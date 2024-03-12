Швеция усилит военное присутствие на стратегически важном для НАТО острове Готланд в Балтийском море

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Швеция усилит военное присутствие на стратегически важном для НАТО острове Готланд в Балтийском море

Еще не успев толком освоиться в статусе полноправного члена НАТО, Швеция объявила о планах усилить военное присутствие на стратегически важном для альянса острове Готланд в Балтийском море. Это крупнейший остров на Балтике, расположенный между Латвией и Швецией, самостоятельная административная единица (лен) Королевства Швеция. Готланд часто называют «огромным авианосцем», поскольку его расположение позволяет легко контролировать воздушное и морское движение в южной части Балтийского моря.

О намерениях превратить остров в мощный форпост на северо-восточном фланге НАТО в интервью британской газете The Financial Times (FT) рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, назвав это первоочередной задачей. Глава шведского кабмина сообщил, что этот вопрос станет одним из основных в дискуссии с партнерами по военному блоку.



Это очевидная вещь, которую следует обсудить с нашими новыми союзниками по НАТО. Готланд всегда был важен

— отметил Кристерссон.

Премьер-министр рассказал, что задолго до вступления Швеции в НАТО лидеры стран альянса из Северного и Балтийского регионов неоднократно призывали Стокгольм усилить военное присутствие на Готланде, называя остров слабым местом в европейской оборонной архитектуре военного блока. В конце прошлого века на Готланде дислоцировалось 25 тысяч шведских военнослужащих, однако к 2018 году там был размещен контингент в количестве одного полка. По информации FT, сейчас на острове находятся около 370 солдат ВС Швеции.

Западные военные эксперты и власти прибалтийских республик давно предупреждают, что остров может стать одной из главных целей в случае, если Россия попытается вторгнуться в страны Балтии. Эта риторика значительно усилилась после начала военного конфликта на Украине. Теперь натовские стратеги и эксперты из числа тех, кто регулярно твердит об угрозах со стороны РФ, пугают шведов и остальных европейцев, что Россия сможет доминировать в воздушном пространстве над Балтийским морем, захватив Готланд и объединив его с Калининградом, где, по мнению западных разведслужб, Москва держит некоторое количество ядерного оружия.

Вступление Швеции в НАТО сильно порадовало заходящихся в антироссийской истерии прибалтийских лимитрофов. Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил FT, что теперь альянс вновь обретет «стратегический контроль над Балтийским морем». По словам латвийского министра, «Россия очень хорошо это понимает».

В начале марта Financial Times писала, что Швеция станет логистическим центром НАТО в случае возможного конфликта с Россией, а Готланд облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы. А еще, о чем следовало бы знать как жителям острова, так и остальным шведам, теперь это государство из просто союзника НАТО и потенциального противника РФ стало реальной угрозой для национальной безопасности России со всеми вытекающими последствиями, включая пересмотр целей для РВСН ВС РФ в Балтийском регионе.
  • Сайт Минобороны Швеции
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16 комментариев
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  1. убей фашиста Ранг пользователя
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 16:43
    Остров одним хорошим зарядом будет остеклен. Поэтому чем больше войск будет на нем, тем проще будет обнуление ВС этого недокоролевства.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 17:04
      С 1679 года Готланд постоянно принадлежит Швеции, за исключением нескольких недель. На остров в 1717 году высаживались русские моряки, он ненадолго был занят русским десантом во время Северной войны, проходившей в период между 1700–1721 годами. В 1808 году русских, высадившихся на остров во время русско-шведской войны 1808—1809 годов, вскоре вытеснили с него. /ВИКИПЕДИЯ/
      Жаль что не удержали... Не было бы сейчас никакого "непотопляемого авианосца" у Швеции... am
  2. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 16:44
    Это нормально. Швеция любит чуть что чесать Готланд.
    1. pin_code Ранг пользователя
      pin_code
      0
      Сегодня, 17:32
      Ну что Вы так культурно... Просто же-коту клубни)
  3. Orso Ранг пользователя
    Orso
    +1
    Сегодня, 16:44
    Острова, любые, в ближайшее время, должны стать законными целями для ракетных ударов, особенно после насыщения техникой и личным составом НАТО.
  4. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
    Игорь Борисов_2
    +1
    Сегодня, 16:45
    Ну так-то у о. Борнхольм расположение не хуже. Зря И.В. Сталин его не забрал после ВОВ, предложения были...
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 16:58
      215 лет назад и Готланд был нашим, но мы владели им лишь год и потом вернули Швеции, зачем, совершенно непонятно. request
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:46
    100500 НАТовцев перекидывают на Готланд ,а мы на войну не придём! bully
    1. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +1
      Сегодня, 16:57
      как здесь не вспомнить Задорного о Наполеоне ,опять от души посмеялся ,а ведь на самом деле и была такая стратегия Кутузова
      https://www.youtube.com/watch?v=5jaCMzW4kIw
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 17:15
      Цитата: tralflot1832
      100500 НАТовцев перекидывают на Готланд ,а мы на войну не придём! bully

      В случае необходимости война к ним прилетит. Идти туда действительно не очень надо.
  6. Rand-76
    Rand-76
    0
    Сегодня, 16:53
    Готланд теперь со всех сторон окружено НАТО, оно по сути находится в глубоком тылу! Это Балтийское море! Кто же нападет на них? Инопланетяне?
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:01
    А чем 25 000 шведских военных занимались на Готланде во время " Холодной войны" - на ум приходит только шведская семья,не советские пароходики и корабли они считали? lol
  8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 17:03
    Хорошая мишень.
    Лучше, чем Фареры.
  9. ved_med12 Ранг пользователя
    ved_med12
    +1
    Сегодня, 17:04
    В России, с недавниx пор, появился новый глагол " откинжалить"...
  10. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:27
    Можно подумать-подумать ракете летевшей в Швецию-на это не наплевать? laughing
  11. pin_code Ранг пользователя
    pin_code
    0
    Сегодня, 17:28
    Вообще всем шведам нужно переселиться на остров Гогланд! Тогда Швеция сможет стать эмиратом! А если ещё Норвегия и финны переселятся на какие нибудь острова, то будем ограничить с необъединеными эмиратами... Продолжите альтернативу дальше))

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