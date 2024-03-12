Военно-транспортный Ил-76 ВКС РФ упал в Ивановской области, не дотянув до аэродрома «Северный»

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Военно-транспортный Ил-76 ВКС РФ упал в Ивановской области, не дотянув до аэродрома «Северный»

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 упал в лесопосадке рядом с аэродромом "Северный" под Иваново, не дотянув до взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщают российские ресурсы.

По имеющимся на данный момент информации, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей самолета. Об этом сообщили местные жители, наблюдавшие полет Ил-76 с одним горящим двигателем. Также имеются данные, что он мог отвалиться от крыла уже при снижении самолета, который не дотянул до ВВП аэродрома "Северный".



По данным ТГ-канала Shot, самолет не упал, а совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы примерно в 2-х километрах от аэродрома. Пр этом экипаж увел горящую машину от жилых домов. Официальных сообщений пока не поступало, о судьбе экипажа данных нет, на место выдвинулись экстренные службы. Сведений о разрушениях на земле также нет.


На аэродроме Северный базируется полк военно-транспортной авиации ВКС РФ. По уточненной информации, данный самолет базируется в Твери, при взлете с Северного у него загорелся двигатель, экипаж сделал круг и попытался приземлиться обратно, но не дотянул. На борту было 12 человек - 7 членов экипажа и 5 пассажиров. Их судьба пока неизвестна.



В Минобороны сообщают, что самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета, подробностей нет. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.
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    46 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -20
      Сегодня, 13:48
      Вечер перестаёт быть томным... (с)
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +5
        Сегодня, 13:51
        Уже давно забыли когда у нас были томные вечера.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 14:10
          Да уж, потопленные корабли и упавшие (сбитые) самолеты стали какой-то обыденностью... Выплывают все огрехи последних лет от снабжения армии, до организации...
          1. Peter1First Ранг пользователя
            Peter1First
            -12
            Сегодня, 14:22
            Действительно диверсанты могли сбить на взлёте -пару выстрелов снайпера из леса /крупнокалиберная с глушителем/, и всё...
            1. svarog77 Ранг пользователя
              svarog77
              +4
              Сегодня, 14:34
              Зачем такие сложности, когда есть банки с огурцами...
              1. krot Ранг пользователя
                krot
                -3
                Сегодня, 15:01
                Много горит складов и предприятий.. Дошло дело до авиакатостроф..
                По моему все звенья одной цепи- проукраинских диверсантов, которых у нас немерено..
                1. Аркадий007 Ранг пользователя
                  Аркадий007
                  0
                  Сегодня, 15:06
                  Про диверсантов мысль свербит постоянно.
                  Ибо это уже не первый и не второй Ил -76 за последние два года с одинаковыми отказами.
                2. bayard Ранг пользователя
                  bayard
                  0
                  Сегодня, 15:10
                  Мог и птицу на взлёте поймать . Авиапарк ВТА у нас довольно старый , а сейчас эксплуатируется довольно плотно , вырабатывается моторесурс ... Жаль экипаж и авссажиров .
          2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
            Смею_заметить_
            -4
            Сегодня, 14:58
            Без этого не бывает.
            Главное: выявить, устранить и не допускать в дальнейшем.
            Так поступают мудрые люди.
      2. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 14:06
        "При крушении самолета Ил-76 в Ивановской области было обнаружено 15 тел погибших."
        Об этом сообщает telegram-канал Mash.
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +5
        Сегодня, 14:07
        -при взлете с Северного у него загорелся двигатель,
        Будь это в процессе полета спокойно дотянул бы и на трех.А так двигателе на максимуме,скорость не выше 300 км/ч.Вот только уже не первый и даже не второй случай возгорания двигателя при взлете.
        1. Аркадий007 Ранг пользователя
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 15:08
          Больно быстро горит и разгорается, как-то всё как под копирку.
    2. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      -2
      Сегодня, 13:50
      На аэродроме Северный базируется полк военно-транспортной авиации ВКС РФ. По уточненной информации, данный самолет базируется в Твери, при взлете с Северного у него загорелся двигатель, экипаж сделал круг и попытался приземлиться обратно, но не дотянул. На борту было 12 человек - 7 членов экипажа и 5 пассажиров. Их судьба пока неизвестна.


      Да ну едрить. recourse Опять потери.Тверь.162 км на северо-запад от Москвы.Движок при взлёте загорелся.
      1. Виталий161 Ранг пользователя
        Виталий161
        -4
        Сегодня, 13:56
        Пернатые в двигло влетели на взлете предварительно, тупые птицы....
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        -2
        Сегодня, 14:07
        Во всех телегах пишут что все 12 человек погибли.......
    3. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +3
      Сегодня, 13:52
      царства небесного им !!!!!! дай бог что бы кто то выжил !
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -1
        Сегодня, 14:00
        это похоже точно лётное происшествие. скорее всего. но,ИЛ 76... супернадёжный...что то не ладно в нашем королевстве...
        1. Виталий161 Ранг пользователя
          Виталий161
          +15
          Сегодня, 14:08
          Ну лопатки компрессора на взлетном режиме разрушающегося двигателя эт не хуже чем бч ЗУР, там делов наделать могет....пожар сильный, крен, разнотяг, и все это без запаса по высоте и скорости, ситуация которую и врагу не пожелаешь, летчики герои, машину увели и ударили там где нет ни кого....вечного полета ребятам....
          1. Аэродромный Ранг пользователя
            Аэродромный
            +2
            Сегодня, 14:12
            Цитата: Виталий161
            Ну лопатки компрессора на взлетном режиме разрушающегося двигателя эт не хуже чем бч ЗУР, там делов наделать могет....пожар сильный, крен, разнотяг, и все это без запаса по высоте и скорости, ситуация которую и врагу не пожелаешь, летчики герои, машину увели и ударили там где нет ни кого....вечного полета ребятам....

            предполагаю,что осколки от лопаток и второй двигатель прошили, отсюда и падение.( только догадки)
            1. Виталий161 Ранг пользователя
              Виталий161
              0
              Сегодня, 14:17
              Пару лет назад, Руслан так же на взлете 3й движок потерял, с разрушением компрессора, так там мало того что 4й двигун помер, так еще и всю гидравлику с электрикой потушило, в том числе и резерв, взлетный режим работы двигла и птицы это жуткая штука
              1. Аэродромный Ранг пользователя
                Аэродромный
                -2
                Сегодня, 14:22
                согласен...ситуация патовая...
    4. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      -6
      Сегодня, 13:56
      Возможно был сбит диверсантами
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 14:38
        Отличительные приметы диверсантов... имеют намордник в виде клюва и все в перьях
    5. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 13:57
      вот видите МО сразу подтвердило
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        0
        Сегодня, 15:06
        А чего скрывать? Тысячи человек видели.
    6. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:00
      О, если глянуть спутниковую карту этого аэродрома можно увидеть, что там ещё и кладбище самолётов А-50.
    7. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      -6
      Сегодня, 14:00
      Плановый полёт, при взлёте загорелся движок..... Лётчики, технари, разве при плановом полёте борт не проходит плановую проверку? Интересно, какой износ ресурса движков на этом борту?
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +9
        Сегодня, 14:03
        К сожалению выживших нет.

        Цитата: Фаталист
        Интересно, какой развод ресурса движков на этом борту?

        Кроме ресурса ещё и птицы случаются..
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +3
          Сегодня, 14:07
          Жаль. Царствие Небесное...
          1. alystan Ранг пользователя
            alystan
            -5
            Сегодня, 14:39
            Вы о чем это? Вернее о ком? Зачем заранее панихиды справлять?

            Пр этом экипаж увел горящую машину от жилых домов. Официальных сообщений пока не поступало, о судьбе экипажа данных нет, на место выдвинулись экстренные службы. Сведений о разрушениях на земле также нет.
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              -2
              Сегодня, 14:52
              Исхожу из того, что написал коллега выше.
              1. alystan Ранг пользователя
                alystan
                -2
                Сегодня, 15:02
                Я посмотрел на тг-канале Colonelcassad и увидел следующее:

                В районе Иваново совершил аварийную посадку Ил-76. На публикуемых кадрах виден пожар в одном из двигателей.
                Пилоты смогли увести машину от жилых кварталов.

                Что с экипажем и самолетом - пока данных нет. На месте посадки/падения виден столб дыма.
                Boris Rozhin,
                10:30

                МО РФ сообщило о крушении военно-транспортного самолета Ил-76МД в районе Иваново. Борт выполнял плановый полет.
                На борту находилось 8 членов экипажа и 7 пассажиров.
                Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей.
                На место крушения уже выехала официальная государственная комиссия, которая будет устанавливать причины произошедшего.

                По заявлению ряда источников, все погибли. МО РФ подтвердило - все погибли.
                Мир праху.
                Boris Rozhin, edited
                10:50

                С разницей в 20 минут два совершенно противоречивых сообщения.
                Как и в данной новости на ВО.
                И как тут быть нам, тоже бросаться из крайности в крайность? Или все же немного подождать официальных сообщений. Я это и имел в виду.

                А на тг-канале Минобороны РФ (https://t.me/s/mod_russia) ни слова нет про Ил-76.
                1. Фаталист Ранг пользователя
                  Фаталист
                  0
                  Сегодня, 15:05
                  Ну, коллега, что могу сказать... Был бы только рад видеть экипаж и пассажиров живыми....
                  1. alystan Ранг пользователя
                    alystan
                    0
                    Сегодня, 15:11
                    Я тоже только за! Да будет так!
      2. kit88 Ранг пользователя
        kit88
        +8
        Сегодня, 14:14
        Цитата: Фаталист
        разве при плановом полёте борт не проходит плановую проверку?

        Самолет к вылету будет допущен, если на нем выполнены все предусмотренные виды работ и имеется остаток ресурса.
        Но ты хоть сто раз все на земле проверь, в полете может что-то отказать. Железо. request
    8. Комментарий был удален.
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -4
      Сегодня, 14:18
      Может быть и помпаж. На это похоже. Будем надеяться, что экипаж отделался лёгким испугом
    10. Olive1 Ранг пользователя
      Olive1
      +1
      Сегодня, 14:25
      А я ведь в этом полку служил. Тогда у нас Ан-22 «Антеи» были, в Калининской ВТАД.
      Потом их Ельцин порезал, по личной просьбе американцев. Гореть ему в аду
      1. Сеpгей Ранг пользователя
        Сеpгей
        +1
        Сегодня, 14:46
        А яя служил в Сеще на АН-22. Та же дивизия. Вечная память экипажу.
    11. senima56 Ранг пользователя
      senima56
      +1
      Сегодня, 14:30
      Я не специалист, но по имеющейся информации, если на двухдвигательном (!!!) самолёте откажет один двигатель- экипаж в состоянии посадить самолёт на одном движке! А тут 3 двигателя рабочие, и он падает?! Что-то не так! fool Или очередное замалчивание фактов! negative
      1. Пузотер Ранг пользователя
        Пузотер
        -7
        Сегодня, 14:37
        Ну какое, нахрен, замалчивание??? Только что всё произошло, чтобы досконально во всем разобраться могут месяцы понадобиться, а вам вечнообиженным подавай тут горяченькое на блюдечке.
        1. senima56 Ранг пользователя
          senima56
          +1
          Сегодня, 14:41
          Просто не надо народ за дураков держать. А говорить правду, о том что случилось, какой бы горькой она не была! А замалчивание наших поражений и неудач идёт только на руку нашим врагам!
          1. bober1982 Ранг пользователя
            bober1982
            +1
            Сегодня, 14:53
            Цитата: senima56
            Просто не надо народ за дураков держать. А говорить правду, о том что случилось, какой бы горькой она не была!

            Так ведь,прошло всего несколько часов с момента катастрофы,чего говорить-то,разве если только для дураков.
    12. Alex037 Ранг пользователя
      Alex037
      -1
      Сегодня, 14:37
      Как самолет мог быть допущен к вылету с технической неисправностью? Как то не убедительно!
    13. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 14:37
      Военно-транспортный Ил-76 ВКС РФ упал в Ивановской области, не дотянув до аэродрома «Северный»

      Также имеются данные, что он (двигатель) мог отвалиться от крыла уже при снижении самолета

      По данным ТГ-канала Shot, самолет не упал, а совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы примерно в 2-х километрах от аэродрома.

      Ну а нам остается только гадать, что же там произошло на самом деле, или строить собственные домыслы.
    14. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      +1
      Сегодня, 14:38
      Царствие Небесное ребятам.........
      Соболезнования родным и близким.....
      Пятнадцать человек...........
    15. faiver Ранг пользователя
      faiver
      0
      Сегодня, 15:12
      Земля пухом погибшим и вечного полета........

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