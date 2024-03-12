Россия ввела санкции против 300 с лишним граждан прибалтийских стран

Власти бывших советских прибалтийских республик – Латвии, Литвы и Эстонии уже давно ведут враждебную антироссийскую политику, которая стала более уверенной после вступления этих стран в НАТО в 2004 году.Российские власти в ответ ввели санкции против примерно 350 граждан прибалтийских государств. В частности, как сообщает МИД РФ, речь идет о запрете во въезде на территорию России 347 гражданам этих бывших советских республик. В «черный» список попали представители высших властных структур, общественные деятели и журналисты. В ведомстве отметили, что этот список может быть расширен в любое время.Имена наиболее враждебных по отношению к России представителей стран Прибалтики МИД РФ опубликовал у себя на сайте. Среди них есть имена глав латвийского и эстонского правительств Эвики Силиня и Каи Каллас, ранее объявленной МВД России в розыск. Персонами нон грата в России теперь стали также главы внешнеполитических ведомств Латвии Кришьянис Кариньш, Литвы – Габриэлюс Ландсбергис и Эстонии – Маргус Цахкна. В списке есть и ряд других высокопоставленных прибалтийских чиновников.В МИД России отметили, что эта вынужденная ответная мера связана с годами проводимой враждебной политикой, выражающейся в активной поддержке властями прибалтийских стран антироссийских санкций, военной помощи Киеву, гонениями на русскоязычное население и уничтожении памятников советской эпохи.

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