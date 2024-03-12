ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ к западу от Харькова
ВС России нанесли удар по объектам ВСУ в Харькове, после прилетов над городом виден дым. Предварительно, атака проводилась баллистическими ракетами.
ВС России атаковали военную инфраструктуру Украины, удар был нанесен по спортивному аэродрому "Коротич", расположенному к западу от Харькова в районе поселка Новый Коротыч, который активно используется ВСУ. По имеющимся данным, на нем готовят пилотов легкомоторных самолетов, операторов беспилотных систем и проводят пуски БПЛА Ту-141 "Стриж". Также на нем иногда базируются вертолеты Ми-8 Воздушных сил ВСУ, которые оказывают воздушную поддержку ВСУ при атаках Белгородской области.
Как сообщает ТГ-канал "Донбасский партизан", аэродром поражен двумя ракетами из трех, хотя эти две попали очень удачно, уничтожив сразу два вертолета Ми-8, а также несколько БПЛА Ту-141 "Стриж", хранящихся в ангаре. После поражения целей на аэродроме вспыхнул большой пожар, дым от которого наблюдается с дальнего расстояния.
Судя по поражению вертолетов, наша разведка знала об их прибытии на аэродром. Сразу заминусовать две винтокрылые машины противника - это очень хороший результат, особенно если учитывать, что с вертолетами у Киева туго.
Как отмечают эксперты, в последне время ВС России все чаще наносят точечные ракетные удары по различным объектам, в том числе и по летной инфраструктуре, уйдя от массированных налетов, которые практически не давали положительных результатов. Причем удары наносятся по всей территории Украины, а не только в близлежащей зоне.
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