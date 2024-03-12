Спикер Госдумы: Россия обладает оружием, способным поразить любые цели за рубежом
59
В контексте недавнего скандала с опубликованными переговорами немецких высокопоставленных военных относительно поставок оружия Украине председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что у России имеется оружие, которым можно поразить любые цели за рубежом.
Напомним, что военные из Германии обсуждали в том числе и возможность поставок Киеву немецких крылатых ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту, т.е. по территории России.
Всем необходимо понимать: это преступление будет иметь самые тяжелые последствия для самих немцев. РФ обладает оружием, которое технологически превосходит зарубежное и способно поражать любые цели на их территории
- написал спикер Госдумы в Telegram.
Володин сообщил, что Государственная Дума приняла также обращение к немецкому парламенту (Бундестагу) в связи с опубликованной аудиозаписью переговоров военных из Германии. По словам политика, в обращении они призвали депутатов Бундестага провести объективное расследование и сделать все, чтобы не допустить втягивание Германии в вооруженный конфликт.
Спикер Госдумы отметил, что содержание этой записи наталкивает на мысль, что немецкие власти «фактически втягивают свою страну в третью мировую войну».
Официальный сайт Государственной Думы РФ
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация