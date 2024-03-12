Освобождение Невельского важно тем, что оно расположено на господствующих высотах

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Освобождение Невельского важно тем, что оно расположено на господствующих высотах

Освобождение российской армией донецкого села Невельское сегодня было подтверждено министерством обороны. Сам по себе небольшой населённый пункт не выглядит особенно примечательным на карте, но это, разве что, на первый взгляд. Стоит открыть топографическую карту, как становится понятно, что Невельское – село, контроль над которым даёт определённое преимущество над несколькими десятками кв. км окружающей территорией. Какова причина?

Причина состоит в том, что на этом участке фронта Невельское находится выше, фактически являя собой естественную географическую высоту с разницей до 60-70 метров, в том числе над балками, в ряде которых противник оборудовал укрепления.





От Невельского открывается оперативный простор до реки Волчья на западе и до реки Лозовая на юго-западе. Соответственно, при насыщении фронта Вооружённые силы России могут нанести удар по группировке противника в районе Красногоровки и (или) атаковать в сторону Нетайлово и Карловки.



Та же Красногоровка находится значительно ниже (по отметке «над уровнем моря»), чем Невельское, а значит, есть дополнительные возможности по нанесению огневого поражения противнику с применением артиллерии.
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    12 комментариев
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    1. barclay Ранг пользователя
      barclay
      +4
      Сегодня, 17:37
      Пока есть время, нужно использовать все преимущества ещё не появившейся "зеленки". Потом обнаруживать цели будет сложнее.
    2. Комментарий был удален.
    3. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 17:41
      Если бы всё было так просто, сиди на горке в Невельском и корректируй... Противник знает об этом, потому будет обстреливать село!
    4. alystan Ранг пользователя
      alystan
      -1
      Сегодня, 17:56
      Вот у меня такой вопрос: "Какое стратегическое или оперативное значение у Невельского"? Если вокруг даже не села, а поселка сплошные поля и к нему от М30 (рядом с Первомайским) отходит дорога. И та тупиковая, потому как в этом поселке она и заканчивается.
      По данным на 2001 год в данном населенном пункте проживало всего 286 человек.
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        -2
        Сегодня, 18:06
        В дополнение к своему жу посту:

        Про господствующие высоты - если перерезать эту артерию от М30 или взять ее под плотный контроль артиллерией либо беспилотниками (не все же им за людьми и боевыми единицами охотиться?), какой от этих высот будет толк без пополнения боезапасов, подвоза свежих сил и вывоза на уставших и раненных, без продуктов питания наконец?
        1. Андрей Москвин Ранг пользователя
          Андрей Москвин
          +2
          Сегодня, 18:20
          Надо было Невельское с хоxлами в тылу оставить? Вы так настаиваете.
      2. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 18:22
        Цитата: alystan
        Вот у меня такой вопрос: "Какое стратегическое или оперативное значение у Невельского"? Если вокруг даже не села, а поселка сплошные поля и к нему от М30 (рядом с Первомайским) отходит дорога. И та тупиковая, потому как в этом поселке она и заканчивается.
        По данным на 2001 год в данном населенном пункте проживало всего 286 человек.

        Ценность Невельского не в размере, а в высоте, которая позволяет контролировать движение к Карловке, Нетайлово и Красногоровке, о чём в статье и сказано. Согласитесь, освобождать эти населённые пункты, когда над тобой нависает высота занятая противником и он долбит по тебе артой, не самый лучший вариант. Теперь наши сверху и преимущество на нашей стороне. Главное что бы закрепились хорошо и снабжение не подвело. Наверняка бандерлоги будут стремиться к тому, что бы перепахать позиции, которые там остались.
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +3
          Сегодня, 18:35
          Если смотреть на карту, то вокруг поселка сплошные поля.
          А вот как можно добраться до Красногоровки из Невельского. До Старомихайловки чуть дальше.
          1. Ныробский Ранг пользователя
            Ныробский
            0
            Сегодня, 18:46
            Как ни крути, но если их контроль над высотой сковывал действия наших подразделений в продвижении к другим н.пунктам то, эту помеху надо было устранять, что и сделали. hi
          2. dnestr74 Ранг пользователя
            dnestr74
            0
            Сегодня, 19:29
            Вы думаете только по шоссе войска двигаются? Ну поля-не реки и болота и даже густой лес-ПОЛЯ!
    5. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 17:57
      Каждый освобожденный населённый пункт это очень хорошая новость. Победы Ребята!
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        0
        Сегодня, 18:42
        Военкоры пишут что не взяли эту деревню.Опчть наверх отрапортовали раньше времени.
        1. dnestr74 Ранг пользователя
          dnestr74
          0
          Сегодня, 19:30
          МО подтвердило, при чем тут военкоры?

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