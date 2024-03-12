«Вторая за неделю»: Минобороны показало кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS

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«Вторая за неделю»: Минобороны показало кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS

Украиская армия потеряла вторую пусковую установку РСЗО HIMARS за последнюю неделю, кадры уничтожения этого "неуловимого" комплекса опубликовало Минобороны. Ранее об этом сообщалось в ежедневной сводке военного ведомства.

ВСУ потеряли вторую РСЗО за столь короткое время. Судя по кадрам, установку отследил российский разведывательный беспилотник, после чего по переданным координатам ударила ракета, скорей всего, ОТРК "Искандер". Как утверждается, она ударила рядом с целью, но это не помешало уничтожить комплекс. Вероятней всего, вместе с расчетом.



Где это происходило не сообщается, первый комплекс был накрыт в районе села Никаноровка к северу от Покровска на дальности 50 км от фронта 5 марта, т.е. неделю назад. Там тоже отработал "Искандер".

Отметим, что в последне время Киев потерял много западной техники, особенно РСЗО и ЗРК, за которыми российские войска постоянно охотились. Участившиеся прилеты по весьма дорогостоящей технике говорят о возросших разведывательных возможностях России. Уничтожение ЗРК и РСЗО на большом расстоянии от линии фронта заставит украинское командование лишний раз задуматься о том, стоит ли отправлять эти комплексы для нанесения ударов.

По-видимому, скоро в Генштабе ВСУ полетят чьи-то головы, хозяева из США Зеленскому такое точно не простят.

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    51 комментарий
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    1. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -13
      Сегодня, 15:50
      Промазал сильно. Ланцетом было бы лучше и точнее.
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +12
        Сегодня, 15:54
        Промазал сильно. Ланцетом было бы лучше и точнее.

        Если там что-то и осталось, так это скорей всего решето и место ему теперь только в доменной печи на переплавке металлолома. good
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          -2
          Сегодня, 16:09
          так это скорей всего решето
          Почему нет детонации боекомплекта, если нет боекомплекта почему машина стоит так близко к фронту?
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 16:35
            Не исключено, что муляж.
            1. ALCA056000 Ранг пользователя
              ALCA056000
              +2
              Сегодня, 17:07
              Муляж, само собой, а как иначе ? Неужели можно допустить, что реально ? Вы фсё врёте !!!!
              1. Aken Ранг пользователя
                Aken
                0
                Сегодня, 17:21
                Помню, как лет 10 назад, бандерлоги показывали друг-другу фото наших надувных танков и смеялись.
                Сейчас особо не смеются.
        2. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          +9
          Сегодня, 16:21
          Этот специальный боеприпас подрывается на небольшой высоте и поражает тучей осколков, посмотрите. целое поле накрыто осколками с мощными выбросами грунта. Посмотрите видео внимательно. Шикарнейший боеприпас.
          1. Вежливый Лось Ранг пользователя
            Вежливый Лось
            +4
            Сегодня, 17:01
            Цитата: хрыч
            Посмотрите видео внимательно. Шикарнейший боеприпас.

            Однозначно. Четко видно, как при взрыве БЧ вся земля вокруг вздыбилась фонтанчиками пыли от ударов осколков. Думаю, там, не то что РСЗО, там даже ёжики и хомяки не выжили. Очень плотное осколочное поле.
            1. хрыч Ранг пользователя
              хрыч
              -1
              Сегодня, 17:26
              Цитата: Вежливый Лось
              фонтанчиками пыли от ударов осколков

              Это явно не осколки, а поражающие элементы. Уж больно равномерно и одинаковые выбросы грунта на поражаемой площади.
      2. polinet Ранг пользователя
        polinet
        +5
        Сегодня, 16:01
        Цитата: Ломастер
        Промазал сильно. Ланцетом было бы лучше и точнее.

        Осколками я думаю хорошо, порубило.
      3. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +5
        Сегодня, 16:14
        Судя по черному дыму в зоне установки, поражение удалось, но бесит концовка. Слишком рано видео обрезали
        1. barclay Ранг пользователя
          barclay
          0
          Сегодня, 17:30
          У нас это как правило- перед попаданием резкая смена кадра и тут же конец показа, так, что не возможно понять результат.
      4. newtc7 Ранг пользователя
        newtc7
        -2
        Сегодня, 16:20
        Цитата: Ломастер
        Промазал сильно. Ланцетом было бы лучше и точнее.


        Минусаторы урапатриотичные налетели ) действительно же сильно промазал. Да скорее всего комплексу конец, но это же не отменяет того факта что попадание мягко говоря не в футбольный мячик, как любили рекламировать наши генералы наши изделия в старые времена.
        По точности есть куда расти это точно, это касается почти всего нашего оружия. У натовцев - точнее
        1. ALCA056000 Ранг пользователя
          ALCA056000
          0
          Сегодня, 17:06
          Точно точно, у нас всё плохо, и всё не так, и надо было по-другому, и дорастать надо до сияющего града на холме, и .......... продолжай дальше причитать....
        2. bk316 Ранг пользователя
          bk316
          +4
          Сегодня, 17:12
          это же не отменяет того факта что попадание мягко говоря не в футбольный мячик,

          Это за лень минусы. Лень залезть в интернет и посмотреть ТТХ искандера.
          КВО 30 метров . Расстояние от точки взрыва до цели метров 20. Цель поражена осколками. ЭТО ЗНАЧИТ НЕ ПРОМАХНУЛСЯ А ПОПАЛ.
    2. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +6
      Сегодня, 15:51
      впечатляет конечно, хотя и точность в погрешности...но...ничего там целого и живого нет. зато сколько сразу жизней наших спасли. на шрапнель похоже...
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +5
        Сегодня, 16:02
        там правее суета была...может выносной пульт управления. между лег " искандер"...в общем все умерли.
      2. korwalol Ранг пользователя
        korwalol
        +6
        Сегодня, 16:13
        Шарики из вольфрамия прошьют насквозь laughing
      3. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 16:27
        Цитата: Аэродромный
        впечатляет конечно, хотя и точность в погрешности...но...ничего там целого и живого нет. зато сколько сразу жизней наших спасли. на шрапнель похоже...

        Эта неделя вообще результативная на дорогостоящие приблуды получилась - два Пэтриота + две Химеры + Абрамс. Это только то, что навскидку вспомнилось, а ещё ведь и помимо них другой техники накрошили не мало. winked
    3. Normann Ранг пользователя
      Normann
      -7
      Сегодня, 15:53
      Что-то по видео не понятно как так он был уничтожен вместе с расчетом, как по мне промахнулись и все. А если добивали, почему нет видео, военная тайна.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 15:56
        Расчет по любому там был.
      2. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +1
        Сегодня, 16:10
        Тоже бесит эти короткометражки. Нельзя показать, что осталось в итоге или вера не позволяет?!
        1. newtc7 Ранг пользователя
          newtc7
          -5
          Сегодня, 16:22
          Цитата: Аргон
          Тоже бесит эти короткометражки. Нельзя показать, что осталось в итоге или вера не позволяет?!


          Специально обрезали… иначе в чем смысл? Значит не такая там прекрасная картинка раз не показали что стало с комплексом после удара
    4. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -6
      Сегодня, 15:55
      К сожалению он явно не уничтожен
      Максимум повреждён, может и серьёзно.
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +10
        Сегодня, 16:04
        Цитата: Ivan№One
        К сожалению он явно не уничтожен
        Максимум повреждён, может и серьёзно.

        Что там может без серьезной брони уцелеть, в облаке из поражающих элементов.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -4
          Сегодня, 16:19
          Техника загорелась? Взорвалась?
          Видимо нет, раз не показали
          Значет уничтожения нет,

          Пробитая техника подлежит восстановлению.
          Самолеты со 100 пробоинами латают и они дальше летают
        2. newtc7 Ранг пользователя
          newtc7
          -8
          Сегодня, 16:25
          Цитата: Andobor
          Цитата: Ivan№One
          К сожалению он явно не уничтожен
          Максимум повреждён, может и серьёзно.

          Что там может без серьезной брони уцелеть, в облаке из поражающих элементов.


          Как показывает это война - много что. Люди под ФАБ-500 сидят в окопах и выживают, и техника может выжить при неточном попадании. Деревья, ветки, случай - много чего может помешать. Раздолбали бы в щи - показали бы что с ним стало после удара, а раз не показали - значит он не особо изменилолся. Да наверное полный дырок, возможно не подлежит починке а возможно и подлежит
      2. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +4
        Сегодня, 16:09
        Не просто серьезно, а очень серьезно - сплошной сквозняк. Обратите внимание на разлет поражающих элементов. Там радиус поражения с огромным запасом.
    5. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      -5
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Ломастер
      Промазал сильно. Ланцетом было бы лучше и точнее.


      или координаты дали "кривые"
      или такая точность Искандера (для ЯО - вполне достаточная)
      но "кино" можно было бы и продолжить, а на самом интересном - и оборвали!
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +4
        Сегодня, 16:09
        Цитата: Дедок
        или такая точность Искандера (для ЯО - вполне достаточная)

        Поражающие элементы с огромным запасом установку накрыли, на видео хорошо видно что радиус сплошного поражения под 100 м.
    6. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      +3
      Сегодня, 16:04
      Госдеп США: В Вашингтоне верят, что Киев заготовил для России «сюрпризы» на поле боя

      Технику ВСУ + спецназ под Грайвороном разобрали, 2 пэтриота уничтожили. Больше таких сюрпризов!
    7. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +5
      Сегодня, 16:06
      Я склоняюсь к тому, что не просто разведка стала хорошо работать, а после запуска на восточном ракеты с 17 спутниками 29 февраля , хотя и пишут ,что спутники пополнят группировку автоматической идентификационной системы Sitro-Ais для трекинга морских судов, но ведь написать можно всё ,а как на самом деле ?
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +3
        Сегодня, 16:10
        Тоже такое ощущение присутствует. А про спутники можно писать чего угодно. Метеорологические они. За облаками наблюдают.
        1. goscha_04 Ранг пользователя
          goscha_04
          +4
          Сегодня, 16:11
          запущенный «Метеор-М» № 2–4 оснащен оборудованием, которое позволяет ему видеть сквозь облака
    8. Taskhyl
      Taskhyl
      -3
      Сегодня, 16:15
      А где же фиксация поражения установки-то? Или на слово верить?
    9. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      +6
      Сегодня, 16:16
      Отлично, учитывая приостановку американской помощи это для них невосполнимые потери.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        -1
        Сегодня, 16:19
        Важность этой самой невосполнимой потери была бы если фронт двигался вперёд, ну туда, к Львову, чтобы закончить конфликт. А так, это просто пауза в наших потерях от таких установок, пока им не дадут новые.
        1. Громовик Ранг пользователя
          Громовик
          0
          Сегодня, 16:46
          Тоже согласен, наше продвижение пока минимально. Ну посмотрим, надеюсь наступит момент, когда эти паузы дадут кумулятивный эффект.
        2. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          0
          Сегодня, 16:47
          Не учи ученого, гражданин Копченый... Читай Мольтке:
          «Главным объектом операций должна являться не территория, а армия противника».
          1. Копчёный Ранг пользователя
            Копчёный
            -2
            Сегодня, 16:50
            Во времена этих старпёров не было вооружений, которые прилетели бы с другого конца шарика или тех же дронов, с которых ты даже не поймёшь кто и откуда запустил.
            1. хрыч Ранг пользователя
              хрыч
              -1
              Сегодня, 17:00
              Со времен Неолита ничего не изменилось. Перебьешь мужчин, способных держать оружие, забирай и земли, и города, и баб. Захватишь Харьков и Киев, получишь много потерь, руины города и миллионы дармоедов, которых придется кормить и одевать, в этих городах держи гарнизоны по сотне тысяч и будут еще в спину стрелять. А сейчас их кормит Германия. В войне на истощение эти города - страшная обуза с враждебным населением.
      2. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        0
        Сегодня, 17:27
        Цитата: Громовик
        Отлично, учитывая приостановку американской помощи это для них невосполнимые потери.

        Америка умеет считать свои деньги . Сколько стоит этот Хаймер ? А сколько стоит патриот ? Сколько стоит один абрамс ? Очушительные деньги ... и все коту под хвост ... Такое белые господа , туземцам из бандерляндии не простят . Слишком дорогое удовольствие получается для рептилоидных господ . Никаких органов( сердец , почек , лёгких ) от туземцев ни хватит расплатится с рептилоидами ... ...
    10. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      -3
      Сегодня, 16:22
      Уничтожено 2 за неделю из почти полсотни переданных ВСУ.
      Так себе повод. Такими темпами обстрелы наших городов ни когда не кончатся.
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +3
        Сегодня, 16:43
        За неделю полсотни передали?
    11. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      -3
      Сегодня, 16:27
      Возможно это не настоящий хаймарс а его имитация, качество фейковых машин поставляемых на Украину очень высоко. Детонации нет и это вызывает сомнение. Не спешили бы завершать съёмку уничтоженной цели.
    12. Strannik96 Ранг пользователя
      Strannik96
      +1
      Сегодня, 16:37
      Цитата: newtc7
      Цитата: Ломастер
      Промазал сильно. Ланцетом было бы лучше и точнее.


      Минусаторы урапатриотичные налетели ) действительно же сильно промазал. Да скорее всего комплексу конец ...

      комплексу кирдык - и это самое главное, а расти будем непременно
    13. kventinasd Ранг пользователя
      kventinasd
      -4
      Сегодня, 16:39
      Himars в отличии от наших Градов, очень хорошо бронирован.
      Если не показали взрыва пусковой установки, то вероятней всего он уцелел, максимум колёса посекло.
    14. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 17:09
      Начался "вой на болотах" - "всё не так, показали мало, промазали, муляж ......" !!!!
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 17:31
        Xoxлота отрабатывает обязательную программу laughing
    15. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 17:15
      Есть мнения за уничтожение, есть против, но все, еще раз повторю, все комментаторы не хотели бы оказаться в той машине или рядом с ней, пусть даже при таком "промахе". Может кто-то думает иначе?
    16. Victal Ранг пользователя
      Victal
      0
      Сегодня, 17:31
      Было бы неплохо беспилотником через пару часов навестить это место и хотя бы Геранькой грохнуть эвакуационную группу

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