Спикер Госдумы: Россия обладает оружием, способным поразить любые цели за рубежом

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Спикер Госдумы: Россия обладает оружием, способным поразить любые цели за рубежом

В контексте недавнего скандала с опубликованными переговорами немецких высокопоставленных военных относительно поставок оружия Украине председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что у России имеется оружие, которым можно поразить любые цели за рубежом.

Напомним, что военные из Германии обсуждали в том числе и возможность поставок Киеву немецких крылатых ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту, т.е. по территории России.



Всем необходимо понимать: это преступление будет иметь самые тяжелые последствия для самих немцев. РФ обладает оружием, которое технологически превосходит зарубежное и способно поражать любые цели на их территории

- написал спикер Госдумы в Telegram.

Володин сообщил, что Государственная Дума приняла также обращение к немецкому парламенту (Бундестагу) в связи с опубликованной аудиозаписью переговоров военных из Германии. По словам политика, в обращении они призвали депутатов Бундестага провести объективное расследование и сделать все, чтобы не допустить втягивание Германии в вооруженный конфликт.

Спикер Госдумы отметил, что содержание этой записи наталкивает на мысль, что немецкие власти «фактически втягивают свою страну в третью мировую войну».
  • Официальный сайт Государственной Думы РФ
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59 комментариев
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  1. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    +7
    Сегодня, 14:02
    Володин сделал великое открытие: у России, оказывается, есть межконтинентальные ракеты! belay
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +12
      Сегодня, 14:06
      Спикер Госдумы: Россия обладает оружием, способным поразить любые цели за рубежом
      самый преданный и не особо умный чиновник у ВВП...хотя, таких немало к сожалению.обратить внимание бы нашему Президенту на окружение и министров. посмотреть...прищурившись.
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +6
        Сегодня, 14:17
        Сколько не говори "халва, халва" во рту сладко не станет.

        Чтобы не доводить дело до того момента, когда граждане России начнут задавать Володину неприятные и обидные вопросы о наличие такого оружия и его реальном применении, может всё-таки начать действовать более решительно, а не говорить. Говорильня уже всем прилично поднадоела. angry
        1. Добрый злыдень Ранг пользователя
          Добрый злыдень
          +3
          Сегодня, 14:32
          Цитата: кредо
          может всё-таки начать действовать более решительно, а не говорить. Говорильня уже всем прилично поднадоела.

          Фига в кармане давно уже никого не пугает. Скорее, наоборот!
        2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 14:33
          Я вот тоже хотел бы увидеть наше оружие в действии!
        3. Непостижимый Ранг пользователя
          Непостижимый
          +2
          Сегодня, 14:40
          Чтобы не доводить дело до того момента, когда граждане России начнут задавать Володину неприятные и обидные вопросы о наличие такого оружия и его реальном применении, может всё-таки начать действовать более


          Соглашусь. Все есть, кроме железных бубенцов!
          Этот утырок Буданов пукнет там у себя, а наши властьимущие скорей комментировать... Просто уныло становиться от подобного поведения. Лично мне!
      2. spirit Ранг пользователя
        spirit
        0
        Сегодня, 14:22
        Президенту на окружение и министров. посмотреть...прищурившись.

        Это так к слову о министрах wink
      3. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 14:23
        Вот подобные заявления вводят в ступор....И начинаешь сомневаться в их правдивости...В возможности(отсутствие колокольцев)применения.А продемонстрировать слабо?Хотя бы на новоземельском полигоне
        1. Дилетант Ранг пользователя
          Дилетант
          +1
          Сегодня, 14:40
          Вот подобные заявления вводят в ступор....И начинаешь сомневаться в их правдивости..

          Сомневаться надо в адекватности их авторов. Они, наверное, из альтернативной реальности.
        2. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          -1
          Сегодня, 14:58
          А продемонстрировать слабо?Хотя бы на новоземельском полигоне

          Нельзя, партнёры обидятся.
      4. Летунъ Ранг пользователя
        Летунъ
        +1
        Сегодня, 14:33
        Цитата: Аэродромный
        самый преданный и не особо умный чиновник у ВВП...хотя, таких немало к сожалению.

        Таких не то, что не мало, вокруг него других просто нет.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 14:54
          Каков поп,таков и приход...
      5. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        -1
        Сегодня, 14:33
        Цитата: Аэродромный
        не особо умный чиновник у ВВП

        laughing Вы смотрю тут умом прямо каждый день блещете!Вот умище сколько, прямо не знаете куда его деть good Реально уже терпелка кончается читать таких комментаторов.
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 14:46
          Цитата: Эдик
          Цитата: Аэродромный
          не особо умный чиновник у ВВП

          laughing Вы смотрю тут умом прямо каждый день блещете!Вот умище сколько, прямо не знаете куда его деть good Реально уже терпелка кончается читать таких комментаторов.

          вас принуждают в палате ? сбегите от туда...
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            -3
            Сегодня, 14:48
            Цитата: Аэродромный
            вас принуждают в палате ? сбегите от туда...

            Ну вот опять wassatДетство кончилось..Пора вступать во взрослую жизнь,сам ду..к тут не катит.
      6. Hagen Ранг пользователя
        Hagen
        -1
        Сегодня, 14:35
        Цитата: Аэродромный
        самый преданный и не особо умный чиновник у ВВП...хотя, таких немало к сожалению.обратить внимание бы нашему Президенту на окружение и министров. посмотрет

        Поделитесь методикой определения степени умности незнакомого человека. Это же заявка на Нобеля!!! wink
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          -1
          Сегодня, 14:47
          Цитата: Hagen
          Цитата: Аэродромный
          самый преданный и не особо умный чиновник у ВВП...хотя, таких немало к сожалению.обратить внимание бы нашему Президенту на окружение и министров. посмотрет

          Поделитесь методикой определения степени умности незнакомого человека. Это же заявка на Нобеля!!! wink

          а почитайте его "перлы" может и Вы прозреете.
          1. Hagen Ранг пользователя
            Hagen
            +1
            Сегодня, 14:58
            Цитата: Аэродромный
            почитайте его "перлы" может и Вы прозреете.

            У нас многие страдают косноязычием. Впрочем, куда им всем кабинетом до вас?! Уж коли вы их тужитесь оценить по умственному развитию, то очевидно вы должны быть умнее их. Что ж вы до какого-нибудь поста не дотянулись, вот наша жизнь сделалась бы светлее и приятнее!!! laughing
        2. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          -2
          Сегодня, 14:52
          Цитата: Hagen
          Поделитесь методикой определения степени умности незнакомого человека. Это же заявка на Нобеля!!!

          Приветствую уважаемый hi Он уже поделился в верху good
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 14:07
      Спикер Госдумы: Россия обладает оружием, способным поразить любые цели за рубежом

      Чего болтать - давайте поражать хотя бы на дальних подходах... Словам нынче никто не верит... Как и красным линиям... am
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 14:07
      Он бы лучше придумал, что ни будь для кардинального перелома в СВО. Или хотя б по защите наших территорий от ударов и провокаций
      1. Летунъ Ранг пользователя
        Летунъ
        +3
        Сегодня, 14:36
        Цитата: ВАМ
        Он бы лучше придумал, что ни будь для кардинального перелома в СВО. Или хотя б по защите наших территорий от ударов и провокаций

        Ну да, нашему Генштабу не до этого. Пусть Володин думает. Володин Володин laughing
        1. Ватервейс 672 Ранг пользователя
          Ватервейс 672
          -2
          Сегодня, 15:09
          В Госдуме:
          — Здравствуйте, я — Володин.
          — Мы тут все Володины, фамилию назовите. stop
    4. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +6
      Сегодня, 14:09
      Володин сделал великое открытие
      Представляете сколько великих открытий его еще ждет.
    5. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +6
      Сегодня, 14:11
      Цитата: Кот Александрович
      Володин сделал великое открытие
      Интересно, будет для него открытием, что у нас уже два года идёт СВО?
    6. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      -4
      Сегодня, 14:11
      Срочно выдать ему десяток и пульт управления!
    7. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +6
      Сегодня, 14:13
      Мы это уже проходили "немеющееаналоговамире",или типа того?А войну страна начала без защищённой цифровой связи,да и сейчас дела ненамного лучше!
    8. yuliatreb Ранг пользователя
      yuliatreb
      +3
      Сегодня, 14:22
      Это ему подсказали, а может и сам догадался, нет скорей всего Матвеенко подсказала.
    9. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      -1
      Сегодня, 15:07
      Он не сделал открытие, давно уже все представлено. Он просто напоминает тем, кто мозг продал за баксы... Прада глас ......
  2. Ярослав-45 Ранг пользователя
    Ярослав-45
    +9
    Сегодня, 14:09
    Напугал ежа голой жо...ой, этот клоун удивится, но за рубежом тоже есть такое оружие yes
    1. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      -1
      Сегодня, 15:08
      Поясните пожалуйста, где ёж и где жопа
      1. Ярослав-45 Ранг пользователя
        Ярослав-45
        -1
        Сегодня, 15:15
        Догадайтесь с 3-х раз у кого за рубежом еж, а кто в ГД пугает этого ежа своей пятой точкой
      2. Юрий_Я Ранг пользователя
        Юрий_Я
        0
        Сегодня, 15:18
        Минусовать только можете, а ответить - нет. Какова....
  3. Громовик Ранг пользователя
    Громовик
    +3
    Сегодня, 14:10
    это преступление будет иметь самые тяжелые последствия для самих немцев
    А преступление это красная линия?
    РФ обладает оружием, которое .... способно поражать любые цели на их территории
    Хммм, метательные шапки? what
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 14:15
      Громовик-два в одном-шапка мечащая из себя в полёте массово ноты протеста....
      1. Громовик Ранг пользователя
        Громовик
        +1
        Сегодня, 14:17
        Это уже кластерный боеприпас! laughing
  4. Роман_ Ранг пользователя
    Роман_
    +7
    Сегодня, 14:12
    Да, да есть и серийные самолёты, и станция РОСС в космосе уже пархает, и армата куев атакует, и макрочипы, и чиновники лучшие в мире сказал - СДЕЛАЛ!, и фломастер с бесконечными красными чернилами...
    Немцы точно иЗпужались и не будут делать так же как англисаки, французы и амерксосы...
    1. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      +3
      Сегодня, 14:15
      Нет, Чемезов же сказал: "Армата слишком дорогая!" Её придержим для настоящего врага.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 14:44
        Как резервы ЦБ придерживали для реальных финансовых проблем
  5. Alexej Ранг пользователя
    Alexej
    +6
    Сегодня, 14:15
    РФ обладает оружием, которое технологически превосходит зарубежное и способно поражать любые цели на их территории

    Не верите? Можем по Воронежу бахнуть, там наших нет.
    П.с читать анекдот про Воронеж
  6. Dzerzhinsky Ранг пользователя
    Dzerzhinsky
    +5
    Сегодня, 14:17
    Но применяется оно только для участия в парадах
  7. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 14:18
    Извините, а в каком месте будет преступлением передача оружия Германии Украине? Санкций ООН на запрет поставок оружия, нет. Войны официальной, не объявлено. Заявление конечно мощное, громкое, недалёкие такое любят, но тот же президент РФ имеет спорную привычку делать всё по закону, хотя бы сохранить видимость.
    1. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 14:36
      президент РФ имеет спорную привычку делать всё по закону

      Замечательно! Браво!
      1. Громовик Ранг пользователя
        Громовик
        +1
        Сегодня, 14:56
        Забавно вышло. Но @Копчёный явно имел ввиду приверженность Путина принципам и международному праву, которые давно попраны теми, кто всю вторую половину 20 века больше всего о них кричал.
        1. Дилетант Ранг пользователя
          Дилетант
          +3
          Сегодня, 15:01
          Владимиру Владимировичу конечно далеко до Виктора Степановича, но его "Нас обманули" войдет в анналы истории не хуже, чем черномырдинское "Никогда не было и вот опять"
  8. GRIGORIY76 Ранг пользователя
    GRIGORIY76
    +1
    Сегодня, 14:21
    РФ обладает оружием, которое технологически превосходит зарубежное и способно поражать любые цели на их территории


    Любые цели кроме мостов через Днепр.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 14:32
      На минуточку, за два десятка мостов разной степени прочности. Вы представляете сколько надо долбить каждый!!! БЧ в 300-500кг тротилла?
      1. GRIGORIY76 Ранг пользователя
        GRIGORIY76
        +2
        Сегодня, 14:38
        Какая разница сколько это будет стоит, если любое нарушение логистики спасет нам сотни если не тысячи жизней? Вон украинцы с помощью хаймарсов сломали антоновский мост, да так что пришлось организовать перегруппировочку. Так это без всяких там 300-500 кг.
  9. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 14:35
    Оружие то есть. А вот людей, способных отдать приказ на его применение, ???
    Поэтому всякие американские шавки и обсуждают, как им разрушить Россию. Потому что не верят в возможную ответку.
    Партнеры, однако...

    В СССР вся эта шваль называлась "Вероятный противник". Они это знали и боялись...
  10. V.B. Ранг пользователя
    V.B.
    +1
    Сегодня, 14:35
    "Спикер Госдумы: Россия обладает оружием, способным поразить любые цели за рубежом", но пока есть верховный и его приближённые- этого НИКОГДА не будет, там "уважаемые партнёры", денежки, семьи и имущество. Кстати, а где кривоногих с дочкой и якобы бывшая жена Путина и семья лаврова проживают- мучаются, на чужбине, бедные?
  11. Есаул Ранг пользователя
    Есаул
    0
    Сегодня, 14:51
    у России имеется оружие, которым можно поразить любые цели за рубежом

    Интересно, а в госдуме вообще умеют говорить не только абсолютно очевидные вещи? Это всё равно что сказать "у Россия имеются природные ресурсы, которые можно поставлять на экспорт".
    Может стоит уже сказать что-то, что не будет выставлять депутатов пустыми балаболами? Типа такого: "В случае удара по территории России поставленным оружием странами НАТО, Россия расценит это как нападение и нанесёт ответный удар по территории этих стран НАТО имеющимися средствами для нейтрализации угрозы".
  12. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +1
    Сегодня, 14:53
    Что мешает применить это оружие?

    Польша, замначальника польского генштаба Дымановский:

    Триста тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу.

    Если раньше их было 40 тысяч, то сейчас 300 тысяч - они прибудут в страну "не после начала войны, а перед ней".

    Война будет долгой
  13. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    +2
    Сегодня, 14:53
    Россия обладает оружием, способным поразить любые цели за рубежом

    И имя этому страшному и могучему оружию - Вячеслав Володин. Его способности и заявления регулярно поражают многочисленные цели не только за рубежом, но и даже внутри страны.
    Володин бьет в ябл0чко ,что называется.
    Правда эффект от такого поражения ,обычно,деструктивен только для одной страны belay
  14. Иван Иванов_36 Ранг пользователя
    Иван Иванов_36
    +2
    Сегодня, 14:56
    Что толку от такого оружия, если не обладает политической волью, даже при атаках на страну?
  15. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 14:59
    Володин с ДАМом похоже одну и ту же траву курят. На пару ... Не грози южному централу , ну и т.д. по тексту
  16. Луенков Ранг пользователя
    Луенков
    0
    Сегодня, 15:15
    Цитата: Кот Александрович
    Володин сделал великое открытие: у России, оказывается, есть межконтинентальные ракеты! belay

    Этот шум подкреплять надо примером. Остров в океане утопить и т д
  17. Луенков Ранг пользователя
    Луенков
    0
    Сегодня, 15:16
    Цитата: FoBoss_VM
    Володин с ДАМом похоже одну и ту же траву курят. На пару ... Не грози южному централу , ну и т.д. по тексту

    Так кто кому грозит то? Уже по России наводят, топят корабли и все молчат.
  18. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    0
    Сегодня, 15:22
    crying но почему мы достойны такого спикера ГД РФ crying ?
  19. Луенков Ранг пользователя
    Луенков
    0
    Сегодня, 15:22
    Цитата: Knell Wardenheart
    Россия обладает оружием, способным поразить любые цели за рубежом

    И имя этому страшному и могучему оружию - Вячеслав Володин. Его способности и заявления регулярно поражают многочисленные цели не только за рубежом, но и даже внутри страны.
    Володин бьет в ябл0чко ,что называется.
    Правда эффект от такого поражения ,обычно,деструктивен только для одной страны belay

    Эфект отрицательный- привыкают. Один раз сделай и тристо раз свисти

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