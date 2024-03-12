«Вторая за неделю»: Минобороны показало кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS

Украиская армия потеряла вторую пусковую установку РСЗО HIMARS за последнюю неделю, кадры уничтожения этого "неуловимого" комплекса опубликовало Минобороны. Ранее об этом сообщалось в ежедневной сводке военного ведомства.ВСУ потеряли вторую РСЗО за столь короткое время. Судя по кадрам, установку отследил российский разведывательный беспилотник, после чего по переданным координатам ударила ракета, скорей всего, ОТРК "Искандер". Как утверждается, она ударила рядом с целью, но это не помешало уничтожить комплекс. Вероятней всего, вместе с расчетом.Где это происходило не сообщается, первый комплекс был накрыт в районе села Никаноровка к северу от Покровска на дальности 50 км от фронта 5 марта, т.е. неделю назад. Там тоже отработал "Искандер".Отметим, что в последне время Киев потерял много западной техники, особенно РСЗО и ЗРК, за которыми российские войска постоянно охотились. Участившиеся прилеты по весьма дорогостоящей технике говорят о возросших разведывательных возможностях России. Уничтожение ЗРК и РСЗО на большом расстоянии от линии фронта заставит украинское командование лишний раз задуматься о том, стоит ли отправлять эти комплексы для нанесения ударов.По-видимому, скоро в Генштабе ВСУ полетят чьи-то головы, хозяева из США Зеленскому такое точно не простят.

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