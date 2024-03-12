Президент Румынии заявил, что не отправит свои войска на Украину

Лидеры стран НАТО продолжают обсуждать заявление президента Франции Эммануэля Макрона касательно возможности отправки войск альянса на Украину.Стоит отметить, что большинство из них восприняли «вольности» французского лидера в штыки, резко раскритиковав его за подобные слова. Впрочем, есть и те, кто считает такой вариант вполне «рабочим». Например, о необходимости обсудить отправку войск НАТО на Украину недавно заявил глава МИД Литвы. В свою очередь, президент Чехии допустил отправку инструкторов, что, по его мнению, не нарушает международного права.Французские власти также не меняют своего мнения и ранее анонсировали создание альянса, в который могли бы войти страны, готовые направить свой воинский контингент на Украину.В то же время сегодня стало ясно, что румынские солдаты точно не попадут на территорию нашей «западной соседки». Именно об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе пресс-конференции со своим коллегой из Черногории.С его слов, отправка воинского контингента на Украину под мандатом НАТО не может даже рассматриваться, так как эта страна не является членом альянса.При этом Йоханнис отметил, что какое-либо государство может направить в зону конфликта свою регулярную армию, если существуют соответствующие двусторонние договоренности с киевскими властями.Подводя итоги, президент Румынии подчеркнул, что его страна помогает Киеву многими способами и продолжит свою поддержку в будущем. Однако румынских солдат на территорию Украины никто отправлять, по его словам, не будет.Примерно так же ранее главы стран НАТО утверждали, что не будут отправлять на Украину ударное наступательное вооружение...