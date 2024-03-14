«Солдат не жалеть, бабы ещё нарожают!»



Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и генерал Д. Эйзенхауэр в Ленинграде. Посещение Эйзенхауром Москвы и Ленинграда произошло в середине августа 1945 года после личного приглашения Жукова

Чёрный миф

«Будённый покрылся мелким бисером и зацарапал пером. Горький гулко прокашлялся в платок, высморкался и утер слёзы: голубчик, а вам солдатиков, зря перебитых, не жаль? С картечной пулей в животе на льду корчиться – это ведь не комильфо... в смысле не комфорт. Похуже петли-то. А ведь все русские люди, вчерашние крестьяне... вы же их обманули, они вам доверились. А нам, дворянам, только свой животик дорог.



Буденный обрадовался поводу оторваться от письма. А солдатня, пушечное мясо, серая скотинка – это нам по… дым, не колышет.



Жуков махнул рукой: Солдат вам бабы новых нарожают. Россия велика. Положил бы за дело – не жалко. Операция провалена бездарно. Преступно!»

Истоки мифа

«1703 год, штурм Нарвы. Перед каждым проломом в стене – груды трупов – гвардейцев Петра. Многих Пётр знал лично, со многими был дружен. И Пётр заплакал, глядя на эти ещё тёплые груды мертвецов. Борис Петрович Шереметев подошёл сзади, положил руку на плечо царя. Пятидесятилетний приласкал тридцатилетнего. «Не плачь, государь! Что ты! Бабы новых нарожают!»

«Одна ночь в Париже (всё) это восполнит (исправит)».

«Люксенбургскаго маршала увѣщавалъ одинъ изь его прїятелей, чтобъ онъ не всѣмъ войскомъ чинилъ приступъ. Ахъ, государь мой! сказалъ онъ: въ томъ есть слава нашего непобѣдимаго Монарха. Знаете ли, что податныя дѣвушки въ Парижѣ не меньше того въ одну ночь надѣлать могуть».

«У короля много!»

«Зима 1904–1905 годов была лютая. Читаешь газеты – и ужасаешься. Новое бедствие... Сколько обмороженных солдат! Я посещал лазареты. Помню, в одном городке был лазарет для психически больных солдат. Жуткая картина... Кто пляшет, кто что-то бормочет. Один солдатик лежит задумчивый, угрюмый. Доктор говорит мне: «Может быть, вы его из этого состояния выведете...» Я спрашиваю больного: «О чем ты скучаешь?» – «У меня японцы отняли винтовку». – «Мы другую тебе достанем. Стоит ли об этом разговаривать? Людей сколько погибло, а ты о винтовке сокрушаешься». Но больного не переубедить. «Детей сколько угодно бабы нарожают, а винтовка – одна», – мрачно возражал он»

«Начальству виднее. Господа офицеры нашими шкурами не дорожат. Намедни взялись мы крепи уделывать, а штейгер вопит:

– Такие-сякие, долбите руду, плевать, коль обвалится, вашего брата много, бабы еще нарожают, а вот руды – маловато!»



Фильм «Пётр Первый»