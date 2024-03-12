Заместитель командующего ВВС НОАК: Разрабатываемый Китаем бомбардировщик H-20 заслуживает восхищения
Долгожданный первый стратегический бомбардировщик-невидимка Китая H-20 заслуживает восхищения, поскольку он не сталкивается с техническими трудностями при разработке и скоро будет представлен общественности, заявил заместитель командующего Военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ван Вэй.
Проект нового китайского бомбардировщика дальнего действия был впервые анонсирован в 2016 году тогдашним командующим ВВС НОАК Ма Сяотяном. С тех пор о бомбардировщике было опубликовано мало официальной информации, кроме рекламного ролика государственной корпорации авиационной промышленности Китая в 2018 году и видеоролика о наборе в ВВС НОАК в 2021 году. В обоих видеороликах были представлены сгенерированные компьютером сцены неизвестного большого самолета, накрытого одеялом.
Говоря о продвижении работ по созданию H-20, Вэй отметил, что китайские научные работники продвигаются хорошо и что «они на все способны». По его словам, самолет будет официально представлен общественности в ближайшее время, и его ввод в эксплуатацию и массовое производство будут строго следовать за испытательными полетами. Заместитель командующего ВВС НОАК добавил, что ввод в эксплуатацию H-20 значительно повысит возможности ВВС НОАК.
Согласно сообщениям американских СМИ, США долгое время были лидером в разработке и развертывании бомбардировщиков-невидимок B-2, а его преемник следующего поколения, B-21, уже совершил свой первый полет в ноябре 2023 года и начато его серийное производство.
Однако Вэй отказался сравнивать H-20 с его американскими аналогами, заявив, что Китай не будет конкурировать с США, а будет лишь обеспечивать собственную безопасность.
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