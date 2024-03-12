Президент Румынии заявил, что не отправит свои войска на Украину

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Президент Румынии заявил, что не отправит свои войска на Украину

Лидеры стран НАТО продолжают обсуждать заявление президента Франции Эммануэля Макрона касательно возможности отправки войск альянса на Украину.

Стоит отметить, что большинство из них восприняли «вольности» французского лидера в штыки, резко раскритиковав его за подобные слова. Впрочем, есть и те, кто считает такой вариант вполне «рабочим». Например, о необходимости обсудить отправку войск НАТО на Украину недавно заявил глава МИД Литвы. В свою очередь, президент Чехии допустил отправку инструкторов, что, по его мнению, не нарушает международного права.



Французские власти также не меняют своего мнения и ранее анонсировали создание альянса, в который могли бы войти страны, готовые направить свой воинский контингент на Украину.

В то же время сегодня стало ясно, что румынские солдаты точно не попадут на территорию нашей «западной соседки». Именно об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе пресс-конференции со своим коллегой из Черногории.

С его слов, отправка воинского контингента на Украину под мандатом НАТО не может даже рассматриваться, так как эта страна не является членом альянса.

При этом Йоханнис отметил, что какое-либо государство может направить в зону конфликта свою регулярную армию, если существуют соответствующие двусторонние договоренности с киевскими властями.

Подводя итоги, президент Румынии подчеркнул, что его страна помогает Киеву многими способами и продолжит свою поддержку в будущем. Однако румынских солдат на территорию Украины никто отправлять, по его словам, не будет.

Примерно так же ранее главы стран НАТО утверждали, что не будут отправлять на Украину ударное наступательное вооружение...
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    13 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 17:50
      Там всукам самим нечего хавать,а если румыны придут,то по старой традиции wassat в поле трупы лошадиные съедят! wassat Осталось только лошадей там ещё найти wassat
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 17:54
        В одном только абосрамце 1500 лошадей! laughing
        Цитата: Бережливый
        в поле трупы лошадиные съедят! Осталось только лошадей там ещё найти
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +1
          Сегодня, 17:55
          Так то лошади железные,последние зубы румыны легко себе поломают wassat
        2. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          +2
          Сегодня, 18:02
          Цитата: Enceladus
          В одном только абосрамце 1500 лошадей!

          good
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 18:09
        -президент Румынии Клаус Йоханнис.
        Обиделся,что пролетает на должность генсека НАТО.
      3. Starover_Z Ранг пользователя
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 18:19
        Цитата: Бережливый
        Там всукам самим нечего хавать,а если румыны придут,то по старой традиции wassat в поле трупы лошадиные съедят! wassat Осталось только лошадей там ещё найти wassat

        Побрыкаются, побрыкаются и начнут посылать втихую, без огласки. Но уж если эти там засветятся и пойдут подразделениями в бой, тогда думаю родственникам придётся ждать домой "шашлыки" ! Уж этих точно жалеть незачем будет !
      4. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 18:21
        Цитата: Бережливый
        а если румыны придут
        Они ведь там и навсегда остаться могут wink
    2. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      0
      Сегодня, 17:59
      Кажется, что более или менее все осторожничают, включая американцев. Кажется очевидным, что шут Макрон идет не в ногу со всеми остальными.
    3. Rostislav Ранг пользователя
      Rostislav
      0
      Сегодня, 17:59
      Впрочем, есть и те, кто считает такой вариант вполне «рабочим». Например, о необходимости обсудить отправку войск НАТО на Украину недавно заявил глава МИД Литвы.

      Громче всех орёт пустышка.
      "Можно ли сесть голой задницей на ежа?
      Можно. Если не сам садишься"
    4. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 18:00
      Президент Румынии заявил, что не отправит свои войска на Украину
      помнят жабы
    5. berlaga2005 Ранг пользователя
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 18:07
      Зачем же Польше и Румынии отправлять свои войска, они типа будут не при делах, только логистикой и разведкой для французов будут заниматься. Поэтому их типа нельзя калибровать.
      Это спектакль, все озвучивают свои тексты, написанные главным худруком.
    6. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 18:33
      бить румын пока не станут молдаванами
      и бить молдаван пока не станут румынами
      всё равно говорят что молдавского языка не существует
      хотя он древнее румынского am
    7. _DD_ Ранг пользователя
      _DD_
      0
      Сегодня, 18:55
      Падальщики слетаются, чтобы попировать на мертвеце, а не для того чтобы драться за чью то жизнь

      Все НАТО сборище трусов, что вступали в альянс в надежде что хозяин не только защитит, но и поделиться с ними чем нибудь, так оно и было, пока не настали трудные времена

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