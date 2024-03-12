«Нарушения границы не допущено»: МО сообщило об отражении попытки прорыва ВСУ в Белгородской области

Сегодня утром (...) сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино

В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено