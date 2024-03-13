BAE Systems представила самоходный миномет NEMO на шасси AMPV



Опытный самоходный миномет AMPV NEMO

Новые концепции

Технические особенности



Башня и люк водителя крупным планом

Для повышения эффективности



Самоходный миномет M1287 MCV

Развитие продолжается

С прошлого года компания BAE Systems ведет полномасштабное серийное производство бронемашин семейства AMPV для сухопутных войск США. Параллельно с этим прорабатываются вопросы дальнейшего развития линейки за счет тех или иных образцов. Так, на днях построили опытный самоходный миномет на базе существующего шасси, оснащенный боевым отделением NEMO финской разработки. В ближайшее время эта машина отправится на полигон и продемонстрирует свой потенциал.Программа Пентагона AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle – «Бронированная многоцелевая машина») стартовала в 2013 г.; ее целью было создание новой линейки бронемашин для замены старого БТР M113 и его производных. Одним из участников программы стала компания BAE Systems. Уже в конце 2014 г. ее объявили победителем конкурса. Через два года она представила первые опытные образцы, затем провела их испытания, и в 2020-м начала серийное производство «с малым темпом». Полноценная серия стартовала летом 2023 г. К этому времени первые партии бронемашин поступили в войска.Налаживая серийное производство, BAE Systems не забывала про дальнейшее развитие проекта. Так, в 2022 г. Пентагону представили вариант модернизации платформы AMPV под обозначением ExMEP (External Mission Equipment Package – «Внешний пакет целевого оснащения»). Он предусматривал доработку верхней части корпуса и некоторого внутреннего оснащения бронемашины для совместимости с широким кругом боевых модулей с тем или иным вооружением.В том же 2022 г. компания-разработчик и армия обсудили перспективы проекта ExMEP и решили проверить его реальный потенциал при помощи полноценной опытной техники. Стартовала разработка двух новых модификации AMPV – зенитного ракетно-пушечного комплекса и самоходного миномета с автоматизированным боевым модулем.К настоящему времени BAE Systems завершила разработку обоих экспериментальных проектов и представила опытные образцы. Так, ЗРПК под обозначением AMPV C-UAS презентовали в конце января 2024 г., причем к этому времени прототип машины успел выйти на испытания.Параллельно создавался самоходный миномет на унифицированном шасси. Его решили вооружить башней NEMO, для чего к проекту привлекли финскую компанию Patria и норвежскую Kongsberg. Разработка не заняла много времени, и к настоящему времени BAE Systems успела построить опытную бронемашину. О ее готовности сообщили 6 марта 2024 г.Самоходный миномет и ЗРПК в ближайшее время будут переданы Пентагону для проведения оценочных испытаний. Военные проверят работу различных систем и сделают выводы как о боевых машинах, так и о пакете модернизации ExMEP. Нельзя исключать, что успешное прохождение испытаний позволит двум новым машинам пойти в серию и попасть в войска. Впрочем, вероятность такого развития событий неизвестна.Показанный прототип самоходного миномета представляет собой гусеничную бронированную машину на базе существующей платформы, оснащенную боевым отделением Patria NEMO. Такой образец сохраняет ходовые характеристики и параметры защиты на уровне любой другой машины семейства AMPV, но получает новые огневые возможности.Платформа AMPV в целом основана на конструкции серийной БМП M2 Bradley. Используются те же компоновочные и технические решения, а также сохранен ряд основных агрегатов. При этом конструкцию исходной машины доработали и улучшили с учетом накопленного опыта эксплуатации. Так, за счет накладных модулей усилена баллистическая и противоминная защита. Использована новая силовая установка, компенсирующая рост массы и т.д.Корпус для самоходного миномета модернизирован по проекту ExMEP. Он отличается измененной верхней частью с повышенной прочностью и жесткостью. Такой корпус может нести крупные и тяжелые боевые модули, а также выдерживать импульс отдачи от их вооружения. Кроме того, корпус версии ExMEP имеет иные мелкие отличия и доработки.На усиленном корпусе установлено боевое отделение NEMO (New Mortar) финского производства. Это автоматизированная башня общей массой 1,9 т с 120-мм гладкоствольным минометом, автоматом заряжания и механизированной укладкой. Внутри корпуса машины монтируется пульт управления боевым модулем; все основные операции осуществляются автоматикой по командам оператора.Башня NEMO несет казнозарядный гладкоствольный миномет калибра 120 мм, установленный на гидропневматических противооткатных устройствах. Поворот башни обеспечивает круговую горизонтальную наводку, а качающаяся часть дает углы вертикального наведения от -3° до +85°. Максимальная скорострельность достигает 10 выстр./мин.; устоявшаяся при длительной стрельбе – 6 выстр./мин. Используются стандартные 120-мм мины разных типов.Штатная система управления огнем для NEMO определяет координаты огневой позиции и с высокой точностью рассчитывает данные для стрельбы, а также управляет процессом наводки, подачи боеприпасов и стрельбы. Имеются режимы одиночной стрельбы и «шквала огня», при котором на цель одновременно падает до пяти мин. Дальность стрельбы зависит от типа применяемого боеприпаса и может достигать 8-10 км.Следует напомнить, что в семействе бронемашин AMPV уже есть самоходный миномет. Изделие под обозначением M1287 MCV успешно прошло испытания, производится серийно и поставляется заказчику. Текущие планы предусматривают поставку 387 таких машин.Тем не менее, Пентагон и BAE Systems решили продолжать развитие этого направления и разработали еще один самоходный миномет. Появление нового экспериментального проекта объясняется достаточно просто – у заказчика и исполнителя появилась возможность сделать более совершенную боевую машину с рядом преимуществ перед существующей.Бронемашина M1287 отличается определенной простотой. На ней миномет устанавливается внутри корпуса, обслуживается вручную и ведет огонь через люк в крыше. При всех преимуществах, такой комплекс имеет некоторые недостатки и ограничения. В частности, его быстродействие и скорость работы зависят от навыков и состояния экипажа, из-за чего могут меняться по мере продолжения боевой работы.Новый опытный образец AMPV NEMO использует автоматизированное боевое отделение, требующее минимального участия человека. Все основные операции осуществляются механизмами, и нагрузка на экипаж минимальна. При этом электроника и автоматика позволяют получить максимальные огневые характеристики, в зависимости от применяемого боеприпаса.Важным преимуществом нового самоходного миномета является использование готовых компонентов. Так, шасси AMPV уже выпускается серийно, а его доработка по проекту ExMEP не представляет особой сложности. Боевое отделение NEMO тоже в достаточной мере отработано и доступно. При этом новая боевая машина может применять широкий круг боеприпасов, уже состоящих на вооружении США и стран НАТО.Впрочем, имеют значение не только особенности концепции и ее реализации, но и практический результат. Опытному самоходному миномету еще только предстоит пройти испытания в условиях полигона и показать свои характеристики, а также подтвердить отсутствие серьезных недостатков. Удастся ли прототипу AMPV NEMO справиться со всеми проверками, покажет время.За несколько последних лет BAE Systems и сухопутные войска США разработали и довели до принятия на вооружение целую линейку новой бронетехники. Сейчас она производится серийно и крупными партиями поступает в войска. При этом было решено продолжать развитие семейства. В порядке эксперимента предложена доработка исходной машины и два варианта ее превращения в боевые единицы разного назначения.Два новых проекта доведены до полигонных испытаний, что само по себе является положительным результатом. Наглядно показано, что за счет незначительной переработки исходной конструкции можно вновь расширить семейство AMPV и ввести в него новые образцы. Станет ли Пентагон пользоваться такими возможностями и запускать дополнительное перевооружение, выяснится по итогам испытаний.