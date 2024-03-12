ФСБ: при попытке прорыва на территорию РФ уничтожены сто украинских диверсантов

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ФСБ: при попытке прорыва на территорию РФ уничтожены сто украинских диверсантов

При попытке прорыва боевиков киевского режима на территорию Белгородской и Курской областей России были уничтожены около ста украинских диверсантов, шесть танков, САУ CAESAR и 20 единиц легкой бронетехники противника. Кроме того, был уничтожен опорный пункт боевиков, обустроенный ими недалеко от границы.

Украинские формирования после интенсивных обстрелов приграничной территории попытались в трех направлениях осуществить прорыв границы в районах населенных пунктов Нехотеевка, Однобровка и Сподарюшино в Белгородской и Курской областях. При попытке прорыва боевики использовали танки и легкую бронетехнику.



При помощи ударов артиллерии, авиации и ракетных войск все атаки украинских формирований удалось успешно отразить. Нарушений границы РФ не допущено.

Кроме того, были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся на пикапах прорваться через границу в районе населенного пункта Теткино Курской области. Противник понес значительные потери и был отброшен. В настоящее время известно о двух пострадавших в результате стрелкового боя с украинскими боевиками.

Несмотря на значительные потери, противник не прекращает попытки прорваться в Курскую и Белгородскую области. В приграничных районах продолжаются боестолкновения между российскими войсками и украинскими диверсантами. По противнику активно работает российская артиллерия и авиация.
  • ЦОС ФСБ/ТАСС
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43 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 13:31
    «При попытке прорыва боевиков киевского режима на территорию Белгородской и Курской областей России были уничтожены около ста украинских диверсантов, шесть танков, САУ CAESAR и 20 единиц легкой бронетехники противника» —

    ***
    — Это уже серьёзно ...
    ***
    1. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +14
      Сегодня, 13:35
      Хорошо отработали, а то тут ниже по теме некоторые сомневались. Спасибо нашим Воинам!
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +3
        Сегодня, 13:36
        зато в украинских сми соловьями разливаются, что несколько сёл заняли... и ведь верит кто то...
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          +5
          Сегодня, 13:50
          пусть верят, да и основном это троли интернетовские
          1. Аэродромный Ранг пользователя
            Аэродромный
            +1
            Сегодня, 13:50
            Цитата: Nastia Makarova
            пусть верят, да и основном это троли интернетовские

            да понятно это...
        2. alystan Ранг пользователя
          alystan
          0
          Сегодня, 15:08
          Там не только соловьями разливаются, а делают вбросы своих якобы успешных видео с мест событий. Которые уже стремительно "размножаются" на зарубежных соцсайтах.
          Мне только непонятно, как они будут свои фейк-ньюсы потом оправдывать.
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +5
        Сегодня, 13:38
        В прошлую попытку прорыва через границу 2 дня назад потеряли 5 танков,сегодня 6. Технику видать девать некуда.Ох уж этот мамкин пирожок.За Макроном подсмотрел что ли?Тоже в Наполеона поиграться захотел.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +6
          Сегодня, 14:06
          У них очень сложная внутренняя повестка и сейчас тупик во взаимоотношениях с Западом. Судя по раскладам, Зеленский достал своих хозяев и его решили сменить. Для этого стали душить деньгами и поставками оружия. Он в этих условиях идет ва-банк - вытащил на фронт всю западную технику, сыпет людей на поле боя как удобрение, делает громкие заявления. Они сейчас опаснее всего, как бешенные псы...
      3. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        -1
        Сегодня, 13:48
        Ниже по теме не сомневались, а писали несколько про другое. Про то, что подобные провокации надо прекращать заранее. Ане реагировать на свершившийся факт. Если б не отбили, как это было с заходом боевиков в село в Белгородской области, то тут уже нужно прокуратуре работать. И продолжается это уже не первый год. А по вашему все хорошо, они на нашу территорию покушаются, а мы отбили. Сегодня отбили, а завтра в Белгородской области по жилому дому прилетит. Что тогда напишите.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 13:39
      Вот и славненько... Диверсантов и желательно уничтожать при прорывах, пока они там куда прорываются чего то жуткого с мирняком не нахреновертили... Эти могут... am
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 14:02
      Вот это и анасировал Буданов! Насчет Крыма тоже остается в силе, они в ближайшие дни попытаются там ударить. Это связано с их провалами на фронте, с внутренними противоречиями и с выборами в России. Не дай бог что-нибудь взорвут у нас в день выборов...
    4. Дмитрий Донской Ранг пользователя
      Дмитрий Донской
      0
      Сегодня, 14:21
      Хороший улов,однако.Было бы лучше ,если б размотали в их логове ,а не на границе. soldier
  2. Romario_Argo Ранг пользователя
    Romario_Argo
    +3
    Сегодня, 13:33
    Запад сливает украину, подталкивая ВСУ при помощи Зен-политиков к таким не разумным атакам,
    которые приведут к увеличению фронта, и к его последующему развалу и краху всей обороны ВСУ
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +9
      Сегодня, 13:40
      Цитата: Romario_Argo
      Запад сливает украину, подталкивая ВСУ при помощи Зен-политиков к таким не разумным атакам,

      Вероятно, это и есть тот сюрприз, который так бойко обещали украинские головы. Только не ожидали, что сюрприз будет не в их пользу
    2. Комментарий был удален.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +3
        Сегодня, 13:53
        там техническая неисправность
    3. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +4
      Сегодня, 13:47
      Цитата: Romario_Argo
      Запад сливает украину

      не чего пока не сливает пока все идет по их плану запада ! пока не вижу слива к сожалению !
  3. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +4
    Сегодня, 13:38
    Молодца! Что тут скажешь! Так держать!
  4. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    +9
    Сегодня, 13:38
    Господа. Может кто объяснит. На кой ляд они с собой дальнобойные САУ тащат? Да еще колесные.Я вот смотрю позавчера 2 цезаря, сегодня 1 . Как то странно. Для обстрела уж лучше немецкие PZ-2000. У тех есть режим шторма снарядов. Да и дроны и так на 50-100 км летают. десяток снарядов ничего не решат. Те же грады и то эффектнее будут. Для контрбатарейной одна САУ нафиг не уперлась. Это хитрый план или кто то выдает желаемое за действительное?
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 13:55
      Цитата: Single-n
      Господа. Может кто объяснит. На кой ляд они с собой дальнобойные САУ тащат? Да еще колесные.Я вот смотрю позавчера 2 цезаря, сегодня 1 . Как то странно. Для обстрела уж лучше немецкие PZ-2000. У тех есть режим шторма снарядов. Да и дроны и так на 50-100 км летают. десяток снарядов ничего не решат. Те же грады и то эффектнее будут. Для контрбатарейной одна САУ нафиг не уперлась. Это хитрый план или кто то выдает желаемое за действительное?

      я не господин, но как смогу отвечу. на фоне провалов на ЛБС, надо же как то имидж всук представить в выгодном свете для кураторов ? вот и иммитируют атаки на РФ. зная что сотрут в ноль,но идут.иначе денег не дадут.
    2. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 13:58
      Может кто объяснит. На кой ляд они с собой дальнобойные САУ тащат? Да еще колесные.Я вот смотрю позавчера 2 цезаря, сегодня 1 .

      а где вы видели 2 "цезаря" ?
      1. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        +2
        Сегодня, 14:44
        Соррян. Там писали просто о 3-х САУ.
  5. Владимир_Д Ранг пользователя
    Владимир_Д
    -5
    Сегодня, 13:40
    Как можно было не заметить сформированную группировку всу на границе?
    1. Hagen Ранг пользователя
      Hagen
      +6
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Владимир_Д
      Как можно было не заметить сформированную группировку всу на границе?

      Уже было сказано, что группировку заметили заранее во время накопления в район сосредоточения. Это, очевидно, дало какое-то время для подготовки своих сил для "встречно-ответных" действий.
  6. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 13:41
    Цитата: Romario_Argo
    Запад сливает украину, подталкивая ВСУ при помощи Зен-политиков к таким не разумным атакам,
    которые приведут к увеличению фронта, и к его последующему развалу и краху всей обороны ВСУ

    Ну, или как вариант, к прекращению поддержки. Типа, мы вам говорили, вы нас не послушали, поэтому фиг вам. И лицо, пардон, харю сохранить можно. Мол посвоевольничали холопы.
    Так что для Запада ситуация беспроигрышная. Прорвутся в Россию, урааа! Не прорвутся, читаем выше.
    Сволочи все же...
  7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 13:44
    Это - провокация. И не украинская.
    Цель - сорвать выборы.
    Поэтому, спокойно! Дали по зубам и наблюдаем дальше.
    На войне первое правило: никогда не делай того, чего ожидает от тебя твой враг. (Дж.Мартин "Битва королей")
    1. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 13:54
      Свои выборы отменили, а нашим подгадить хотят. За результат понятно, но процесс поганить не дадим.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +3
        Сегодня, 14:11
        За результат понятно, но процесс поганить не дадим.

        +100, благодарю!
    2. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 13:56
      Это - провокация. И не украинская.

      а чья же?
      Цель - сорвать выборы.

      да ну, как можно сорвать электронные выборы, когда уже зявили что кое-кто наберет 80%
      На войне первое правило: никогда не делай того, чего ожидает от тебя твой враг.

      это прекрасно, враг ожидает что мы его будем уничтожать - а мы поступим наоборот, пригласим в гости!
    3. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +6
      Сегодня, 14:06
      Я не представляю, что они такое могут сотворить, чтобы сорвать выборы.
      Провокации на границе - мелко.
  8. Пуз Большой Ранг пользователя
    Пуз Большой
    +3
    Сегодня, 13:47
    Собрать бы все тамошние холятские трупаки, выложить в рядок да чтоб с документами сверху, пройтись вдоль него с видеокамерой и выложить в телегу хохлам на радость...
  9. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    +8
    Сегодня, 13:50
    Это уже не диверсанты в таком количестве да ещё и с техникой. А вообще ждём-с фото, видео.
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 13:59
      вообще ждём-с фото, видео

      +100!, но скорее всего фото и видео засекречены...
  10. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 13:51
    это очень хорошо !!! так держать !
  11. Громовик Ранг пользователя
    Громовик
    -1
    Сегодня, 13:54
    В таком случае хотелось бы хоть одно геолоцированное видео с побитой вражеской техникой. А то наши заявляют одно, чубатые другое, что уже чуть не до Москвы дошли...
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 14:04
      В таком случае хотелось бы хоть одно геолоцированное видео с побитой вражеской техникой.

      предположу, что штатные успокоители ответят вам так: "вы считаете, что МО перед каждым диванным стратегом должно отчитываться?"
  12. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 14:04
    Могилизация скакловского населения продолжается
  13. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:05
    В настоящее время известно о двух пострадавших в результате стрелкового боя с украинскими боевиками.

    вы сейчас говорите о гражданских?
    или обтекаемо (как привыкло наше МО) - о военнослужащих?
  14. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    +1
    Сегодня, 14:06
    "Украина целенаправленно бьет по инфраструктуре ,Наращивает количество дронов, их разнообразие и частоту атак. Украину надо выключать совсем. Энергетическую инфраструктуру 750 кв, дата центры, железнодорожные депо , Кременчугский НПЗ, Бескидский тоннель ,мосты, ТЭЦ, то есть все что позволяет функционировать промышленному производству. Других вариантов нет ! " Ресурс Россия и Мир . ZERGULIO .
  15. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 14:17
    Операция похоже была для медийного вброса, но обделались знатно. Ради картинки, положить столько личного состава, это мощно.
  16. V.B. Ранг пользователя
    V.B.
    -1
    Сегодня, 14:18
    Отразить? И всё? Преследовать и уничтожать, не? Территория партнёров Путина.
  17. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 14:34
    фото этих 100 трупов покажут?
    или джентельменам верят на слово?
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 14:44
      или джентельменам верят на слово?

      вы не доверяете эм-о и эф-эс-бэ - тогда они идут к вам!
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:13
        Цитата: Ivan№One
        Ivan№One
        (Иван)
        фото этих 100 трупов покажут?
        или джентельменам верят на слово?

        Цитата: Владимир80
        Владимир80
        или джентельменам верят на слово?

        вы не доверяете эм-о и эф-эс-бэ - тогда они идут к вам!


        А вот и набрасыватели на вентилятор подтянулись. Ну как же без них?
        Щас кинутся минуса лепить, болезные. Давайте, ребятки, старайтесь. laughing tongue

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