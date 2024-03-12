Экс-посол Украины в Великобритании: Залужный столкнётся с усталостью Лондона от помощи Киеву

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Экс-посол Украины в Великобритании: Залужный столкнётся с усталостью Лондона от помощи Киеву

В случае назначения послом Украины в Великобритании бывший главком ВСУ Валерий Залужный неизбежно придется столкнуться с усталостью Лондона от помощи Киеву. Об этом заявил бывший украинский посол в этом островном государстве Вадим Пристайко.

В интервью украинской прессе Пристайко отметил, что британские союзники Киева устали от поддержки Украины и, исходя из этого, новый дипломатический представитель киевского режима в этой стране будет вынужден искать новые аргументы и варианты для продолжения помощи. По его словам, первостепенной задачей украинского посла является стремление "вдохнуть новую жизнь в помощь ВСУ со стороны Запада".



Бывший украинский посол также считает, что в настоящее время британские власти во многом уже исчерпали все доступные ресурсы, которые они могли предоставить Киеву, включая военные.

Пристайко также добавил, что британская сторона узнала о назначении Залужного послом в Лондон до официального утверждения бывшего главкома ВСУ на эту должность. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об этом кадровом решении, не согласовав заранее этот шаг с Лондоном. Британская сторона узнала об этом назначении из прессы, и в настоящее время еще не утвердила назначение.

Несмотря на некоторую сомнительность такого порядка событий, в украинском МИД считают, что известность бывшего главкома ВСУ делает его кандидатуру приемлемой для британской стороны.
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    5 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 12:48
      Гадить они никогда не устанут..
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 12:50
        Было бы чем гадить.Наследие Холодной войны в Европе выгребли на войны в Сирии,Ираке,Украине.
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          0
          Сегодня, 12:58
          Наследие Холодной войны в Европе выгребли на войны в Сирии,Ираке,Украине.

          В том то и дело, на окраине много холопов готовых устраивать теракты в России. И к сожалению много их уже и в России, при чем как ихних засланцев, так и своих сво......
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 13:03
        Удачно Залужный свалил с Украины, теперь можно свалить все неудачи ВСУ на комика-гомика и мясного командира.
    2. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 13:01
      Все еще - вилами по воде писано. Сам Залужа еще ничего не говорил, во - вторых, еще ничего не говорил Лондон. Грубо нарушен дипломатический протокол, сначала согласовывают посла, а потом об этом объявляют, а не наоборот.

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