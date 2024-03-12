Названо количество уничтоженных с начала года украинских зенитных комплексов
Украинская ПВО с начала года понесла значительные потери и в настоящее время не в состоянии закрыть небо от российских самолетов, ракет и беспилотников. А попытки бороться с фронтовыми бомбардировщиками Су-34 привели к дополнительным потерям дефицитных зенитных комплексов.
По имеющимся данным, с начала этого года ВС России уничтожили не менее 40 пусковых установок различных ЗРК, стоящих на вооружении ВСУ, а также 20 радаров. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны и отдельных подразделений ВС России, участвующих в СВО. Уничтожение производилось как ракетами, так и дронами-камикадзе типа "Герань" в тылу или "Ланцет" на линии фронта.
В частности, с начала 2024 года Украина потеряла в результате различных ударов ВС России около десяти пусковых установок зенитной ракетной системы С-300 в вариантах С-300ПТ и С-300ПС. Потери РЛС из состава этих комплексов также равны примерно десяти, речь идет о РЛС подсвета цели и наведения зенитных ракет.
Большие потери у ВСУ и зенитных комплексов западного производства. Например, за два с половиной месяца ВС России уничтожили шесть пусковых установок американских ЗРК Patriot. Также имеются сведения об уничтожении не менее двух РЛС из состава этих комплексов. При этом не исключается, что какое-то количество комплексов было уничтожено в глубине территории Украины, а мы об этом не знаем. Также поражены четыре пусковых установки французского ЗРК SAMP-T, три немецкого IRIS-T и одна пусковая норвежского NASAMS. РЛС из состава этих комплексов уничтожено около десятка.
На линии фронта у ВСУ потери немного "скромнее", всего два ЗРК "Бук-М1" и 14 ЗРК "Стрела-10". Переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные установки типа ЗУ-23-2 и мобильные пулеметные на пикапах никто не считал.
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