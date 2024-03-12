ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ к западу от Харькова

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ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ к западу от Харькова

ВС России нанесли удар по объектам ВСУ в Харькове, после прилетов над городом виден дым. Предварительно, атака проводилась баллистическими ракетами.

ВС России атаковали военную инфраструктуру Украины, удар был нанесен по спортивному аэродрому "Коротич", расположенному к западу от Харькова в районе поселка Новый Коротыч, который активно используется ВСУ. По имеющимся данным, на нем готовят пилотов легкомоторных самолетов, операторов беспилотных систем и проводят пуски БПЛА Ту-141 "Стриж". Также на нем иногда базируются вертолеты Ми-8 Воздушных сил ВСУ, которые оказывают воздушную поддержку ВСУ при атаках Белгородской области.



Как сообщает ТГ-канал "Донбасский партизан", аэродром поражен двумя ракетами из трех, хотя эти две попали очень удачно, уничтожив сразу два вертолета Ми-8, а также несколько БПЛА Ту-141 "Стриж", хранящихся в ангаре. После поражения целей на аэродроме вспыхнул большой пожар, дым от которого наблюдается с дальнего расстояния.


Судя по поражению вертолетов, наша разведка знала об их прибытии на аэродром. Сразу заминусовать две винтокрылые машины противника - это очень хороший результат, особенно если учитывать, что с вертолетами у Киева туго.

Как отмечают эксперты, в последне время ВС России все чаще наносят точечные ракетные удары по различным объектам, в том числе и по летной инфраструктуре, уйдя от массированных налетов, которые практически не давали положительных результатов. Причем удары наносятся по всей территории Украины, а не только в близлежащей зоне.
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    16 комментариев
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    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +4
      Сегодня, 18:43
      На аэродроме под Харьковом по слухам базируются все те кто пытался и пытается прорваться сегодня через границу.

      18:10 хотя украинские формирования понесли потери о завершении боев речи пока не идет. На данный момент противник проводит перегруппировку и активно подтягивает бронетехнику для новой атаки в направлении Грайворона Белгородской области, на границе России и Украины, пишет Телеграм-канал Rybar.


      17:40 Подбитый Т-64 украинской ДРГ упорно крутил ведущее колесо и пытался «догнать свой экипаж», который повыскакивал из люков, не заглушив советскую машину, и пытался скрыться бегством в лесополосе. Не получилось — танк затрофеили, экипаж накрыли огнём в посадках в районе Сподарюшино (Белгородская область), прокоммментировал видео Минобороны РФ Телеграм-канал SHOT.

      17:30 Опубликованы кадры уничтоженной техники ДРГ украинских террористических формирований в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области. Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов со ссылкой на Минобороны России передает Телеграм-канал ТАСС.


      https://svpressa.ru/war21/article/408055/
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -2
        Сегодня, 18:53
        Что творится? Зашли, значит, упыри выруси на нашу территорию. И юсовские БМП не постеснялись завести за ленточку. Что это, как не казус белли?
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +2
          Сегодня, 18:59
          На позициях украинской армии, контролируемых киевским режимом, был обнаружен серьезно поврежденный Leopard 2A4. В боевых действиях в районе Вербовое — Работино на Запорожском направлении российские войска успешно применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» для атаки на вражеский опорный пункт.Опубликованные в Сети видеокадры, снятые дроном-разведчиком, демонстрируют, как бойцы ВСУ использовали свою уничтоженную технику в процессе инженерных работ. Какой боеприпас способствовал нанесению таких разрушительных повреждений остается неизвестным.

          Танку Leopard ВСУ снесли 12-тонную башню и проломили лоб корпуса

          В опорном пункте Вооруженных сил Украины обнаружили поврежденный танк, который в результате российского удара остался без башни.


          https://t.me/botinokvoenkora/787

          Кроме разбитых Т-72, также был замечен немецкий танк. Интересно, что у него по какой-то причине, что называется, с корнем вырвало башню, весящую более 12 тонн. Она упала в метрах пяти от кормы. При этом оказалась вырвана значительная часть верхней лобовой детали. Какой боеприпас смог нанести такие фатальные повреждения - неизвестно.

          Глядя на этот образец, вспоминается инцидент, случившийся в Польше еще во время подготовки украинских экипажей. Это произошло в апреле прошлого года. Тогда один Leopard 2А4 из-за плохой подготовки механика-водителя въехал на другой и снес ему башню. Многими западными специалистами это было воспринято как дурное предзнаменование. Действительно, поставленные странами НАТО боевые машины вскоре после этого понесли большие потери.
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 19:31
        Думаю, что главной целью были беспилотники советского производства Стриж. Их сто процентно попробуют задействовать в ближайшие дни. Скорее всего, наши сделали упреждающий удар.
        Отмечу, что с учетом уничтоженной за последний месяц техники и средств ПВО противника, можно сделать вывод о том, что мы серьезно улучшили разведку!
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 18:43
      Это правильно!! Находить и уничтожать заранее, что бы нагадить не успели.
    3. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      0
      Сегодня, 18:48
      Нужно вообще массированный ракетный удар нанести по террористической территории,за попытку атаковать Российские пограничные области ..Ведь что черти хотели ,захватить населенные пункты ,взять заложников больницы школы ) и диктовать условия ,вопить на весь мир ..Как знакомо из 90-х
      ВВП сними белые перчатки и стукни кулаком с коротким словом "Будем мочить!" Наглеют же все больше и больше и мирные гибнут ..Вечно Россия авось пронесет и т.д.
      ФАБ-ми зачистить все
    4. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 18:48
      Столько самолетов открыто стоит. Наверняка их можно использовать в военных целях.
      Надо было чем-нибудь кассетным
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 18:55
        Раз стоят открыто, значит приглашают.
      2. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        0
        Сегодня, 19:20
        Цитата: BAI
        Столько самолетов открыто стоит. Наверняка их можно использовать в военных целях.

        Эти самолеты в космоснимках Google Earth стоят в октябре 2019 года, все что можно было использовать в военных целях уже давно уничтожено.
    5. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +1
      Сегодня, 18:50
      Вот это я понимаю. Конкретика. Прилетел, увидел, подорвал. Это я про наши ракеты )
    6. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +2
      Сегодня, 18:58
      уйдя от массированных налетов, которые практически не давали положительных результатов.

      Это что за пораженческие высказывания? Да ещё перед выборами.
      Так дойдёт до того, что скажут, будто бандерлоги не врут, когда говорят, что сбивают почти всё.
    7. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +2
      Сегодня, 18:59
      По Банковой надо бить... Точечно hi
    8. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 19:00
      уйдя от массированных налетов, которые практически не давали положительных результатов.

      Как так? Мы же тут радовались таким ударам, кричали про симметричные ответы на что-нибудь.
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +1
        Сегодня, 19:16
        ну как видно спутники метеорологические своё вносят в победу над дурным народом
    9. Товарищ Ким Ранг пользователя
      Товарищ Ким
      +1
      Сегодня, 19:00
      Молодцы!
      Почаще нужно бить по любым аэропортам и аэродромам Укрорейха!
      Странно, что бендеровцы расставили технику как на параде.
    10. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 19:27
      Почему вообще не бьют по офисам телеканалов?
      Это же классика what

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