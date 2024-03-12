Минобороны обнародовало новые данные по потерям ВСУ при попытке прорыва границы в Белгородской области
Министерство обороны привело обновленные данные по потерям ВСУ в ходе попытки прорыва границы в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Как уже сообщалось, атака подразделений ВСУ началась в районе 3-х часов ночи с понедельника на вторник, 12 марта. Враг атаковал сразу по трем направлениям: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Его встретили подразделения ВС России и пограничники.
В ходе утренних и дневных боев наши задействовали оперативно-тактическую и армейскую авиацию, ракетные комплексы, артиллерию и тяжелые огнеметные системы. Всего в ходе сегодняшних боев ВСУ потеряли, по данным МО, 234 человек убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера. Если подробнее, то в районе Одноробовки Харьковской области уничтожено до 60 боевиков и четыре пикапа, в районе Нехотеевки - до 45 нацистов, два танка и два БТР, а в районе Сподарюшино уничтожено более 100 боевиков, пять танков, три БМП Bradley и два автомобиля. Также одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.
По имеющимся данным, противник окончательно не отступил, а начал перегруппировку, подтягивая резервы, в том числе танки, РСЗО, артиллерию и бронемашины. Зеленскому срочно нужна хоть какая-то "победа", а пока у ВСУ и ГУР только одни провалы. Предполагается, что атаки могут повторяться всю неделю, Киев будет предпринимать попытки сорвать выборы в России.
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