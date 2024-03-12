Пашинян: Если Ереван не получит ответы на свои вопросы, Армения выйдет из ОДКБ

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Пашинян: Если Ереван не получит ответы на свои вопросы, Армения выйдет из ОДКБ

Армения прекратит свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если Ереван не получит ответы на ряд вопросов, поставленных перед этой структурой. Об этом заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян.

В ходе пресс-конференции Пашинян заявил, что основным вопросом Еревана является отсутствие четкого определения, в каких границах проходит зона ответственности ОДКБ в Армении. По словам главы армянского правительства, вопросы между Ереваном и ОДКБ будут считаться урегулированными, как только будет дан исчерпывающий ответ. В противном случае Армения готова выйти из структур ОДКБ.



Однако, при этом конкретные сроки предполагаемого выхода Армении из ОДКБ Пашинян называть не стал. В феврале текущего года Армения заявила о приостановке своего участия в ОДКБ, а сам Пашинян отказался от участия в саммите организации в Минске. Впоследствии армянский премьер подчеркнул, что никаких юридических шагов, направленных на выход из ОДКБ, на данном этапе не предпринималось.

В МИД РФ указали, что Москва по-прежнему считает Армению полноправным членом ОДКБ, однако при этом обратили внимание на то, что Ереван демонстрирует существование намерений кардинально переориентировать свою внешнюю политику. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отвергли упреки Еревана в якобы невыполнении ОДКБ ряда своих обязательств.

В МИД России также отметили существование некоторых признаков, свидетельствующих о стремлении Запада превратить Армению в инструмент антироссийской политики.
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59 комментариев
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  1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 14:36
    Хочет из Армении сделать Палестину?
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +8
      Сегодня, 14:45
      Цитата: Wolfskin1993
      Хочет из Армении сделать Палестину?

      хочет на чужом горбу в Рай въехать hi
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 15:06
        Цитата: Эдик
        хочет на чужом горбу в Рай въехать

        Пашинян ничего не хочет, он просто исполняет волю своего хозяина из Вашингтона.
        Из всех лимитрофов у США самое большое посольство в Ереване, даже в России меньше.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +7
      Сегодня, 14:53
      Может быть хватит с ними цацкаться?Не устали ещё наши мидовцы шаркать ножкой да виновато в пол смотреть?Решительность в действиях где господин Лавров и иже с ним?
    3. Венд Ранг пользователя
      Венд
      +2
      Сегодня, 14:56
      Напугал ежа.... laughing Главное когда Армения из ОДКБ будет выходить, пусть всех армян из России заберёт. А то потом пушечное мясо понадобится, а где его взять? laughing
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 15:02
        Вот только армяне в России находятся не в рамках ОДКБ, а в рамках ЕАЭС, так что забирать, ни выдворять армян никто не будет.
        1. Венд Ранг пользователя
          Венд
          +1
          Сегодня, 15:08
          Цитата: blackGRAIL
          Вот только армяне в России находятся не в рамках ОДКБ, а в рамках ЕАЭС, так что забирать, ни выдворять армян никто не будет.

          Так сначала из ОДКБ, а потом из ЕАЭС, стоит только идиотам поверить США и от страны ничего не останется.
  2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +8
    Сегодня, 14:36
    С Арменией на данном временном отрезке пора попрощаться! Они сами выбрали этого мужика с рюкзаком, он их заведет в пропасть, вот тогда, может быть, одумаются!
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +6
      Сегодня, 14:39
      Неа, проклятых коммунистов не видать на горизонте, а при капитализме им никто нарезать землю не станет. Отрежут соседи это да. Готов поспорить, что по итогу будет маленькая компактная ереванская Армения открытого общества с населением в 1-1,5 ляма и граница по Севану с Азербайджаном.
    2. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +5
      Сегодня, 14:40
      Они сами выбрали этого мужика с рюкзаком
      Почему они не выбрали нашего мужика с рюкзаком. Еще один оглушительный внешнеполитический успех гениальной многоходовки.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 15:14
        Цитата: Trapp1st
        Почему они не выбрали нашего мужика с рюкзаком. Еще один оглушительный внешнеполитический успех гениальной многоходовки.

        Потому что в Армении после развала Союза, началась проштатовская пропаганда, не хуже чем на Украине. А почва антироссийская там вызревать начала с 1988 года.
    3. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 14:41
      Правильно. А вот когда, наконец, одумаются (если будет ещё кому), то ОДКБ следует начать долгий-долгий нудный-нудный процесс консультаций по этому вопросу, внимательно-внимательно изучить весь комплекс проблем и задач... И отказать. laughing
    4. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      +1
      Сегодня, 14:52
      С Арменией на данном временном отрезке пора попрощаться!

      Аппендицит уже лопнул. Необходимо сделать операцию.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 15:18
        Цитата: Yujanin
        Аппендицит уже лопнул. Необходимо сделать операцию.

        А не поздно ли, абсцесс начался.
    5. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 14:59
      Цитата: Михаил-Иванов
      С Арменией на данном временном отрезке пора попрощаться! Они сами выбрали этого мужика с рюкзаком, он их заведет в пропасть, вот тогда, может быть, одумаются!

      Может, для начала, тормознуть с дотациями? Выключить газ, опустить рубильники - пусть пососут маленько, лапу...
      1. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 15:06
        Цитата: isv000
        Цитата: Михаил-Иванов
        С Арменией на данном временном отрезке пора попрощаться! Они сами выбрали этого мужика с рюкзаком, он их заведет в пропасть, вот тогда, может быть, одумаются!

        Может, для начала, тормознуть с дотациями? Выключить газ, опустить рубильники - пусть пососут маленько, лапу...

        Заодно найти бикарасов в их продукции повсеместно и прикрыть их экспорт.
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 15:11
          Цитата: ARIONkrsk
          Заодно найти бикарасов в их продукции повсеместно и прикрыть их экспорт.

          Хорошо бы ещё диаспору протрясти, за шкирку...
          1. seacap Ранг пользователя
            seacap
            0
            Сегодня, 15:21
            Их тут больше,чем на исторической родине, если хоть треть отправить обратно, то с учетом того, что они все банкиры и манагеры при деньгах (в сталелитейном цехе или в шахте как-то не наблюдалось), то быстренько там порядок наведут или выгодно продадут.
  3. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 14:38
    И этот за шантаж принялся... Ну а что Армения может такого предложить России, чтобы он удался... Ну уйдут наши миротворцы, думаете от азеров вас французы спасут...??? Держи карман шире...??? Как же достал этот армянский ли6epaсm... Со своими не успеваем разбираться, так ещё и чужие под ногами путаются... am
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: Lev_Russia
      Ну а что Армения может такого предложить России, чтобы он удался...

      Да все ясно из "методички Госдепа. Пашиняну нужно стрвить Россию с Азербайджаном и Турцией, да и про Иран не забудут.
  4. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +1
    Сегодня, 14:38
    В МИД России также отметили существование некоторых признаков, свидетельствующих о стремлении Запада превратить Армению в инструмент антироссийской политики.


    А что нибудь делается с нашей стороны, чтобы этого не допустить? Пенд'осы то из любого могут сделать себе чучелко, у них опыт колоссальный в этом вопросе.
  5. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +2
    Сегодня, 14:39
    Выйдет из ОДКБ и переедет на Дон и Кубань...(это не преувеличение)
    1. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      0
      Сегодня, 15:16
      ЭЭЭ зачем так говоришь Москва тоже армянский город)))на ВДНХ дом Армении видел?)))так что растворяй ка пошире красавица половинки тяжелых ворот
  6. V.B. Ранг пользователя
    V.B.
    -5
    Сегодня, 14:40
    Вот нас и выбивают из Закавказья. Спасибо президенту и лаврову, министру иностранных дел в России
    1. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      +3
      Сегодня, 14:47
      нафиг эта такая Армения которая только и сидит на дотациях
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        +1
        Сегодня, 15:08
        Дело не в том, что нам нужна Армения (или кто то еще), а в том, что нам не нужно присутствие там недружественных/враждебных государств. И с этим у нас проблемы.
  7. дед_Костя Ранг пользователя
    дед_Костя
    0
    Сегодня, 14:40
    Вопрос поставлен как-то скользко, а если Пашинян "получит ответ" который ему не понравится, то что сделает?
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 14:46
      Цитата: дед_Костя
      то что сделает?

      как всегда, ОБИДИТСЯ
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 14:48
      Да и сроки получения ответа слизень не установил. Года четыре хватит?
  8. тоже-врач Ранг пользователя
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 14:41
    Он договор об ОДКБ читал? Считает ОДКБ нянькой, которая бежит на помощь без внятной просьбы и вопреки желанию? Даже тому малышу, что её бл-дью обзывает?
    .
    Думаю, для таких хитровывернутых следует ввести в ОДКБ принцип платности. Попросил помощи - заплати за всё.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 14:47
      Цитата: тоже-врач
      Думаю, для таких хитровывернутых следует ввести в ОДКБ принцип платности

      так оно заявит, что ему платить должны
  9. Авторитет Ранг пользователя
    Авторитет
    +2
    Сегодня, 14:42
    Цитата: Wolfskin1993
    Хочет из Армении сделать Палестину?

    Украину.
  10. Аэродромный Ранг пользователя
    Аэродромный
    +1
    Сегодня, 14:43
    Пашинян: Если Ереван не получит ответы на свои вопросы, Армения выйдет из ОДКБ
    дайте ему уже ответ : пошёл ты...
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 14:49
      Цитата: Высоцкий

      В далеком созвездии Тау Кита
      Все стало для нас непонятно
      Сигнал посылаем: "Вы что это там?"
      А нас посылают обратно

      Классика good
      Цитата: Аэродромный
      дайте ему уже ответ : пошёл ты...
    2. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      -1
      Сегодня, 15:11
      дайте ему уже ответ : пошёл ты...

      Послать всех и сидеть в окружении ощетинившихся ракетами баз/стран НАТО? Вы - гениальный стратег.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 15:13
        Цитата: blackGRAIL
        дайте ему уже ответ : пошёл ты...

        Послать всех и сидеть в окружении ощетинившихся ракетами баз/стран НАТО? Вы - гениальный стратег.

        ок,предложите лучше что то ...видите другой исход ? я нет. Алиев своё дело сделает. и нам с ним надо договариваться а не с бесхребетным пашиняном.
  11. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 14:44
    он придуривается?!!!
    а кто на армению нападал?!!!
    это смо не признало НК частью армении и даже просто независимым государством, так чего оно хочет?!
  12. Nastia Makarova Ранг пользователя
    Nastia Makarova
    +2
    Сегодня, 14:45
    да пусть быстрее валят.......
  13. Авторитет Ранг пользователя
    Авторитет
    +2
    Сегодня, 14:45
    Цитата: V.B.
    Вот нас и выбивают из Закавказья. Спасибо президенту и лаврову, министру иностранных дел в России

    Кто выбивает?
    Армянский соросенок хоронит Армению, по приказу своего хозяина.
    Россия никуда от этого не денется.
    Просто Армения исчезнет (ибо всем соседям осто...ило ее существование), потому что Россия перестанет ее защищать.
    Вот и все.
  14. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    0
    Сегодня, 14:48
    И что за шантаж. Амеры бабла обещали, Макарон взять под крыло, ну и вперёд. В смысле ногами, там соседи уже давно ждут, как армению с карты пошустрей стереть.
  15. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:50
    Армения прекратит свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если Ереван не получит ответы на ряд вопросов, поставленных перед этой структурой.


    а в НАТО примут, с неурегулированным военным конфликтом?
    или он посчитал, что за его "хотелки" умирать должны другие?
  16. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 14:52
    Пашинян: Если Ереван не получит ответы на свои вопросы, Армения выйдет из ОДКБ

    Вроде не первый год талдычит об этом? Пашику осталось только на пол грохнуться и ручками-ножками засучить...
  17. seacap Ранг пользователя
    seacap
    +2
    Сегодня, 14:52
    Его из-за океана выращивали и холили не для того, чтобы он укреплял взаимоотношения с РФ, а для того чтобы их уничтожить. Что м благодаря уже традиционной импотенции, убогости и бездарности наших т.н. элиток вполне с легкостью, нашими "партнерами", которые всегда обманывают наивное и доверчивое руководство РФ, решают этот вопрос как и планировали. Вся надежда на реальное здравомыслие и решительность Алиева, который наконец то закроет этот гнойник навсегда, ликвидировав это продажное недогособразование. Показав нам пример как решать подобные проблемы если отстаиваешь интересы своей державы и своего народа, а не узкой кучки олигархата, так за 30 лет и не доказавшего какой либо своей пользы для страны.
  18. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:53
    Однако, при этом конкретные сроки предполагаемого выхода Армении из ОДКБ


    все они смотрят как идут у нас дела на окраине - а там - "не шатко - ни валко": поэтому и ведут себя соответственно и не только армения, но и вся азия...
    мы, со своей "соплежуйской" позицией, "достучимся" до еще больших проблем
  19. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:54
    «Армения выйдет из ОДКБ» —

    ***
    — "Гудбай ( ̶А̶м̶е̶р̶и̶к̶а̶) Армения!" ...
    ***
  20. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 14:55
    Я чего то не понял немного ..: этот гнусёныш соросёнок еще и условия России какие то ставит ? Опух совсем что ли ли коньяка?
  21. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:55
    Баба с возу-кобыле легче
    (Народная мудрость)

    Гуд бай Армения, а-а-аа...
  22. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 14:58
    В позу видите ли встал он. Он что желал чтоб за него воевали причем всерьез другие а победа конечноже армении досталась? Так так не бывает, сами то не очень видимо и хотели границы отстаивать, да и вариантов жить мирно можно было придумать много.
  23. guest Ранг пользователя
    guest
    +1
    Сегодня, 15:04
    Пашинян: Если Ереван не получит ответы на свои вопросы, Армения выйдет из ОДКБ

    А армия Азербайджана сразу после этого зайдёт в Армению.
  24. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 15:05
    Меня всегда удивляла эта... жуткая неблагодарность!
    Это я не об этом уб людке.
    Это я об "армянском народе" (тм), который позволяет ничтожеству представлять себя.
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 15:17
      Цитата: Смею_заметить_
      Меня всегда удивляла эта... жуткая неблагодарность!
      Это я не об этом уб людке.
      Это я об "армянском народе" (тм), который позволяет ничтожеству представлять себя.

      упущение наше,сорос кормит с руки, вот и результат, так же и окраину упустили ничего не делая.
  25. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    0
    Сегодня, 15:09
    Вспомнились слова Джигарханяна из фильма Паспорт.
    Что то не нравится мне этот гусь!
  26. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 15:11
    Ереван не получит ответы на свои вопросы

    Зато получил баксы от амеров, все 33 серебрянника
  27. Ганкутсу_ Ранг пользователя
    Ганкутсу_
    0
    Сегодня, 15:12
    Я бы тоже хотел поставить вопрос о выходе России из ОДКБ...но, боюсь, меня поставят раком.
  28. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    -1
    Сегодня, 15:15
    В МИД России также отметили существование некоторых признаков, свидетельствующих о стремлении Запада превратить Армению в инструмент антироссийской политики

    А то что Кремль инструмент антироссийской политике, это другое?
  29. Earl Ранг пользователя
    Earl
    0
    Сегодня, 15:15
    Одному ли мне кажется, что Обезьян пугает ежа голым задом?
  30. Путник_2 Ранг пользователя
    Путник_2
    0
    Сегодня, 15:15
    Я считаю ошибкой заявление о том, что Россия по прежнему считает Армению полноправным членом ОДКБ. Тем самым Россия ставит себя в крайне невыгодную позицию. При любых выходках Пашиняна, например, в отношении Азербайджана, и ответных, особенно более жестких мерах, Пашинян сразу будет визжать, что ОДКБ ему не помогает, не выполняет свои обязательства вопреки утверждению о том, что считает Армению полноправным членом.
    Необходимо было, наоборот, выступить с заявлением о том, что, в связи с заявлением Пашиняна о приостановлении участия Армении в ОДКБ, на этот период, т.е. период приостановления, другие члены ОДКБ считают себя свободными от обязаностей по оказанию помощи Армении в случае, если она подвергнется агрессии. Вот что делать то надо ! Так горбатого лечить. Чтобы понимание было и у армянского населения, и у самого Пашиняна, что, во-первых, сам он никто и чепушила, чтобы указывать кому то, как жить, а во-вторых, что за "базар" отвечать надо. Именно - отвечать. И населению отвечать за действия того, кого они избрали, и за поддержку его антироссийского курса. И чтобы еще поняли, что в настоящее время Армению никто защищать не будет, никакая Россия, и никто вообще. И все это из-за приостановления членства Армении в ОДКБ. А наш МИД РФ все в мечтах розовых живет, мол, вот Армения как-нибудь сама одумается и назад вернется. Не вернется, так уже было. На Украине. Там тоже все чего то ждали. Дождались. Самим работать надо, а не в острословии упражняться.
  31. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 15:20
    Не, ну ну так-то его понять можно, ОДКБ есть, но от притязаний Азербайджана не спасает. В общем организация по типу СНГ, если кто помнит такое.
  32. Wacht an der Spree Ранг пользователя
    Wacht an der Spree
    0
    Сегодня, 15:20
    Армения выйдет из ОДКБ

    И войдёт в Турцию.

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