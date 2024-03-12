Хуситы сообщают о серии ударов, нанесённых по территории Йемена США и Великобританией
Соединенные Штаты и Великобритания нанесли серию ударов по объектам повстанческого движения хуситов "Ансар Аллах", расположенным в западных районах Йемена. Об этом сообщает принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.
По данным телеканала, силами западной коалиции нанесено около 17 авиаударов по территории йеменской провинции Эль-Ходейда. Атаке подверглись несколько населенных пунктов, в том числе административный центр провинции и расположенный на берегу Красного моря порт Рас-Иса. Кроме того, сообщается о как минимум пяти ударах авиации НАТО по объектам в провинции Саада.
Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя признаваемого на Западе правительства Йемена, воюющего против хуситов с 2014 года, в результате авиаударов западной коалиции по меньшей мере 11 человек погибли, еще 14 получили ранения. В свою очередь, хуситы не приводят каких-либо сведений о жертвах и пострадавших.
Атака, совершенная на подконтрольные хуситам районы Йемена, стала одной из самых интенсивных за период с 12 января, когда США и Великобритания впервые нанесли удары по объектам повстанцев-хуситов.
Йеменские ополченцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" атакуют следующие через Красное море коммерческие корабли, принадлежащие израильским и западным компаниям. Нападения на коммерческие корабли хуситы называют ответом на израильские атаки на палестинцев в секторе Газа.
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