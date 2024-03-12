Декларируемая нехватка вооружений не останавливает ВСУ от попыток вторгнуться в признанные Киевом и Западом регионы РФ
Киевский режим в неудачах ВСУ на фронте все чаще обвиняет своих западных кураторов и союзников, которые в этом году резко сократили, а США и вовсе приостановили, оказание военно-финансовой помощи Украине. При этом жалуясь на нехватку боеприпасов, оружия и бронетехники, киевские власти организуют бессмысленные с военной точки зрения операции по вторжению в приграничные регионы РФ, которые украинские власти и Запад признают российскими территориями.
Организацией этих откровенно террористических акций в том числе с территории, на которой боевые действия не ведутся, чаще всего занимается Служба безопасности Украины (СБУ) под личным руководством Кирилла Буданова*. Этот наиболее одиозный персонаж в стане Зеленского известен своими громкими заявлениями и угрозами в адрес России и россиян, которые Буданов* часто делает в украинской и западной прессе, явно для пиар-эффекта. Планирование и проведение диверсий также проводит ГУР МО Украины. В целях создания информационных «побед», а на деле провальных операций по вторжению в российские регионы, киевские власти и организуют подобного рода операции, не считаясь с потерями в том числе элитных бойцов, все более дефицитных вооружений, боеприпасов и бронетехники.
Между тем, Вооруженные силы РФ, погранслужба и другие силовые структуры значительно нарастили присутствие в приграничных с Украиной западных регионах страны. Одновременно ведется плотный мониторинг прилегающих областей соседнего государства с целью пресечения вторжения вражеских диверсионных групп на наши территории. Так вчера ВС РФ пресекли попытку противника провести довольно серьезную операцию проникновения на территорию Белгородской области в районе Грайворона, о чем сообщили российские военкоры.
Личный состав подразделения спецназначения «Артан» СБУ был сосредоточен на стыке Харьковской и Сумской областей. Боевики намеревались атаковать, используя артиллерию, РСЗО, танки, БМП и мобильные пулеметные группы на пикапах. Довольно серьезный бронекулак, который вполне мог быть задействован ВСУ где-нибудь на фронте, решено было ради последующей информационной раскрутки задействовать для диверсионно-террористической акции.
Не вышло. Российская разведка вовремя обнаружила приготовления врага. Дождавшись формирования противником боевого порядка для вторжения, наши нанесли упреждающие удары по боевикам, задействовав ствольную и реактивную артиллерию, ОТРК «Искандер», беспилотники и авиацию. В результате даже не приступив к выполнению диверсионного задания, украинские боевики потеряли по предварительным данным до пяти танков, одну РСЗО, три САУ, несколько пикапов и БМП, а также до 70 человек личного состава убитыми и ранеными.
Но видимо своего рода «пляска на граблях» для украинских террористов стала чем-то вроде национальной забавы. Сегодня по сообщениям российских каналов, киевские отморозки вновь решили, что называется, попытать счастья, но получилось как всегда. Сообщается, что сегодня украинские диверсанты попытались прорваться через границу в Курскую область в направлении рабочего поселка Теткино.
Кроме того, группа украинских диверсантов в количестве около 50 боевиков с бронетехникой выдвинулась в районе трех часов утра со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области к границе с Белгородской областью. Передвижение было обнаружено аэроразведкой ВС РФ, после огневого воздействия враг откатился на исходные позиции, где был накрыт средствами дальнего поражения. Еще три БТР противника пытались прорвать границу вновь на юго-востоке Грайворонского городского округа Белгородской области, вся техника противника уничтожена.
Российские источники сообщают, что прорыва границы РФ украинскими диверсантами, среди которых немало боевиков из различных националистических формирований, в том числе из бывших советских республик, допущено не было. При этом некоторые киевские каналы разгоняют информацию, что в районе поселка Теткино якобы продолжается стрелковый бой. Как утверждает украинское ГУР, это совместная операция, в которой якобы участвуют не регулярные части ВСУ, а объединения, набранные из «граждан» РФ.
По информации ТГ-канала WarGonzo, на подходе к нашей границе были выявлены несколько танков противника, которые оказывали огневое воздействие во время попытки прорыва. По последним данным, прорвать линию обороны или добиться других ощутимых тактических успехов противнику не удалось.
На фоне сообщений о вылазке диверсантов в украинском сегменте соцсетей появилось второе видео, на котором, как утверждается, украинский танк едет по окраине белгородского поселка Горьковский. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц охарактеризовал это видео как вброс с украинской стороны. Военкор ВГТРК Андрей Руденко пишет, что при попытке прорыва границы в Курской области часть группировки противника была уничтожена, остальные отошли.
В настоящее время ВС РФ ведут огонь по рассеянным силам украинских диверсантов. По данным телеграм-канала Baza, в ходе боев ранены два человека в поселке Теткино Курской области.
* Внесен в России в списки экстремистов и террористов
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