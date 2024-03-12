Пашинян: Наши пограничники уведомили Москву, что могут нести службу в аэропорту Еревана без российского содействия
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление по поводу оказания помощи в несении пограничной службы на территории страны. По словам Пашиняна, Погранслужба Армении уведомила Российскую Федерацию о том, что она может обеспечивать безопасность на территории международного аэропорта Еревана самостоятельно.
Пашиняна:
Наши пограничники уведомили Москву о том, что могут нести службу в аэропорту без содействия со стороны России.
Стоит отметить, что речь идёт об аэропорте Звартноц. Там, на основании двустороннего соглашения российские пограничники несут службу совместно с армянскими коллегами с 1992 года.
Напомним, что ранее армянский премьер, откровенно взявший курс на разрыв связей с Россией после того, как ему не удалось втянуть Россию в войну в Закавказье, заявил о приостановке членства в ОДКБ.
Как видно, теперь следуют новые демарши со стороны человека, находящегося у руля армянского правительства.
Сама нацеленность на разрыв связей с Россией откровенно свидетельствует о том, чей политический заказ исполняет Пашинян, пришедший к власти фактически в результате переворота.
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