Американский миллиардер: обещания Байдена, сделанные в начале украинского конфликта, сбылись наоборот
Чем ближе президентские выборы в США, тем громче становятся заявления о политике, проводимой действующим лидером государства Джо Байденом. Стоит отметить, что последние в подавляющем большинстве случаев идут не на пользу хозяину Белого дома.
Так, американский миллиардер Дэвид Сакс входе своего недавнего интервью одному из местных телеканалов заявил, что все обещания Байдена, сделанные в начале войны на Украине, сбылись наоборот. При этом он аргументировал свое высказывание, приведя ряд конкретных примеров.
В частности, Сакс напомнил, что действующий американский лидер собирался «ослабить Россию». В итоге, после двух лет конфликта, российская армия стала больше и гораздо боеспособнее. Кроме того, ВПК РФ выпускает оружие в таких объемах, с которыми не могут конкурировать западные предприятия.
Напомнил миллиардер и о санкциях, которые со слов Байдена, должны были полностью разрушить российскую экономику. Между тем, с его слов, все произошло с точностью до наоборот.
Основные показатели РФ растут, значительно опережая таковые у стран «Большой семерки». При этом экономика многих европейских союзников США и вовсе оказалась в рецессии из-за потери российского рынка.
Наконец, как считает Сакс, обманул Байден и самих украинцев, пообещав им облегчить гуманитарную ситуацию и страдания, а на деле готов вести прокси-войну с Россией до последнего солдата ВСУ.
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