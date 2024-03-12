Украинский беспилотник атаковал здание городской администрации Белгорода
Украинские вооруженные формирования ударили беспилотниками по Белгороду, один из дронов атаковал здание городской администрации, есть пострадавшие. Об этом сообщают местные власти.
После сегодняшней неудачной попытки прорыва, потеряв большое количество личного состава и бронетехники, командование ВСУ нанесло удар по Белгороду беспилотниками. Сообщается о попаданиях в здание администрации города, в торговый центр, магазин. В городе объявлена воздушная тревога, жителей просят без нужды на улице не появляться. Так же ведется обстрел приграничных сел. В результате прилета по горадминистрации пострадали две женщины, им оказана медицинская помощь.
- заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Над городом работает ПВО, отражая атаку, но все равно некоторые БПЛА прорываются. Очевидцы засняли момент попадания украинского беспилотника в магазин. В результате удара выбиты три окна и пострадало четыре автомобиля.
По мнению многих российских экспертов, Киев не будет останавливаться в эти дни, нанося удары по российской территории из всего, чего можно. Заокеанские хозяева поставили Зеленскому задачу любым способом сорвать выборы в России.
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