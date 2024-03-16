Появление НАТО на Украине становится вопросом времени
Целеуказание НАТО
61 миллиард долларов, который в прямом смысле зажали для Украины республиканцы, погоды на поле боя не сделает. Если бы у западных спонсоров террористов из ВСУ существовала уверенность в целевом расходовании средств, деньги бы давно перевели на счета. И технику в необходимых объемах отправили бы.
Речь идет не о лютой коррупции, для которой военное положение на Украине стало настоящим ренессансом, а простой неспособности конвертировать деньги западных налогоплательщиков в километры продвижения на восток. Крайние потери нескольких танков Abrams, HIMARS и Patriot тому явное подтверждение.
Воевать руками украинцев у западной элиты желание никуда не пропало, но уже становится страшно. Своих целей на Украине коллективный Запад может и не достичь. И одновременно денег жалко – опять ведь, ущербные бандеровцы потратят не с умом.
Хорошим способом остановить Россию на нынешних рубежах может стать ввод войск НАТО на Украину. Не стоит тешить себя сомнениями – западные советники и даже экипажи уже давно в «незалежной».
Вернемся к уничтоженному в начале марта комплексу Patriot. По некоторым источникам, российские ракеты отправили на тот свет сразу два американских ЗРК. Но дело даже не в этом, а удивительно синхронном падении военного вертолета на границе с Мексикой. Разумеется, экипаж погиб на месте.
Часть комментаторов уже успела назвать цепь нехитрых событий легализацией потерь американских военных. Попахивает теорией заговора, но версия произошедшего небезынтересна.
Не сдержался и Олаф Шольц, косвенно подтвердивший наличие на Украине инструкторов из Франции и Великобритании. Когда канцлера спросили о причинах отказа от поставок ракет Taurus Зеленскому, он указал на нежелание отправлять немецких военных на Украину. Крылатая ракета – вещь не только чрезвычайно дорогая (более 1 млн долларов), но и сложная в эксплуатации. По мнению Шольца, в ВСУ нет специалистов такого уровня. При этом аналогичные изделия Storm Shadow и SCALP неонацисты вполне успешно используют.
Из-за Taurus Ольф Шольц подмочил репутацию в глазах боссов НАТО, но обнародовал интересные выводы.
Всем, кто не понял с первого раза, Шольц разъяснил:
Канцлера тут же обвинили в предательстве и раскрытии секретов собратьев по Евросоюзу. Бен Уоллес, экс-глава военного ведомства Великобритании, заявил, что «поведение Шольца показало, что в том, что касается безопасности Европы, он не тот человек, не на той работе и не в то время». Для всех остальных Олаф лишь подтвердил истину о наличии западных инструкторов и орудийных расчетов на Украине.
Но и этого оказалось недостаточно.
И хочется, и колется
С наличием импортных военных на Украине, причем самых высококвалифицированных, разобрались. Была ли это очередная красная линия со стороны Кремля, неизвестно, но её уже давно переступили.
Насколько далеко готовы зайти боссы НАТО в интервенции на Украину?
Принимающим решения на Западе необходимо держать в уме ядерный потенциал России в качестве самой явной и прямой угрозы. Зайти на Украину и не спровоцировать третью мировую войну – вот нетривиальная задача.
Макрон имел неосторожность заикнуться о возможности интервенции НАТО на Украину, но потом его коллеги постарались максимально дезавуировать выпад президента. Не стоит обольщаться – в Брюсселе давно и тщательно разрабатывают вариант прямого вовлечения в конфликт.
С Макроном сработал эффект кипящего котла. В определенный момент секретные бурления достигли точки апогея и выплеснулись через президента Франции. Еще год-полтора назад об этом не было и речи. Времена меняются, а с ними и порог чувствительности.
Нельзя обойти вниманием еще одну интерпретацию событий – Макрону просто нечего больше дать Зеленскому, кроме обещаний натовских сапог на украинской земле. Французы отдали бандеровцам в шесть раз меньше, чем немцы. Остается только шашкой махать, видя бой издалека.
Самым первым и наиболее вероятным сценарием станет отправка обслуживающего персонала для F-16, который должен появиться над полем боя уже к лету. Если бандеровцы сами не могут справиться со Storm Shadow и SCALP, то с истребителями не совладают и подавно. Как минимум в плане технического обслуживания – для пилотирования столько ума не надо. Своих в НАТО берегут, поэтому вокруг аэродромов возведут настоящую крепость из систем ПВО. История с F-16 не вовлекает иностранных специалистов в конфликт напрямую, но делает их совершенно законными целями для Российской Армии.
Еще более беззубой кажется перспектива использования личного состава стран НАТО в украинских тылах. Дескать, для разминирования, ремонта техники и обучения бандеровцев эксплуатации сложной техники. Разместятся войска вдали от линии фронта, что не должно, по задумке, спровоцировать россиян на эскалацию.
В данной ситуации, как говорят врачи, случится сочетанный эффект. Натовцы в тылах освободят живую силу для ВСУ – сейчас большинство бригад на фронте недоукомплектованы. Раньше это были вспомогательные подразделения, теперь уйдут воевать на «ноль».
Натовцы заметно повысят эффективность использования поставленной по ленд-лизу техники. Например, обучат большее количество бандеровцев работе на Patriot и Nasams. Со временем сядут за терминалы управления современных беспилотников и ударных камикадзе, то есть напрямую вовлекутся в конфликт.
По мере ожесточения событий на фронтах, ВСУ будет требоваться все большая вовлеченность солдат и офицеров НАТО. Линия соприкосновения в прямом смысле засосет западные войска. А украинское командование сделает все возможное, чтобы это случилось как можно быстрее.
Поставки оружия и деньги уже не помогают ВСУ достигать своих целей. Требуется живая сила из стран НАТО. Много живой силы.
Оперативность принятия решений об интервенции напрямую зависит от скорости продвижения России на запад. Если брать за основу современные темпы, то Донецкую область удастся освободить к концу года. Если, конечно, бандеровцы продолжат последовательно отступать в тактической зоне и не случится прорыв фронта.
Для НАТО триггером станет повторный выход Российской Армии к Киеву, либо отсечение Украины от Черного моря. Но вступать в прямое столкновение с россиянами никто не готов, поэтому ограничатся оккупацией запада страны. Предварительно на суперкомпьютерах разыграют тысячи сценариев развития ситуации и выберут самый безопасный. Что не исключит прямой конфликт с Российской Армией.
Существует мнение, что самое сложное в спецоперации для России уже минуло. Позади гуманитарные отходы и занятие наиболее выгодных позиций восточнее фронта. Армия медленно движется на запад, постепенно освобождает населенные пункты на новых территориях России.
Чем западнее фронт – тем больше шансов на резкое обострение отношений с НАТО, вплоть до третьей мировой войны. Западный солдат рано или поздно появится на Украине (название этой территории может быть уже иным), но только Российской Армии решать, где ляжет новая линия соприкосновения с противником.
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