Еврокомиссия в настоящее время пока не рекомендует начинать переговоры с Киевом о возможном вступлении Украины в Евросоюз, поскольку ряд необходимых для этого условий остается невыполненным.Таким образом, Запад в очередной раз дистанцируется от интеграции Украины в какую-либо из своих структур - Киев по-прежнему не хотят видеть ни в Евросоюзе ни в НАТО. Единственная ценность Украины для Запада заключается в ее географическом положении на юго-западных границах России, что позволяет использовать обширные территории этой страны в качестве плацдарма для осуществления разведывательной деятельности и атак, направленных против РФ.По данным ООН, в прошлом, 2023 году Запад кратно сократил выделение финансирования Украине. Объемы выделяемых средств снизились в полтора раза по сравнению с показателями 2022 года.При этом выделенного Евросоюзом кредита недостаточно для полного покрытия дефицита бюджета практически полностью исчерпавшей свои ресурсы Украины. В связи с этим, киевский режим рассматривает возможность существенного сокращения невоенных расходов.Еще один ощутимый удар по украинской экономике нанесли власти Польши, считавшейся одним из основных союзников Киева в Евросоюзе. Варшава отказалась реагировать на блокирование польскими фермерами пограничных переходов с Украиной и предложила ввести невыгодные для Киева торговые ограничения.

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