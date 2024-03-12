Зеленский — о демобилизации во время военного конфликта: Такого в украинском законодательстве не предусмотрено

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Зеленский — о демобилизации во время военного конфликта: Такого в украинском законодательстве не предусмотрено

Пока Верховная рада Украины никак не может принять скандальный законопроект о мобилизации, президент Зеленский всеми правдами и неправдами пытается сохранить в рядах ВСУ военнослужащих, некоторые из которых без отпусков и ротации находятся на передовой уже далеко не первый месяц.

В частности, речь идет о тех военных, которые служили срочную службу к началу военного конфликта, но их не демобилизовали в установленные сроки и оставили после этого служить бессрочно. Такое решение киевских властей вызвало протесты и самих бойцов, и их родственников.



Чтобы хоть как-то успокоить общественность и военных, Зеленский 7 марта подписал закон о демобилизации солдат-срочников в апреле-мае. Согласно документу, в запас будут также отправлены военнослужащие Государственной специальной службы транспорта.

Ранее, в конце февраля, глава киевского режима пытался обойти этот вопрос, выпустив указ, в котором увольнение в запас срочников фактически могло произойти только после окончания действия военного положения. Теперь, в соответствии с положениями закона, демобилизованные солдаты не могут быть повторно призваны в ВСУ в течение одного года.

Еще в первых числах марта в украинском парламенте вроде как возник консенсус по поводу нормы в законопроекте о мобилизации, согласно которой военнослужащие подлежат увольнению в запас после 36 месяцев службы. Но и это президента Украины, конечно, не устроило. Накануне в интервью французским журналистам Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос заявил, что украинским законодательством вообще не предусмотрено увольнение в запас в период военного конфликта.

Есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и тому подобное. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал

— заявил глава киевского режима.

Вновь не вдаваясь в конкретику, Зеленский пообещал лишь ротацию и отпуска военнослужащим. Судя по этому заявлению киевского правителя, бойцы ВСУ, в том числе срочники, призванные и мобилизованные после 24 февраля 2022 года, будут воевать, что называется, «до победного конца». Вернее, утраты возможности держать в руках оружие по причине гибели или получения серьезных ранений, после которых их могут комиссовать. Последнего добиться от военно-врачебных комиссий при украинских военкоматах довольно сложно.
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    23 комментария
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    1. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +2
      Сегодня, 18:30
      "мобилизованные после 24 февраля 2022 года, будут воевать, что называется, «до победного конца». Вернее, утраты возможности держать в руках оружие по причине гибели или получения серьезных ранений, после которых их могут комиссовать. Последнего добиться от военно-врачебных комиссий при украинских военкоматах довольно сложно."
      воот, в плен им сдаваться надо, или в партизаны уходить
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 18:34
        Какие партизаны?О чём вы?Видео по ссылке ниже.

        После попытки украинской ДРГ зайти в Белгородскую область у населённого пункта Нехотеевка осталась горящая военная техника ВСУ. Кадры разгрома диверсантов опубликовало Министерство обороны Российской Федерации."Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых. Подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России пресечена попытка вторжения на территорию Российской Федерации", — говорится в публикации.


        https://life.ru/p/1645325
        1. poquello Ранг пользователя
          poquello
          +3
          Сегодня, 18:40
          Цитата: neworange88
          Какие партизаны?О чём вы?Видео по ссылке ниже.

          обыкновенные партизаны, ваше видео к ним отношения не имеет, это те которые уходят в глухое село, занимают круговую оборону, и обдолбышу не подчиняются
        2. goscha_04 Ранг пользователя
          goscha_04
          0
          Сегодня, 18:46
          Я может и не в теме ,но был такой Кива вроде консолидировал все группы в Одессе за то его и убили
      2. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        +2
        Сегодня, 18:35
        Цитата: poquello
        в плен им сдаваться надо
        1. Вахтовик Ранг пользователя
          Вахтовик
          +3
          Сегодня, 19:02
          Цитата: хрыч
          Цитата: poquello
          в плен им сдаваться надо

          Да семьи у них в заложниках и слежка за ними четкая ..На страхе там все держится ..
          Как они проводят мобилиизацию ,это ужас дикий Зеля там реально диктатуру устроил

          Там уже фашистское государство со всеми признаками ,как баранов гонят на убой и ведь идут тупо на мясные штурмы За что и за кого Никуда их не приняли и за людей не считают ,те же наемники стоящие в заградотрядах Это уже ни для кого не секрет
        2. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 19:22
          Волга увы палится... частоты естественно меняют... Сейчас увы с этим 5-я точка
      3. nepunamemuk Ранг пользователя
        nepunamemuk
        +2
        Сегодня, 18:39
        у нас примерно то же самое
        знакомый пошёл добровольцем
        после года был ранен
        полгода лечился
        хотел демобилизоваться но его вернули
        через месяц погиб sad
        1. poquello Ранг пользователя
          poquello
          0
          Сегодня, 19:03
          Цитата: nepunamemuk
          у нас примерно то же самое
          знакомый пошёл добровольцем
          после года был ранен
          полгода лечился
          хотел демобилизоваться но его вернули
          через месяц погиб sad

          слышал про то самое, вот на https://объясняем.рф/
          "Срок службы участника добровольческого формирования ограничен сроком действия его контракта. По завершении контракта доброволец может по своему желанию продлить его или покинуть отряд. ",
          но
          Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации,
          тч пошел он добровольцем на военную службу
        2. Вахтовик Ранг пользователя
          Вахтовик
          0
          Сегодня, 19:05
          Цитата: nepunamemuk
          у нас примерно то же самое
          знакомый пошёл добровольцем
          после года был ранен
          полгода лечился
          хотел демобилизоваться но его вернули
          через месяц погиб sad

          Не нужно врать тут negative ..Добровольцы в отличии от контрактников и мобилизованных имеют право в любой момент разорвать контракт и без последствий ! hi
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            -1
            Сегодня, 19:18
            Это вы ну очень сильно погорячились. Разорвать контракт в любой момент не получится ни у контрактников, ни у мобилизованных, ни у добровольцев.
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 18:39
      будут воевать, что называется, «до победного конца»

      И гарна девчина не узнает... какой у парня был конец...

      На поле "кошки" грохотали,
      И всу уж шли в последний бой,
      А молодого 4 -го комбрига
      Несли с пробитой головой.

      По абрамсу вдарила болванка.
      Прощай уж неродимый в нем уж экипаж.
      Четыре трупа возле танка
      Дополнят утренний пейзаж.

      Машина пламенем объята,
      Вот-вот рванет боекомплект.
      А жить так хочется ребята.
      И вылезать уж мочи нет.
      И не сработал тут уж вышибной комплект

      Нас извлекут из-под обломков,
      Поднимут на щите каркас,
      И пуски фпвшных дронов
      В последний путь проводят нас.

      И полетят тут телеграммы
      Родных и близких известить,
      Что сын ваш больше не вернется.
      И не приедет погостить.

      В углу заплачет мать-старушка,
      Смахнет слезу старик-отец.
      А молодых то не осталось,
      И гарная девчина не узнает,
      Какой у парня был конец.

      И будет карточка пылиться
      На полке пожелтевших книг.
      Где те все миллиарды?
      В военной форме, грязной водолазке,
      И ей он точно не жених
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +1
        Сегодня, 19:00
        "По абрамсу вдарила болванка." (с) Не лучше "В абрашку вдарила болванка"? winked
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 19:05
          По абрамОсу может быть... в общем я пока не дошел до кондиции коллега drinks hi laughing
          1. Пленник Ранг пользователя
            Пленник
            +1
            Сегодня, 19:06
            Тогда "Вот в абрамс вдарила болванка". laughing drinks
            1. Enceladus Ранг пользователя
              Enceladus
              0
              Сегодня, 19:19
              Да много можно рифмовать..
              И тем для этого ведь много...
              Но уж полоски, там опять...

              И сколько ведь жэ будем ставить...
              Ведь год назад...
              Простого человека...

              И тут пришла в Афдеевке уж та...
              Та самая мечта...

              Сорвались уж с пилонов
              А на земле - снаряд заряд
              Движенье совершит уж досылатель
              И в ожиданье слова... залп!

              И там летят уж тонны груза...
              Полоски красные уже молчат
        2. Bingo Ранг пользователя
          Bingo
          0
          Сегодня, 19:15
          Точней, в болвана вдарила болванка - и дураков уж больше нет
    3. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 18:58
      Поедет срочник домой, а там его ТЦКашники уже встречают с "хлебом- солью" и с повесткой разумеется. Укрейн- цирк с конями.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 19:08
        Если бы такое было у нас... это был бы трындец.... Да там достаточно просто положить пару раз и желание бы пропало. Все от безнаказанности. Даже компьтерная программа Око-За-Око в моделировании конфликтов до сих пор выигрывает спустя 10-ки лет в теории игр.
    4. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 19:05
      дохтур сказал в морг, значит в морг
    5. Bingo Ранг пользователя
      Bingo
      +1
      Сегодня, 19:12
      Зато в законодательстве предусмотрен главнокомандующий, бегавший от повесток - сколько раз? Четыре, вроде? Ну да? Я не трус, но я боюсь)))
    6. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:23
      ...а закон на Украине это Госдеп!
    7. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 19:25
      "Нет, уж!"- Сказал зеля, "умерла, так умерла!".

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