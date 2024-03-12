«Нарушения границы не допущено»: МО сообщило об отражении попытки прорыва ВСУ в Белгородской области

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«Нарушения границы не допущено»: МО сообщило об отражении попытки прорыва ВСУ в Белгородской области

Российские военные не допустили прорыва противника в Белгородскую область, угроза устранена, подразделения ВСУ понесли потери и рассеяны. Об этом сообщает Минобороны.

Российское военное ведомство подтверждает утреннюю попытку атаки ВСУ на российский регион. По данным военных, атака началась еще в районе 3-х часов ночи сразу на трех направлениях. Противник хотел воспользоваться неразберихой и проскочить на территорию Белгородской области, но у него ничего не получилось. В бой с ВСУ вступили подразделения сил прикрытия границы совместно с пограничниками.



Сегодня утром (...) сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино

- говорится в сообщении.

Атака началась с обстрела приграничной территории, потом в прорыв пошли подразделения ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин, но прорыв не удался. Наши начали работать по ВСУ артиллерией, РСЗО и авиацией. По данным Минобороны, противник понес потери: в районе Одноробовки до 60 человек, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка. В Курской области в районе Теткино действовали украинские ДРГ, но они были отброшены огнем и рассеяны.

В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено

- добавили в военном ведомстве.
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    22 комментария
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    1. Сергей Михайлович Карасёв Ранг пользователя
      Сергей Михайлович Карасёв
      0
      Сегодня, 13:27
      Нарушений государственной границы не допущено

      Вот и прекрасно! Так всегда должно быть! soldier
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        -2
        Сегодня, 13:37
        Ни чего особо прекрасного, если бы ударили на упреждение. А так это опять реакция на свершившийся факт.
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          +6
          Сегодня, 13:42
          муха всегда видит только одно))))
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            -1
            Сегодня, 13:48
            Киев продолжает заявлять об одержанных победах...

            муха всегда видит только одно))))

            Когда муху гоняешь по комнате, пытаясь прихлопнуть, она ещё больше жужжит!!! laughing
      2. Витов Ранг пользователя
        Витов
        -4
        Сегодня, 13:41
        «Нарушения границы не допущено»

        Какой границы, какие нарушения ? Тупые либероиды ! У нас СВО, а точнее война. Никакой границы нет. Есть Линия Боевого Соприкосновения. У МО и других совсем мозги высохли. А что БПЛА нет на этом направлении ? Где фото, где захваченная техника ? Трупы можно не показывать . Или как ? Что-то жидковато с доказательной и информационной базой.
        1. kit88 Ранг пользователя
          kit88
          +2
          Сегодня, 13:48
          Цитата: Витов
          Где фото, где захваченная техника ?

          Вот век смартфонов и онлайн войн. Видео, аудио подавай. А то не верю.
          Да МО плевать со Спасской башни, кто там чему не верит.
          1. Витов Ранг пользователя
            Витов
            -2
            Сегодня, 13:52
            Два года плюют на всех , и сколько ещё будут ? Больше слушайте политинформаторов генерал-лейтенантов. МУРЗ озвучил потери при штурме Авдеевке и его замордовали . Честный человек застрелился ...Вечная память героям . Спи спокойно Морозов, спи товарищ...
            1. kit88 Ранг пользователя
              kit88
              +3
              Сегодня, 13:54
              Я как-нибудь сам решу кого, мне слушать
              1. Комментарий был удален.
        2. ВПК-65 Ранг пользователя
          ВПК-65
          0
          Сегодня, 15:17
          Цитата: Витов
          Где фото, где захваченная техника ?
          Трофеи как обычно готовятся пополнить парк «Патриот»
    2. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      -3
      Сегодня, 13:31
      Опять проспали? Если нет то как им позволили сформировать боевой порядок сблизи Российской границы? Еще замечание. Если ждали прорыв, то не надо говорить о самоотверженности войск прикрытия гос. границы если это плановая, хорошо продуманная и безопасная оборона.
    3. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +4
      Сегодня, 13:31
      Сначала Россия потеряла пояс безопасности в лице стран Варшавского договора, а затем и практически весь западный пояс безопасности из бывших республик СССР.
      Теперь вот своя граница стала линией фронта и видимо придётся людей оттуда отселять, потому что угрозу нужно купировать заранее, а не ждать очередного прорыва вражеских войск на нашу сопредельную территорию. soldier
      1. Аркадий007 Ранг пользователя
        Аркадий007
        -2
        Сегодня, 13:39
        Купировать надо логово. А вот где оно еще надо разобраться.
        Похоже приближается время для нанесения ударов по тем кто командует, а не по тем кто идет в атаку.
        Иначе после атак на Нижний Новгород и Питер в очередь попадут Новосибирск и Иркутск. А мы красные линии будем дорисовывать.
    4. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      -2
      Сегодня, 13:34
      Вообще то, такого не должно быть априори. Но, два года-происходит angry .
    5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 13:41
      Спокойно.
      Сейчас главное - спокойно провести выборы.
      1. Дилетант Ранг пользователя
        Дилетант
        -2
        Сегодня, 14:10
        Сейчас главное - спокойно провести выборы.

        Так выборы или их имитацию? В их результатах никто не сомневается. Можно было бы здорово сэкономить время и деньги, разрешив гражданам России кликнуть на виртуальную кнопочка "ДА" на сайте гос.услуг.
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          +1
          Сегодня, 14:55
          Россия продолжает играть в "Демократию".
          А правила нужно исполнять. В мире Россия, ведь, не одна играет в эту игру...
          Хотя...
          Россией всегда правил Цезарь (Царь по-нашему). Император.
          Ибо... "Москва - третий Рим и четвертому не бывать!" (с)
          Пора уже, наконец, перестать стесняться собственной природы и стать собой.
          1. Дилетант Ранг пользователя
            Дилетант
            -1
            Сегодня, 14:57
            А правила нужно исполнять. В мире Россия, ведь, не одна играет в эту игру..

            Если играть "в честную" с шулерами, то получится: "Нас обманули..."
    6. Оптимус_Прайм Ранг пользователя
      Оптимус_Прайм
      +1
      Сегодня, 13:45
      Скорее всего если будет ещё один контрнаступ со стороны укровермахта, то попрут на север (Белгород, Курск) НАТО очень хочет перевести боевые действия на территорию России. А там и ракеты пропихнут.
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 13:58
      "В Курской области в районе Теткино действовали украинские ДРГ, но они были отброшены огнем и рассеяны."
      А вот, о чём пишут в укроСМИ:
      "Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.
      Известно, что в Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой." (УНИАН)
      Ничего ещё не закончилось.
      "Работайте, братья!" (с)
    8. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      -2
      Сегодня, 14:06
      Это получается, что укропы сосредоточили у нашей границы как минимум 5 танков, а наша разведка их "прозевала", раз они пошли в атаку на нашу территорию. Почему их не сожгли еще там, за границей?
      "Странная война" продолжается...
    9. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 14:06
      "Украина целенаправленно бьет по инфраструктуре ,Наращивает количество дронов, их разнообразие и частоту атак. Украину надо выключать совсем. Энергетическую инфраструктуру 750 кв, дата центры, железнодорожные депо , Кременчугский НПЗ, Бескидский тоннель ,мосты, ТЭЦ, то есть все что позволяет функционировать промышленному производству. Других вариантов нет ! " Ресурс Россия и Мир . ZERGULIO .
    10. V.B. Ранг пользователя
      V.B.
      -3
      Сегодня, 14:23
      Какой границы нарушение во время войны? Бред какой-то. А обстрелы постоянные Курской, Белгородской, Брянской областей, а удары по Питеру, Москве это что? Киев готовится к установке авиасообщения с европой, Израилем, это как? После выборов в России новый Минск, Стамбул готовит Верховный с друзьями- олигархами?

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