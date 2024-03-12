Генсек ОДКБ выразил надежду на политическую трезвость руководства Армении в отношении организации

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Генсек ОДКБ выразил надежду на политическую трезвость руководства Армении в отношении организации

Под руководством Никола Пашиняна правительство Армении все более идет прозападным курсом, налаживая тесные отношения с НАТО, Соединенными Штатами, Брюсселем и некоторыми европейскими государствами как в политической, так и военной сфере. Одновременно Ереван разрушает сложившееся веками партнерство с Россией.

Руководство Армении и лично премьер-министр республики упрекают Москву в «бездействии» по решению карабахского кризиса, хотя именно Россия приложила максимум усилий для налаживания отношений Баку и Еревана, на которых Пашинян наложил крест, передав по собственной инициативе территории Арцаха Азербайджану. При этом Пашинян ведет довольно двуличную политику, одновременно саботируя участие республики в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и не принимая юридического решения о выходе из этого блока. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Ереван приостановил участие в ОДКБ, но вновь только на словах.



Россия и другие государства-союзники по ОДКБ довольно сдержанно реагируют на метания армянского премьера, прозападную политику которого поддерживает часть элиты в стране. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выразил надежду на политическую трезвость руководства Армении в отношении организации. Соответствующую позицию по этой теме он озвучил в интервью ТАСС, которое дал после посещения столицы Казахстана, который в этом году председательствует в ОДКБ. Текст интервью опубликован на сайте организаци.

Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе

— высказал позицию ОДКБ и членов организации Тасмагамбетов.

Он рассказал, что хотя в Ереване некоторые официальные лица, включая премьер-министра республики Никола Пашиняна, все чаще высказываются о возможности приостановки членства Армении в ОДКБ, пока официально таких уведомлений об этом в Секретариат не поступало. Административное руководство ОДКБ продолжает работу в соответствии с существующей нормативной базой в полном объеме. О принимаемых и принятых решениях Секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме.

Ранее, 2 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров призвал власти Армении определиться относительно выполнения обязательств и участия в совместных интеграционных структурах, включая Организацию Договора о коллективной безопасности. Глава МИД РФ отметил, что Ереван вроде как склоняется к приостановке членства, а то и полному выходу из ОДКБ. Но при этом Евразийский экономический союз им все еще интересен, так как от него Армении «кое-что перепадает».

Очевидно, правительство Пашиняна побаивается совершать резкие действия по выходу из ОДКБ, опасаясь потерять членство и в других организациях с участием России. Экономическая зависимость Армении от РФ и других партнеров Москвы велика, заместить ее новые западные «союзники» в полном объеме точно не смогут, да и наверняка не захотят. Западу в лице Армении нужен вовсе не союзник как таковой, а очередной вассал теперь в Закавказье, способный создавать по указке Вашингтона напряженность в этом регионе, в первую очередь в отношении России и ее партнеров. Скорее всего, Вашингтон готовит из Армении новую «антироссию» по примеру Украины, шансы которой на «победу» в противостоянии с РФ становятся все меньше.
  • Сайт ОДКБ
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33 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:02
    Глава МИД РФ отметил, что Ереван вроде как склоняется к приостановке членства, а то и полному выходу из ОДКБ.

    Ну и так Пашинян уже заявил, что ОДКБ является врагом Армении.
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +11
      Сегодня, 11:09
      Цитата: carpenter
      Ну и так Пашинян уже заявил, что ОДКБ является врагом Армении.

      Уважаемый Димон, мы на себе (азербайджанцы) знаем одну истину о них. Чем больше их просишь, тем больше наглеют и как показала история, они понимают только язык дубинки.

      Вы Россияне провоприемники Эриванской губернии. Любая их выходка, может им дорого обойтись. Они забывают о том что делают собакой, которая кусает руку кормящего.

      Неблагодарные, коротко говоря....
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +5
        Сегодня, 11:12
        Цитата: Vugigugi

        Неблагодарные, коротко говоря..

        Вот это уж верно, неблагодарные.
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          +6
          Сегодня, 11:19
          Цитата: carpenter
          Вот это уж верно, неблагодарные.

          Я не буду доказывать, просто проверьте пожалуйста, сколько за последнее 10 лет армяне отправили бабла из России в Армению а потом посмотри их государственный бюджет, вы поймёте на сколько они неблагодарные я уже молчу про древне армянские абрикосы и Французский...пардон древне армянский коньяк которые продаются во всех рынках и магазинах России. Газ получают и греются по низким ценам. Армянию чтобы посадить на колени, поверьте один Роснадзор хватит. А также поднимаете проценты за отправку денег из России в Армению, налог 50% wassat всё их экономика загнется. Они знают что их ждёт катастрофа, экономическая и военно политическое. По этому убегая они первое что берут, это их древние унитазы laughing
          1. Татьяна Ранг пользователя
            Татьяна
            0
            Сегодня, 12:31
            Генсек ОДКБ выразил надежду на политическую трезвость руководства Армении в отношении организации
            Пустые надежды
            Никол Пашинян - это не просто агент иностранного влияния США, Великобритании, Франции, Канады.
            Пашинян - это англосаксонский ТРОЯНСКИЙ КОНЬ в ОДКБ!
            И большим умом Пашинян тоже не отличается!

            Премьер-министр Р. Армения Никол Пашинян и все члены его семьи являются гражданами Канады!
            Паспорт гражданина Канады, а также значительные денежные средства Пашинян получил от главы СВР Азербайджана Орхана Султанова в 2020 году, при посещении Тбилиси.

            Учитывая, что О. Султанов до 2011 года являлся первым секретарём по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана в Лондоне и имел тесные связи с Mi-6, становится очевидным, кто конечный бенефициар деструктивных действий Пашиняна в регионе.
            Т.е. через канадское гражданство семейства Пашинянов "Англичанка снова гадит" России!

            См. подробно - https://cont.ws/@matveychev/2637989?ysclid=ln281se6kq806960942

            При этом всплывает и истинная тёмная семейная тайна о деде премьер министра Армении Николы Пашиняна.

            Тайна деда Пашиняна: На чьей стороне воевал предок Никола Пашиняна. Опубликовано 3 года назад.
            1. Татьяна Ранг пользователя
              Татьяна
              0
              Сегодня, 12:50
              Никол Пашинян в Армении, как и еврей Зеленский в Укрорейхе, не один такой. И их задача перед своими иностранными хозяевами - это сдать свою страну целиком и полностью в колониальную собственность своим иностранным хозяевам!А потом благополучно - в персональном богатстве - доживать свой век в какой-нибудь другой стране под крылышком у своих зарубежных хозяев! А именно.

              С одной стороны, армянское издание уже писало, что премьер-министр Пашинян сам убедил главу Нагорного Карабаха согласиться на азербайджанские условия и ликвидировать республику
              В с другой стороны. В конце 2014 года сами власти Р.Армения объявили о ФОРСИРОВАНИИ работы по внесению изменений в Конституцию. В первых числах марта 2015 года глава Конституционного суда Армении Гагик Арутюнян представил процесс конституционных реформ в стране новоназначенному послу США Ричарду Миллсу.
              Во время апрельских событий 2016 года в Карабахе - Никол Пашинян (будучи депутатом парламента и главой фракции блока «Елк») уже тогда представлял "соросятский" проект о выходе Армении из ЕАЭС, заявляя, что в рамках Евразийского Союза власти Армении провалили и экономику, и безопасность.

              ИТОГО. Сеть агентов Сороса в Армении.
              Давит Хачатрян – председатель Совета директоров фонда Сороса-Армения
              Даниэл Иоаннисян – руководитель комиссии по избирательным реформам, связной с Правительством Р.Армения.

              Правительство ("соросята") :
              1. Никол Пашинян – премьер-министр Армении
              2. Армен Григорян – секретарь Совета Национальной Безопасности
              3. Эдуард Агаджанян – руководитель Аппарата правительства
              4. Мгер Григорян – вице-премьер
              5. Сасун Хачатрян – глава Специальной следственной службы
              6. Араик Аратюнян (Арутюнян) – министр образования, науки, культуры и спорта
              7. Арсен Торосян – министр здравоохранения
              8. Аргишти Карамян – директор Службы национальной безопасности
              9. Рустам Бадасян – министр юстиции Армении
              10. Сурен Папикян – министр территориального управления и инфраструктур

              Парламент ("соросята"):
              1. Арарат Мирзоян - спикер Национального Собрания
              2. Лилит Макунц – экс-замминистра культуры, депутат
              3. Мхитар Айрапетян – экс-замминистра по делам диаспоры, депутат
              4. Сос Аветисян – депутат
              5. Лена Назарян – депутат
              6. Гаяне Абрамян – депутат
              7. Ованнес Ованнисян – депутат
              8. Тагуи Казарян – депутат
              9. Хамазасп Даниэлян – депутат

              Лариса Минасян – исполнительный директор Фонда Сороса в Армении, куратор медиа и НКО.
              Подконтрольные Соросу СМИ:
              1. Civilnet.am
              2. Ilragir.am
              3. 1in.am
              4. Factor.tv
              5. Aravot.am
              6. Azatutyun.am
              7. Boon.am
              8. Armtimes.com

              "Соросятские" НКО
              Антикоррупционный Центр Transparency International
              Союз Информированных Граждан
              Журналистский клуб «Аспарез»
              Международная зонтичная сеть журналистов
              Клуб публичной журналистики
              ОО «За равные права»
              Институт Общественной Политики
              Европейская партия Армении
              ОО «Журналисты-расследователи»
              Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи
              Хельсинкский комитет Армении
              Центр глобализации и регионального сотрудничества
              ОО «Мандат»
              ОО «Khoran Ard»
              Центр развития Армавира
              Общинный Совет женщин Мартуни

              См.подробно - Сеть агентов Сороса в Армении | Никол Пашинян - новости России и Мира (moscow-post.su)
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 11:58
        Цитата: Vugigugi
        Вы Россияне провоприемники Эриванской губернии
        Сожаление вызывает лишь только то, что армян сюда завезли в начале XIX века из Персии и Османской империи. Теперь они утверждают, что жили здесь с начала Большого Взрыва
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +2
      Сегодня, 11:16
      Нынешние действия армянских властей напоминают желающего и рыбку съесть и на елку влезть и дупу не ободрать. fool
    3. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +2
      Сегодня, 11:17
      Предательство без границ,однако.
  2. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 11:04
    Очевидно, правительство Пашиняна побаивается совершать резкие действия по выходу из ОДКБ, опасаясь потерять членство и в других организациях с участием России. Экономическая зависимость Армении от РФ и других партнеров Москвы велика, заместить ее новые западные «союзники» в полном объеме точно не смогут, да и наверняка не захотят.
    Скорее всего через Армению создаётся ещё одна точка давления на РФ, тем самым заставляя политическое руководство страны распылять своё внимание и ресурсы на противодействие новой угрозе. hi
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +2
      Сегодня, 11:13
      Цитата: Gomunkul
      Скорее всего через Армению создаётся ещё одна точка давления на РФ, тем самым заставляя политическое руководство страны распылять своё внимание и ресурсы на противодействие новой угрозе.

      Роснадзор уже сильно бьет по их карманам, а погранцы читаю новости, армян не впускают. Заграница их тоже не пускает, говорит о каком статусе беженца идёт речь когда у вас есть страна Армения? Это тоже им аплеуха.
      Индия их опять вооружает через "братскую и мусульманскую страну" для Азебайджана (это уже другая история) так что, скоро чувствую опять будет оплеуха.....в лице Зангезура
      1. Gomunkul Ранг пользователя
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 11:36
        Vugigugi(Vugi)
        То, что их вооружают, может быть и не плохо. Но вряд ли нынешнее политическое руководство Армении готово к ведению войны в горячей фазе. Могу предположить, что Запад в своём сценарии отводит Армении роль "обманутой женщины", где по замыслу режиссёров она стала жертвой невыполненных российских обещаний по её защите. Армения своим примером должна подорвать авторитет России как мирового политического игрока в глазах её союзников и партнёров. hi
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:08
    определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность
    Тут в пору не об озабоченности, а о тревоге говорить. И дело не только в откровенной анти российской политики и отношению к ОДКБ. В Армении наша база, которую с помощью Пашиняна американцам не терпится выдавить из страны.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:15
    «Ереван приостановил участие в ОДКБ, но вновь только на словах» —

    ***
    — Он на словах и участвовал ...
    ***
  5. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    0
    Сегодня, 11:18
    laughing Руководящие органы ОДКБ мне напоминают Группу генеральных инспекторов МО СССР... Своих не бросают... Все в теплом месте, у тёплой печки smile
  6. Громовик Ранг пользователя
    Громовик
    0
    Сегодня, 11:30
    А зачем вообще нам сейчас ОДКБ? Может кто-то представить, что в случае прямого конфликта с НАТО и, допустим, занятия им плацдарма под Питером туда поедут армяне, киргизы и казахи проливать кровь за целостность России? Смешно negative А принцип неприсоединения их к другим военным блокам, пока они в ОДКБ, уже не работает, т.к. их элиты скуплены Западом и нужное политическое решение могут провернуть буквально за сутки.
    1. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      +2
      Сегодня, 11:38
      Недавно казахи поехали проливать кровь. При попытке терракта в синагоге были уничтожены.
      1. Громовик Ранг пользователя
        Громовик
        0
        Сегодня, 11:41
        Вот-вот. Небось родные спецслужбы их давно вели, но в Россию выпустили без проблем. Сколько среднеазиатов воюет в ВСУ, хоть одного на родине набутылили за наёмничество?
        1. курвиметр Ранг пользователя
          курвиметр
          0
          Сегодня, 11:49
          Вернутся набутылят, в Казахстане худо-бедно со всякими рода радикалами пытаются бороться.
    2. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      0
      Сегодня, 12:35
      А зачем вообще нам сейчас ОДКБ?

      Когда солдату нечего делать, он начинает ***ней страдать.То же самое произойдёт с закрытием ОДКБ. Стран участников пригласят в другие военные блоки. Исходя из этого Армению категорически нельзя выпускать из ОДКБ. Буквально через день в Гюмри рядом с 102 военной базы( срок поб. до 2040г) будет стоять база НАТО, как свое время стояла в Кыргызстане. И тогда регион полыхнет ярким огнем.
      1. Громовик Ранг пользователя
        Громовик
        0
        Сегодня, 12:48
        Я выше написал уже: учитывая плотную связь местных царьков с западным капиталом, их можно заставить мгновенно пропихнуть любое решение. А в современных условиях войска Запада можно представить не только кадровыми военными. Вот выделят в 100м от той-же 102 базы земельный участок для некой "International Estate Ltd.", она отстроит военную базу и сдаст как "тренировочный лагерь" некоей "World Responce Security Ltd.", которая на бумаге только обучает телохранителей и операторов систем видеонаблюдения, а на деле серьёзная ЧВК...
  7. Путник_2 Ранг пользователя
    Путник_2
    +1
    Сегодня, 11:33
    Надеяться на какую то "трезвость" армянского руководства бесполезно. Это руководство обслуживает интересы Британии(а через нее опосредованно и Турции) и США. Пашинян давно уже завербован и является агентом влияния. Про какую трезвость вы толкуете ? С точки зрения интересов Британии он ведет себя трезво. Пора трезво вести себя и России и другим странам ОДКБ. Выбросить из головы эти розовые мечты, что все само как-нибудь вернется назад. Не ждать и не надеяться на что то, а перестать кормить врага. Одного врага Россия себе уже выкормила - Украину. А там Молдова, да и Грузия пока что 50/50. Хватит ! Давно сказано, что там слова не нужно тратить, где нужно власть употребить. Армению, чтобы там прежде всего у населения, поддерживающего Пашиняна, наступила трезвость, надо просто отодвинуть от халявной кормушки. Если дружба с Россией оказалась стратегической ошибкой для них, что ж, так тому и быть. Дружба не должна и не может быть односторонней. Прекратить импорт их пойла типа "армянский коньяк", которое давно уже не пойми чей коньяк, и коньяк ли. Цену на газ и на нефть сделать такую же, как для каких- нибудь Нидерландов. Это же касается электричества, продовольствия, удобрений - всего ассортимента российского экспорта в Армению. Из ЕАЭС их выгнать в связи с нецелесообразностью и экономической необоснованностью их дальнейшего пребывания там, т.к. они поставили себе целью вступление в ЕС. Из ОДКБ тоже сделать им "Позвольте вам выйти вон", как сказали на одной свадьбе. Причин более, чем достаточно, лень их повторять. Визовый режим .Вот только тогда, когда кушать станет нечего, а цены станут, как в ЕС, и в Россию особо просто так не приедешь жить, тогда только и начнется отрезвление у населения. У Пашиняна оно не начнется, он и так трезвый. Трезвый шпион.
    1. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      0
      Сегодня, 11:38
      Только вот власть пока делает ровно наоборот - вон таджикам за счёт бюджета школы строит без всяких обязательств, а в это время штурмовикам на фронт на БПЛА народ деньги в Телеграмме собирает.
      1. Путник_2 Ранг пользователя
        Путник_2
        +1
        Сегодня, 11:45
        Зато Лавров с Захаровой упражняются в остроумии, и на ТВ нам предлагают восторгаться этим. Я бы через Иран ввел войска в Армению, заблокировал командование ВС Армении, аэропорт и границу с Грузией и арестовал Пашиняна, как шпиона. На Путина выдают ордер на арест. Мы почему так не можем ?! Обоснование ввода войск в Армению - защита интересов ОДКБ и пресечение антиармянской деятельности спецслужб Запада. Все ! Ну, и, сначала то, что я в комменте написал.
        1. Громовик Ранг пользователя
          Громовик
          0
          Сегодня, 12:32
          Да, нормальные стратеги бы уже руками журналистов нашли его связь с западными спецслужбами и из армянских резидентов создали бы армянское правительство в изгнании, а потом по его официальному обращению действовали по описанному Вами сценарию.
    2. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 11:49
      По делу. Как и были надежды про Украину где у нас всё говорили что держим руку на пульсе и всё будет нормально.
  8. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    0
    Сегодня, 11:40
    Вы думаете Пашиняну в пьяном угаре матрасян 52 ляма зелени обещает? Такое прокатывало только с нарко-презиком до поры, до времени. Сейчас только трезвый расчет.
  9. Yamans
    Yamans
    +2
    Сегодня, 12:10
    Одкб этот мёртвая организация
  10. Voronezh Ранг пользователя
    Voronezh
    0
    Сегодня, 12:12
    Опять розовые пони в облаках?
  11. Yujanin Ранг пользователя
    Yujanin
    0
    Сегодня, 12:17
    Генсек ОДКБ выразил надежду на политическую трезвость руководства Армении в отношении организации

    Руководство Армении сформировалось на улице. Какая может быть политическая трезвость у проходимцев?

    На фото заместитель МИД Армении Ваан Костанян. Редкий соросёнок.
  12. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 12:27
    Гнать из ОДКБ эту члену ссаными трусами не дожидаясь перитонита ! Готовность предать Россию такова,что пашинянчики даже не замечают уже совершенного предательства !
  13. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 12:49
    Зачем в 101-й раз рассказывать нам подробно о говнистости Арменни. ВО, пишите новости покороче!
  14. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 13:02
    Выразил он. Боятся что за выходом армении встанет вопрос в рф, а оно нам вообще такое одкб надо, там белорусы еще чтото стоят а остальные лишь попутчики нахребетники.

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