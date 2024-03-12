Россия ввела санкции против 300 с лишним граждан прибалтийских стран

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Россия ввела санкции против 300 с лишним граждан прибалтийских стран

Власти бывших советских прибалтийских республик – Латвии, Литвы и Эстонии уже давно ведут враждебную антироссийскую политику, которая стала более уверенной после вступления этих стран в НАТО в 2004 году.

Российские власти в ответ ввели санкции против примерно 350 граждан прибалтийских государств. В частности, как сообщает МИД РФ, речь идет о запрете во въезде на территорию России 347 гражданам этих бывших советских республик. В «черный» список попали представители высших властных структур, общественные деятели и журналисты. В ведомстве отметили, что этот список может быть расширен в любое время.

Имена наиболее враждебных по отношению к России представителей стран Прибалтики МИД РФ опубликовал у себя на сайте. Среди них есть имена глав латвийского и эстонского правительств Эвики Силиня и Каи Каллас, ранее объявленной МВД России в розыск. Персонами нон грата в России теперь стали также главы внешнеполитических ведомств Латвии Кришьянис Кариньш, Литвы – Габриэлюс Ландсбергис и Эстонии – Маргус Цахкна. В списке есть и ряд других высокопоставленных прибалтийских чиновников.



В МИД России отметили, что эта вынужденная ответная мера связана с годами проводимой враждебной политикой, выражающейся в активной поддержке властями прибалтийских стран антироссийских санкций, военной помощи Киеву, гонениями на русскоязычное население и уничтожении памятников советской эпохи.
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14 комментариев
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  1. Tochilka Ранг пользователя
    Tochilka
    +3
    Сегодня, 17:03
    20 лет времени на раскачку. Солидно!
    Дипотношения, однако не разорваны. Половинчатость.
    Сарказм если что.
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +4
      Сегодня, 17:09
      Интересно а прибалтийские бизнесмены в список внесены, арестованы ли счета совместных и принадлежащих гражданам прибалтики предприятий. Тех кого перечислили, они и сами сюда не собираются.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 17:11
      Очередной блеф от наших политиков... А есть ли санкции...???
      Литва увеличила стоимость перевозки по своей территории контейнерных грузов из России и Белоруссии с 1 января 2024 года на 46−62%. После этого транзит одного контейнера подорожал примерно на 20 тысяч рублей.
      Получается, Россия может перевозить меньше грузов, но должна платить за это больше. И вряд ли кто-то может гарантировать, что завтра Литва не решит еще больше взвинтить цены на транзит или вообще его прекратить. Пусть даже это будет означать огромные убытки для самой страны, чьи железные дороги и так простаивают.
      Единственным выходом в этой ситуации может быть достижение полной независимости от Литвы в вопросе сообщения с Калининградом. А так как на суше помимо Литвы область сообщается только с Польшей, которую дружественной назвать никак нельзя (с 1 июня 2023 года Варшава, например, закрыла движение для зарегистрированных в России и Белоруссии фур и другого крупного транспорта), остается морской пусть. Необходимо развивать паромное сообщение между Калининградской и Ленинградской областями. am
  2. ian Ранг пользователя
    ian
    +6
    Сегодня, 17:04
    А они так хотели к нам приехать. crying
    Воистину "ассиметричный ответ". Мощно, че...
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 17:04
    А Лайма Вайкуле в списках есть или это не то? bully
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 17:14
      Нельзя.Она подруга той,которой ручки кремлевские целуют yes
    2. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 17:20
      Вайкуле в своем роде феномен эпохи СССР. Нет у нее голосовых данных. При советском строе без таланта в искусство редко принимали. Злые языки поговаривают, что Раймонд Паулс нашел ее в дешевом кабаке, отмыл и стал протежировать. Великодушный народ России простил бы ей все! Но она открыла рот и "СССР она кормила" и ... не буду цитировать ее, все и так в курсе. С певички ртом взять взять нечего. Вопросы к Паулсу и кто его крышевал.
  4. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    0
    Сегодня, 17:06
    Так пойдет, с учетом количества населения, к Новому году все жители трибалтии под санкции попадут, за исключением пациентов психбольниц и домов престарелых.
  5. Taskhyl
    Taskhyl
    +1
    Сегодня, 17:12
    Ну все, теперь прибалты впадут в безудержную депрессию)))
  6. 16112014nk Ранг пользователя
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 17:20
    Россия ввела санкции...
    Это не Россия ввела, а антинародная буржуйская власть. Над такими санкциями троебалты только посмеются.
  7. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    +2
    Сегодня, 17:20
    Ответ на Русофобию ,должен быть один ,соединение Калининградской области с Российской федерацией ,за счет кого ,каких территорий это ни кого не колышет Россия должна обеспечить себе безопасность ,если это имперность то да Россия империя ,была и будет такой
  8. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 17:23
    Россия ввела санкции против 300 с лишним граждан прибалтийских стран
    ну и к чему это сотрясание воздуха?!!
    давайте откровенно им наши санкции, до одного места, ну не пустим мы их в Россию и дальше что?!
    вы бвы сказали что военный трибунал вынес приговор и соответствующие структуры получили приказ доставить осужденных, а так, от бессилия погрузили кулаком
  9. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:25
    Вообще то-по всем законам-это суд должен решать-зачем нам перенимать гнилой западный метод?
  10. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:26
    Надо уголовные дела против гавнюков заводить и выносить постановление об аресте, чтобы у них одно место постоянно подгорало.

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