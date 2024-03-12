Сборка лайнеров Ил-96-300 выходит на плановый уровень, а серийный выпуск МС-21 откладывается на 2 года
На Воронежском авиационном заводе, который является филиалом ПАО «Ил», полностью завершена работа по сборке фюзеляжа очередного отечественного лайнера Ил-96-300.
Обращает на себя внимание то, что все объемы стапельной сборки были завершены всего за 3 месяца. Это стало самым коротким циклом за последние годы.
До конца текущего месяца на фюзеляже должны будут завершиться внестапельные работы. Затем будущий лайнер отправится в цех окончательной сборки.
По плану, в текущем году на Воронежский завод должны поступить агрегаты для сборки еще одного Ил-96-300. Это значит, что авиастроители вышли на запланированный объем производства вышеупомянутых широкофюзеляжных пассажирских лайнеров в 2 единицы в год.
В соответствии с комплексной программой развития авиаотрасли, на Воронежском авиазаводе до 2030 года должны собрать 12 единиц самолета Ил-96-300.
В то же время руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о том, что серийное производство отечественных лайнеров МС-21 откладывается на 2 года. Это связано с тем, что еще не завершены все необходимые испытания самолета в плане безопасности.
В свою очередь, пресс-служба Минпромторга РФ отметила, что задержки в поставках узкофюзеляжного среднемагистрального МС-21 и ближнемагистрального SJ-100 не должны сказаться на запланированном объеме выпуска 600 гражданских лайнеров к 2030 году.
В ведомстве добавили, что на данный момент 16 обновленных «Суперджетов» и 12 МС-21 находятся в разной степени готовности.
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