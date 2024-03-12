Госсекретарь Ватикана заявил, что для начала переговоров первым боевые действия на Украине должен прекратить «агрессор»

В своем недавнем интервью швейцарской телекомпании RSI, папа римский Франциск сделал ряд громких заявлений, которые понравились далеко не всем политикам прозападного блока. Полная версия беседы понтифика с журналистом должна быть опубликована 20 марта.Между тем известно, что Франциск, говоря о конфликте на Украине, назвал Киев проигрывающей стороной и призвал украинские власти признать очевидное, согласившись на переговоры с Россией. В то же время папа римский отметил, что считает сильнее того, кто на первое место ставит жизни людей и имеет смелость «поднять белый флаг, начав начать переговоры».В свою очередь, комментируя вышеупомянутое заявление понтифика, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин отметил, что для начала переговоров первым боевые действия на Украине должен прекратить «агрессор», имея в виду Россию.Он добавил, что стремиться к достижению мира дипломатическим путем должны обе конфликтующие стороны, но боевые действия первой должна прекратить Россия, так как, с его слов, она начала «агрессию».Напоследок Паролин в очередной раз подчеркнул, что, говоря об Украине и целесообразности начать переговоры в ходе своего интервью каналу RSI, понтифик тем самым подразумевал проявление силы со стороны киевских властей, а не слабости.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»