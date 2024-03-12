Разработанная для СВО роботизированная платформа СЭМ-350 пойдёт в серию под другим названием
Разработанная для применения в зоне СВО роботизированная платформа СЭМ-350 доработана с учетом пожеланий военных и готовится к серийному производству. Об этом сообщили в НПО ЦВБП.
Платформа СЭМ-350 прошла модернизацию и получила новую модификацию для перевозки грузов и эвакуации раненых. Сейчас она готовится к запуску в серию под новым названием Vетеран. Производство будет налажено сразу на нескольких площадках, первоначальные планы - выпуск до 50 платформ в месяц с последующим расширением.
- приводит ТАСС сообщение НПО ЦВБП.
В ходе модернизации платформа получила улучшенный двигатель, была увеличена несущая способность, дальность видеосигнала, тяга и грузоподъемность, которая возросла до 400 кг.
- добавили разработчики.
Ранее сообщалось, что российские подразделения весьма активно применяют роботизированную наземную технику, впрочем, как и противник. Наземные платформы и дроны участвуют в боях, доставке грузов, эвакуации раненых и даже установке мин. Конфликт на Украине дал сильный толчок развитию беспилотной техники. Можно с уверенностью говорить, что на сегодняшний день равных российской и украинской армиям в этом вопросе в мире нет.
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