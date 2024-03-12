Названо количество уничтоженных с начала года украинских зенитных комплексов

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Названо количество уничтоженных с начала года украинских зенитных комплексов

Украинская ПВО с начала года понесла значительные потери и в настоящее время не в состоянии закрыть небо от российских самолетов, ракет и беспилотников. А попытки бороться с фронтовыми бомбардировщиками Су-34 привели к дополнительным потерям дефицитных зенитных комплексов.

По имеющимся данным, с начала этого года ВС России уничтожили не менее 40 пусковых установок различных ЗРК, стоящих на вооружении ВСУ, а также 20 радаров. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны и отдельных подразделений ВС России, участвующих в СВО. Уничтожение производилось как ракетами, так и дронами-камикадзе типа "Герань" в тылу или "Ланцет" на линии фронта.



В частности, с начала 2024 года Украина потеряла в результате различных ударов ВС России около десяти пусковых установок зенитной ракетной системы С-300 в вариантах С-300ПТ и С-300ПС. Потери РЛС из состава этих комплексов также равны примерно десяти, речь идет о РЛС подсвета цели и наведения зенитных ракет.

Большие потери у ВСУ и зенитных комплексов западного производства. Например, за два с половиной месяца ВС России уничтожили шесть пусковых установок американских ЗРК Patriot. Также имеются сведения об уничтожении не менее двух РЛС из состава этих комплексов. При этом не исключается, что какое-то количество комплексов было уничтожено в глубине территории Украины, а мы об этом не знаем. Также поражены четыре пусковых установки французского ЗРК SAMP-T, три немецкого IRIS-T и одна пусковая норвежского NASAMS. РЛС из состава этих комплексов уничтожено около десятка.

На линии фронта у ВСУ потери немного "скромнее", всего два ЗРК "Бук-М1" и 14 ЗРК "Стрела-10". Переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные установки типа ЗУ-23-2 и мобильные пулеметные на пикапах никто не считал.
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    9 комментариев
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    1. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -4
      Сегодня, 12:37
      С этого надо было начинать сво. Впрочем, конашенков все ПВО уничтожил в первые 3 дня.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +4
        Сегодня, 12:43
        Причём тут Конашенко? Всё что он озвувучивает, делается только после согласования с ГШ и с разрешения МО
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          -4
          Сегодня, 12:50
          Хм..Значит пургу нес не Конашенков,а его начальники?Разница то тогда в чем?
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 12:58
        По ходу СВО среди явных и насущных проблем для нашего ВПК и военачальников встали проблемы по борьбе с:
        - с вражеской ПВО,
        - с воздушными беспилотными аппаратами,
        - с морскими беспилотными аппаратами,
        - с системами РЭБ,
        - с космической связью и целеуказанием,
        - с защитой кораблей на море,
        - с защитой техники на поле боя,
        и это только малая толика.

        Не много ли проблем накопили в то время как враг подтянул военный блок к нашим границам? angry
    2. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +5
      Сегодня, 12:41
      . с начала этого года ВС России уничтожили не менее 40 пусковых установок различных ЗРК, стоящих на вооружении ВСУ, а также 20 радаров

      "Обули" буржуев, на более чем кругленькую сумму. И ещё и посрамили.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 12:50
        РЛС из состава этих комплексов уничтожено около десятка.

        Пусковые ерунда, хотя это тоже приятно, особенно с боекомплектом. А вот пункты управления и радары наведения, вот это особо приятно, без этого ПУ и ракеты. просто дорогая, но абсолютно бесполезная груда железа.
      2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 13:01
        Солидно за пару то месяцев...
    3. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 12:45
      А сколько там еще всего интересного осталось. На протяжении двух лет беспрепятственных поставок чубатым юнитам накидали тучу техники, которую теперь надо героически уничтожать, потратив тучу времени и жизни.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 12:47
      «По имеющимся данным, с начала этого года ВС России уничтожили не менее 40 пусковых установок различных ЗРК, стоящих на вооружении ВСУ, а также 20 радаров» —

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