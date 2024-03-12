Заместитель командующего ВВС НОАК: Разрабатываемый Китаем бомбардировщик H-20 заслуживает восхищения

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Заместитель командующего ВВС НОАК: Разрабатываемый Китаем бомбардировщик H-20 заслуживает восхищения

Долгожданный первый стратегический бомбардировщик-невидимка Китая H-20 заслуживает восхищения, поскольку он не сталкивается с техническими трудностями при разработке и скоро будет представлен общественности, заявил заместитель командующего Военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ван Вэй.

Проект нового китайского бомбардировщика дальнего действия был впервые анонсирован в 2016 году тогдашним командующим ВВС НОАК Ма Сяотяном. С тех пор о бомбардировщике было опубликовано мало официальной информации, кроме рекламного ролика государственной корпорации авиационной промышленности Китая в 2018 году и видеоролика о наборе в ВВС НОАК в 2021 году. В обоих видеороликах были представлены сгенерированные компьютером сцены неизвестного большого самолета, накрытого одеялом.



Говоря о продвижении работ по созданию H-20, Вэй отметил, что китайские научные работники продвигаются хорошо и что «они на все способны». По его словам, самолет будет официально представлен общественности в ближайшее время, и его ввод в эксплуатацию и массовое производство будут строго следовать за испытательными полетами. Заместитель командующего ВВС НОАК добавил, что ввод в эксплуатацию H-20 значительно повысит возможности ВВС НОАК.

Согласно сообщениям американских СМИ, США долгое время были лидером в разработке и развертывании бомбардировщиков-невидимок B-2, а его преемник следующего поколения, B-21, уже совершил свой первый полет в ноябре 2023 года и начато его серийное производство.

Однако Вэй отказался сравнивать H-20 с его американскими аналогами, заявив, что Китай не будет конкурировать с США, а будет лишь обеспечивать собственную безопасность.
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22 комментария
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    0
    Сегодня, 14:01
    Посмотреть бы хоть, про характеристики я вообще молчу. А так конечно супер машина.
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +6
      Сегодня, 14:04
      пока восхищений заслуживает покрывало...да...большое. а когда ЭТО полетит,тогда обсудим. ( хотя червяк зависти где то гложет)
      1. красноярск Ранг пользователя
        красноярск
        +2
        Сегодня, 14:56
        Цитата: Аэродромный
        пока восхищений заслуживает покрывало...да...большое. а когда ЭТО полетит,тогда обсудим. ( хотя червяк зависти где то гложет)

        Ну а наши даже про разработку чего-то подобного перестали говорить. А раньше много было говорено. Так что, о покрывале и говорить не стоит.
        Ну, раз у китайцев, что-то накрыто, значит когда-то полетит. Турки вон на своем двигателе ПКР испытали. Все что-то новое испытывают, а мы? Мы только советский задел модернизируем, а построить с нуля... Да, 90-е нам долго еще аукаться будут. И если верхи не обратят внимание на образование, мы никогда из этого застоя не выйдем.
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 14:10
      Взлётный вес 200т. Полезная нагрузка 45 т. (Как у ТУ160). Идёт спор: чьи движки_ наши или WJ10.
      1. Виталий161 Ранг пользователя
        Виталий161
        +1
        Сегодня, 14:38
        не слышал про двигло WJ 10, WS 10, да, только он сырой еще, да и для бобра не подходит....так то на кой бобру копия АЛ31?
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 14:50
          Да. Прошу прощения, опечатка вышла. И да он сырой ( хотя китайцы божаться, что довели), однако всё одно тяга не та. Поэтому эксперты гадают, какой из наших движков на нём.
          1. Виталий161 Ранг пользователя
            Виталий161
            +1
            Сегодня, 14:58
            С учетом того, что мы восстановили производство НК 32, то возможно он, и в целом я за, ибо стоит такое двигло как крыло от боинга, и все нашим двигателистам работа и доход, а раз уж КНР до сих пор не могут довести до ума копию АЛ31, то куда им срисовать НК 32
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              0
              Сегодня, 15:00
              Согласен. Да и слух идёт, что именно НК32 предположительно понравился китайцам. Подождём официальных ТТХ.
    3. кредо Ранг пользователя
      кредо
      -2
      Сегодня, 14:11
      Только в бою мир узнает о том видимый он или невидимый и у Китая ещё представится повод это доказать, если конечно не получится как в случае с Арматой. hi
  2. spirit Ранг пользователя
    spirit
    -5
    Сегодня, 14:04
    Молодцы Китайцы, увидели правильный путь у противника,провели анализ,аналитику и делают аналог, и никто не рассказывает об ущербности технологий"малозаметности" и веселые истории о сбитом "гоблине" над Сербией.
    1. Maxim G Ранг пользователя
      Maxim G
      +4
      Сегодня, 14:07
      Цитата: spirit
      Молодцы Китайцы, увидели правильный путь у противника,провели анализ,аналитику и делают аналог, и никто не рассказывает об ущербности технологий"малозаметности" и веселые истории о сбитом "гоблине" над Сербией.

      С чего он правильный?
      1. spirit Ранг пользователя
        spirit
        -1
        Сегодня, 14:13
        С чего он правильный?
        А вы думаете у двух ядерных сверхдержав в ВПК "неумные люди" сидят ?)которые не умеют проводить анализ,тем более в США которые уже десятки лет эксплуатируют данную технику с боевым применением.
  3. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +6
    Сегодня, 14:05
    Однако Вэй отказался сравнивать H-20 с его американскими аналогами, заявив, что Китай не будет конкурировать с США, а будет лишь обеспечивать собственную безопасность.

    Красивая отмазка, учитывая то, что как мне кажется многие технологии применяемые в B-21 с помощью всё того же промышленного шпионажа успешно переползли в китайский Н-20... В этом у китайцев нет конкурентов... Ну разве что сами янки... Может я и ошибаюсь... Подождём - посмотрим -сравним... am
    1. Виталий161 Ранг пользователя
      Виталий161
      +2
      Сегодня, 14:34
      Как бы то ни было на каких движках сей пепелац летать то будет? 200т взлетной массы.....нет у КНР таких движков то, они так то до сих пор WS 10 до ума довести не могут, а это на секундочку копия АЛ31ф, тобишь двигло 80х годов
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        -2
        Сегодня, 14:54
        Как бы то ни было на каких движках сей пепелац летать то будет? 200т взлетной массы.....нет у КНР таких движков то, они так то до сих пор WS 10 до ума довести не могут, а это на секундочку копия АЛ31ф, тобишь двигло 80х годов

        да ладно? их успехи подтверждаются во всех отраслях, а в одной большой стране даже своей автомобильной промышленности не осталось...
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:12
    Вэй отказался сравнивать H-20 с его американскими аналогами, заявив, что Китай не будет конкурировать с США, а будет лишь обеспечивать собственную безопасность
    По-китайски сдержанно, но кому надо донести, донесли wink
  5. aranzon1913 Ранг пользователя
    aranzon1913
    +1
    Сегодня, 14:25
    Да, под одеялом китайские товарищи способны на многое. 1,5 млрд не дадут соврать
  6. voyaka uh Ранг пользователя
    voyaka uh
    +5
    Сегодня, 14:25
    Китай не думает долго, а копирует американские разработки.
    Внося изменения/улучшения, ориентируясь на свои технологические возможности.
    У китайцев есть аналог F-22, есть аналог F-35.
    Скорого будет аналог и B-21.
    1. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +1
      Сегодня, 14:42
      а копирует американские разработки.
      В Китае и над стратегией массового производства самолётов РЭБ и ДРЛО ни кто не смеялся и над "ущербностью" JDAMа, и как оказывается к "Стелсу" они относятся серьезно, в отличие от "некоторых" которые любят свой "особый" путь ,а как по башке ударят, так начинают в попыхах исправлять все эти ошибки, из за вот таких "не умных" экспертов считающих рабочие технологии фуфелом. и что нужно идти по особому пути...не имеющему аналогов
  7. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 14:53
    Разрабатываемый Китаем бомбардировщик H-20

    Работаете, поднимите, испытаете... Покажете.... тогда и будем восхищаться
  8. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +2
    Сегодня, 14:55
    Цитата: Lev_Russia
    с помощью всё того же промышленного шпионажа успешно переползли

    ну и что? а в одной большой стране до сих пор требуют соблюдения Западного авторского права и за его нарушение до сих пор есть соответствующие статьи наказания!
  9. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 14:57
    Цитата: Аэродромный
    а когда ЭТО полетит,тогда обсудим


    ну уж точно раньше, чем обещанные 500 суперджетов и мс21

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