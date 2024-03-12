ФСБ: при попытке прорыва на территорию РФ уничтожены сто украинских диверсантов
При попытке прорыва боевиков киевского режима на территорию Белгородской и Курской областей России были уничтожены около ста украинских диверсантов, шесть танков, САУ CAESAR и 20 единиц легкой бронетехники противника. Кроме того, был уничтожен опорный пункт боевиков, обустроенный ими недалеко от границы.
Украинские формирования после интенсивных обстрелов приграничной территории попытались в трех направлениях осуществить прорыв границы в районах населенных пунктов Нехотеевка, Однобровка и Сподарюшино в Белгородской и Курской областях. При попытке прорыва боевики использовали танки и легкую бронетехнику.
При помощи ударов артиллерии, авиации и ракетных войск все атаки украинских формирований удалось успешно отразить. Нарушений границы РФ не допущено.
Кроме того, были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся на пикапах прорваться через границу в районе населенного пункта Теткино Курской области. Противник понес значительные потери и был отброшен. В настоящее время известно о двух пострадавших в результате стрелкового боя с украинскими боевиками.
Несмотря на значительные потери, противник не прекращает попытки прорваться в Курскую и Белгородскую области. В приграничных районах продолжаются боестолкновения между российскими войсками и украинскими диверсантами. По противнику активно работает российская артиллерия и авиация.
- ЦОС ФСБ/ТАСС
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