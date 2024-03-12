В ходе ночной атаки российские «Герани» поразили два хранилища ГСМ на Западной Украине

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В ходе ночной атаки российские «Герани» поразили два хранилища ГСМ на Западной Украине

ВС России продолжают нанесение ночных ударов по военным и инфраструктурным объектам Украины в глубоком тылу. Не стала исключением и эта ночь, под удар российских беспилотников попали объекты топливно-энергетического комплекса на Западной Украине. Кроме того, также были атакованы районы сосредоточения ПВО, объекты ВПК и места дислокации ВСУ. Об этом сообщают российские ресурсы.

В ночь с понедельника на вторник российскими дронами-камикадзе типа "Герань" были атакованы хранилища ГСМ в городах Кременец Тернопольской области и Броды Львовской. В обоих местах беспилотникам удалось поразить цели, поскольку украинская ПВО ничего не смогла им противопоставить.



По данным ТГ-канала "Донбасский партизан", в Кременце "Герань" поразила резервуар с топливом на местной нефтебазе ПИИ "Лукойл-Украина". Результатом стал очень сильный пожар, зарево от которого было видно на несколько десятков километров. В Бродах по резервуарам нефтебазы ПАО "Галнефтегаз" удар нанесли сразу две "Герани", видимо для надежности. Данная нефтебаза использовалась для поставок ГСМ ВСУ, теперь долго этого делать не сможет.


Отмечается, что украинская ПВО стала намного слабее после многочисленных потерь ЗРК и отсутствия зенитных ракет. Многие объекты вообще остались без прикрытия, поскольку комплексы были переброшены на прикрытие наиболее важных. Без западной поддержки и новых закупок решить вопрос противовоздушной обороны Киеву не удастся, тем более, что Россия только наращивает количество ночных ударов. Впрочем, это не мешает Генштабу ВСУ "сбивать" российские дроны, правда, только на бумаге.
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    13 комментариев
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    1. bycharashkO Ранг пользователя
      bycharashkO
      +2
      Сегодня, 11:14
      объекты топливно-энергетического комплекса на Западной Украине.

      Чем больше сожгут на западе, тем меньше дойдет до востока!
      1. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 11:35
        bycharashkO
        Сегодня, 11:14
        объекты топливно-энергетического комплекса на Западной Украине.

        Чем больше сожгут на западе, тем меньше дойдет до востока!
        Зашибись- заценили новость! Тем меньше будет смертей наших патриотов - ВС РФ в СВО!
        Даёшь старт партизанской войне и войне подпольщиков против бандеронацистов, за Родину,
        за смерть наших военных, детей и гражданских, за нашу Российскую землю!
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +2
          Сегодня, 11:51
          Вчера накрыли штаб ВСУ с высокопоставленными офицерами.

          Украинские каналы сообщают про накрытие одного из командных пунктов вблизи Красногоровки и гибель «очень больших начальников»

          Также отмечается, что в том квадрате находился новый главком ВСУ Сырский. Ждём подтверждения.

          Вечер перестает быть томным!


          https://m.vk.com/wall-50332460_5918436

          12 марта 2024 года, в 08:24, силовые структуры Российской Федерации нанесли мощный ракетный удар, разрушив командный пункт украинских Вооруженных сил рядом с населённым пунктом Красногоровка. Согласно информированным источникам, в момент атаки в штабе находились высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины. Украинские СМИ сообщают о мощном обстреле командного пункта, в результате которого, к сожалению, есть погибшие, включая высокопоставленных украинских офицеров, как сообщает издание "МК".

          По информации источников, на момент ракетной атаки на указанном участке боевых действий предположительно должен был присутствовать с инспекцией главнокомандующий Вооруженных сил Украины - Александр Сырский. Издание "Царьград" поднимает тревожность относительно Telegram-канала украинского главнокомандующего, где длительное время не поступало никаких обновлений.


          https://sm.news/news/20240312/696714/
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            0
            Сегодня, 11:54
            Цитата: neworange88
            Вчера накрыли штаб ВСУ с высокопоставленными офицерами
            А сегодня скакуасы дроны запускают
            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              0
              Сегодня, 12:09
              Так дроны каждый день запускают.
          2. borisvt Ранг пользователя
            borisvt
            0
            Сегодня, 12:18
            То-то они взвились сегодня, дронами всю ночь терзали
    2. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      -1
      Сегодня, 11:19
      Подсластили пилюльку..."""""
    3. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 11:23
      Итак, счёт на табло по результатам ночи 2:2.
      Что делает бессмысленным крайний абзац статьи...
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 11:26
      «В Кременце "Герань" поразила резервуар с топливом на местной нефтебазе ПИИ "Лукойл-Украина"» —

      ***
      Лукойл - где-то я уже слышал такое название ...
      ***
    5. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      0
      Сегодня, 11:27
      Неплохо, неплохо... Эдакий пинг-понг smile
    6. никникник Ранг пользователя
      никникник
      0
      Сегодня, 11:46
      о как). В тылу поразили ). Наверное в ответку ВСУ долбанули по нашим тылам,объектам ГСМ в ряде регионов. Досталось же Лукойлу и на Украине и в России в Нижегородской области. Ну а если серьезно, интерсно, наши продвигаются вперед, а БППЛА ВСУ летают в глубь России. Это что? профукали или тылы у нас ничем не прикрыты, что так массово полетели и никто до места их назначения не обнаружил
    7. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 12:13
      Потери ВСУ средств ПВО за две недели по сотоянию на сегодня
      Пусковая С-300 — 5 ед.
      Командный пункт С-300 — 2 ед.
      Пусковая «Бук» М1 — 2 ед.
      Радар СТ-68У, П-18 — 2 ед.
      Пусковая Patriot — 2 ед. не нравятся им ФАБы видите ли, подтягивают к Авдеевскому и Донецкому направлениям свое ПВО.
    8. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:26
      Не стала исключением и эта ночь, под удар российских беспилотников попали объекты топливно-энергетического комплекса на Западной Украине.

      А ещё существует водоканал и водоснабжение, отсутствие работы которых в корне меняет жизнь в городах...

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