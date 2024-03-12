Американский миллиардер: обещания Байдена, сделанные в начале украинского конфликта, сбылись наоборот

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Американский миллиардер: обещания Байдена, сделанные в начале украинского конфликта, сбылись наоборот

Чем ближе президентские выборы в США, тем громче становятся заявления о политике, проводимой действующим лидером государства Джо Байденом. Стоит отметить, что последние в подавляющем большинстве случаев идут не на пользу хозяину Белого дома.

Так, американский миллиардер Дэвид Сакс входе своего недавнего интервью одному из местных телеканалов заявил, что все обещания Байдена, сделанные в начале войны на Украине, сбылись наоборот. При этом он аргументировал свое высказывание, приведя ряд конкретных примеров.



В частности, Сакс напомнил, что действующий американский лидер собирался «ослабить Россию». В итоге, после двух лет конфликта, российская армия стала больше и гораздо боеспособнее. Кроме того, ВПК РФ выпускает оружие в таких объемах, с которыми не могут конкурировать западные предприятия.

Напомнил миллиардер и о санкциях, которые со слов Байдена, должны были полностью разрушить российскую экономику. Между тем, с его слов, все произошло с точностью до наоборот.

Основные показатели РФ растут, значительно опережая таковые у стран «Большой семерки». При этом экономика многих европейских союзников США и вовсе оказалась в рецессии из-за потери российского рынка.

Наконец, как считает Сакс, обманул Байден и самих украинцев, пообещав им облегчить гуманитарную ситуацию и страдания, а на деле готов вести прокси-войну с Россией до последнего солдата ВСУ.
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    13 комментариев
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    1. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +2
      Сегодня, 15:35
      Истину глаголет американец. Сила в русской правде!
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +4
        Сегодня, 15:50
        Чего только не скажешь в пылу предвыборной гонки.
        Поговорить то они все мастаки, а как до власти дорвутся так делают всё тоже самое что и сонный Джо.
        Последние годы Сакс вроде как поддерживал республиканцев, а те ведь тоже миролюбием не отличаются. hi
        1. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          +2
          Сегодня, 15:58
          Американцы, не взирая на политическую принадлежность, миролюбием никогда не отличались. С самого начала заселения американского континента и по сей день.
        2. Наган Ранг пользователя
          Наган
          +1
          Сегодня, 16:43
          Цитата: кредо
          Чего только не скажешь в пылу предвыборной гонки.

          В частности, в прошлые выборы молодые избиратели (18-30 лет), которые обычно игнорируют выборы, массово явились и проголосовали за Байдена, потому что он обещал списать долги за обучение, а это от нескольких тысяч $ за trade school (аналог ПТУ) до многих десятков тысяч за университет. И он даже попытался, но Конгресс не смог, а скорее, не захотел вписать это списание в бюджет. Все что Байден смог это приостановить выплаты по долгам на время чрезвычайных мер, связанных с Ковидом. А потом с появлением Украины как главного непредусмотренного планами расхода оно вообще затихло. Ковид официально кончился, а с ним и особые полномочия Байдена. Выплаты по долгам возобновились. Если дерьмократы надеются, что обманутые должники вновь массово проголосуют за них, их ждет немалое разочарование в личной жизни в виде интимно-пешеходного тура.
      2. Юрий_Я Ранг пользователя
        Юрий_Я
        +1
        Сегодня, 15:51
        По классике проще "сила в правде"...
    2. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 15:36
      действующий американский лидер собирался «ослабить Россию».
      recourse Ну он и сейчас собирается... feelПохоже в Америке запрягают еще медленнее, чем в России. request
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 15:44
      а на деле готов вести прокси-войну с Россией до последнего солдата ВСУ.

      Единственное в чем не соврал
    4. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 15:48
      Не все благополучно срастается с американским бизнесом на Украине. А значит спонсоры будут потихоньку сливаться.
    5. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      -1
      Сегодня, 15:56
      Каждый родитель в США, Великобритании и ЕС должен задать себе пару вопросов.

      (а) Почему рядовые британцы и американцы должны жертвовать своей жизнью ради эгоистических мотивов США, Великобритании, ЕС и НАТО?
      (б) Есть ли какая-то логика в ненависти к русским и китайцам?
      (c) Почему англо-американцы всегда убивают невинных мирных жителей в оккупированных колониях?
      (г) Почему в Америке нет такой славной цивилизации, как Россия, Китай, Египет или Персия?
      (д) Почему англо-американцы хотят изгнать русских с этой планеты посредством санкций?
      (е) Почему США поддерживают геноцид 31,000 палестинцев?
      (g) Публикует ли какой-либо университет отчеты о посттравматическом стрессовом расстройстве?
      (1) Ветераны Вьетнама (2) Ветераны Кореи (3) Ветераны Ирака (4) Ветераны Афганистана и т. д.
      (з) За кого борются наши дети?
      (1) Крупные нефтяные компании (2) Крупные фармацевтические компании (3) Крупные банки (4) Крупные технологические компании
      (5) Крупные компании по производству продуктов питания и напитков (6) Военно-промышленный комплекс и Голливуд

      Последний вопрос, который нужно задать:

      (i) Сколько евреев задействовано для выполнения «боевых обязанностей в реальном времени» (на земле) в США, Великобритании и НАТО?
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 16:02
        Цитата: sodium20
        Последний вопрос, который нужно задать:

        Они так много не прочитают, соответственно, и вопросов не зададут.
      2. Maluck Ранг пользователя
        Maluck
        -1
        Сегодня, 16:21
        Что то мне подсказывает, что мы все таки застанем Холокост 2.0
    6. patxi46 Ранг пользователя
      patxi46
      +1
      Сегодня, 16:35
      Demócratas vs Republicanos. Dos alas de mismo pájaro.
    7. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 16:52
      Ну, пока славяне убивают славян, пока оружие идет и деньги западные ! просчет был что экономика не рухнула и что впк РФ наладила !

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