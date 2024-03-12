Экс-посол Украины в Великобритании: Залужный столкнётся с усталостью Лондона от помощи Киеву
В случае назначения послом Украины в Великобритании бывший главком ВСУ Валерий Залужный неизбежно придется столкнуться с усталостью Лондона от помощи Киеву. Об этом заявил бывший украинский посол в этом островном государстве Вадим Пристайко.
В интервью украинской прессе Пристайко отметил, что британские союзники Киева устали от поддержки Украины и, исходя из этого, новый дипломатический представитель киевского режима в этой стране будет вынужден искать новые аргументы и варианты для продолжения помощи. По его словам, первостепенной задачей украинского посла является стремление "вдохнуть новую жизнь в помощь ВСУ со стороны Запада".
Бывший украинский посол также считает, что в настоящее время британские власти во многом уже исчерпали все доступные ресурсы, которые они могли предоставить Киеву, включая военные.
Пристайко также добавил, что британская сторона узнала о назначении Залужного послом в Лондон до официального утверждения бывшего главкома ВСУ на эту должность. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об этом кадровом решении, не согласовав заранее этот шаг с Лондоном. Британская сторона узнала об этом назначении из прессы, и в настоящее время еще не утвердила назначение.
Несмотря на некоторую сомнительность такого порядка событий, в украинском МИД считают, что известность бывшего главкома ВСУ делает его кандидатуру приемлемой для британской стороны.
Информация