Генсек ОДКБ выразил надежду на политическую трезвость руководства Армении в отношении организации
Под руководством Никола Пашиняна правительство Армении все более идет прозападным курсом, налаживая тесные отношения с НАТО, Соединенными Штатами, Брюсселем и некоторыми европейскими государствами как в политической, так и военной сфере. Одновременно Ереван разрушает сложившееся веками партнерство с Россией.
Руководство Армении и лично премьер-министр республики упрекают Москву в «бездействии» по решению карабахского кризиса, хотя именно Россия приложила максимум усилий для налаживания отношений Баку и Еревана, на которых Пашинян наложил крест, передав по собственной инициативе территории Арцаха Азербайджану. При этом Пашинян ведет довольно двуличную политику, одновременно саботируя участие республики в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и не принимая юридического решения о выходе из этого блока. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Ереван приостановил участие в ОДКБ, но вновь только на словах.
Россия и другие государства-союзники по ОДКБ довольно сдержанно реагируют на метания армянского премьера, прозападную политику которого поддерживает часть элиты в стране. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выразил надежду на политическую трезвость руководства Армении в отношении организации. Соответствующую позицию по этой теме он озвучил в интервью ТАСС, которое дал после посещения столицы Казахстана, который в этом году председательствует в ОДКБ. Текст интервью опубликован на сайте организаци.
— высказал позицию ОДКБ и членов организации Тасмагамбетов.
Он рассказал, что хотя в Ереване некоторые официальные лица, включая премьер-министра республики Никола Пашиняна, все чаще высказываются о возможности приостановки членства Армении в ОДКБ, пока официально таких уведомлений об этом в Секретариат не поступало. Административное руководство ОДКБ продолжает работу в соответствии с существующей нормативной базой в полном объеме. О принимаемых и принятых решениях Секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме.
Ранее, 2 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров призвал власти Армении определиться относительно выполнения обязательств и участия в совместных интеграционных структурах, включая Организацию Договора о коллективной безопасности. Глава МИД РФ отметил, что Ереван вроде как склоняется к приостановке членства, а то и полному выходу из ОДКБ. Но при этом Евразийский экономический союз им все еще интересен, так как от него Армении «кое-что перепадает».
Очевидно, правительство Пашиняна побаивается совершать резкие действия по выходу из ОДКБ, опасаясь потерять членство и в других организациях с участием России. Экономическая зависимость Армении от РФ и других партнеров Москвы велика, заместить ее новые западные «союзники» в полном объеме точно не смогут, да и наверняка не захотят. Западу в лице Армении нужен вовсе не союзник как таковой, а очередной вассал теперь в Закавказье, способный создавать по указке Вашингтона напряженность в этом регионе, в первую очередь в отношении России и ее партнеров. Скорее всего, Вашингтон готовит из Армении новую «антироссию» по примеру Украины, шансы которой на «победу» в противостоянии с РФ становятся все меньше.
- Сайт ОДКБ
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