«Нарушения границы не допущено»: МО сообщило об отражении попытки прорыва ВСУ в Белгородской области
Российские военные не допустили прорыва противника в Белгородскую область, угроза устранена, подразделения ВСУ понесли потери и рассеяны. Об этом сообщает Минобороны.
Российское военное ведомство подтверждает утреннюю попытку атаки ВСУ на российский регион. По данным военных, атака началась еще в районе 3-х часов ночи сразу на трех направлениях. Противник хотел воспользоваться неразберихой и проскочить на территорию Белгородской области, но у него ничего не получилось. В бой с ВСУ вступили подразделения сил прикрытия границы совместно с пограничниками.
- говорится в сообщении.
Атака началась с обстрела приграничной территории, потом в прорыв пошли подразделения ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин, но прорыв не удался. Наши начали работать по ВСУ артиллерией, РСЗО и авиацией. По данным Минобороны, противник понес потери: в районе Одноробовки до 60 человек, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка. В Курской области в районе Теткино действовали украинские ДРГ, но они были отброшены огнем и рассеяны.
- добавили в военном ведомстве.
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