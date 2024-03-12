В ходе ночной атаки российские «Герани» поразили два хранилища ГСМ на Западной Украине
ВС России продолжают нанесение ночных ударов по военным и инфраструктурным объектам Украины в глубоком тылу. Не стала исключением и эта ночь, под удар российских беспилотников попали объекты топливно-энергетического комплекса на Западной Украине. Кроме того, также были атакованы районы сосредоточения ПВО, объекты ВПК и места дислокации ВСУ. Об этом сообщают российские ресурсы.
В ночь с понедельника на вторник российскими дронами-камикадзе типа "Герань" были атакованы хранилища ГСМ в городах Кременец Тернопольской области и Броды Львовской. В обоих местах беспилотникам удалось поразить цели, поскольку украинская ПВО ничего не смогла им противопоставить.
По данным ТГ-канала "Донбасский партизан", в Кременце "Герань" поразила резервуар с топливом на местной нефтебазе ПИИ "Лукойл-Украина". Результатом стал очень сильный пожар, зарево от которого было видно на несколько десятков километров. В Бродах по резервуарам нефтебазы ПАО "Галнефтегаз" удар нанесли сразу две "Герани", видимо для надежности. Данная нефтебаза использовалась для поставок ГСМ ВСУ, теперь долго этого делать не сможет.
Отмечается, что украинская ПВО стала намного слабее после многочисленных потерь ЗРК и отсутствия зенитных ракет. Многие объекты вообще остались без прикрытия, поскольку комплексы были переброшены на прикрытие наиболее важных. Без западной поддержки и новых закупок решить вопрос противовоздушной обороны Киеву не удастся, тем более, что Россия только наращивает количество ночных ударов. Впрочем, это не мешает Генштабу ВСУ "сбивать" российские дроны, правда, только на бумаге.
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