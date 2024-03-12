В польском Генштабе заявили о готовности крупного контингента НАТО перебазироваться в Польшу

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В польском Генштабе заявили о готовности крупного контингента НАТО перебазироваться в Польшу

По словам заместителя начальника Генштаба польской армии Кароля Дымановского, 300 тысяч солдат НАТО в настоящее время находятся в высокой степени готовности к перебазированию на территорию Польши.

В эфире "Польского телевидения" Дымановский отметил, что тогда как ранее было около сорока тысяч военнослужащих НАТО, готовых для переброски на восточные рубежи альянса, сейчас это количество достигает трехсот тысяч. Этот контингент предполагается перебросить в Польшу не после начала боевых действий, а до их начала.



При этом ранее замминистра обороны Польши Станислав Взентек подчеркивал, что Варшава не планирует отправлять на Украину своих военных даже не для непосредственного участия в боевых действиях, а для подготовки боевиков ВСУ, поскольку присутствие польских солдат на украинской территории граничило бы с прямым участием в вооруженном конфликте.

Заявлению Взентека прямо противоречат слова главы польского МИД Сикорского, который, комментируя слова французского президента Макрона о возможном участии войск НАТО в украинском кризисе, заявил, что не видит ничего необычного в подобном варианте развития событий. Более того, Сикорский назвал вызвавшее противоречия в Европе заявление Макрона "полезным для влияния на Россию".

Ранее парламент Польши проголосовал за приостановку участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
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25 комментариев
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  1. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    0
    Сегодня, 16:24
    Поляки не боятся что "Польша от моря до моря" будет в виде радиоактивной пустоши выглядеть?
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +2
      Сегодня, 16:34
      Цитата: Владимир_2У
      Поляки не боятся что "Польша от моря до моря" будет в виде радиоактивной пустоши выглядеть?

      Сейчас у Польши одно море, надо помочь бедолагам, сделать Польское море и объединить их! Чтоб не загаживать нашу землю таким количеством дерьма, хватит с нас и свиней...
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +2
      Сегодня, 16:43
      Поляки не боятся что "Польша от моря до моря" будет в виде радиоактивной пустоши выглядеть?

      Польские генералы по большей части живут в неком другом измерении чем обычные гражданские и скорей всего проходящую сейчас СВО воспринимают как увеселительную прогулку с некоторым числом погибших и покалеченных, воспринимая их как незначительные сопутствующие потери, потому видимо и не боятся. Напрасно.

      Этот контингент предполагается перебросить в Польшу не после начала боевых действий, а до их начала.

      А это откровение вполне тянет на то, чтобы мы в России могли воочию убедится в том как работают англосаксы. Они похоже в очередной раз создали у наших границ очередное государство-самоубийцу, которое наряду с Украиной будет брошено на исполнение стратегических планов англосаксов. Нынешние Генштабы с генералы Украины и Польши это калька с Гитлера и его генералов, с их человеконенавистническими идеями движения на восток и захватом территории СССР, а сейчас России. angry
  2. Комментарий был удален.
  3. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:27
    Вроде как имеются факты, когда солдаты НАТО массово мочились в польские клумбы и газоны. А теперь 300 тысяч. Готовьтесь поляки, украинизация к вам приближается.
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:38
      Цитата: Младший рядовой
      Вроде как имеются факты, когда солдаты НАТО массово мочились в польские клумбы и газоны. А теперь 300 тысяч. Готовьтесь поляки, украинизация к вам приближается.

      А вы знаете почему польки такие красивые? Всё просто: одна армия проходит через Польшу, потом её остатки катятся обратно а за ними уже идёт армия победителей, которой ещё предстоит идти обратно, домой. Тут любой генофонд треснет...
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 16:49
        Не являюсь специалистом по генетическим вопросам, но смею предположить что Вы правы. Когда армии туда-сюда ходят вопросы демографии неизбежно корректируются. Я это к тому, что хотя бы за это, поляки должны спасибо сказать.
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          +1
          Сегодня, 16:53
          Цитата: Младший рядовой
          Не являюсь специалистом по генетическим вопросам, но смею предположить что Вы правы. Когда армии туда-сюда ходят вопросы демографии неизбежно корректируются. Я это к тому, что хотя бы за это, поляки должны спасибо сказать.

          В этом деле не надо быть специалистом, надо лишь получить согласие чтоб не стать фашистом или натовцем что, в принципе, одно и тоже...
  4. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    0
    Сегодня, 16:30
    Какое мощное заявление то. Ух! 300К вот прям на низком старте, чтобы рвануть из мест постоянной дислокации в Польшу. А с этими 300К техника то поедет? А где их размещать и обслуживать? Блин, эти современные клоуны в политике ну совсем не смешные.
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 16:51
      Цитата: Копчёный
      Какое мощное заявление то. Ух! 300К вот прям на низком старте, чтобы рвануть из мест постоянной дислокации в Польшу. А с этими 300К техника то поедет? А где их размещать и обслуживать? Блин, эти современные клоуны в политике ну совсем не смешные.

      Поляки из штанов выпрыгивали ещё при Трампе, вкладываясь в перестройку инфраструктуры с усердием любимой жены, так что вполне могли успеть наваять.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 16:53
        Да, с 2018 года они в СМИ готовы были потратить на это пару лярдов баксов. Это же какого масштаба стройка то была бы. Я на фото не нахожу.
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 16:57
          Цитата: Копчёный
          Да, с 2018 года они в СМИ готовы были потратить на это пару лярдов баксов. Это же какого масштаба стройка то была бы. Я на фото не нахожу.

          За пару ярдов не скажу но поляки первые вышли на 2,5 % от ВВП (не путать с Путиным!), чтобы лизнуть Трампу. И даже обещали построить форт самостоятельно и назвать его именем.
  5. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    -2
    Сегодня, 16:31
    Никто не знает, какие решения были приняты в штаб-квартире НАТО. Я бы не придал значения словам политиков. Одно можно сказать наверняка: чем дольше продлится этот бардак, тем больше вероятность того, что войска НАТО войдут, чтобы обезопасить западную Украину.
    1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 16:54
      войска НАТО войдут, чтобы обезопасить западную Украину

      Не надейтесь, белорусский Медвежонок. Эти 300 тыс. по вашу душу. Такими силами, да ещё и с учётом переброски в Прибалтику, они быстро выйдут на Днепр, и ещё не факт, что там остановятся. Тут уж России будет точно не до взятия Киева или Одессы. И полицаев для вас уже наготовили ваши же БЧБ-шные борцы за свободу.
      Если не хотите полонизации - впрягайтесь!
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 17:17
        вообще то ВС Белоруссии 120к + там же наш 4-й АК 30к
        в Калининграде 30к, 6-я армия в Питере доукомплектовывают 4 дивизиями,
        1-я танковая армия 4 дивизии, сформирован 3-й АК из 4 дивизий Н.Новгород
        формируем в Карелии АК на 3 дивизии, в Крыму сформирована 18-я армия,
        в ДНР 8-я и 20-я армии + там же сформирована 25-я армия
        не слишком ли много Бригад с ОТРК Искандер на каждую армию и армейский корпус на не такой уж и длинный фронт (?)
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 16:55
      так уже войска НАТО мочат точечно Искандерами и Кинжала на Украине
      если будут заходить колоннами, то будем их мочить уже площадями
      нам без разницы кто и под каким флагом заёдет на украину
      основное условие начало СВО: войск НАТО на украине НЕ будет
      а про Польшу уже устали все повторять, что это не украина
      радиоактивная зона отчуждения будет в размерах Польши,
      хотя правило 777, только на 14 дней
    3. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 17:02
      Ну войдут туда войска наты, ракеты во львов али еще куда перестанут летать?
      1. kventinasd Ранг пользователя
        kventinasd
        0
        Сегодня, 17:29
        Цитата: Uprun
        Ну войдут туда войска наты, ракеты во львов али еще куда перестанут летать?

        Не перестанут, но и натовцы свои войска просто так в обиду не дадут. Появится там и авиация и дальнобойные ракеты по нашу душу. Останется действительно только бить по центрам принятия решений и уже не на украине.
  6. Normann Ранг пользователя
    Normann
    0
    Сегодня, 16:36
    Украина потихонечку остощается, пора открыть русофобскими руками второй фронт и развязать третью, как они не понимают что они лишь марионетки, а на их жизни гегемону наплевать, ведь ясно что основная часть контингента НАТО в данном конкретном случае - это явно на армия США.
  7. KukuRuzvelt Ранг пользователя
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 16:39
    Готовятся паразиты отжать западный кусок
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:46
      Цитата: KukuRuzvelt
      Готовятся паразиты отжать западный кусок

      Ну, знать время приходит сябрам поразмяться, надеюсь, музыканты успели братов научить исполнять "Полёт валькирий"...
      То то я не понял поначалу, с какого перепугу в Москву полк "ЯРСов" перекинули, а нам сказали что для подготовки к параду... В феврале... belay Ну, если только в Фашингтоне...
  8. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 16:40
    польском Генштабе заявили о готовности крупного контингента НАТО

    Одного петуха одернули, другой раскукарекался... Чем ничтожной петух тем громче орет
  9. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 16:44
    Главное, чтобы туда были нацелены ядерные ракеты с гиперзвуком, нацеленные на базы НАТО!
  10. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 17:09
    В польском Генштабе заявили о готовности крупного контингента НАТО перебазироваться в Польшу
    Кухня и кобеты готовы?
  11. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 17:23
    300 тысяч солдат НАТО в настоящее время находятся в высокой степени готовности к перебазированию на территорию Польши

    Воеводы с Ярсами в шахтах потирают потные ладожки.... ребята, как нам вас не хватает! lol
  12. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:31
    Непонятно чему они радуются?-300 тысяч быстренько всю Польшу загадят и истопчут-и войны не надо laughing

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