Госсекретарь Ватикана заявил, что для начала переговоров первым боевые действия на Украине должен прекратить «агрессор»

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Госсекретарь Ватикана заявил, что для начала переговоров первым боевые действия на Украине должен прекратить «агрессор»

В своем недавнем интервью швейцарской телекомпании RSI, папа римский Франциск сделал ряд громких заявлений, которые понравились далеко не всем политикам прозападного блока. Полная версия беседы понтифика с журналистом должна быть опубликована 20 марта.

Между тем известно, что Франциск, говоря о конфликте на Украине, назвал Киев проигрывающей стороной и призвал украинские власти признать очевидное, согласившись на переговоры с Россией. В то же время папа римский отметил, что считает сильнее того, кто на первое место ставит жизни людей и имеет смелость «поднять белый флаг, начав начать переговоры».



В свою очередь, комментируя вышеупомянутое заявление понтифика, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин отметил, что для начала переговоров первым боевые действия на Украине должен прекратить «агрессор», имея в виду Россию.

Он добавил, что стремиться к достижению мира дипломатическим путем должны обе конфликтующие стороны, но боевые действия первой должна прекратить Россия, так как, с его слов, она начала «агрессию».

Напоследок Паролин в очередной раз подчеркнул, что, говоря об Украине и целесообразности начать переговоры в ходе своего интервью каналу RSI, понтифик тем самым подразумевал проявление силы со стороны киевских властей, а не слабости.
  • pixabay.com
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37 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +14
    Сегодня, 16:27
    ***
    — Поработала "паства" с понтификом по поводу "белого флага",Франтишек и переобулся ...
    ***
    1. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +1
      Сегодня, 16:41
      Поработала "паства" с понтификом по поводу "белого флага",Франтишек и переобулся ...
      Демократия в Ватикане , куда катится мир?
      1. ian Ранг пользователя
        ian
        0
        Сегодня, 17:11
        Папа сказал то, что сказал. А их усатые прессекретари теперь адаптируют его слова в русле "демократического мира"....
        Где те времена, когда за "он не то имел ввиду" и "разъяснения" папских слов могли сана лишить? А то и на костер отправить...
    2. spectr Ранг пользователя
      spectr
      +2
      Сегодня, 16:49
      Просто выкрутился из скользкого положения. Вопрос агрессора в данном случае спорный, т.к. мы ввели войска в рамках помощи ДНР и ЛНР, предварительно подписав все необходимые документы. То есть с нашей стороны СВО может трактоваться как помощь в предотвращении агрессии в отношении ДНР и ЛНР.
    3. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +5
      Сегодня, 16:54
      Возможно мы в России не внимательно следим за энцикликами и прочими документами из под руки главы Ватикана, но что-то не припомню, чтобы тоже самое, в части окончания войны, он предлагал США и странам НАТО во время войны с Югославией, Ливией, Ираком, Сирией или Афганистаном или той же Украине в период проведения АТО на Донбассе.

      Видимо тогда язык к нёбу прилип, радио с телевизором не работало и газеты запоздали, а сейчас вдруг встрепенулся и озаботился.
      Лжецы, да и только. sad
      1. NKT Ранг пользователя
        NKT
        +1
        Сегодня, 17:19
        Израилю тоже что-то ничего не предлагает.
    4. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +3
      Сегодня, 16:58
      Госсекретарь госсекретарю глаз не выклюет.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +2
        Сегодня, 17:00
        нашей РПЦ и патриарху Кириллу плевать на какой то там вфатикан
        идёт война против православия
        сегодня мы - "последний окоп" Православия
        https://tsargrad.tv/news/vojna-protiv-pravoslavija-patriarh-kirill-rasstavil-tochki-nad-i_829073
    5. Victal Ранг пользователя
      Victal
      +1
      Сегодня, 17:05
      Сейчас они объясняют, что говоря про белый флаг, он имел виду Россию. Странно, что Зеля его сразу не понял и подумал про 404
  2. astepanov Ранг пользователя
    astepanov
    +6
    Сегодня, 16:29
    Уверен, что переговоры, если они будут, должны происходить только на фоне нарастающего давления армии РФ. Это как нельзя лучше поспособствует их быстрому и успешному завершению.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +5
      Сегодня, 16:34
      Переговоры должны происходить, в идеале, только тогда когда ВСЯ территория Украины будет под контролем ВС РФ. Иначе тупо нет смыла и всё(прилёты ракет, дронов, теракты и тд) будет происходить бесконечно.
  3. леонидыч Ранг пользователя
    леонидыч
    +11
    Сегодня, 16:30
    Россия не "агрессор", а освободитель своих земель и русских людей от укрофашизма. Только капитуляция. А потом поговорим.
    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 17:05
      Как ни странно прозвучит, но капитуляция один из результатов переговорного процесса.
      От переговоров не стоит отказываться, просто финалом должна быть капитуляция укрорейха с полным выполнением условий РФ.
      Других вариантов быть не может.
  4. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    +2
    Сегодня, 16:30
    госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин отметил, что для начала переговоров первым боевые действия на Украине должен прекратить «агрессор», имея в виду Россию.

    Раскатал губу!!! Россия такой же агрессор, как ты миротворец
  5. German Titov Ранг пользователя
    German Titov
    0
    Сегодня, 16:31
    "начав начать"

    Конгениально.
  6. SS68SS Ранг пользователя
    SS68SS
    +3
    Сегодня, 16:32
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ***
    — Поработала "паства" с понтификом по поводу "белого флага",Франтишек и переобулся ...
    ***

    ОН сам то как себе это представляет? По поводу первым прекратить боевые действия, мы это уже проходили весной 2022
    1. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +1
      Сегодня, 16:44
      А с чего все решили что агрессор - Россия. Мы как раз освобождаем..
  7. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 16:32
    А давайте послушаем, что на все на это скажет Грета Тумберг. У Папы из Рима номер шестнадцатый.
    1. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      +8
      Сегодня, 16:45
      Цитата: Младший рядовой
      А давайте послушаем, что на все на это скажет Грета Тумберг.
      Грета вроде как уже давно все сказала:
  8. Zaurbek Ранг пользователя
    Zaurbek
    +4
    Сегодня, 16:33
    Как говорил тов Наполеон - правильно назвать - правильно понять.
    Сначала нужно определить терминологию:
    Нацист, агрессор и т.д. А уже потом что то говорить и писать. И зачем РФ прекращать БД? Так лучше слышно всем и понятливее. Раньше целое Дебальцево шоком было, теперь и Авдеевка фигня - а там окружилось и погибло при отходе не меньше народу.
  9. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 16:37
    Агрессором являются США, которые организовали Майдан и с 90-х годов поддерживали Бандеру. Даже на Минских соглашениях РФ была обманута, и Путин говорил, что все делал, чтобы наступил мир и успокоились, типа время залечит раны если наступит там мир . Теперь это признано. Так кто же агрессор ?!

    Я согласен, что США и Европа должны прекратить поставки оружия и денег. Это поможет прекратить конфликт и достичь мира на условиях РФ .

    На данном этапе всё идет по плану США и Европы! Поэтому РФ нужно переломить ситуацию, чтобы Европа и США, а также Украина, сами захотели мира! возможно не прав во всем !
  10. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 16:40
    Что вы хотите от церкви ,которая считает - что однополые браки это то что надо,переиначив Библию.Не долго волчара овечкой прикидывался.Враги они нам. am
    1. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +5
      Сегодня, 16:46
      Сам Папа забыл про два известных библейских города Садом и Гамора, которые, согласно Библии, были уничтожены Богом за грехи их жителей, в частности, за распутство. В более поздней библейской традиции Содом и Гоморра — олицетворение высшей степени греховности, которая навлекает на себя гнев Всевышнего Бога
    2. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +2
      Сегодня, 16:59
      Цитата: tralflot1832
      Враги они нам.

      Да это наши истинные враги прикрываются Господом нашим!А сами давно уже ставшие сатанистами.И не удивительно что папа в упор не видит сатанистов в рядах нациков.
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +1
        Сегодня, 17:14
        Папа сам сатанист ,познавший грех мужеложства потому он такой податливый
  11. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 16:51
    Похоже, что Папа Римский даже своим министрам больше не указ.
  12. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    +2
    Сегодня, 16:52
    "Прекращение боевых действий". Мы это уже проходили в 2022 году и в 2015. Результат один и тот - же просто дали врагу перегруппироваться и собраться с силами. Это уже даже не смешно опять нам такое предлагать. Мы же не полные идиоты, чтобы опять на это купиться.
  13. zontov79 Ранг пользователя
    zontov79
    +2
    Сегодня, 16:53
    Госсекретарь Ватикана заявил, что для начала переговоров первым боевые действия на Украине должен прекратить «агрессор»
    я думаю америка на это не пойдёт!
  14. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +2
    Сегодня, 16:57
    А чего так все возбудились, как будто секретарь последняя инстанция. Такой бред на западе несли все кому не лень, от урсулки и боррельки, до домовенка Кузи. Кто-то что-то услышал новое? Пусть к евреям обращается с подобными посылами и будет послан, сами знаем куда.
  15. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 17:01
    имея в виду Россию.

    Ага! Как хоhлы пригрозили Папу повесить, так сразу ретивое и заиграло!
    Ну, ну...
  16. север 2 Ранг пользователя
    север 2
    +2
    Сегодня, 17:05
    Совершено наивной выглядела бы Россия уделяя внимания особым птицам из Ватикана, которые утром поёт соловьями ,а к вечеру каркает ворОнами . Что произошло задень в кустах? А в кустах зашипели очень прилежные змеи, в лице преданных Ватикану поляков и униатов-украинцев . У вторых хоть обряды и православные , но душу и подчинение они отдали католическому Папе . А немчура как зашипела ? Ещё живы нацисты на ремне которого епископы благословили надпись "Goot mit uns", а вы сегодня белый флаг!!! ...?
    Ей Богу , не следует России внимания обращать на то , как эта "фауна"то соловьём поёт,то ворОном каркает и то змеёй шипит.
  17. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:06
    Цитата: Uprun
    А чего так все возбудились, как будто секретарь последняя инстанция.

    А то, что в католическом мире, особенно в Польше, Папа фигура весьма влиятельная и четко выраженная позиция весьма и весьма влияет на настроения в обществе.
    Если нам на него в общем то наплЮвать в Ивана Великого, то в значительной части нашего шарика это имеет значения. Например в Латинской Америке.
    Мда! Бедный Папа, только цыкнули, так сразу язык в попу и засунул.
  18. Отшельница Ранг пользователя
    Отшельница
    0
    Сегодня, 17:13
    Что то па, дла римский молчит про уничтожение православной церкви на Украине. Или это другое? А если Россию считает Ватикан агрессором тогда и говорить с ними не о чем. Жесты доброй воли у России уже закончились.
    Проигравшая сторона ультиматумы ставить. Бред какой то
  19. pettabyte Ранг пользователя
    pettabyte
    0
    Сегодня, 17:15
    1) Каколики -- для православных это еретики.
    2) А для других религий вообще черти.
    Так что мнение очередного "пукающего в лужу хора пипидастров" не имеет значения.
    (разве что как энтомологическое)
  20. Rage66 Ранг пользователя
    Rage66
    0
    Сегодня, 17:28
    боевые действия на Украине должен прекратить «агрессор»

    Бучу все помнят. Пусть не надеются hi
  21. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:29
    Чего это-этот хрен за Папу говорит? wink
  22. Rage66 Ранг пользователя
    Rage66
    0
    Сегодня, 17:30
    Цитата: Отшельница
    Что то па, дла римский молчит про уничтожение православной церкви на Украине

    Да они там руки радостно потирают по этому поводу hi

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