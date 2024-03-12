Посёлок Невельское на Донецком направлении перешёл под контроль ВС России - Минобороны
Российская армия продолжает давить на ВСУ практически по всей линии фронта, противник вынужден обороняться. При этом на некоторых участках украинские подразделения контратакуют, имея временный успех. Например, в районе Бердычей переброшенные туда резервы не только смогли остановить продвижение российской армии, но оттеснить наши штурмовые группы. Однако, это привело лишь к тому, что на данном участке очень активно заработала артиллерия и авиация, стирая в пыль эти самые резервы.
На основных направлениях фактически без больших изменений, если не считать, что поселок Невельское на Донецком направлении полностью перешел под контроль российских войск. Об этом сообщило Минобороны.
На Купянском направлении противник продолжает контратаковать в районе Синьковки, наши отрази семь попыток. В районе Терны российские войска вышли к поселку и продолжают расширять Торский выступ. На Донецком, как уже говорилось выше, освобождено Невельское, также наши сумели продвинуться вперед в районе Новомихайловки и Белогоровки. В направлении Часова Яра наши продолжают зачищать Ивановское, противник перебрасывает туда иностранных наемников.
На Авдеевском российские войска снова улучшили свое положение по переднему краю в районах Керамик и Бердычи. Больших изменений нет, бои идут на линии Тоненькое - Орловка - Бердычи, противник контратакует.
На Южно-Донецком наши заняли более выгодные позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Старомайорское и Водяное. На Херсонском без изменений, тяжелые бои на линии Работино - Вербовое.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 965 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, две БМП и две бронемашины; по артиллерии - три гаубицы М777, три Д-30, одна Мста-Б, одна САУ "Гвоздика", одна САУ "Акация". Уничтожена станция РЭБ "Буковель-AD".
Также уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Средствами ПВО сбито 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Град" и Vampire, а также тактическая ракета "Точка-У", уничтожено 146 украинских беспилотников.
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