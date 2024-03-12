Еврокомиссия пока не рекомендует начинать переговоры с Киевом о возможности вступления Украины в ЕС

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Еврокомиссия пока не рекомендует начинать переговоры с Киевом о возможности вступления Украины в ЕС

Еврокомиссия в настоящее время пока не рекомендует начинать переговоры с Киевом о возможном вступлении Украины в Евросоюз, поскольку ряд необходимых для этого условий остается невыполненным.

Таким образом, Запад в очередной раз дистанцируется от интеграции Украины в какую-либо из своих структур - Киев по-прежнему не хотят видеть ни в Евросоюзе ни в НАТО. Единственная ценность Украины для Запада заключается в ее географическом положении на юго-западных границах России, что позволяет использовать обширные территории этой страны в качестве плацдарма для осуществления разведывательной деятельности и атак, направленных против РФ.



По данным ООН, в прошлом, 2023 году Запад кратно сократил выделение финансирования Украине. Объемы выделяемых средств снизились в полтора раза по сравнению с показателями 2022 года.

При этом выделенного Евросоюзом кредита недостаточно для полного покрытия дефицита бюджета практически полностью исчерпавшей свои ресурсы Украины. В связи с этим, киевский режим рассматривает возможность существенного сокращения невоенных расходов.

Еще один ощутимый удар по украинской экономике нанесли власти Польши, считавшейся одним из основных союзников Киева в Евросоюзе. Варшава отказалась реагировать на блокирование польскими фермерами пограничных переходов с Украиной и предложила ввести невыгодные для Киева торговые ограничения.
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    21 комментарий
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +4
      Сегодня, 17:51
      Всё,морковка засохла и ослик теперь голодный crying wassat wassat
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 18:09
        Какой на хрен ЕС...??? Как только Окраина вступит в ЕС, ЕС перестанет существовать, как перестало существовать всё куда вступала это страна... У креаклов что-то создать никогда не получалось, а вот развалить запросто... Так что пусть вступают... Этот ЕС только Штатам и нужен для более легкой управляемости Союзом из Брюсселя... А НАТО развалить не желаете...??? am
        1. Арка Ранг пользователя
          Арка
          +1
          Сегодня, 19:22
          Потянет, не потянет это вопрос. Точнее потянуть может, при переводе поляков, болгар и всех трехболтовых на свои хлеба. А за такую перспективу ляхи их вместе с вторичным продуктом сожрут.
      2. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +2
        Сегодня, 18:23
        Этот ишак уже при смерти, но еССы присмотрели себе ещё одного осла- Армению.
        1. Вахтовик Ранг пользователя
          Вахтовик
          +2
          Сегодня, 18:35
          Цитата: Бережливый
          Всё,морковка засохла и ослик теперь голодный crying wassat wassat

          Да уж кинули хохлосаксов ,так кинул ..А ведь с этого обещания принять в ЕС и все началось ..Сперва скачки ,гиляки ,а потом уже прямые боевые действия ..500 тыс убитых ,а покалеченных раза в три больше гсударство банкрот и все распродано и развалено на несколько поколений долгов и т.д.

          ЗАНАВЕС ! Правильно какой то западный политик адекватный сказал Враждовать с США опасно,а дружить Смертельно опасно ! Все так и вышло печеньки закончиись
        2. Арка Ранг пользователя
          Арка
          0
          Сегодня, 19:23
          Эти сами "присмотрелись". Хочешь уничтожить страну? Подари ей своего пашиняна.
    2. astepanov Ранг пользователя
      astepanov
      +2
      Сегодня, 17:53
      в прошлом, 2023 году Запад кратно сократил выделение финансирования Украине. Объемы выделяемых средств снизились в полтора раза по сравнению с показателями 2022 года.
      Интересно, как автор заметки трактует термин " кратно"? Обычно в бытовом понимании "кратно" означает "в целое число раз"
    3. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 17:56
      Когда украинцам надоест помирать за европейские ценности?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +3
        Сегодня, 18:24
        Цитата: Младший рядовой
        Когда украинцам надоест помирать за европейские ценности?

        Так с 17 века продолжают помирать за европейские ценности, то за австрияков и поляков, то за шведов и турок. Им к этому не привыкать.
    4. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 17:57
      Запад в очередной раз дистанцируется от интеграции Украины в какую-либо из своих структур
      Злорадствовать, конечно, нехорошо, но было говорено небратьям много раз, что Запад будет периодически кидать их. И про ослика с морковкой было говорено, и обещать - не значит жениться. Главное для Запада - чтобы Украина воевала с Россией до последнего украинца.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 18:01
        Я так думаю, что кое кому уже не отвернуть с выбранного пути. Одних гонят с запада и они вынуждены гнать на убой других, иначе на запад их не пустят. А оставаться это попасть под суд за военные преступления.
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 18:01
        А ведь Медведица уже говорила, что Украина выполнила все требования ЕС! Шутила? laughing
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 18:20
          Цитата: Кот Александрович
          А ведь Медведица уже говорила, что Украина выполнила все требования ЕС!
          Какие требования? По могилизации населения? wink
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:57
      Чего же так?-вы ведите-пока Окраина еще существует laughing
    6. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      0
      Сегодня, 18:01
      Вообще странно ,что заговорили об этом ,зачем брать на свой бюджет ещё одну страну ,которая ни когда не сможет выплатить кредиты ,которая имеет мусорный рейтинг в банковских рейтингах ,страна покойник в экономике ,зачем она им нужна?
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +1
        Сегодня, 18:07
        Путин так и сказал ,мы не против вступления Украины в ЕС ,видать хотел навредить партнёрам
    7. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 18:10
      Одним словом, нет места для опустившейся потаскухи на улице Красных фонарей. Её место даже не на панели ЕС, её и на трассе третьих стран из джунглей подобрать побрезгуют.
    8. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 18:19
      В Евросоюзе итак много голозадых, которые хотят кушать, а теперь ещё и скакуасы туда лезут wink
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 18:41
        Цитата: Голландец Михель
        В Евросоюзе итак много голозадых, которые хотят кушать, а теперь ещё и скакуасы туда лезут wink

        У скакунов уже 150 лярдов внешнего долга(население 20 млн.)))) ,кому они нужны ..Их дешевле утилизировать скоро полностью
    9. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 19:15
      Вот те раз! А, за что на майдане рвали на груди кружевные труселя?
    10. flSergius Ранг пользователя
      flSergius
      0
      Сегодня, 19:15
      Да ладно, Турция больше 20 лет ждёт, и эти подождут )))

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