Украинский беспилотник атаковал здание городской администрации Белгорода

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Украинский беспилотник атаковал здание городской администрации Белгорода

Украинские вооруженные формирования ударили беспилотниками по Белгороду, один из дронов атаковал здание городской администрации, есть пострадавшие. Об этом сообщают местные власти.

После сегодняшней неудачной попытки прорыва, потеряв большое количество личного состава и бронетехники, командование ВСУ нанесло удар по Белгороду беспилотниками. Сообщается о попаданиях в здание администрации города, в торговый центр, магазин. В городе объявлена воздушная тревога, жителей просят без нужды на улице не появляться. Так же ведется обстрел приграничных сел. В результате прилета по горадминистрации пострадали две женщины, им оказана медицинская помощь.



В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы

- заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Над городом работает ПВО, отражая атаку, но все равно некоторые БПЛА прорываются. Очевидцы засняли момент попадания украинского беспилотника в магазин. В результате удара выбиты три окна и пострадало четыре автомобиля.

По мнению многих российских экспертов, Киев не будет останавливаться в эти дни, нанося удары по российской территории из всего, чего можно. Заокеанские хозяева поставили Зеленскому задачу любым способом сорвать выборы в России.

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    35 комментариев
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    1. nPuBaTuP Ранг пользователя
      nPuBaTuP
      +2
      Сегодня, 15:27
      хозяева поставили Зеленскому задачу любым способом сорвать выборы в России.

      Сорвать выборы сможет только обмен ударами ЯО....
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +10
        Сегодня, 15:38
        Цитата: nPuBaTuP
        Сорвать выборы сможет только обмен ударами ЯО....

        Восстановили бы строку "Против всех" в бюллетенях и был бы больший результат.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +5
          Сегодня, 15:51
          Кто или что мешает точно так же атаковать рейхканцелюрию, здания админстраций в Киеве,Виннице, Львове и т.д.
          1. Владимир80 Ранг пользователя
            Владимир80
            +4
            Сегодня, 15:59
            что мешает точно так же атаковать рейхканцелюрию, здания админстраций в Киеве

            "мы не такие"
            1. mikh-korsakov Ранг пользователя
              mikh-korsakov
              0
              Сегодня, 16:57
              Уверен, что сегодня вечером ученые люди соберутся в студии Останкино перетрут происшедшее, согласятся с тем, что произошёл терроризм и с умным видом изрекут сарказм. "На западе киевских злодеяний не замечают, интересно почему, ха-ха--ха" Скучно, девочки.
          2. solar Ранг пользователя
            solar
            -2
            Сегодня, 16:12
            Возможно, знание, что до Москвы украинские беспилотники тоже могут долететь, они это демонстрировали.:((
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              +1
              Сегодня, 16:25
              И?Это "знание"может уберечь?Я не о кремлевских-черт с ними.Простых москвичей?Да и не только их..
    2. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -10
      Сегодня, 15:31
      Скорее всего , ВСУ и продюсеры переключатся на тыл РФ (Сибирь).
      В Сибири транспортные узлы и производство денег (газ, нефть) для кремлян.
    3. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 15:31
      потеряв большое количество личного состава и бронетехники, командование ВСУ нанесло удар по Белгороду беспилотниками.
      Комментировать нечего....Демилитаризация, блин !
      1. Юрий_Я Ранг пользователя
        Юрий_Я
        +1
        Сегодня, 15:41
        Да, ничего удивительного, беспилотник - сложная цель, где то и пролазят. С такой коллективной поддержкой саксов.... Но надо отдать должное, что их проникает минимум. Наши службы отрабатывают.
    4. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      +10
      Сегодня, 15:35
      [Заокеанские хозяева поставили Зеленскому задачу любым способом сорвать выборы в России.]

      Вот что за чушь пишут некоторые журналюги?!
      Хо. хлы воюют с нами всеми доступными способами! В отличии от наших высших должностных лиц, чьи хотелки не совпадают с чаяниями простого народа! Здесь уже 100500 раз писали: - Почему в куеве все спокойно разгуливают по улицам? Почему не боятся туда ездить шольцы и к? Почему в куеве на Банковой все целое? И еще тысячи почему???
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +2
        Сегодня, 15:52
        Может потому что там выборов нет?
        Вот бы ли бы тоже - и раду бы уже им сожгли, и офис президента их, и пару киевских подстанций (про которые вообще забыли, а ведь были близки к обрушению их энергетики)
        Смех сквозь слезы
      2. mikh-korsakov Ранг пользователя
        mikh-korsakov
        +1
        Сегодня, 16:48
        Ну да, сейчас наши эксперты на перебой станут объяснять простому народу: с какой целью киевский режим совершает свои злодеяния. Вижу три варианта объяснения:: 1. осложнить обстановку перед выборами по заказу кураторов. 2. это у них такой ПИАР для удовольствия заокеанских хозяев. Но самые "умные" эксперты объяснят простому народу, что киевский режим всё это проделывает, провоцируя наш ответ. Я хоть и не эксперт, посмотрел вчера карту Киева. Все госучреждения там кучкуются в правительственном квартале так, может, и в самом деле... того. Умные люди мне объяснят, что верхушка, наверняка, спряталась в бункере. Во-первых. после такого удара народ опять, как и в первые дни, потянется из Киева. Во-вторых, одно дело встречать Урсулочку в ресторане, а другое дело в бункере. В-третьих, а что только им ПИАР, а нам нельзя. Но нет, мне ответят, то мы другие.
      3. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 16:55
        Цитата: ваш вср 66-67
        Почему в куеве все спокойно разгуливают по улицам? Почему не боятся туда ездить шольцы и к? Почему в куеве на Банковой все целое?

        Потому, что мы не хотим. Мы ведь хорошие!
    5. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +14
      Сегодня, 15:36
      Да уж. Дожили
      Здания администарций бомбят - и в новостях это подают почти как "данность".
      Меня терзают смутные оценочные сомнения, что "все идет по плану". И есть ли он вообще.


      Минусуйте
    6. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +2
      Сегодня, 15:37
      Необходимо что-то предпринимать ! Устранить тех, кто готовит и пытается командовать,всу гур сбу хотя бы на местах. Я не говорю про НАТО, там будет только ядерный удар ! Хотя бы устранить тех, кто на местах командует в украине . Ну, если есть такие возможности, если нет, то ждем хз! А так, по уму, надо выносить все штабы в украине, все железнодорожные развязки глушить, связь, спутники захватывать небо и многое другое! но у нас не война же а сво ! хз надеемся на путина и на МО тока это и остается что верная тактика выбрана ! возможно не прав во всем !
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 16:00
        Хотя бы устранить тех, кто на местах командует в украине

        нельзя, "братский народ"
        1. Практик23354df Ранг пользователя
          Практик23354df
          +1
          Сегодня, 16:34
          Цитата: Владимир80
          "братский народ"

          Да уж, братские фашисты, братские бандеровцы.
      2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        -1
        Сегодня, 16:02
        хз надеемся на путина и на МО тока это и остается что верная тактика выбрана ! возможно не прав во всем !
        Знаете, я пожил уже немало.
        Помню послевоенные года, когда мы пацанами лазили по развалинам, а в городе было очень много калек. Всяких. Потом они сразу как то исчезли. И совсем недавно я узнал, что тогда всех калек вывезли на о. Ваалам! В резервацию? Гетто? И это защитников Родины! Потом была пражская весна, Даманский, и наконец Афганистан! После которого :-- А мы вас туда не посылали!
        История повторяется... Интересно что скажут через 5-10 лет участникам СВО?
        Если сейчас за убийство участника СВО дают условный срок!
        Другой раз противно читать такое.
        " По всей Украине гремели взрывы"
        Где гремели? В лесу, в поле или в воздухе?
        Журналюсту. Если взялись освещать ход военных действий, то не просто о взрывах, а с пояснениями!!! С фото! Вот тогда и читать приятно будет.
    7. пешик
      пешик
      +5
      Сегодня, 15:38
      Цитата: ваш вср 66-67
      Почему в куеве все спокойно разгуливают по улицам? Почему не боятся туда ездить шольцы и к? Почему в куеве на Банковой все целое? И еще тысячи почему???


      Так Путин так приказал.
    8. superoper Ранг пользователя
      superoper
      +3
      Сегодня, 15:40
      Скоро и спящие агенты очнуться!
    9. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      -6
      Сегодня, 15:43
      Украинский дрон - это сила! belay "Выбил окна и дверь, и балкон уронил...."(Высоцкий, один в один)
    10. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -3
      Сегодня, 15:47
      Мрази. Только полное уничтожение этих нелюдей спасет Россию!
      1. Практик23354df Ранг пользователя
        Практик23354df
        0
        Сегодня, 16:38
        Цитата: Ломастер
        Только полное уничтожение этих нелюдей спасет Россию!

        А Вы кого имели в виду? Укрошлёпов, или кремлёвских?
        1. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          0
          Сегодня, 17:08
          Сбрендил? Совсем? Похоже, совсем.
    11. polinet Ранг пользователя
      polinet
      -5
      Сегодня, 15:47
      Цитата: ваш вср 66-67
      [Заокеанские хозяева поставили Зеленскому задачу любым способом сорвать выборы в России.]

      Вот что за чушь пишут некоторые журналюги?!
      Хо. хлы воюют с нами всеми доступными способами! В отличии от наших высших должностных лиц, чьи хотелки не совпадают с чаяниями простого народа! Здесь уже 100500 раз писали: - Почему в куеве все спокойно разгуливают по улицам? Почему не боятся туда ездить шольцы и к? Почему в куеве на Банковой все целое? И еще тысячи почему???

      потому что по мирным не стреляем, Запад он только этого и ждет, чтобы обвинить в убийстве мирных в Куеве. Надо фронт сдвинуть на Запад, Одессу, Николаев взять. Харьков. И Украина уже будет никаким шольцам-макронам неинтересна.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +4
        Сегодня, 16:02
        Надо фронт сдвинуть на Запад, Одессу, Николаев взять. Харьков

        давайте сначала хотя бы Славянск к 2030 г.г. , а ????
      2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +3
        Сегодня, 16:11
        Цитата: polinet
        Цитата: ваш вср 66-67
        [Заокеанские хозяева поставили Зеленскому задачу любым способом сорвать выборы в России.]

        Вот что за чушь пишут некоторые журналюги?!
        Хо. хлы воюют с нами всеми доступными способами! В отличии от наших высших должностных лиц, чьи хотелки не совпадают с чаяниями простого народа! Здесь уже 100500 раз писали: - Почему в куеве все спокойно разгуливают по улицам? Почему не боятся туда ездить шольцы и к? Почему в куеве на Банковой все целое? И еще тысячи почему???

        потому что по мирным не стреляем, Запад он только этого и ждет, чтобы обвинить в убийстве мирных в Куеве. Надо фронт сдвинуть на Запад, Одессу, Николаев взять. Харьков. И Украина уже будет никаким шольцам-макронам неинтересна.

        И вы это считаете нормальными действиями?
        Все по заветам? Тебя ударили по правой щеке, так ты подставь и левую?
        Так не воюют! Вы возможно сейчас скажете, что у нас не война, а СВО.
        А какая разница бойцу, где он погибнет? На войне или СВО?
        А если бояться, что запад обрушится на нас, то тогда и не стоило начинать все это! Не могли всего просчитать? А где тогда наши аналитики из ГШ? Где полиьические аналитики, чтобы просчитать все санкции заранее? Или надеялись что нас там будут встречать с цветами?
    12. polinet Ранг пользователя
      polinet
      -2
      Сегодня, 15:49
      Цитата: superoper
      Скоро и спящие агенты очнуться!

      а с этим хорошо участковые работают. Поквартирный и домовые обходы. И результат не заставит себя ждать.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +4
        Сегодня, 16:03
        с этим хорошо участковые работают

        это точно, сплошные гетто ценных специалистов из с.а. вокруг больших городов подтверждают ваши слова!
    13. Normann Ранг пользователя
      Normann
      +3
      Сегодня, 15:49
      А мы вот не можем административные здания трогать, а они - пожалуйста, милости просим.
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        -1
        Сегодня, 16:16
        А мы вот не можем административные здания трогать

        Кто вам это сказал? В Харькове, Николаеве попадали. Война :((
    14. polinet Ранг пользователя
      polinet
      -3
      Сегодня, 15:50
      Цитата: opuonmed
      Необходимо что-то предпринимать ! Устранить тех, кто готовит и пытается командовать,всу гур сбу хотя бы на местах. Я не говорю про НАТО, там будет только ядерный удар ! Хотя бы устранить тех, кто на местах командует в украине . Ну, если есть такие возможности, если нет, то ждем хз! А так, по уму, надо выносить все штабы в украине, все железнодорожные развязки глушить, связь, спутники захватывать небо и многое другое! но у нас не война же а сво ! хз надеемся на путина и на МО тока это и остается что верная тактика выбрана ! возможно не прав во всем !

      "пытается командовать,всу гур сбу" - Нато, кто ж ещё. Если у вас есть их координаты - сообщите, это ускорит дело.
    15. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 15:51
      По мнению многих российских экспертов, Киев не будет останавливаться в эти дни, нанося удары по российской территории из всего, чего можно.

      Хорошего мало...
    16. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 16:01
      Те кто говорит о присоединении Галичины или не понимают сути проблемы или лукавят. Национальная идентичность гуцулов базируется на неприятии всего русского и ненависти ко всему русскому . Их неприятие похлеще неприятия прибалтов . Они восточных малоросов презирают как второсортных людей. Что связывает россиян и гуцулов ? Ничего. Приняв их в свою семью ждите требований национальной автономии. Не надо никого перевоспитывать . Это выйдет боком.

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