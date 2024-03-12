Экс-разведчик ВС США считает, что Россия стремится сохранить дееспособность Украины после СВО

За два года нашей СВО многие военные эксперты, включая западных, неоднократно подчеркивали, что ВС РФ ведет боевые действия не так, как это делали бы те же страны НАТО. Достаточно вспомнить, какой тактики войска альянса придерживались в Югославии и, как ВС США воевали в Ираке.В отличие от вышеупомянутых армий, ВС РФ наносят точечные удары исключительно по инфраструктуре противника, стараясь минимизировать урон гражданским объектам. Несмотря на масштабы текущего конфликта, который считается самым крупным со времен Второй мировой войны, наша страна не стала стирать свою «западную соседку» с лица Земли.О том, почему российское военно-политическое руководство избрало подобную тактику, в своем интервью на YouTube-канала Dialogue Works рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.С его слов, в случае полномасштабной войны, в которой Россия задействовала бы все силы, от Украины уже ничего не осталось бы. Однако Москве этого не нужно.По мнению Риттера, Россия стремится сохранить дееспособность Украины по завершении СВО, так как после окончания конфликта ей придется иметь дело с тем, что осталось на этих территориях. Побежденная, но полностью разрушенная страна, как выразился бывший американский разведчик, станет лишь обузой для РФ.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»