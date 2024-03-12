На Macron TV с радостью принесут торты и шампанское… Правда, там никто не спросит у г-на Макрона, а где же всё-таки обещанные заводы и центры массового производства боеприпасов. У нас же ничего этого нет. Макрон за два года так ничего и не создал, и даже не перезапустил ранее остановленные военно-промышленные предприятия.

Им бы думать о переговорах, но нет…

Отличный вариант для украинской власти заработать на продаже органов. Действительно, людям, которые этого ждут во всём мире и для которых это единственное спасение, предлагают трансплантацию органов по существенно более низким ценам, признавая, что органы поступают из Украины и поступают от молодых здоровых доноров. Черная торговля процветает для украинских властей.

Не знаю, чему тут у нас радуются. Скажу лишь: граждане, готовьте свои кошельки