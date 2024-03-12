Уралвагонзавод отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв»
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Новая партия танков Т-90М "Прорыв" отправилась в войска, отгрузку техники произвел "Уралвагонзавод". На этот раз перед отправлением эшелона с танками на заводе прошел концерт. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Партия новых танков Т-90М "Прорыв" отправилась российским военным железнодорожным транспортом. Количество техники не называется, но отмечается, что отгрузка прошла в рамках гособоронзаказа, перед отправкой эшелона военным на заводе прошел концерт, перед заводчанами выступили Денис Майданов, группа "Земляне" и другие российские артисты.
Судя по снимкам, на этот раз танки отправляются в войска без установленной на них защиты башни, так называемых "козырьков". С чем это связано не поясняется, в ноябре прошлого года все танки были ей оборудованы. Гадать об этом не будем, причины могут быть разные. Ранее сообщалось, что сейчас танки производят с учетом пожеланий военных, обратная связь производитель - фронт работает хорошо.
Поставленные машины приобрели ряд усовершенствований, связанных с улучшением защищенности и эксплуатационных характеристик, необходимых для сохранения жизни экипажей и повышения эффективности при выполнении боевых задач
- говорится в сообщении.
Уралвагонзавод является основным производителем танков в России, на предприятии проводится глубокая модернизация танков Т-72 до уровня Т-72Б3М, Т-90 до уровня Т-90М и выпускаются новые танки Т-90М "Прорыв".
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