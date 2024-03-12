После ударов ВС РФ вспыхнул крупный пожар на военном объекте в Тернопольской области, взрывы гремели в нескольких регионах Украины
В последнее время Вооруженные силы России практически в круглосуточном режиме наносят массированные комбинированные удары по военным целям и объектам обеспечения ВСУ на территории Украины и оккупированных киевскими формированиями частях новых регионов РФ. Хотя украинское военное командование продолжает откровенно завышать количество перехваченных доронов и ракет, значительно ослабевшая ПВО ВСУ явно не способна прикрывать даже стратегически важные объекты.
Украинские источники по понятным причинам довольно скупо, а официальные каналы чаще всего в стиле «пострадали гражданские», сообщают как о самих ударах ВС РФ, так и их последствиях. Однако и через это цензурное сито иногда прорывается кое-какая правдивая информация.
Проблемы с перехватами российских дронов подтверждает тот факт, что Воздушные силы Украины в последние два дня перестали публиковать сводку по сбитым "Шахедам", как упорно продолжают именовать украинские источники российские ударные БПЛА «Герань». Однако статистика продолжает появляться в сводках Генштаба ВСУ, правда, все менее оптимистичная. Так, по данным ГШУ, сегодня ночью Украину атаковали 22 дрона, из них сбить удалось 17. То есть пять беспилотников нанесли удары. В ночь на 11 марта разрыв был еще сильнее: 15 сбитых на 25 атаковавших. То есть свои цели нашли десять.
Для сравнения, в последней опубликованной Воздушными силами ВСУ сводке за 10 марта было не сбито четыре российских дрона, днем ранее — три, 8 и 6 марта — по четыре. При этом в те дни атаки были более массовыми, по данным ВС ВСУ в количестве не менее 30 БПЛА за сутки. То есть, судя по этим цифрам, за последние два дня возрос процент дронов, которые сбить не удалось.
Мониторинговые каналы сообщают, что в Киеве во второй раз за сегодняшнее утро звучат сигналы воздушной тревоги. При этом местные паблики пишут о сильном взрыве в украинской столице на левобережье, причем до начала объявления тревоги. О пуске ракет в направлении Харькова предупреждают источники ВСУ. Сообщается о взрывах в окрестностях Николаева, без подробностей. Украинская ПВО ночью работала в районе Одессы и Черноморска.
Судя по утренней карте мониторинговых служб, угроза ударов баллистических ракет была объявлена во всех юго-восточных, северо-восточных и центральных областях Украины, включая оккупированные ВСУ территории. С упорством обреченных, украинские Воздушные силы красным пометили и территорию российского Крыма. Явный перебор даже для оголтелой киевской пропаганды. Получается, что вроде как «предупредили» жителей полуострова о возможных атаках ВС РФ по… российскому региону.
После ночных прилетов дронов-камикадзе «Герань» произошел пожар на некоем инфраструктурном объекте, явно военного назначения, в Кременецком районе Тернопольской области, сообщается в официальном паблике областной военной администрации. Судя по всему, пожар серьезный. Его тушат 19 единиц техники, а в ближайших населенных пунктах пропали свет и газ. Власти просят не приближаться к месту происшествия и создали штаб по ликвидации последствий. Местные источники пишут о серии взрывов в Богодухове Харьковской области, Хмельницком и неназванных н. п. Ровенской области на западе Украины.
Еще одна байка, которую упрямо разгоняет киевская пропаганда, относительно того, что ВС РФ атакуют цели из ЗРК С-300. Так местная прокуратура сообщает, что сегодня ночью якобы из зенитных установок ВС РФ нанесли массированный удар по городу Селидово на оккупированной украинскими формировании территории ДНР. В подтверждение публикуются фотографии малоэтажных и частных домов, которые, возможно, и пострадали от падения ЗУР, выпущенных из С-300, но уж точно не российских.
Есть прилет по городу Покровску в занятой ВСУ части Донецкой республики. На видео показаны две многоэтажки, в одной из которых окна заколочены фанерой, вторая огорожена строительным забором. Судя по всему, дома в аварийном состоянии и давно без жильцов.
По Селидово, российские паблики сообщают, что ракетный удар ВС РФ был нанесен по пунктам материального обеспечения и временной дислокации подразделения связистов ВСУ. В результате уничтожено пять единиц военного транспорта, ликвидировано девять человек личного состава и еще около десяти получили ранения. Кроме того, на месте прилета возникшая детонация боеприпасов длилась более двух часов. Вот такие вот «жилые дома» были поражены нашими военными.
Аналогично подается информация и о ночных авиаударах по оккупированному ВСУ Купянску в Харьковской области. Официально сообщается о попадании бомбы в многоэтажный жилой дом. При этом на фото показано возгорание нижних этажей при уцелевших стенах, перекрытиях и балконах, что явно не соответствует результатам попадания авиационного боеприпаса. Отсутствует и воронка, если бы бомба упала рядом с домом. Очень похоже, что пожар вспыхнул внутри одной из квартир, возможно, в результате взрыва бытового газа.
К настоящему времени воздушная тревога в большинстве регионов Украины не отменена. Судя по всему, до конца дня будут еще новости о прилетах, пожарах и взрывах на подконтрольных Киеву территориях.
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