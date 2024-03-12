Мнения западных пользователей относительно украинских атак на приграничные регионы России разделились

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Мнения западных пользователей относительно украинских атак на приграничные регионы России разделились

Западная пресса с некоторой осторожностью публикует информацию о сегодняшней активизации украинских формирований, которые не только запускают беспилотники по гражданским объектам, но и пытаются прорваться через границу на Курском и Белгородском направлениях. Напомним, что несколько украинских вооружённых групп, отдельные из которых – на бронетехнике, сегодня примерно с 3 часов ночи пытались прорваться на территорию России.

Британская The Guardian выдаёт короткий материал, в котором, ссылаясь на официальные заявления российского Минобороны, публикует данные о том, что украинские войска предприняли попытку вторжения на российскую территорию. То же британское издание цитирует российские источники, сообщая, что в Курске закрыли школы, переведя занятия в формат онлайн, после попытки украинского вторжения.



Французская Figaro пишет о том, что украинский дрон врезался в здание мэрии российского Белгорода, что привело к ранениям двух гражданских лиц. Французские репортёры, тщательно подбирая слова, акцентируют внимание на том, что это, мол, не украинцы, а группы «проукраинских добровольцев» атаковали приграничные российские регионы, а кто нанёс удары дронами по объектам в глубине России, включая Орловскую и Нижегородскую области, - вообще не конкретизируют.

Обратил на себя внимание тот факт, что далеко не все читатели западной прессы в восторге от того, на что решился режим Зеленского. В частности, отмечается, что вполне понятно нарушение слова Зеленским, который обещал действовать исключительно в границах Украины образца 1991 года. Теперь же, теряя контроль над территориями от Запорожской области до Донбасса, Киев пытается активизировать ГУР на территории России, которую (территорию) таковой признаёт и сама Украина.

Несколько комментариев французских пользователей:

На Macron TV с радостью принесут торты и шампанское… Правда, там никто не спросит у г-на Макрона, а где же всё-таки обещанные заводы и центры массового производства боеприпасов. У нас же ничего этого нет. Макрон за два года так ничего и не создал, и даже не перезапустил ранее остановленные военно-промышленные предприятия.

Им бы думать о переговорах, но нет…

Отличный вариант для украинской власти заработать на продаже органов. Действительно, людям, которые этого ждут во всём мире и для которых это единственное спасение, предлагают трансплантацию органов по существенно более низким ценам, признавая, что органы поступают из Украины и поступают от молодых здоровых доноров. Черная торговля процветает для украинских властей.

Есть и другие комментарии, где французы и британцы «восторгаются мужеством украинских солдат» или пишут о том, что «Зеленский полон решимости перенести войну на территорию России».

Есть и прагматики, которые пишут, что всё это – попытка Киева всколыхнуть медиапространство и попытаться заручиться новой поддержкой в плане получения новых и новых миллиардов долларов:

Не знаю, чему тут у нас радуются. Скажу лишь: граждане, готовьте свои кошельки
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    20 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +6
        Сегодня, 15:40
        А не пора ли Зелю и всю его шоблу отправить к бандере ! Раз его режим называют террористическим.
        1. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          +1
          Сегодня, 15:50
          Цитата: Uncle Lee
          А не пора ли Зелю и всю его шоблу отправить к бандере !

          Давно пора ! А боевые действия идут и в других областях РФ - Херсонской , Донецкой ,Луганской , Запорожской , и не только в Белгородской , Курской , Крыму , Ставрополье . hi
          1. Anarchist Ранг пользователя
            Anarchist
            +2
            Сегодня, 16:09
            В Ставрополье? Вы знаете где это? На Кавказе! У нас здесь тихо.
            Тогда уже и Ленинградскую, Московскую и Воронежскую области сюда же...
    2. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -1
      Сегодня, 15:38
      Протрезвеют. Со временем. Когда снова увидят русских казаков, но уже не на лошадях, а на танках Т-90 на Елисейских полях.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 15:53
        А почему сразу Т-90? Т-72 с Т-80 тоже заслуживают уважения.
        1. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          -1
          Сегодня, 16:04
          Ну, типа, на парадном т-90 )
          1. guest Ранг пользователя
            guest
            0
            Сегодня, 17:05
            Цитата: Ломастер
            Ну, типа, на парадном т-90

            Для парадов Армата есть. laughing
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 15:42
      Французские репортёры, тщательно подбирая слова, акцентируют внимание на том, что это, мол, не украинцы, группы «проукраинских добровольцев»

      Ну, да. А вдруг это проукраинские французы?
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +2
        Сегодня, 15:52
        Проафриканские кончаются ,также кончатся и проукраинские .Мир ждёт независимых лидеров своих стран ,а не марионеток золотого миллиарда .
      2. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        0
        Сегодня, 15:52
        Цитата: Егоза
        Ну, да. А вдруг это проукраинские французы?

        Слышал, в Париже проблемы с клопами . wassat Может предложить им ( Французам ) помощь, и жахнуть по Парижу нейтронной бомбой , клопы и тараканы точно не выживут ! laughing
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +1
          Сегодня, 15:59
          Может предложить им ( Французам ) помощь, и жахнуть по Парижу нейтронной бомбой , клопы и тараканы точно не выживут

          Ещё по т. н. украине не работали... А вы Париж...
    4. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +3
      Сегодня, 15:45
      Дожили, смотрим, как отреагируют западные пользователи. Большинству западных граждан, по-моему, совершенно все равно, что здесь происходит. пока их это не касается им будет пофиг !
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        0
        Сегодня, 15:57
        Причём тут "дожили"? Приняли к сведению, да и всё.
    5. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +1
      Сегодня, 15:49
      комментарии, где французы и британцы «восторгаются мужеством украинских солдат»

      Интересно, это от беспамятства или опять серебренники работают?
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +2
        Сегодня, 15:55
        Интересно, это от беспамятства или опять серебренники работают
        Это неграмотность!
    6. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 15:51
      А какое дело западным пользователям? У них дела поважнее есть. Или желтый жилет надеть или навоз в нужном месте разгрузить.
    7. Алексей Лантух Ранг пользователя
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 15:55
      Война есть война. Воевать так воевать. Думаю, без ТЯО мы не победим. Максимум перемирие на текущей ЛБС.
    8. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 15:58
      Мнения западных пользователей относительно украинских атак на приграничные регионы России разделились

      Поменьше надо в рот заглядывать... Какая разница кто и что там пишет...
    9. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      +1
      Сегодня, 16:00
      Те кто говорит о присоединении Галичины или не понимают сути проблемы или лукавят. Национальная идентичность гуцулов базируется на неприятии всего русского и ненависти ко всему русскому . Их неприятие похлеще неприятия прибалтов . Они восточных малоросов презирают как второсортных людей. Что связывает россиян и гуцулов ? Ничего. Приняв их в свою семью ждите требований национальной автономии. Не надо никого перевоспитывать . Это выйдет боком.
    10. solar Ранг пользователя
      solar
      -1
      Сегодня, 16:19
      В частности, отмечается, что вполне понятно нарушение слова Зеленским, который обещал действовать исключительно в границах Украины образца 1991 года.

      Это когда он такое обещал? Автор присочинил, никогда он этого не обещал.
    11. Комментарий был удален.

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