Минобороны обнародовало новые данные по потерям ВСУ при попытке прорыва границы в Белгородской области

28
Минобороны обнародовало новые данные по потерям ВСУ при попытке прорыва границы в Белгородской области

Министерство обороны привело обновленные данные по потерям ВСУ в ходе попытки прорыва границы в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Как уже сообщалось, атака подразделений ВСУ началась в районе 3-х часов ночи с понедельника на вторник, 12 марта. Враг атаковал сразу по трем направлениям: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Его встретили подразделения ВС России и пограничники.



В ходе утренних и дневных боев наши задействовали оперативно-тактическую и армейскую авиацию, ракетные комплексы, артиллерию и тяжелые огнеметные системы. Всего в ходе сегодняшних боев ВСУ потеряли, по данным МО, 234 человек убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера. Если подробнее, то в районе Одноробовки Харьковской области уничтожено до 60 боевиков и четыре пикапа, в районе Нехотеевки - до 45 нацистов, два танка и два БТР, а в районе Сподарюшино уничтожено более 100 боевиков, пять танков, три БМП Bradley и два автомобиля. Также одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.


По имеющимся данным, противник окончательно не отступил, а начал перегруппировку, подтягивая резервы, в том числе танки, РСЗО, артиллерию и бронемашины. Зеленскому срочно нужна хоть какая-то "победа", а пока у ВСУ и ГУР только одни провалы. Предполагается, что атаки могут повторяться всю неделю, Киев будет предпринимать попытки сорвать выборы в России.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    28 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +4
      Сегодня, 20:36
      Очередной нахрюк.
      Сегодня ночью и рано утром ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области. Нападение врага отбито с большими для него потерями. Ряд телеграм-каналов поспешили назвать атаку ВСУ очередной «пиар-акцией» Главного управления разведки Незалежной и лично ее начальника Кирилла Буданова. Однако военный эксперт Юрий Баранчик считает иначе: судя по данным о вражеских потерях и задействованных силах, активность ВСУ на нашей границе уж точно пиар-акцией не назовешь.

      Согласно данным ФСБ, начиная с 10 марта, было уничтожено более 100 боевиков, шесть танков, самоходная артиллерийская установка "Цезарь", 20 единиц боевой бронетехники и опорный пункт противника.

      Минобороны уточнило, что утром 12 марта украинские террористы, поддерживаемые танковым подразделением, предприняли попытку одновременного наступления на трех направлениях в районах Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино в Белгородской области. В результате были ликвидированы до 60 украинских боевиков в Одноробовке, уничтожены три танка и бронетранспортер в Нехотеевке, а в Сподарюшино потеряны два танка.

      Были успешно отражены четыре атаки украинских диверсантов в районе Теткино, Курской области, где потери в настоящее время уточняются.

      Интерес вызывает использование гаубицы "Цезарь" в роли поддержки украинских диверсионных операций. Это не так часто встречающееся оружие, представляющее собой дорогостоящий и явно адаптированный для конкретной задачи инструмент.

      Дальность действия "Цезаря" составляет около 40 километров, что соответствует расстоянию от Нехотеевки до Белгорода. С учетом скорострельности 6-8 выстрелов в минуту, использование "Цезаря" в Нехотеевке могло бы оказать серьезное воздействие в районе Белгорода, особенно при применении кассетных боеприпасов.
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +1
        Сегодня, 20:42
        в военхронике сегодня новое видео с ещё одним уничтожением хаймериса
      2. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        -1
        Сегодня, 20:46
        надо ждать где ,они ни как не могут пойти .а все активные действия рассматривать как действия маскирующее действительный прорыв
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +1
          Сегодня, 21:00
          Очередной день траура в свинарнике... bully
    2. Сергей3 Ранг пользователя
      Сергей3
      +3
      Сегодня, 20:37
      Абсолютно не понимаю, на что они надеются? Решили, что не участвовавшие в СВО части МО продавить легче?
      1. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        +8
        Сегодня, 20:44
        Абсолютно не понимаю, на что они надеются?

        Может они хотят участвовать в выборах за ВВП, а их не допускают. Решили досрочно голосовать (по крайней мере надеются).
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 20:46
        Могу предположить,что захватить пару значимых населённых пунктов или сёл и обьявить о создании или правительства в изгнании или псевдореспублики и заявить возможно о нелегетимности власти и попросить Запад признать выборы нелегетимными так как якобы именно они народ.Как итог возможное непризнание выборов на Западе по просьбе трудящихся.Что то подобное замышляла Тихоновская.Думаете просто так с Навальной стали возиться под выборы?Видите сколько техники.Это уже не пиар-акция.И атакуют до сих пор.Не зря же в соседней Харьковсаой области принудительно начали массовую эвакуацию людей,чтобы люди что то не увидели и не передали информацию раньше времени.Вот что я реально не могу понять,так это ставку нашей власти на переговоры,на очередной Минск.
        1. Сергей3 Ранг пользователя
          Сергей3
          +1
          Сегодня, 20:53
          Вообще то в 2016 году туда перевели полноценный мотострелковый полк из Самары, + других частей много.
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            -2
            Сегодня, 20:57
            Ну не просто же так пошли на прорыв.Донбасс укреплён.Через него не пройти,а если через старую территорию России,то при удачном стечении обстоятельств можно и в тыл зайти и коммуникации перерезать.К тому украинцы говорят что Запад решил для них проблему с боеприпасами.

            «Кстати, уже о снарядах не спрашивают, потому что, слава богу, снаряды приехали. Всё, снаряды приехали – артиллерия ожила. Из двух критических проблем – дефицит снарядов и дефицит людей – дефицит снарядов наши союзники решили. Осталось нам здесь в тылу решить проблему дефицита людей», – добавил нацист.


            https://www.politnavigator.net/dikijj-deficit-snaryadov-v-vsu-reshen-no-lyudejj-katastroficheski-ne-khvataet.html
            1. Сергей3 Ранг пользователя
              Сергей3
              +1
              Сегодня, 21:01
              Если бы они Белгород каждый день не обстреливали, может бы и получилось за счёт внезапности, а сейчас там армейские давно на ушах стоят.
        2. Shumi2010 Ранг пользователя
          Shumi2010
          +1
          Сегодня, 21:03
          Да, техника бы им в других местах бы пригодилась
      3. Виталий161 Ранг пользователя
        Виталий161
        +3
        Сегодня, 21:00
        не просто не участвующие, а местами части укомплектованные призывниками...и те по рогам дали вырусям, орлы ребята, в Белгородчине вроде стоят части 98 бригады укомплектованные призывниками
      4. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +2
        Сегодня, 21:05
        Нужно засветить хоть какую-то пэрэмогу.... Денюжку давать не хотят, абрамы горят то сё ... вот и погнали мясо на забой.... то на косе флажок воткнуть пытались, то вот тут..... тужатся... А какие у холопов надежды, то хозяина не волнует ...
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Сегодня, 21:14
          Да что вы.У них планы нахрюка прям наполеоновские.До Владивостока.

          «Сказал бы – идти до Владивостока и резать русских. Такой Папа римский нам по душе» – украинский политолог



          Какой-то британский журналист написал заголовок, поставил это под платную статью, у нас читали заголовки, проклинали, говорили, что консерва, Путин всех купил, КГБ, примерно по той же схеме, как с Папой римским. А там не было этого, тупо просто не было.То же самое здесь. Уже и пресс-служба Ватикана сказала, что про белый флаг это было не у папы, а у журналиста. Уже объяснили, что речь идёт о христианском посыле, и что Папа римский в силу того, что он Папа римский, в любом случае не мог сказать о том, что нужно дойти до Владивостока и вырезать всех русских. Он в любом положении за мир, прекращение боевых действий, отсутствие смертей.Но наш политологический шквал бессмысленен и беспощаден. В том числе, продюсеры больших каналов, которые в «марафоне» ходят средние пальцы в уборе Папы римского. Ещё раз, человека порицают за цитату, которую он в принципе не произносил», – пытался убеждать Дубов.


          https://www.politnavigator.net/skazal-by-idti-do-vladivostoka-i-rezat-russkikh-takojj-papa-rimskijj-nam-po-dushe-ukrainskijj-politolog.html
    3. Uno Ранг пользователя
      Uno
      -16
      Сегодня, 20:40
      опять эту фотку с одиноким танком будут носить по всем пабликам и рассказывать про 100500 бредли и одинокого цезаря?)
    4. К_4 Ранг пользователя
      К_4
      -3
      Сегодня, 20:42
      Танки, бмп, артилеррия - это не диверсанты, зто больше похоже на разведку боем. Вполне себе полноценная боевая операция, как вариант где-то там рядом основные силы. И если они сча ринутся в атаку, будет не очень хорошо.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        0
        Сегодня, 21:15
        Могут. И сорвут выборы минимум в приграничных областях. Эти упыри на всё способны.
      2. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 21:19
        Цитата: К_4
        де-то там рядом основные силы. И если они сча ринутся в атаку, будет не очень хорошо

        Прошлой весной здесь уже страдали на эту тему: что, мол, контрнаступ – это деза и отвлечение внимания, а на самом деле укровойска ломануться на Белгород и Воронежскую АЭС, захватят всё это и будут требовать капитуляции.
        Когда какие-то упоротые псевдорусские оппозиционеры прорвались через границу и убили пару гражданских, то караул-патриоты возликовали – вот оно началось, путинслил™, всё пропало. Очень быстро выяснилось, что таки нет и до захвата Белгорода укровоенным так же далеко, как до Луны пешком. После чего разговоры на эту тему заглохли до сегодняшнего дня.
    5. ескела Ранг пользователя
      ескела
      +3
      Сегодня, 20:42
      Сумскую , Одесскую , Николаевскую и Харьковскую по любому надо забирать . Вот только где людей взять это тыщ 800 надо .
      1. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        -1
        Сегодня, 20:56
        На ближнем востоке достаточно желающих...
    6. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +3
      Сегодня, 20:43
      На мой взгляд, они пытаются вынудить наше командование снять часть сил с того же Авдеевского направления и перебросить в Белгородскую область. Хорошо, что исчезла эта аббревиуатура "ДРГ", а то даже не смешно уже было. Этакие диваерсанты на БМП, танках и с прочим тяжёлым вооружением. Однако я бы не преувиличивал этого стремления Зеленского одержать хоть какую-то победу. В конце концов, его кураторы не круглые идиоты и понимают что к чему. Конечно, может быть это акция, направленная на обострение ситуации к выборам Президента Российской Федерации. Но с таким же успехом это может быть и обманный манёвр, отвлекающий внимание от какой-нибудь кровввой пакости, которую готовят в Киеве, Лондоне и Вашингтоне. А то что готовят, я даже не сомневаюсь.

      Но, возможно, разделяя общую точку зрения с самыми ярыми ура-патриотами, пора уже всё-таки умыть кровавыми соплями этих зарвавшихся товарищей из Европы, привыкших за свои поставки оружия врагу, передачу ему разведданных, отправку на Украину солдат, выдающих себя за наёмников - ничего толком не получать на своей территории. А ведь они обстреливают Россию, обстреливают нашу страну. Убивают наших людей, кидают в тюрьмы сочувствующих России по всему миру. Арестовывают имущество российского государства где только можно, сносят памятники и глумятся над захоронениями... Всё это звенья одной цепи, надеюсь скоро пружина разожмётся....
    7. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      0
      Сегодня, 20:48
      ..атаки могут повторяться всю неделю, Киев будет предпринимать попытки сорвать выборы в России
      Ну что, друзья, они ведь после выборов, думаю, не остановятся. И причитать по поводу, что типа мы все равно выберем, сплотимся и проч. - удел политиков и телеведущих.
      Лично мое мнение, что события последних нескольких дней в виде потока взрывов БПЛА по нефтебазам и администрациям вкупе с попытками прорыва вооруженных групп, вместе с натовскими учениями и политическими заявлениями французов и приебалтов - это прямейшая угроза демократии в нашей стране и существованию политической системы России. Надо отвечать.
      Для начала ТЯО по аэродромам, в том числе Ужгородскому, Львовскому и в Староконстантинове само собой с соответствующими разъяснениями Лаврова. А дальше - разъяснения главы государства всем заинтересованным сторонам по поводу того, что он будет решать дальше, чтобы наш народ и наши территории были в неприкосновенности.
      Мы серьёзно разговариваем, не так ли?
    8. g_ae Ранг пользователя
      g_ae
      -11
      Сегодня, 20:51
      Хорошо, если так, а не очередные фантазии от бравого г-на Конашенкова. Кто-то ещё всерьёз смотрит официальные сводки МО?
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -1
        Сегодня, 21:00
        Мне вот тоже интересно. Ладно,танки, БМП, подбили, их видно,можно посчитать. Но как посчитали 234 убитых?
        1. borisvt Ранг пользователя
          borisvt
          -2
          Сегодня, 21:08
          Подоляка пишет, надо разделить на три, будет верная цифра. Все равно, наши пацаны молодцы!
          1. Ломастер Ранг пользователя
            Ломастер
            -3
            Сегодня, 21:13
            Я этого балабола вместе с его напарником,забыл фамилию, Михаил очкастый, перестал слушать на вторую неделю начала сво. Когда понял,что по его стрелочкам мы уже Львов берём, а чуть позже выяснилось,что несём тяжёлые потери, и всё не так радужно, как этот рисовальщик рисует. Не верю ему и сейчас.
    9. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      0
      Сегодня, 20:55
      Обнаглели укрофашисты! Вот сейчас повод начать операцию по блокаде Харькова и Сумок.
    10. Rand-76
      Rand-76
      -2
      Сегодня, 21:01
      Помнится летом прошлого года ВСУ сначала из РСЗО все разнесли, а потом пошли в атаку! А в этот раз все наооборот!

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»