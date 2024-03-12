Украинский парламент исключил все ограничения для уклонистов из законопроекта о мобилизации

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Украинский парламент исключил все ограничения для уклонистов из законопроекта о мобилизации

Похоже, что режиму Зеленского таки не удастся «протолкнуть» скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, который по сути развязал бы руки военным комиссариатам и в то же время жестко ограничил в правах военнообязанных граждан.

Стоит напомнить, что инициативу осудили многие украинские политики и правозащитники. Правительству Украины даже пришлось отозвать документ для внесения в него правок. Однако позднее выяснилось, что новая редакция не особо отличается от первоначальной, а, как выразилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, и вовсе является более жесткой версией, нарушающей конституционные права граждан.



Между тем сегодня стало известно, что оборонный комитет Верховной Рады исключил из законопроекта об ужесточении мобилизации все ограничения для уклонистов. В частности, для граждан, уклоняющихся от мобилизации не будут вводиться запреты на управление автомобилем и выезд за границу. Последний, вероятно, будет разрешен уже после окончания конфликта, так как сейчас выехать за пределы Украины военнообязанные мужчины и так не могут.

Кроме того, ранее предлагалось замораживать банковские счета уклонистов. Теперь данное ограничение также не войдет в новый закон, если его примут.

Как сообщают украинские СМИ, принять вышеупомянутое решение украинским нардепам удалось с перевесом лишь в один голос. Сразу после этого заседание было прервано, а затем и вовсе закрыто.
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    12 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 14:31
      У них в Раде сидят очень "добрые" люди!
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +2
        Сегодня, 14:33
        У них в Раде сидят очень "добрые" люди!
        Неожиданно, оказывается они там не для того что бы по команде кнопку жать.
        1. goscha_04 Ранг пользователя
          goscha_04
          +1
          Сегодня, 14:40
          по команде кнопку жать у них было ,когда в конвертах раздавали бабки за голосование ,а теперь бабок нет ,есть только личная ответственность
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 14:56
        Раду и нужно в полном составе отправить на войну,раз они там такие каасные патриоты...
    2. Комментарий был удален.
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:33
      Как сообщают украинские СМИ, принять вышеупомянутое решение украинским нардепам удалось с перевесом лишь в один голос. Сразу после этого заседание было прервано, а затем и вовсе закрыто.

      Один голос это не перевес это фикция... Сейчас сверху нажмут, сбоку подожмут и все поправки будут приняты... Не первый год сей цирк мы наблюдаем... wassat
    4. Дмитрий Донской Ранг пользователя
      Дмитрий Донской
      +4
      Сегодня, 14:34
      Скакали за безвиз,а теперь не могут выехать за пределы 404.Другим наука. hi
      1. HAM Ранг пользователя
        HAM
        +1
        Сегодня, 14:42
        "Другие" с упорством быка прут по этому же пути.. what
    5. Андрей1966 Ранг пользователя
      Андрей1966
      0
      Сегодня, 14:35
      А нам какое дело до этого?! Это вопрос к редакторам/владельцам сайта.
    6. SS68SS Ранг пользователя
      SS68SS
      +2
      Сегодня, 14:35
      Цитата: Михаил-Иванов
      У них в Раде сидят очень "добрые" люди!


      Интересно сколько этих людей вскоре обвинят в госизмене, у них ведь это запросто
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +1
        Сегодня, 14:47
        Цитата: SS68SS
        Интересно сколько этих людей вскоре обвинят в госизмене и них ведь это запросто

        Рада разбегается, десятки заявили о намерении сложить мандаты, потому что в существующей Украине можно под раздачу попасть, а в будущей, какая бы она не была, попадут однозначно.
    7. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      0
      Сегодня, 14:38
      Даже не знаю, что лучше - нагнетание гражданского противостояния в стане врага или невозможность для них гнать на фронт мяса, сколько хотели?
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 15:22
        Цитата: Громовик
        Даже не знаю, что лучше - нагнетание гражданского противостояния в стане врага или невозможность для них гнать на фронт мяса, сколько хотели?

        Я вам чисто по-украински отвечу! И того, и другого, и побольше, побольше! laughing

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