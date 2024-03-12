Британская пресса: США готовят первый в этом году пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, такая информация приходит из Вашингтона, сообщает Reuters. При этом британское издание ссылается на двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.На данный момент известно только то, что США якобы готовят первую в этом году военную помощь для Киева стоимостью 400 млн. долларов. Ни что в нее войдет, ни из каких средств будет она выделена информации нет. Предполагается, что деньги возьмут из программ Пентагона, такие данные уже озвучивала американская пресса. Впрочем, скоро сами узнаем, официально Вашингтон должен объявить об этом в ближайшее время. Напомним, что последний пакет военной помощи стоимостью 250 млн. долларов от США Украина получила в декабре прошлого года.- пишет Reuter.Как пишет Politico, выделенная сумма составляет не 400, а 300 млн. долларов, а в поставку войдут старая версия ракет ATACMS с дальностью 160 км, какое-то количество 155-мм снарядов и управляемые боеприпасы для РСЗО.В Киеве пока в отношении потенциальной помощи США тишина, никакой информации нет. Зато Зеленский горячо благодарит Данию, которая выделила примерно 337 млн. долларов на закупку артиллерийских систем CAESAR, самоходных 120-мм минометов и 155-мм боеприпасов. Т.е. не поставку, а на производство с дальнейшей поставкой. Снарядов это тоже касается, средства на них уйдут чехам, которые планируют закупить где-то 800 тысяч боеприпасов.- заявил Зеленский.

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