все города и населённые пункты тоже не имеет смысла.
      Напомню: та территория, на которой сейчас идёт заруба, совершенно случайно (!) совпадает с границами крупнейшего Юзовского месторождения углеводородов, которое ещё при Януковиче тов. Азаров продал Ракушке.
      Теперь, хрен им, а не углеводороды. drinks
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 12:03
        территория, на которой сейчас идёт заруба, совершенно случайно (!) совпадает с границами крупнейшего Юзовского месторождения углеводородов,

        Лютая конспирология
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 12:40
          Не.
          Реальная геология.
    10. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      0
      Сегодня, 11:51
      Поставить Свое, дееспособное правительство. А прежнее? Снести его к чертовой матери и чем скорее тем лучше!
    11. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 11:59
      На Риттера не гоните!
      Как и на Карлсона.
      Что за манеры "мочить друзей?!"
      Это - не по-русски.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 12:22
        мочить друзей?!"
        Это - не по-русски.

        Нет друзей кроме армии и флота, а Карлсон и риттер шоумены, за ними правды нет
    12. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      -1
      Сегодня, 12:09
      Несмотря на масштабы текущего конфликта, который считается самым крупным со времен Второй мировой войны,
      belay Бредите или не знаете истории? Вьетнамская война и Корейская война миллионы жертв. requestВьетнам:
      1 291 425—4 211 451 погибших и умерших:
      Иностранные войска в Индокитае — 65 425 чел.
      Вьетнам — 966—3091тыс. чел., в т. ч. 627 тыс. — 2 млн. мирных жителей
    13. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 12:14
      Экс-разведчик ВС США считает, что Россия стремится сохранить дееспособность Украины после СВО

      Если только тех областей, которые войдут в состав России.
    14. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +1
      Сегодня, 12:15
      К сожалению я думаю что он прав. И опять же к сожалению это попытка России наступить на любимые грабли под названием "братский народ"

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»