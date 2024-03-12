Освобождение Невельского важно тем, что оно расположено на господствующих высотах

Освобождение российской армией донецкого села Невельское сегодня было подтверждено министерством обороны. Сам по себе небольшой населённый пункт не выглядит особенно примечательным на карте, но это, разве что, на первый взгляд. Стоит открыть топографическую карту, как становится понятно, что Невельское – село, контроль над которым даёт определённое преимущество над несколькими десятками кв. км окружающей территорией. Какова причина?Причина состоит в том, что на этом участке фронта Невельское находится выше, фактически являя собой естественную географическую высоту с разницей до 60-70 метров, в том числе над балками, в ряде которых противник оборудовал укрепления.От Невельского открывается оперативный простор до реки Волчья на западе и до реки Лозовая на юго-западе. Соответственно, при насыщении фронта Вооружённые силы России могут нанести удар по группировке противника в районе Красногоровки и (или) атаковать в сторону Нетайлово и Карловки.Та же Красногоровка находится значительно ниже (по отметке «над уровнем моря»), чем Невельское, а значит, есть дополнительные возможности по нанесению огневого поражения противнику с применением артиллерии.

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