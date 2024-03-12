Ростех: Новая партия двигателей для боевых машин пехоты передана заказчику
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Новая партия двигателей для боевых машин пехоты передана заказчику, продукция уже отправлена производителю БМП. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Барнаултрансмаш передал заказчику новую партию двигателей для боевых машин пехоты, сколько всего единиц в этой партии не сообщается, но на предприятии подчеркнули, что за неполные 3 месяца этого года произведено и отправлено производителю БМП в полтора раза больше силовых агрегатов, чем за аналогичный период прошлого года. Кстати, увеличение выпуска двигателей на "Барнаултрансмаше" позволило "Курганмашзаводу" нарастить выпуск новых боевых машин пехоты БМП-3, очень востребованных в зоне спецоперации, а также модернизированных БМП-2 с боевым модулем "Бережок".
(...) за неполных три месяца текущего года отгрузил почти в 1,5 раза больше моторов, чем за аналогичный период прошлого года. Это стало возможным благодаря круглосуточному режиму работы и современному оборудованию, очередную партию которого предприятие получило в начале 2024 года
- говорится в сообщении.
В январе этого года сообщалось, что Барнаульский завод транспортного машиностроения "Барнаултрансмаш" в 2,5 раза увеличил производство двигателей для БМП-2 и БМП-3. Удалось это сделать за счет расширения производства и технического перевооружения предприятия.
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