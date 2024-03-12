Опубликованы кадры уничтоженной в приграничной зоне техники украинских ДРГ
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В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена уничтоженная военная техника, которую украинские диверсионно-разведывательные группы пытались использовать для прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях.
В частности, на опубликованных кадрах можно увидеть украинскую технику, догорающую в непосредственной близости от пункта пограничного контроля Нехотеевка в Белгородской области, а также н в других приграничных участках.
Российским войскам удалось пресечь и не предотвратить попытки прорыва украинских ДРГ в приграничные регионы страны. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены. Среди уничтоженной техники присутствуют бронированные машины М113 и БМП "Брэдли" американского производства.
Всего при попытке украинских ДРГ проникнуть в Белгородскую и Курскую области силами ВС РФ и ФСБ было уничтожено около 100 боевиков, 6 танков, одна САУ Caesar и более 20 бронемашин противника. Поскольку активность противника продолжается, окончательные масштабы потерь украинской стороны будет определен позднее.
При этом можно отметить, что на кадрах четко видно нанесенные на уничтоженной технике опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к штатным подразделениям ВСУ, а не к воюющим на стороне Киева террористическим парамилитарным формированиям, как пыталась утверждать украинские источники.
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