Опубликованы кадры уничтоженной в приграничной зоне техники украинских ДРГ

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Опубликованы кадры уничтоженной в приграничной зоне техники украинских ДРГ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена уничтоженная военная техника, которую украинские диверсионно-разведывательные группы пытались использовать для прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях.

В частности, на опубликованных кадрах можно увидеть украинскую технику, догорающую в непосредственной близости от пункта пограничного контроля Нехотеевка в Белгородской области, а также н в других приграничных участках.







Российским войскам удалось пресечь и не предотвратить попытки прорыва украинских ДРГ в приграничные регионы страны. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены. Среди уничтоженной техники присутствуют бронированные машины М113 и БМП "Брэдли" американского производства.

Всего при попытке украинских ДРГ проникнуть в Белгородскую и Курскую области силами ВС РФ и ФСБ было уничтожено около 100 боевиков, 6 танков, одна САУ Caesar и более 20 бронемашин противника. Поскольку активность противника продолжается, окончательные масштабы потерь украинской стороны будет определен позднее.

При этом можно отметить, что на кадрах четко видно нанесенные на уничтоженной технике опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к штатным подразделениям ВСУ, а не к воюющим на стороне Киева террористическим парамилитарным формированиям, как пыталась утверждать украинские источники.





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    23 комментария
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 19:09
      Наконец-то стали оперативно освещать! Буданов сейчас или плачет, или водку пьет с горя, опять двойка!
      1. Yujanin Ранг пользователя
        Yujanin
        +2
        Сегодня, 19:20
        Буданов сейчас или плачет, или водку пьет с горя, опять двойка!

        А разве границу на Белгородском и Курском направлениях не Кадыровцы охраняли?
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 19:23
          Не, там много кто есть. Снайпера из ЦСН ФСБ, пограничники (формально то же из конторы), военные тоже есть из ГРУ, местные ополченцы.
      2. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +3
        Сегодня, 19:22
        приятно, старовато уже правда, и вот это не догоняю
        "Российским войскам удалось пресечь и не предотвратить попытки прорыва украинских ДРГ в приграничные регионы страны. "
        че за "ощипанная ворона"?
      3. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 19:25
        Цитата: Михаил-Иванов
        Наконец-то стали оперативно освещать! Буданов сейчас или плачет, или водку пьет с горя, опять двойка!

        Попытки таких провокаций будут еще обязательно и не дай Бог если эти упыри наркоманы захватят населенный пункт какой нибудь ,это ведь заложники и убийства их И вопли на весь мир с требованиями .мрази Молодцы наши четко среагировали !!!
        ..Просто не понимаю я этих атак ,ведь это смертники и они должны понимать на что идут и что их уничтожат сразу ..Чем их так кормят натовские советники ?
        Сколько уже слышал с передка идет натуральный зомби и тупо стреляет ..Ему в бачину рожок разряжают в клочья кровь хлещит ,а он идет тупо и потом падает без звука ..Опыты над ними ставят там серьезные
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 19:28
          Военного смысла в таких действиях ноль, что по итогу все увидели на практике. Тут чисто английская затея гадить Путину перед выборами и исполнение со стороны хохла. Отмечу также, что и Шуту сейчас также нужны кровь, скандалы и провокации. Его дни сочтены и он пошел ва-банк, я об этом несколько дней назад писал.
      4. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 19:30
        муданов сюрприз обещал, побольше бы таких сюрпризов.
    2. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +3
      Сегодня, 19:11
      А как такая не маленькая броне группа незамеченной подошла к границе? Я чёт не пойму, бой на границе, а до неё нельзя было их уничтожить?
      1. Морской Кот Ранг пользователя
        Морской Кот
        +2
        Сегодня, 19:16
        Понимаю Ваше недоумение и согласен.
      2. Виталий161 Ранг пользователя
        Виталий161
        +5
        Сегодня, 19:17
        Мелкими группами, одиночными целями, подождали пока соберутся и распетушили в хлам, та же тактика, что и на Запорожье летом была.
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +5
        Сегодня, 19:18
        Их отследили, ждали, дали сгруппироваться и потом разнесли. Стоит отметить, что наши власти и военные провели огромную работу над ошибками и учли опыт прошлых неудач. На этот раз сработали оперативно и жестко. Пленных, думаю, не увидим.
        Цель акции лежит на поверхности - нагадить Путину перед выборами. Скорее всего, хотели положить много мирняка и выставить Президента человеком, который не думает о гражданах России. Не вышло!
        Более того, получился совершенно обратный эффект. Особенно интересно, на кой эти тащили Цезаря?
      4. invisible_man Ранг пользователя
        invisible_man
        +3
        Сегодня, 19:19
        Там не все точно уверены, где именно проходит граница. Она никогда не размечалась и никогда не охранялась. Только на дороге установили в свое время пункт пропуска.
      5. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 19:25
        Ой не пишите Вы на эту тему, подобное. Я днём написал по поводу этих событий подобное. Что бить надо на упреждение, а не реагировать на уже произошедшее. Что нужен уже давно контингент уничтожающий всё на той стороне, за 40-к километров. Так сказать буферная зона. Так заминусовали, начали всякие комменты писать. У ура патриотов прям распирает от псевдо побед. А вот как жителям приграничья живётся под постоянными обстрелами, это молчёк. Низя. Не хватало ещё бы, что бы захватили чего ни будь как 2022, и заложников взяли.
    3. Арка Ранг пользователя
      Арка
      +3
      Сегодня, 19:11
      Действия эти ожидаемы и прогнозируемы. Связаны как с выборами у нас, так и губернаторским положением у них. Но ничего у них не выйдет.
    4. avianic Ранг пользователя
      avianic
      +2
      Сегодня, 19:13
      Еще рано радоваться, а надо бить на упреждение.
    5. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 19:18
      Уважаемая редакция ВО! В публикации допущена досадная ошибка. В приводимой ниже цитате частица "не" явно лишняя, искажает весь смысл текста.
      "Российским войскам удалось пресечь и не предотвратить попытки прорыва украинских ДРГ в приграничные регионы страны."
    6. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +6
      Сегодня, 19:18
      Ну, ДРГ, использующие танки - это уже не совсем ДРГ. Наверное, нужно честно смотреть правде в глаза и называть вещи своими именами - это было что угодно, но не ДРГ. Вот, на мой взгляд, когда будет максимально мало всего этого преукрашивания, преуменьшения, когда честно и адекватно начнём оценивать ситуацию в стране и на поле боя, стремиться объективно освещать события в мире, то и просчётов будет значительно меньше.

      Стремление преуменьшить угрозу политически понятно, но сейчас, даже учитывая выборы - не та ситуация. Страна стоит перед опасным и злобным противником - коллективным Западом, на острие копья которого оказалась Украина, некогда братская страна. И это придаёт дополнительную горечь происходящему. Но именно замалчивание преступлений бандеровцев времён Великой Отечественной войны, умалчивание об эсэсовцах и полицаях из Эстонии (100 000 человек в той или иной форме воевало на стороне Гитлера), Латтвии и других республик, бывшее в советское время; систематическое отрицание того факта, что 500 000 поляков воевало на стороне Гитлера, закрытие глаза на всё это - стало одной из многих причин нынешней ситуацию. Мы должны говоить правду самоим себе и не витать в облаках. Эта война выльется, как бы это вычурно не казалось, в новую версию Второй мировой войны.

      Победа будет за нами!

      Слава России!
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 19:22
        Насчет преуменьшения согласен с вами полностью, пора это прекращать!
        Насчет кто стоит за акцией, думаю, что из западных партнеров Шута только англичане. Зеленский затеял очень опасную игру против американцев и Брэдли там были не случайно. Мое мнение, его очень скоро обнулят, через неделю он утратит легитимность!
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 19:19
      Так где, все таки, их уничтожили-на хохляцкой территории или на нашей?
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 19:25
        Они частично зашли на нашу территорию, в том числе на танках с флагами ЕС! Шарий опубликовал видео от местных жителей, где танки едут по поселку.
        Наличие флагов ЕС точно хохлятская провокация!
    8. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +2
      Сегодня, 19:21
      Отлично! Побольше бы таких кадров!
    9. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 19:24
      Харькову мало уделяется внимания, причина не понятна. Почему х0хлы как на параде гуляют.
    10. Strannik96 Ранг пользователя
      Strannik96
      0
      Сегодня, 19:28
      Цитата: Вадим С
      А как такая не маленькая броне группа незамеченной подошла к границе? Я чёт не пойму, бой на границе, а до неё нельзя было их уничтожить?

      Конечно, они же с реющими флагами и плотной колонной шли. А так они скорей всего по одному подползают к точке атаки

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