Зеленский — о демобилизации во время военного конфликта: Такого в украинском законодательстве не предусмотрено
Пока Верховная рада Украины никак не может принять скандальный законопроект о мобилизации, президент Зеленский всеми правдами и неправдами пытается сохранить в рядах ВСУ военнослужащих, некоторые из которых без отпусков и ротации находятся на передовой уже далеко не первый месяц.
В частности, речь идет о тех военных, которые служили срочную службу к началу военного конфликта, но их не демобилизовали в установленные сроки и оставили после этого служить бессрочно. Такое решение киевских властей вызвало протесты и самих бойцов, и их родственников.
Чтобы хоть как-то успокоить общественность и военных, Зеленский 7 марта подписал закон о демобилизации солдат-срочников в апреле-мае. Согласно документу, в запас будут также отправлены военнослужащие Государственной специальной службы транспорта.
Ранее, в конце февраля, глава киевского режима пытался обойти этот вопрос, выпустив указ, в котором увольнение в запас срочников фактически могло произойти только после окончания действия военного положения. Теперь, в соответствии с положениями закона, демобилизованные солдаты не могут быть повторно призваны в ВСУ в течение одного года.
Еще в первых числах марта в украинском парламенте вроде как возник консенсус по поводу нормы в законопроекте о мобилизации, согласно которой военнослужащие подлежат увольнению в запас после 36 месяцев службы. Но и это президента Украины, конечно, не устроило. Накануне в интервью французским журналистам Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос заявил, что украинским законодательством вообще не предусмотрено увольнение в запас в период военного конфликта.
— заявил глава киевского режима.
Вновь не вдаваясь в конкретику, Зеленский пообещал лишь ротацию и отпуска военнослужащим. Судя по этому заявлению киевского правителя, бойцы ВСУ, в том числе срочники, призванные и мобилизованные после 24 февраля 2022 года, будут воевать, что называется, «до победного конца». Вернее, утраты возможности держать в руках оружие по причине гибели или получения серьезных ранений, после которых их могут комиссовать. Последнего добиться от военно-врачебных комиссий при украинских военкоматах довольно сложно.
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