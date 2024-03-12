Украинский парламент исключил все ограничения для уклонистов из законопроекта о мобилизации
Похоже, что режиму Зеленского таки не удастся «протолкнуть» скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, который по сути развязал бы руки военным комиссариатам и в то же время жестко ограничил в правах военнообязанных граждан.
Стоит напомнить, что инициативу осудили многие украинские политики и правозащитники. Правительству Украины даже пришлось отозвать документ для внесения в него правок. Однако позднее выяснилось, что новая редакция не особо отличается от первоначальной, а, как выразилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, и вовсе является более жесткой версией, нарушающей конституционные права граждан.
Между тем сегодня стало известно, что оборонный комитет Верховной Рады исключил из законопроекта об ужесточении мобилизации все ограничения для уклонистов. В частности, для граждан, уклоняющихся от мобилизации не будут вводиться запреты на управление автомобилем и выезд за границу. Последний, вероятно, будет разрешен уже после окончания конфликта, так как сейчас выехать за пределы Украины военнообязанные мужчины и так не могут.
Кроме того, ранее предлагалось замораживать банковские счета уклонистов. Теперь данное ограничение также не войдет в новый закон, если его примут.
Как сообщают украинские СМИ, принять вышеупомянутое решение украинским нардепам удалось с перевесом лишь в один голос. Сразу после этого заседание было прервано, а затем и вовсе закрыто.
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