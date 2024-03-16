Появление НАТО на Украине становится вопросом времени

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Появление НАТО на Украине становится вопросом времени


Целеуказание НАТО


61 миллиард долларов, который в прямом смысле зажали для Украины республиканцы, погоды на поле боя не сделает. Если бы у западных спонсоров террористов из ВСУ существовала уверенность в целевом расходовании средств, деньги бы давно перевели на счета. И технику в необходимых объемах отправили бы.



Речь идет не о лютой коррупции, для которой военное положение на Украине стало настоящим ренессансом, а простой неспособности конвертировать деньги западных налогоплательщиков в километры продвижения на восток. Крайние потери нескольких танков Abrams, HIMARS и Patriot тому явное подтверждение.

Воевать руками украинцев у западной элиты желание никуда не пропало, но уже становится страшно. Своих целей на Украине коллективный Запад может и не достичь. И одновременно денег жалко – опять ведь, ущербные бандеровцы потратят не с умом.

Хорошим способом остановить Россию на нынешних рубежах может стать ввод войск НАТО на Украину. Не стоит тешить себя сомнениями – западные советники и даже экипажи уже давно в «незалежной».

Вернемся к уничтоженному в начале марта комплексу Patriot. По некоторым источникам, российские ракеты отправили на тот свет сразу два американских ЗРК. Но дело даже не в этом, а удивительно синхронном падении военного вертолета на границе с Мексикой. Разумеется, экипаж погиб на месте.

Часть комментаторов уже успела назвать цепь нехитрых событий легализацией потерь американских военных. Попахивает теорией заговора, но версия произошедшего небезынтересна.

Не сдержался и Олаф Шольц, косвенно подтвердивший наличие на Украине инструкторов из Франции и Великобритании. Когда канцлера спросили о причинах отказа от поставок ракет Taurus Зеленскому, он указал на нежелание отправлять немецких военных на Украину. Крылатая ракета – вещь не только чрезвычайно дорогая (более 1 млн долларов), но и сложная в эксплуатации. По мнению Шольца, в ВСУ нет специалистов такого уровня. При этом аналогичные изделия Storm Shadow и SCALP неонацисты вполне успешно используют.


Из-за Taurus Ольф Шольц подмочил репутацию в глазах боссов НАТО, но обнародовал интересные выводы.

Всем, кто не понял с первого раза, Шольц разъяснил:

«Taurus очень дальнобойное оружие, и то, что делают британцы и французы в плане целеуказания и поддержки целеуказания, не может быть сделано в случае Германии. На мой взгляд, было бы неоправданно, если бы мы участвовали в наведении на цели таким же образом. Немецкие солдаты ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которые поражает эта система».

Канцлера тут же обвинили в предательстве и раскрытии секретов собратьев по Евросоюзу. Бен Уоллес, экс-глава военного ведомства Великобритании, заявил, что «поведение Шольца показало, что в том, что касается безопасности Европы, он не тот человек, не на той работе и не в то время». Для всех остальных Олаф лишь подтвердил истину о наличии западных инструкторов и орудийных расчетов на Украине.

Но и этого оказалось недостаточно.

И хочется, и колется


С наличием импортных военных на Украине, причем самых высококвалифицированных, разобрались. Была ли это очередная красная линия со стороны Кремля, неизвестно, но её уже давно переступили.

Насколько далеко готовы зайти боссы НАТО в интервенции на Украину?

Принимающим решения на Западе необходимо держать в уме ядерный потенциал России в качестве самой явной и прямой угрозы. Зайти на Украину и не спровоцировать третью мировую войну – вот нетривиальная задача.


Макрон имел неосторожность заикнуться о возможности интервенции НАТО на Украину, но потом его коллеги постарались максимально дезавуировать выпад президента. Не стоит обольщаться – в Брюсселе давно и тщательно разрабатывают вариант прямого вовлечения в конфликт.

С Макроном сработал эффект кипящего котла. В определенный момент секретные бурления достигли точки апогея и выплеснулись через президента Франции. Еще год-полтора назад об этом не было и речи. Времена меняются, а с ними и порог чувствительности.

Нельзя обойти вниманием еще одну интерпретацию событий – Макрону просто нечего больше дать Зеленскому, кроме обещаний натовских сапог на украинской земле. Французы отдали бандеровцам в шесть раз меньше, чем немцы. Остается только шашкой махать, видя бой издалека.

Самым первым и наиболее вероятным сценарием станет отправка обслуживающего персонала для F-16, который должен появиться над полем боя уже к лету. Если бандеровцы сами не могут справиться со Storm Shadow и SCALP, то с истребителями не совладают и подавно. Как минимум в плане технического обслуживания – для пилотирования столько ума не надо. Своих в НАТО берегут, поэтому вокруг аэродромов возведут настоящую крепость из систем ПВО. История с F-16 не вовлекает иностранных специалистов в конфликт напрямую, но делает их совершенно законными целями для Российской Армии.

Еще более беззубой кажется перспектива использования личного состава стран НАТО в украинских тылах. Дескать, для разминирования, ремонта техники и обучения бандеровцев эксплуатации сложной техники. Разместятся войска вдали от линии фронта, что не должно, по задумке, спровоцировать россиян на эскалацию.

В данной ситуации, как говорят врачи, случится сочетанный эффект. Натовцы в тылах освободят живую силу для ВСУ – сейчас большинство бригад на фронте недоукомплектованы. Раньше это были вспомогательные подразделения, теперь уйдут воевать на «ноль».

Натовцы заметно повысят эффективность использования поставленной по ленд-лизу техники. Например, обучат большее количество бандеровцев работе на Patriot и Nasams. Со временем сядут за терминалы управления современных беспилотников и ударных камикадзе, то есть напрямую вовлекутся в конфликт.

По мере ожесточения событий на фронтах, ВСУ будет требоваться все большая вовлеченность солдат и офицеров НАТО. Линия соприкосновения в прямом смысле засосет западные войска. А украинское командование сделает все возможное, чтобы это случилось как можно быстрее.


Поставки оружия и деньги уже не помогают ВСУ достигать своих целей. Требуется живая сила из стран НАТО. Много живой силы.

Оперативность принятия решений об интервенции напрямую зависит от скорости продвижения России на запад. Если брать за основу современные темпы, то Донецкую область удастся освободить к концу года. Если, конечно, бандеровцы продолжат последовательно отступать в тактической зоне и не случится прорыв фронта.

Для НАТО триггером станет повторный выход Российской Армии к Киеву, либо отсечение Украины от Черного моря. Но вступать в прямое столкновение с россиянами никто не готов, поэтому ограничатся оккупацией запада страны. Предварительно на суперкомпьютерах разыграют тысячи сценариев развития ситуации и выберут самый безопасный. Что не исключит прямой конфликт с Российской Армией.

Существует мнение, что самое сложное в спецоперации для России уже минуло. Позади гуманитарные отходы и занятие наиболее выгодных позиций восточнее фронта. Армия медленно движется на запад, постепенно освобождает населенные пункты на новых территориях России.

Чем западнее фронт – тем больше шансов на резкое обострение отношений с НАТО, вплоть до третьей мировой войны. Западный солдат рано или поздно появится на Украине (название этой территории может быть уже иным), но только Российской Армии решать, где ляжет новая линия соприкосновения с противником.
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20 комментариев
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  1. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 05:15
    Если бы у западных спонсоров террористов из ВСУ существовала уверенность в целевом расходовании средств, деньги бы давно перевели
    Вьетнам, Ирак, Афганистан , сейчас и Юкраина.
    Гоните деньги в ВПК Соединенных Штатов, хорошую замену мелкобритов.
  2. Bogalex Ранг пользователя
    Bogalex
    +9
    Сегодня, 05:35
    Своих целей на Украине коллективный Запад может и не достичь.

    А какие у коллективного Запада на Украине цели?
    Давайте зафиксируем то, чего Запад уже добился:
    - буферная территория (независимо от границ, в которых она останется) на нашем юго-западе, на десятилетия вперёд враждебная России;
    - новые члены НАТО, вступление которых в блок до 2022 года даже не обсуждалось;
    - рост военных расходов всех стран Евросоюза, отчислений в бюджет НАТО, заказов ведущих оружейных компаний опять же на десятилетия вперед;
    - безоговорочное признание Европой целесообразности дальнейшего существования НАТО и аффилированных с ним политических структур, оправдания его дальнейшего расширения за счёт уже не европейских стран и ведущей роли США в блоке;
    - полигон для апробации своих вооружений и концепций его боевого применения с минимальными затратами человеческого ресурса;
    - возможность детального изучения реальной боеспособности российских ВС, причем в условиях, максимально близких к их предельным возможностям; собственные боевые возможности ВС стран НАТО при этом остаются в относительной тени;
    - новые рынки сбыта для американских оружейных компаний;
    - новые рынки сбыта для американских топливных компаний;
    - ползучая дискредитация дееспособности ОДКБ с вероятной переориентацией как минимум части его подписантов на иные военно-политические структуры, не связанные с нашей страной;
    - и т.д. ...
    Всё это уже достигнуто. Насколько оно соответствует интересам т.н. коллективного Запада, как полагаете?
    1. ВлР Ранг пользователя
      ВлР
      +4
      Сегодня, 07:03
      Забыли ещё указать:
      1. бесплатную утилизацию странами НАТО старого вооружения с заменой его на новейшие образцы.
      2. Удар по и так не блестящей демографии России.
      3. Перераспределние мировых рынков с уменьшением на них доли России, которая, вынуждена предлагать огромные скидки, чтобы не потерять последних покупателей.
      4. Удар по технологическому развитию страны, которая из-за провала импортозамещения теперь вынуждена задорого покупать второсортное китайское оборудование, да еще и спасибо китайцам говорить.
      5. Потерю огромных средств, полученных за счёт распродажи невосполняемых ресурсов и налогов простых граждан.
      6.Невиданную русофобию за рубежом от которой теперь достается даже и лижущим буржуинские сапоги предателям (но они все равно продолжают лизать).
      1. Bogalex Ранг пользователя
        Bogalex
        -1
        Сегодня, 07:09
        Спасибо за дополнение, drinks согласен с каждым из пунктов.
      2. Monster_Fat Ранг пользователя
        Monster_Fat
        0
        Сегодня, 07:25
        У НАТО несколько геополитических целей:
        1- реваншизм "элит", то есть "наказать" Россию за прошлые обиды,
        2- навсегда избавиться от России как источника "угрозы" своему благополучию, путем ее полного разоружения и уничтожения ее ядерного арсенала.
        3-поставить Россию под полный контроль Запада в политической, экономической и финансовой сферах. Возможно даже для этого развалить страну на подконтрольные квази-государства.
        4-завершение "дранг нах Остен" покуда туда не добрался Китай
        .....
  3. Viktor fm Ранг пользователя
    Viktor fm
    -9
    Сегодня, 05:41
    Все проблемы с НАТОй решаются подрывом ядерного заряда на территории оной.
    1. tsvetahaki Ранг пользователя
      tsvetahaki
      +4
      Сегодня, 06:37
      Цитата: Viktor fm
      Все проблемы с НАТОй решаются подрывом ядерного заряда на территории оной.

      А подрыв ядерного заряда НАТО над нашей территорией - поможет решению проблем с НАТО?
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    -9
    Сегодня, 05:51
    Никакого НАТО на Украине не будет. Это все страшилки для обывателя. Будет продолжаться и дальнейшее подтачивание экономической и военной мощи России руками майданных прыгунов. Дypaков влезать в эту кровавую кашу на Западе нет, для этого и существуют "великие укры"
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 06:05
      Цитата: Голландец Михель
      "великие укры"

      Они потихоньку уходят к бандере, а их постепенно заменяют натовцы: операторами БПЛА, ПВО, ремонтниками, медиками-трансполтологами, и инструкторами в ВСУ...
    2. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 06:39
      Никакого НАТО на Украине не будет. Это все страшилки для обывателя.

      Вроде они уже давно там, пока их немного и неофициально- постепенно будут увеличивать контингент (при условии что риски для них будут незначительные)
    3. Bogalex Ранг пользователя
      Bogalex
      +2
      Сегодня, 07:11
      В Финляндии НАТО тоже до недавнего времени не предполагалось даже в самом страшном сне.
  5. pavel.tipingmail.com Ранг пользователя
    pavel.tipingmail.com
    -3
    Сегодня, 06:09
    Ситуация изменится с уходом Зеленского. У Украины всё ещё остаётся шанс стать нейтральной страной, а не выжженой пустыней.
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 06:40
      Ситуация изменится с уходом Зеленского.

      Если бы нам разрешили его ликвидировать, то возможно...
      А так - врядли, будет еврокомиссаром каким нибудь или чем то похожим...
    2. Doccor18 Ранг пользователя
      Doccor18
      -1
      Сегодня, 07:08
      Цитата: pavel.tipingmail.com
      Ситуация изменится с уходом Зеленского

      Ситуация меняется с уходом того, кто решал...
      Цитата: pavel.tipingmail.com
      У Украины всё ещё остаётся шанс стать нейтральной страной

      Каким образом?
      Более того, Польшу не просто так заваливают оружием, загоняя в немыслимые кредиты (которые поляки, как и украинцы, никогда не смогут вернуть), разрушая при этом польскую экономику. После того, как закончатся одни, в бой пойдут другие...
  6. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +3
    Сегодня, 06:33
    Российской Армии решать, где ляжет новая линия соприкосновения с противником.

    А если Российская армия решит освободить полностью только Донбасс,который кст,до сих пор полностью не освобожден и не пойдет дальше?Тогда что?А еще не освобождены полностью Запорожская,Херсонская области,Харьковская..Тогда что?
  7. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    +2
    Сегодня, 06:36
    Все возможно. Но умственные способности нашей и украинской элиты вряд-ли оставят нам шансы даже в случае удачного для России развития военных действий на Украине.

    Как говорил в "Золотом ключике" Буратино Мальвине :"сейчас я сам что - нибудь придумаю" - - это и есть самое страшное, что может внезапно случиться в любой момент. А не происки Запада. Они-то по крайней мере предсказуемы.
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 06:57
      умственные способности нашей и украинской элиты

      Направлены на обогащение в тактическом плане, в стратегических задачах ориентация на указания "партнёров" (кураторов)
  8. avia12005 Ранг пользователя
    avia12005
    +3
    Сегодня, 06:48
    Была ли это очередная красная линия со стороны Кремля, неизвестно, но её уже давно переступили.


    В политике, а особенно на войне, всегда надо рассчитывать на худшее.

    Ранее в ответ на переход очередной тн "красной линии" Запад в ответ от России ничего не получал. Наш МИД превратился в министерство риторики и словесной эквилибристики, где на очередные западные провокации либо отвечают красивыми словами, за которыми не следуют действия, либо вообще не отвечают.

    В такой ситуации, по мнению Запада, войскам НАТО на Украине ничего угрожать не будет.

    Впрочем, возможно, за этим стоит какой-то план, о котором мы ничего не знаем.
  9. Александр Ра Ранг пользователя
    Александр Ра
    0
    Сегодня, 07:42
    Добавить к списку Bogalex целей Запада сотни тысяч погибших русских без своих потерь. «Операция» по изменению –ликвидации нацизма – должна была уложиться в 2-3 месяца с последующей многолетней фиксацией результата. У запада многовековая железная, неизменная мотивация. У нашего руководства признать запад врагом это мировоззренческий крах – с кем же тогда буржуинствовать? «Благослови Америку» всё ещё летит над Россией, втянув страну в капкан. Выход из капкана найдёт тот, кто поставит цель - суверенитет России. Пока эта цель не поставлена, «многополярность» - такая же драпировка, как фанера на мавзолее.
  10. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 08:06
    Меня больше беспокоит не то что войска нато появятся на Украине , уже в качестве таковых. В этом у меня никаких сомнений нет и не было ... Меня волнует то что предпримет наше руководство . И как это сделает

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