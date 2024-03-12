Разработанная для СВО роботизированная платформа СЭМ-350 пойдёт в серию под другим названием

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Разработанная для СВО роботизированная платформа СЭМ-350 пойдёт в серию под другим названием

Разработанная для применения в зоне СВО роботизированная платформа СЭМ-350 доработана с учетом пожеланий военных и готовится к серийному производству. Об этом сообщили в НПО ЦВБП.

Платформа СЭМ-350 прошла модернизацию и получила новую модификацию для перевозки грузов и эвакуации раненых. Сейчас она готовится к запуску в серию под новым названием Vетеран. Производство будет налажено сразу на нескольких площадках, первоначальные планы - выпуск до 50 платформ в месяц с последующим расширением.



Платформа СЭМ-350 претерпела существенные изменения, в новой модификации изделие будет носить название Vетеран. Заказы на изготовление платформы выросли кратно. Сейчас идет подготовка к началу серийного производства

- приводит ТАСС сообщение НПО ЦВБП.

В ходе модернизации платформа получила улучшенный двигатель, была увеличена несущая способность, дальность видеосигнала, тяга и грузоподъемность, которая возросла до 400 кг.

Также был добавлен штатный модуль для эвакуации бойцов с возможностью фиксации раненого ростом до 185 см

- добавили разработчики.

Ранее сообщалось, что российские подразделения весьма активно применяют роботизированную наземную технику, впрочем, как и противник. Наземные платформы и дроны участвуют в боях, доставке грузов, эвакуации раненых и даже установке мин. Конфликт на Украине дал сильный толчок развитию беспилотной техники. Можно с уверенностью говорить, что на сегодняшний день равных российской и украинской армиям в этом вопросе в мире нет.
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    3 комментария
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    1. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      0
      Сегодня, 12:35
      Давно пора. Сколько бойцов не выжили после ранений на поле боя.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 12:41
        Чего пора. Это пока дронами управляет оператор-человек, который добивает раненных или эвакуацию, может увидит, может нет, может промахнётся, а что будет когда это станет автоматизированным.
    2. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      0
      Сегодня, 12:38
      Что-то сразу вспомнилась классика кино категории Б.

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