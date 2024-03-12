Пашинян: Если Ереван не получит ответы на свои вопросы, Армения выйдет из ОДКБ
Армения прекратит свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если Ереван не получит ответы на ряд вопросов, поставленных перед этой структурой. Об этом заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян.
В ходе пресс-конференции Пашинян заявил, что основным вопросом Еревана является отсутствие четкого определения, в каких границах проходит зона ответственности ОДКБ в Армении. По словам главы армянского правительства, вопросы между Ереваном и ОДКБ будут считаться урегулированными, как только будет дан исчерпывающий ответ. В противном случае Армения готова выйти из структур ОДКБ.
Однако, при этом конкретные сроки предполагаемого выхода Армении из ОДКБ Пашинян называть не стал. В феврале текущего года Армения заявила о приостановке своего участия в ОДКБ, а сам Пашинян отказался от участия в саммите организации в Минске. Впоследствии армянский премьер подчеркнул, что никаких юридических шагов, направленных на выход из ОДКБ, на данном этапе не предпринималось.
В МИД РФ указали, что Москва по-прежнему считает Армению полноправным членом ОДКБ, однако при этом обратили внимание на то, что Ереван демонстрирует существование намерений кардинально переориентировать свою внешнюю политику. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отвергли упреки Еревана в якобы невыполнении ОДКБ ряда своих обязательств.
В МИД России также отметили существование некоторых признаков, свидетельствующих о стремлении Запада превратить Армению в инструмент антироссийской политики.
- kremlin.ru
Информация