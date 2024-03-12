Госсекретарь Ватикана заявил, что для начала переговоров первым боевые действия на Украине должен прекратить «агрессор»
В своем недавнем интервью швейцарской телекомпании RSI, папа римский Франциск сделал ряд громких заявлений, которые понравились далеко не всем политикам прозападного блока. Полная версия беседы понтифика с журналистом должна быть опубликована 20 марта.
Между тем известно, что Франциск, говоря о конфликте на Украине, назвал Киев проигрывающей стороной и призвал украинские власти признать очевидное, согласившись на переговоры с Россией. В то же время папа римский отметил, что считает сильнее того, кто на первое место ставит жизни людей и имеет смелость «поднять белый флаг, начав начать переговоры».
В свою очередь, комментируя вышеупомянутое заявление понтифика, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин отметил, что для начала переговоров первым боевые действия на Украине должен прекратить «агрессор», имея в виду Россию.
Он добавил, что стремиться к достижению мира дипломатическим путем должны обе конфликтующие стороны, но боевые действия первой должна прекратить Россия, так как, с его слов, она начала «агрессию».
Напоследок Паролин в очередной раз подчеркнул, что, говоря об Украине и целесообразности начать переговоры в ходе своего интервью каналу RSI, понтифик тем самым подразумевал проявление силы со стороны киевских властей, а не слабости.
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