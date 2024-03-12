Мнения западных пользователей относительно украинских атак на приграничные регионы России разделились
Западная пресса с некоторой осторожностью публикует информацию о сегодняшней активизации украинских формирований, которые не только запускают беспилотники по гражданским объектам, но и пытаются прорваться через границу на Курском и Белгородском направлениях. Напомним, что несколько украинских вооружённых групп, отдельные из которых – на бронетехнике, сегодня примерно с 3 часов ночи пытались прорваться на территорию России.
Британская The Guardian выдаёт короткий материал, в котором, ссылаясь на официальные заявления российского Минобороны, публикует данные о том, что украинские войска предприняли попытку вторжения на российскую территорию. То же британское издание цитирует российские источники, сообщая, что в Курске закрыли школы, переведя занятия в формат онлайн, после попытки украинского вторжения.
Французская Figaro пишет о том, что украинский дрон врезался в здание мэрии российского Белгорода, что привело к ранениям двух гражданских лиц. Французские репортёры, тщательно подбирая слова, акцентируют внимание на том, что это, мол, не украинцы, а группы «проукраинских добровольцев» атаковали приграничные российские регионы, а кто нанёс удары дронами по объектам в глубине России, включая Орловскую и Нижегородскую области, - вообще не конкретизируют.
Обратил на себя внимание тот факт, что далеко не все читатели западной прессы в восторге от того, на что решился режим Зеленского. В частности, отмечается, что вполне понятно нарушение слова Зеленским, который обещал действовать исключительно в границах Украины образца 1991 года. Теперь же, теряя контроль над территориями от Запорожской области до Донбасса, Киев пытается активизировать ГУР на территории России, которую (территорию) таковой признаёт и сама Украина.
Несколько комментариев французских пользователей:
Есть и другие комментарии, где французы и британцы «восторгаются мужеством украинских солдат» или пишут о том, что «Зеленский полон решимости перенести войну на территорию России».
Есть и прагматики, которые пишут, что всё это – попытка Киева всколыхнуть медиапространство и попытаться заручиться новой поддержкой в плане получения новых и новых миллиардов долларов:
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