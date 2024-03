Это очевидная вещь, которую следует обсудить с нашими новыми союзниками по НАТО. Готланд всегда был важен

Еще не успев толком освоиться в статусе полноправного члена НАТО, Швеция объявила о планах усилить военное присутствие на стратегически важном для альянса острове Готланд в Балтийском море. Это крупнейший остров на Балтике, расположенный между Латвией и Швецией, самостоятельная административная единица (лен) Королевства Швеция. Готланд часто называют «огромным авианосцем», поскольку его расположение позволяет легко контролировать воздушное и морское движение в южной части Балтийского моря.О намерениях превратить остров в мощный форпост на северо-восточном фланге НАТО в интервью британской газете The Financial Times (FT) рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, назвав это первоочередной задачей. Глава шведского кабмина сообщил, что этот вопрос станет одним из основных в дискуссии с партнерами по военному блоку.— отметил Кристерссон.Премьер-министр рассказал, что задолго до вступления Швеции в НАТО лидеры стран альянса из Северного и Балтийского регионов неоднократно призывали Стокгольм усилить военное присутствие на Готланде, называя остров слабым местом в европейской оборонной архитектуре военного блока. В конце прошлого века на Готланде дислоцировалось 25 тысяч шведских военнослужащих, однако к 2018 году там был размещен контингент в количестве одного полка. По информации FT, сейчас на острове находятся около 370 солдат ВС Швеции.Западные военные эксперты и власти прибалтийских республик давно предупреждают, что остров может стать одной из главных целей в случае, если Россия попытается вторгнуться в страны Балтии. Эта риторика значительно усилилась после начала военного конфликта на Украине. Теперь натовские стратеги и эксперты из числа тех, кто регулярно твердит об угрозах со стороны РФ, пугают шведов и остальных европейцев, что Россия сможет доминировать в воздушном пространстве над Балтийским морем, захватив Готланд и объединив его с Калининградом, где, по мнению западных разведслужб, Москва держит некоторое количество ядерного оружия Вступление Швеции в НАТО сильно порадовало заходящихся в антироссийской истерии прибалтийских лимитрофов. Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил FT, что теперь альянс вновь обретет «стратегический контроль над Балтийским морем». По словам латвийского министра, «Россия очень хорошо это понимает».В начале марта Financial Times писала, что Швеция станет логистическим центром НАТО в случае возможного конфликта с Россией, а Готланд облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы. А еще, о чем следовало бы знать как жителям острова, так и остальным шведам, теперь это государство из просто союзника НАТО и потенциального противника РФ стало реальной угрозой для национальной безопасности России со всеми вытекающими последствиями, включая пересмотр целей для РВСН ВС РФ в Балтийском регионе.