Уралвагонзавод отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв»

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Уралвагонзавод отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв»

Новая партия танков Т-90М "Прорыв" отправилась в войска, отгрузку техники произвел "Уралвагонзавод". На этот раз перед отправлением эшелона с танками на заводе прошел концерт. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Партия новых танков Т-90М "Прорыв" отправилась российским военным железнодорожным транспортом. Количество техники не называется, но отмечается, что отгрузка прошла в рамках гособоронзаказа, перед отправкой эшелона военным на заводе прошел концерт, перед заводчанами выступили Денис Майданов, группа "Земляне" и другие российские артисты.



Судя по снимкам, на этот раз танки отправляются в войска без установленной на них защиты башни, так называемых "козырьков". С чем это связано не поясняется, в ноябре прошлого года все танки были ей оборудованы. Гадать об этом не будем, причины могут быть разные. Ранее сообщалось, что сейчас танки производят с учетом пожеланий военных, обратная связь производитель - фронт работает хорошо.

Поставленные машины приобрели ряд усовершенствований, связанных с улучшением защищенности и эксплуатационных характеристик, необходимых для сохранения жизни экипажей и повышения эффективности при выполнении боевых задач

- говорится в сообщении.

Уралвагонзавод является основным производителем танков в России, на предприятии проводится глубокая модернизация танков Т-72 до уровня Т-72Б3М, Т-90 до уровня Т-90М и выпускаются новые танки Т-90М "Прорыв".

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    31 комментарий
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    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      -6
      Сегодня, 17:42
      Уралвагонзавод отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв»

      Какой то заголовок не в тему. Типа старых уже не осталось? Может всё же очередную партию ?
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +3
        Сегодня, 17:48
        Цитата: частное лицо
        Какой то заголовок не в тему. Типа старых уже не осталось? Может всё же очередную партию ?

        Интересный ход мысли.. А если по видео то радуют такие проекты для тружеников тыла!Хорошее видео так держать!
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 18:27
          Кстати, любопытное фото.
          Точное совпадение границ ж.д. платформы с краем траков гусеницы показывает, что ширину российских танков конструктора подгоняли под средство доставки.
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            0
            Сегодня, 18:37
            Техзадание,всё это учитывалось на стадии проектирования изделия и вес тоже. hi
          2. Вадим С Ранг пользователя
            Вадим С
            +1
            Сегодня, 18:55
            Ну так вообще то вся техника подгоняется под размер платформ, ширина выпирающих в стороны частей под ширину тоннелей, высота под контактный провод. Представьте что то широкое и в тоннель на скорости, жуть!
            А скошенные углы кунгов и брезентов это под размеры грузового отсека самолёта.
      2. VladimirNET Ранг пользователя
        VladimirNET
        0
        Сегодня, 18:28
        Цитата: частное лицо
        Уралвагонзавод отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв». Какой то заголовок не в тему.
        Типа старых уже не осталось?

        Наоборот - всё правильно:
        это СОВСЕМ НОВЫЕ танки, произведенные с нуля (а не переделанные из старых), что (в том числе) повышает их характеристики, в т.ч. ТТХ, и повышает выживаемость экипижей НАШИХ танков.
    2. ved_med12 Ранг пользователя
      ved_med12
      +3
      Сегодня, 17:44
      Может "козырьки" отдельно идут. И будут устанавливаться на месте?
      1. VALERIK_097 Ранг пользователя
        VALERIK_097
        +4
        Сегодня, 18:07
        Высота до контактного провода не позволяет,на мой взгляд.Негабарит везли с одного из заводов: H-4500,платформу дорабатывали.
        1. VladimirNET Ранг пользователя
          VladimirNET
          +1
          Сегодня, 18:35
          Цитата: VALERIK_097
          Высота до контактного провода не позволяет,на мой взгляд

          Тогда получается, что - их до ближайших мест к СВО повезут,
          ведь после добавления козырьков - на поезде их уже не повозишь, лишь машиной на прицепе...
          Хотя думаю - всё проще: корырьки сьемные, и их прикрутят на месте, когда уже в бой нужно будет идти.
          1. Вадим С Ранг пользователя
            Вадим С
            0
            Сегодня, 19:04
            Когда служил, был случай, ездили на арсенал на Урале, при погрузке на платформу "Акации" боец схватился за не сложенную антенна она отклонилась на контактный провод! Мгновенно спёкся :( так что с этим не шутят
    3. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 17:44
      танки без полного обвеса, вероятно идут не на СВО, а в другие новые армии и корпуса:
      вариантов масса
      Калининград 11 АК, # АК Карелия, 6А Питер, 4 АК Беларусь, 3 АК Нижний Новгород,
      18А Крым, 25А Луганск
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +5
        Сегодня, 17:48
        они идут не в зону СВО они идут туда где комплектуются экипажи ,там и навесы все делают
    4. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      0
      Сегодня, 17:45
      Эшелон ,это много ,не знаю спецы отпишутся ,ну я как думаю не меньше одного танка на платформе
      1. Алексей Лантух Ранг пользователя
        Алексей Лантух
        +1
        Сегодня, 19:27
        Грузоподъёмность платформы 70 тн, танк 50 тн. Одна платформа - один танк.
    5. болгарин Ранг пользователя
      болгарин
      +6
      Сегодня, 17:45
      Как то уже писали, что козырьки идут в комплекте, а установка в месте прибытия .
    6. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      +3
      Сегодня, 17:45
      Дай бог этим танкам сохранить живыми свои экипажи!
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        -6
        Сегодня, 17:56
        А если бог всё же не даст, к кому предъявлять претензии?
    7. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 17:47
      Без козырьков танки наверное там есть улучшенная система защиты РЭБ от дронов....
      1. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        +2
        Сегодня, 18:17
        Башня вся в ДЗ и видимо есть КАЗ, которой козырек мешает. На башне куча "башенок" антенн, явно для РЭБ, видны световые излучатели (скворечники) против ИК-наведения и пр. Козырек заменили куполом РЭБ.
    8. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      -2
      Сегодня, 17:54
      Интересно, а попов проверяют на предмет того, чтобы они при освящении танков чего-нибудь не того наговорили?
      1. skept Ранг пользователя
        skept
        +1
        Сегодня, 18:16
        Не попов,а священников
        1. Ksanatos Ранг пользователя
          Ksanatos
          0
          Сегодня, 18:21
          Судя по облачению это иеромонах.
        2. bessonov932 Ранг пользователя
          bessonov932
          +2
          Сегодня, 18:30
          В слове поп нет ничего отрицательного! От греческого papas (священник). А так любое понятие можно окрасить в негативные тона: "интеллигент", "колхозник", "бюрократ"...
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            0
            Сегодня, 19:25
            Поп - это пастырь овец православных. Мне это поп знакомый разъяснил.
      2. МЮД Ранг пользователя
        МЮД
        0
        Сегодня, 18:22
        А если на танке будут служить мусульмане или буддисты?
        Поэтому я против таких общих мероприятий. Если есть такая потребность пусть экипаж сам решает какой обряд провести.
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          +1
          Сегодня, 18:42
          laughing у меня машина была подержанная, её мулла освящал. И ничего, ездили как-то laughing
          Вообще без разницы кем освящена, главное что не проклята laughing
      3. VladimirNET Ранг пользователя
        VladimirNET
        0
        Сегодня, 18:40
        Цитата: Кот Александрович
        Интересно, а попов проверяют ...чтобы они ... чего-нибудь не того наговорили?

        Думаю, что это слишком уж сложно для укров:
        и укры борются с церковью, а значит - поддержки у них там нет.
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 19:27
          Я про российских попов. Взгляните на первое фото.
    9. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +1
      Сегодня, 18:31
      Служитель религии, каждому танку еще по +500мм к броне защите накладывает что-ли? laughing Я то думал, молиться надо на инженеров, которые максимально предусмотрели все нюансы для выживания, и бойцов из экипажа, разведки, прикрытия, которые вовремя среагируют. what
    10. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 18:34
      . Судя по снимкам, на этот раз танки отправляются в войска без установленной на них защиты башни, так называемых "козырьков". С чем это связано не поясняется, в ноябре прошлого года все танки были ей оборудованы

      Скорее всего козырьки теперь съёмные, раньше они не были предусмотрены производителем и не было штатных креплений, поэтому их приваривали на заводе
    11. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      0
      Сегодня, 19:10
      Бейте проклятых фашистов ребята, уррррааа УралВагонзаводу и низкий поклон труженикам тыла!!!

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