В польском Генштабе заявили о готовности крупного контингента НАТО перебазироваться в Польшу
По словам заместителя начальника Генштаба польской армии Кароля Дымановского, 300 тысяч солдат НАТО в настоящее время находятся в высокой степени готовности к перебазированию на территорию Польши.
В эфире "Польского телевидения" Дымановский отметил, что тогда как ранее было около сорока тысяч военнослужащих НАТО, готовых для переброски на восточные рубежи альянса, сейчас это количество достигает трехсот тысяч. Этот контингент предполагается перебросить в Польшу не после начала боевых действий, а до их начала.
При этом ранее замминистра обороны Польши Станислав Взентек подчеркивал, что Варшава не планирует отправлять на Украину своих военных даже не для непосредственного участия в боевых действиях, а для подготовки боевиков ВСУ, поскольку присутствие польских солдат на украинской территории граничило бы с прямым участием в вооруженном конфликте.
Заявлению Взентека прямо противоречат слова главы польского МИД Сикорского, который, комментируя слова французского президента Макрона о возможном участии войск НАТО в украинском кризисе, заявил, что не видит ничего необычного в подобном варианте развития событий. Более того, Сикорский назвал вызвавшее противоречия в Европе заявление Макрона "полезным для влияния на Россию".
Ранее парламент Польши проголосовал за приостановку участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
- Wikipedia
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