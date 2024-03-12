Сборка лайнеров Ил-96-300 выходит на плановый уровень, а серийный выпуск МС-21 откладывается на 2 года

14
Сборка лайнеров Ил-96-300 выходит на плановый уровень, а серийный выпуск МС-21 откладывается на 2 года

На Воронежском авиационном заводе, который является филиалом ПАО «Ил», полностью завершена работа по сборке фюзеляжа очередного отечественного лайнера Ил-96-300.

Обращает на себя внимание то, что все объемы стапельной сборки были завершены всего за 3 месяца. Это стало самым коротким циклом за последние годы.



До конца текущего месяца на фюзеляже должны будут завершиться внестапельные работы. Затем будущий лайнер отправится в цех окончательной сборки.

По плану, в текущем году на Воронежский завод должны поступить агрегаты для сборки еще одного Ил-96-300. Это значит, что авиастроители вышли на запланированный объем производства вышеупомянутых широкофюзеляжных пассажирских лайнеров в 2 единицы в год.

В соответствии с комплексной программой развития авиаотрасли, на Воронежском авиазаводе до 2030 года должны собрать 12 единиц самолета Ил-96-300.

В то же время руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о том, что серийное производство отечественных лайнеров МС-21 откладывается на 2 года. Это связано с тем, что еще не завершены все необходимые испытания самолета в плане безопасности.

В свою очередь, пресс-служба Минпромторга РФ отметила, что задержки в поставках узкофюзеляжного среднемагистрального МС-21 и ближнемагистрального SJ-100 не должны сказаться на запланированном объеме выпуска 600 гражданских лайнеров к 2030 году.

В ведомстве добавили, что на данный момент 16 обновленных «Суперджетов» и 12 МС-21 находятся в разной степени готовности.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    14 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. WingCat Ранг пользователя
      WingCat
      -1
      Сегодня, 13:28
      Да сколько можно то. При этом не разрабатывают ил на новых движках пд-35. Разработка до производства и так 5 лет займет, пора уже сейчас начинать. Задолбали тупить.
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +1
        Сегодня, 13:49
        МС-21 самый подсанкционный(не побоюсь этого слова ) самолет в мире.Уж очень многим на Западе(увы,не только там) это изделие как кость в горле.
    2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 13:29
      Вначале сами себе трудности создаём, потом их героически преодолеваем...
    3. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 13:34
      нам уже на пальцах разъяснили,что нечего ждать лет десять,(если повезёт)
    4. Ботановед Ранг пользователя
      Ботановед
      0
      Сегодня, 13:39
      Насколько я понял из разных источников, сейчас собирают фюзеляжи на супержеты и МС-21, а по готовности двигателя и других замещаемых систем, будут ставить их на уже готовые корпуса. В принципе, логично. Сертификация уже готового движка может год тянуться, что конвейеру стоять...
    5. faiver Ранг пользователя
      faiver
      0
      Сегодня, 13:45
      толку от запланированного выпуска Ил-96 если эти самолеты на пассажирские линии не пойдут, превратили самолеты в огромные летающие правительственные лимузины....
    6. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 13:59
      Фюзеляжи это хорошо. Движки бы к ним. sad Так же и к мс-21 и суперджету.
    7. штурм Ранг пользователя
      штурм
      0
      Сегодня, 14:01
      В соответствии с комплексной программой развития авиаотрасли, на Воронежском авиазаводе до 2030 года должны собрать 12 единиц самолета Ил-96-300.


      Линия по сборке Ил предусматривает конвейерную сборку 12 самолётов в год начиная с 22г, что теперь уже всего12ед. в 30-м.....???
    8. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 14:02
      что авиастроители вышли на запланированный объем производства вышеупомянутых широкофюзеляжных пассажирских лайнеров в 2 единицы в год.

      Стыдно такое читать! 2 самолета в год. Тьфу на "эффективных менеджеров" из ОАК и их начальство.
      1. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        0
        Сегодня, 15:04
        Ну это вам стыдно , мне стыдно , всей России стыдно. А им вообще класть на наш стыд с прибором .. Для них это очередной коттедж за городом , рэйнжроверы с водителями , швейцарские часы и уютный дом с яхтой на сочинском побережье. Тут все просто
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:02
      2 единицы в год
      Это даже и не смешно recourse
    10. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:02
      Цитата: Ботановед
      Насколько я понял из разных источников, сейчас собирают фюзеляжи на супержеты и МС-21, а по готовности двигателя и других замещаемых систем, будут ставить их на уже готовые корпуса. В принципе, логично. Сертификация уже готового движка может год тянуться, что конвейеру стоять...


      а он и не стоит: - его нет вААще!
    11. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      0
      Сегодня, 15:01
      Я так понимаю вся работа министров заключается в сдвигании сроков вправо пока они не передадут эстафету следующему "эффективном менеджеру"...
    12. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 15:02
      2 шт. в год это в переводе с чиновничьего языка 1 шт. в три года. Тут один из первых лиц государства уже грозился 30 бортов выкатить до 2026 года не так давно.. Мне вот интересно , в СССР на том же заводе какие были темпы изготовления самолетов ?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»