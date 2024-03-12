Военно-транспортный Ил-76 ВКС РФ упал в Ивановской области, не дотянув до аэродрома «Северный»
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 упал в лесопосадке рядом с аэродромом "Северный" под Иваново, не дотянув до взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщают российские ресурсы.
По имеющимся на данный момент информации, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей самолета. Об этом сообщили местные жители, наблюдавшие полет Ил-76 с одним горящим двигателем. Также имеются данные, что он мог отвалиться от крыла уже при снижении самолета, который не дотянул до ВВП аэродрома "Северный".
По данным ТГ-канала Shot, самолет не упал, а совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы примерно в 2-х километрах от аэродрома. Пр этом экипаж увел горящую машину от жилых домов. Официальных сообщений пока не поступало, о судьбе экипажа данных нет, на место выдвинулись экстренные службы. Сведений о разрушениях на земле также нет.
На аэродроме Северный базируется полк военно-транспортной авиации ВКС РФ. По уточненной информации, данный самолет базируется в Твери, при взлете с Северного у него загорелся двигатель, экипаж сделал круг и попытался приземлиться обратно, но не дотянул. На борту было 12 человек - 7 членов экипажа и 5 пассажиров. Их судьба пока неизвестна.
В Минобороны сообщают, что самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета, подробностей нет. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.
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