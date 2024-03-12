Британская пресса: США готовят первый в этом году пакет военной помощи для Украины

9
Британская пресса: США готовят первый в этом году пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, такая информация приходит из Вашингтона, сообщает Reuters. При этом британское издание ссылается на двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

На данный момент известно только то, что США якобы готовят первую в этом году военную помощь для Киева стоимостью 400 млн. долларов. Ни что в нее войдет, ни из каких средств будет она выделена информации нет. Предполагается, что деньги возьмут из программ Пентагона, такие данные уже озвучивала американская пресса. Впрочем, скоро сами узнаем, официально Вашингтон должен объявить об этом в ближайшее время. Напомним, что последний пакет военной помощи стоимостью 250 млн. долларов от США Украина получила в декабре прошлого года.



США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины

- пишет Reuter.

Как пишет Politico, выделенная сумма составляет не 400, а 300 млн. долларов, а в поставку войдут старая версия ракет ATACMS с дальностью 160 км, какое-то количество 155-мм снарядов и управляемые боеприпасы для РСЗО.

В Киеве пока в отношении потенциальной помощи США тишина, никакой информации нет. Зато Зеленский горячо благодарит Данию, которая выделила примерно 337 млн. долларов на закупку артиллерийских систем CAESAR, самоходных 120-мм минометов и 155-мм боеприпасов. Т.е. не поставку, а на производство с дальнейшей поставкой. Снарядов это тоже касается, средства на них уйдут чехам, которые планируют закупить где-то 800 тысяч боеприпасов.

Благодарен премьер-министру Дании Метте Фредериксену, правительству и народу Дании за сегодняшнее объявление очередного пакета военной помощи Украине

- заявил Зеленский.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    9 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 20:10
      Они его с осени прошлого года готовят!
      1. opuonmed Ранг пользователя
        opuonmed
        0
        Сегодня, 21:05
        Цитата: Михаил-Иванов
        Они его с осени прошлого года готовят!

        США сегодня объявят о намерении отправить Украине ракеты ATACMS в рамках пакета военной помощи.

        Об этом сообщила газета Politico.
      2. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        0
        Сегодня, 21:24
        США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины

        Вообще то уже давно подсчитано ,что укрорейху необходимо ,как минимум 5 лярдов в месяц на войну
        А эти 400 млн видать за неудачную и провальную атаку смертников на территорию России ..
        Там еще на АЭС Запороржскую что то готовят на 1лярд Но падлы не дай Бог
    2. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      0
      Сегодня, 20:13
      Лично я не сомневаюсь, что США всё это время по тихому поставляли оружие на Украину. Они это делали, конечно, и тогда, когда якобы не принимали никакие пакеты помощи, когда якобы Байден выпрашивал денег у Конгресса. Вот всё это время поставки шли - нет никаких сомнений. Ну, а все их отказы поставлять что-либо, этакие колебания - не более чем шоу. Они поставляли, поставляют и будут поставлять, вот из этого надо исходить и соотвественно отвечать. Смешно, безусловно, звучит, что-то советовать или призывать, но хотя бы не витать в иллюзиях - этого может добиться от себя каждый. Ведь те же пропагандистские войны, которые ведёт США и Запад - на это и расчитаны, на ложную картину мира через шапкозакидательство или, наоборот, через повальное самокопание...

      То же самое и Европа. Отправят они войска или нет - не важно. Не важно, что говорит Макрон или Шольц, или ещё кто-то - они поставляют оружие, их наёмники там убивают наших ребят, обстреливают территорию России, издеваются над пленными, зверствуют. Тут вообще не важно, что они говорят буд-то с нами не воюют. По факту, воюют! И из этого надо исходить, иного пути нет. Они сейчас и в Прибалтику поставляют горы оружия, так только в Латвии развёрнуто более 30 систем "Хаймарс", причём не принадлежащие Латвии, они накачивают боеприпасами, вооружением Польшу, всё поджигают. Но я верю, что мы победим, мы не имеем права проиграть ради своих детей, будущих поколений. Поражение будет, хоть сейчас это и звучит бредово, отправкой в концлагерь, обновлённой либеральной скрытой формы. Мы станем рабами с выкаченными мозгами, а мы этого не допустим. Вот и всё.

      Слава России!
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 20:23
        Я вам поясню. Туда много чего завезли заранее и сейчас просто легализуют. Но, есть и проблемы. В США нельзя в обход Конгресса что-то раздавать, за это тупо посадят. Поэтому сейчас процесс сильно затормозился и это чувствуется на фронте. Второй аспект, отсутствие боеприпасов 155-го калибра. Никто на Западе не предполагал столь интенсивных боев, соответственно и не готовился к производству снарядов в таком количестве.. Денег хохлу может и дадут, но самый минимум!
        1. opuonmed Ранг пользователя
          opuonmed
          0
          Сегодня, 20:58
          Да, всу уже бегут и не обстреливают ничего, и денег дают мало, поэтому все разбегаются.
    3. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 20:16
      Ну не могу.... winked lol
    4. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      0
      Сегодня, 20:51
      Я думаю Трампу на посту , надо начинать с аудита структур НАТО ,Пентагона ,ЦРУ и всех следующих структур раздутых пентагоном
    5. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 20:55
      США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины

      да дадут и деньги и оружие ! если уже не дали 400лямов =36 352 719 200 рублей по данному курсу

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»