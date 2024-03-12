Еврокомиссия пока не рекомендует начинать переговоры с Киевом о возможности вступления Украины в ЕС
Еврокомиссия в настоящее время пока не рекомендует начинать переговоры с Киевом о возможном вступлении Украины в Евросоюз, поскольку ряд необходимых для этого условий остается невыполненным.
Таким образом, Запад в очередной раз дистанцируется от интеграции Украины в какую-либо из своих структур - Киев по-прежнему не хотят видеть ни в Евросоюзе ни в НАТО. Единственная ценность Украины для Запада заключается в ее географическом положении на юго-западных границах России, что позволяет использовать обширные территории этой страны в качестве плацдарма для осуществления разведывательной деятельности и атак, направленных против РФ.
По данным ООН, в прошлом, 2023 году Запад кратно сократил выделение финансирования Украине. Объемы выделяемых средств снизились в полтора раза по сравнению с показателями 2022 года.
При этом выделенного Евросоюзом кредита недостаточно для полного покрытия дефицита бюджета практически полностью исчерпавшей свои ресурсы Украины. В связи с этим, киевский режим рассматривает возможность существенного сокращения невоенных расходов.
Еще один ощутимый удар по украинской экономике нанесли власти Польши, считавшейся одним из основных союзников Киева в Евросоюзе. Варшава отказалась реагировать на блокирование польскими фермерами пограничных переходов с Украиной и предложила ввести невыгодные для Киева торговые ограничения.
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