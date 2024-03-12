Пашинян: Наши пограничники уведомили Москву, что могут нести службу в аэропорту Еревана без российского содействия

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Пашинян: Наши пограничники уведомили Москву, что могут нести службу в аэропорту Еревана без российского содействия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление по поводу оказания помощи в несении пограничной службы на территории страны. По словам Пашиняна, Погранслужба Армении уведомила Российскую Федерацию о том, что она может обеспечивать безопасность на территории международного аэропорта Еревана самостоятельно.

Пашиняна:



Наши пограничники уведомили Москву о том, что могут нести службу в аэропорту без содействия со стороны России.

Стоит отметить, что речь идёт об аэропорте Звартноц. Там, на основании двустороннего соглашения российские пограничники несут службу совместно с армянскими коллегами с 1992 года.

Напомним, что ранее армянский премьер, откровенно взявший курс на разрыв связей с Россией после того, как ему не удалось втянуть Россию в войну в Закавказье, заявил о приостановке членства в ОДКБ.

Как видно, теперь следуют новые демарши со стороны человека, находящегося у руля армянского правительства.

Сама нацеленность на разрыв связей с Россией откровенно свидетельствует о том, чей политический заказ исполняет Пашинян, пришедший к власти фактически в результате переворота.
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    17 комментариев
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    1. rusich Ранг пользователя
      rusich
      +1
      Сегодня, 12:30
      А наши дорожники могут строить дороги и без армян. А то сплошное засилье этой отрасли гастарбайтерами из Армении
      1. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        0
        Сегодня, 12:45
        Армяне строители, звучит как армяне воины (не припомню что б они САМОСТОЯТЕЛЬНО боролись за свою свободу). Нация базарных торгашей и держателей кафешек-шашлычных , может мне не те армяне попадаются. При чем в приватных беседах они не стесняясь поддерживают Пашиняна, на вопрос а как же Карабах ? отвечают это территория раздора и ее армянам надо забыть.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 13:01
        Демонстративно рвут связи...по нарастающей.
      3. Юрий_Я Ранг пользователя
        Юрий_Я
        0
        Сегодня, 13:04
        Ну так денег кинули, отрабатывает...
    2. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      +1
      Сегодня, 12:31
      Я только одного не понимаю,неужели армяне настолько слепы.что не видят куда их ведет этот бородатый человек ???
      Они же опять будут печки абрикосами и мебелью топить....
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 12:39
        ...Они же опять будут печки абрикосами и мебелью топить....

        Кстати, одним из условий к кандидату в ЕС, если дойдёт дело до Армении, будет закрытие местной АЭС.
        И что-то подсказывает знающим и мудрым людям что армянские начальники сделают это без всяких сомнений, точно также как сдали Нагорный Карабах. fool
      2. vik669 Ранг пользователя
        vik669
        0
        Сегодня, 12:40
        Какое стадо - такой и пастух - будут печки абрикосами и мебелью топить.... те которые уцелеют !
        1. Ныробский Ранг пользователя
          Ныробский
          0
          Сегодня, 13:03
          Цитата: vik669
          Какое стадо - такой и пастух - будут печки абрикосами и мебелью топить.... те которые уцелеют !

          Следуя по пути которым идёт Пашинян, армяне рискуют разделить судьбу цыган, когда народ есть, а своего государства у него нет, а есть лишь многочисленные диаспоры разбросанные по всему свету. Их уже сейчас в Армении проживает меньше, чем представлено в разных странах.
      3. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 12:41
        Ради справедливости, от тех же армян ничего и не зависит. У нас был свой Борька-алкаш у которого рейтинг "за ноль зашкаливал" и ничего - как то "выбирали" его. А так, считаю Армению (этот анклав) надо бросать и не переводить на нее ресурсы. Территория Армении для России стратегического значения не имеет. Правда в ближайшем будущем Азербайджан лишит Армению государственности, но то - такое.
    3. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 12:34
      "откровенно свидетельствует о том, чей политический заказ исполняет Пашинян"

      доживем ли до времен, когда в соседних странах будут выполнять наш "политический заказ"?
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 12:37
      «Наши пограничники уведомили Москву о том, что могут нести службу в аэропорту без содействия со стороны России» —

      ***
      — До чего скользкий тип .Сам официально не из каких соглашений не выходит,а через СМИ гонит откровенно антироссийскую волну ...
      ***
    5. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +2
      Сегодня, 12:39
      Давно пора. Свалить оттуда и дать зелёный свет Алиеву. Он там быстро порядок наведёт. И сухопутный коридор в Грузию перекроет и сухопутный коридор пробьет к Нахичевани.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 12:55
        И турецких войск ему в помощь, а то азербайджанцы мягковаты с армянами..
    6. Юра Ранг пользователя
      Юра
      +2
      Сегодня, 12:42
      Тут даже кутёнку понятно зачем всё это, аэропорт единственное место где Пашинян может получать грузы из Европы, США (скорее всего вооружение, не исключаю что и наркота), а наши пограничники могут контролировать какие именно могут туда поступать, поэтому сразу после визита Макрона тема присутствия наших пограничников там, была инициирована Пашиняном с его кликой.
    7. Хвосттрубой
      Хвосттрубой
      0
      Сегодня, 12:49
      Скорее бы уж Армения покинула ОДКБ! Надоели своими выкрутасами хуже украины! Что от них толку? Только расходы и наши там как заложники.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 12:53
        Не переживайте за ереванских армян открытого общества. Их не так много, грантов и понтов хватит на них всех и они красиво, по европейски, будут жить на той части земли какую им оставят азербайджанцы с турками.
    8. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 12:54
      а пашинян не хочет своих соотечественников забрать, как бы честный обмен

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