«Солдат не жалеть, бабы ещё нарожают!»

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«Солдат не жалеть, бабы ещё нарожают!»
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и генерал Д. Эйзенхауэр в Ленинграде. Посещение Эйзенхауром Москвы и Ленинграда произошло в середине августа 1945 года после личного приглашения Жукова


Чёрный миф


«Солдат не жалеть! Бабы еще нарожают!». До революции фраза звучала несколько иначе: «Берегите лошадей, солдат бабы нарожают». Её приписывали ряду государственных деятелей русской истории: царю Петру I, Меншикову, Апраксину, Екатерине II, маршалу Ворошилову и самому Сталину.



Очевидно, родоначальником этой знаменитой фразы уже в постсоветское время, когда советскую эпоху обильно поливали грязью, всячески очерняли, был журналист Максим Соколов. В 1996 году в газете «Коммерсант» он, уподобляя маршала Жукова Наполеону, написал: «...проблема сбережения своих солдат была отброшена им в принципе – «война все спишет», а равно «бабы новых нарожают».

Вслед за Соколовым стали подтягиваться и другие разоблачители. В качестве источника они упоминали американского генерала Дуайта Эйзенхауэра. В частности, режиссер Эдуард Володарский в интервью газете «Московский комсомолец» говорил: «Генерал Эйзенхауэр в своих воспоминаниях пишет, как он увидел под Потсдамом огромное поле, устланное трупами русских солдат. Выполняя приказ Жукова, они штурмовали город в лоб под кинжальным огнем немцев. Вид этого поля поразил Эйзенхауэра. Ему стало не по себе, и он спросил Жукова: «На черта вам сдался этот Потсдам?» А Жуков ответил: «Ничего. Русские бабы еще нарожают!»

Ещё одним видным популяризатором знаменитой фразы якобы Жукова стал писатель Михаил Веллер. Так, в 2001 году в журнале «Огонек» был опубликован его рассказ «Трибунал», где автор от имени двух маршалов говорит циничные слова:

«Будённый покрылся мелким бисером и зацарапал пером. Горький гулко прокашлялся в платок, высморкался и утер слёзы: голубчик, а вам солдатиков, зря перебитых, не жаль? С картечной пулей в животе на льду корчиться – это ведь не комильфо... в смысле не комфорт. Похуже петли-то. А ведь все русские люди, вчерашние крестьяне... вы же их обманули, они вам доверились. А нам, дворянам, только свой животик дорог.

Буденный обрадовался поводу оторваться от письма. А солдатня, пушечное мясо, серая скотинка – это нам по… дым, не колышет.

Жуков махнул рукой: Солдат вам бабы новых нарожают. Россия велика. Положил бы за дело – не жалко. Операция провалена бездарно. Преступно!»

Правда, вопреки утверждению режиссера и других публицистов, ничего подобного в воспоминаниях Эйзенхауэра на самом деле нет. Нет такой информации и в других источниках.

Истоки мифа


Советский и российский писатель Дмитрий Волкогонов, который немало поработал на ниве очернения СССР, в своём труде «Триумф и трагедия» вложил эту фразу Верховному главнокомандующему Сталину.

Российский писатель Андрей Буровский в своей книге «Россия, которой не было-2» приписывает это крылатое выражение фельдмаршалу Борису Шереметеву во время разговора с царем Петром после тяжелого поражения Русской армии при осаде Нарвы (Нарвская катастрофа Русской армии).

«1703 год, штурм Нарвы. Перед каждым проломом в стене – груды трупов – гвардейцев Петра. Многих Пётр знал лично, со многими был дружен. И Пётр заплакал, глядя на эти ещё тёплые груды мертвецов. Борис Петрович Шереметев подошёл сзади, положил руку на плечо царя. Пятидесятилетний приласкал тридцатилетнего. «Не плачь, государь! Что ты! Бабы новых нарожают!»

Сам Буровский ссылался на советский фильм «Петр Первый» (1937–1938 гг.), где в уста Шереметева вложена близкая по смыслу фраза: «Бог милостив. Народу хватит».

Также высказывались мнения, что эти слова сказал Петру I Александр Меншиков после сражения со шведами, либо сам государь Пётр Алексеевич перед Полтавской битвой. В российском фильме «Гардемарины-III» (1992 год) во время битвы при Гросс-Егерсдорфе генерал-фельдмаршал С. Ф. Апраксин говорит: «Лошади денег стоят, а мужичков новых наберем».

На самом деле эта фраза пришла в Россию, видимо, из Западной Европы.

По одной из версий, выражение родилось как смысловая калька со знаменитой реплики французского полководца, принца Конде (фразу приписывают и другим французским полководцам). Считается, что де Конде произнёс эти слова 11 августа 1674 года, глядя на усеянное трупами поле битвы при Сенефе. Биограф де Конде Жозеф Дезормо приводит следующую версию:

«Одна ночь в Париже (всё) это восполнит (исправит)».

(«Ладно, ладно, это всего лишь одна ночь в Париже»). То есть за одну ночь в Париже будет зачато такое количество будущих солдат, которое компенсирует потери армии.

Это выражение стало известным в России благодаря учебнику русской грамматики Николая Курганова, который являлся бестселлером своего времени и издавался 11 раз с 1769 по 1837 год. В нём высказывание приписывается соратнику де Конде маршалу Люксембургу:

«Люксенбургскаго маршала увѣщавалъ одинъ изь его прїятелей, чтобъ онъ не всѣмъ войскомъ чинилъ приступъ. Ахъ, государь мой! сказалъ онъ: въ томъ есть слава нашего непобѣдимаго Монарха. Знаете ли, что податныя дѣвушки въ Парижѣ не меньше того въ одну ночь надѣлать могуть».

Это является искаженным пересказом отрывка из трагикомедии «Маршал Люксембург на лоне смерти» (1696), который представляет собой сатиру на французский двор и французскую политику этих времен.

По другой версии, выражение пришло из Англии.

В Британии ходила морская пословица:

«У короля много!»

Этими словами британские старшие офицеры провожали идущие ко дну военные корабли, погибшие во время морской битвы. Так, они укрепляли боевой дух своей команды, показывая, что Великобритания – «владычица морей», и все потери будут восполнены.

Видимо, отсюда это выражение взяла русская императрица Александра Фёдоровна, которая была внучкой британской королевы Виктории и воспитывалась в Англии. В письме в ставку своему супругу государю Николаю II от 4 (17) августа 1916 года императрица Александра Федоровна пишет: «Генералы знают, что у нас еще много солдат в России, и поэтому не щадят жизней – но это ведь были великолепно обученные войска и все – понапрасну».

Это выражение в эту эпоху уже стало практически народным. Так, в воспоминаниях митрополита Евлогия (Георгиевского) «Путь моей жизни» отмечено:

«Зима 1904–1905 годов была лютая. Читаешь газеты – и ужасаешься. Новое бедствие... Сколько обмороженных солдат! Я посещал лазареты. Помню, в одном городке был лазарет для психически больных солдат. Жуткая картина... Кто пляшет, кто что-то бормочет. Один солдатик лежит задумчивый, угрюмый. Доктор говорит мне: «Может быть, вы его из этого состояния выведете...» Я спрашиваю больного: «О чем ты скучаешь?» – «У меня японцы отняли винтовку». – «Мы другую тебе достанем. Стоит ли об этом разговаривать? Людей сколько погибло, а ты о винтовке сокрушаешься». Но больного не переубедить. «Детей сколько угодно бабы нарожают, а винтовка – одна», – мрачно возражал он»

Те же слова встречаются и у фольклориста Александра Мисюрева, который еще в довоенные 1930-е годы записывал кабацкие разговоры алтайских горняков:

«Начальству виднее. Господа офицеры нашими шкурами не дорожат. Намедни взялись мы крепи уделывать, а штейгер вопит:
– Такие-сякие, долбите руду, плевать, коль обвалится, вашего брата много, бабы еще нарожают, а вот руды – маловато!»

Таким образом, высказывание «бабы новых нарожают» ходило по России задолго до Жукова или Будённого. Жукова сделали автором с подачи журналиста Максима Соколова, а затем это было популяризировано Михаилом Веллером, Александром Бушковым и рядом других писателей.

Тогда было популярно очернять историю Советского Союза вообще и Великой Отечественной войны в частности. Кровавый тиран Сталин, трупами завалили, одна винтовка на троих, всех немок изнасиловали, десятки миллионов расстрелянных и замученных в ГУЛАГе, рабский советский народ, делали только галоши и т. д. и т. п.


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30 комментариев
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  1. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +7
    Сегодня, 04:56
    видным популяризатором знаменитой фразы якобы Жукова стал писатель Михаил Веллер. Так, в 2001 году в журнале «Огонек» был опубликован его рассказ «Трибунал», где автор от имени двух маршалов говорит циничные слова:
    Сволота и Веллер и Коротич. request
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 05:18
      Цитата: Mavrikiy
      Сволота и Веллер и Коротич

      Журнал "Огонек"при коротиче был пропитан антисоветизмом, поэтому там и веллер ошивался ! am
      1. Reptiloid Ранг пользователя
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 05:45
        В 2003 году, Владимир Владимирович, был у нас по тв цикл передач Веллера . В одной из них он сказал, что надо "отпустить" Калининград, Чечню, Дальний Восток. Всё стало мне понятно. Книги его выходили и передачи какие-то..... Но вот только недавно книжки ему и доходы от нихо запретили.
        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          +7
          Сегодня, 06:29
          Цитата: Reptiloid
          В одной из них он сказал, что надо "отпустить" Калининград, Чечню, Дальний Восток. Всё стало мне понятно.

          Солженицын "Как НАМ (!!!) обустроить Россию", вообще, пишет, что нужно оставить только этнически-русские центральные области! И вместо того что-бы ракеты в космос запускать, нужно сельское хозяйство развивать (в нечерноземье wassat ), землю пахать!
          А Солж, так то, включён в ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ! И его вдову, лично, Гарант принимает!
          А вы - Веллер, Огонёк... Да всё это цветочки...
    2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 06:23
      Цитата: Mavrikiy
      Сволота и Веллер и Коротич.

      А по форме то:
      Будённый покрылся мелким бисером и зацарапал пером. Горький гулко прокашлялся в платок, высморкался и утер слёзы

      Те ещё графоманы, пей.сатели...
  2. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +6
    Сегодня, 05:06
    Цитата: Самсонов Александр
    журналист Максим Соколов. В 1996 году в газете «Коммерсант»
    Не за это ли получил орден "Защитника свободной России" этот либераст орден из рук Алкаша?
    Ещё одним видным популяризатором знаменитой фразы якобы Жукова стал писатель Михаил Веллер
    Еврей, проживающий в Эстонии, поливающий го..ном нашу страну и "заботящийся" о ее благополучии из-за границы. Это идеальный клиент для Петрова и Баширова
    1. Queen_Annes_Revenge Ранг пользователя
      Queen_Annes_Revenge
      +2
      Сегодня, 05:24
      получил орден "Защитника свободной России"

      — Нет, ребята, я не гордый.
      Не загадывая вдаль,
      Так скажу: зачем мне орден?
      Я согласен на медаль.
      Это я к чему -
      Медаль «Защитнику свободной России» — государственная награда Российской Федерации.
      Первая по времени учреждения государственная награда Российской Федерации; была учреждена Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3183

      Там же (в "Википедии") можно еще кое-что интересное вычитать о героях статьи
      Александр Александрович Бушков (род. 5 апреля 1956, Минусинск, Красноярский край, РСФСР, СССР) — российский писатель, работает в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, автор публицистики на исторические темы А. Бушков признается, что пишет практически без перерывов и только так может держать себя в творческом тонусе. На вопрос «Пьёте ли Вы?» А. Бушков ответил, что месяц работает на износ, потом выпивает ведро водки, сутки приходит в себя и продолжает писать дальше
    2. Проксима Ранг пользователя
      Проксима
      +7
      Сегодня, 05:25
      Сколько таких выражений бродит по России! Например, знаменитое высказывание Сталина, которое он не произносил: "Есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы". Это художественный вымысел писателя Рыбакова - "Дети Арбата". Как истинный "художник" Рыбаков подумал, что Сталин мог это сказать. Потом фраза пошла гулять в народ, а эта мра..зь ещё возмущалась, что автора высказывания забыли! Удивительное дело, оклеветал человека, ещё и обижается!!
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +7
        Сегодня, 05:27
        Цитата: Проксима
        Это художественный вымысел писателя Рыбакова
        Рыбаков, это такая же мpaзь, как и все эти веллеры, шендеровичи и прочая накипь из помойного ведра
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +4
          Сегодня, 06:03
          Цитата: Голландец Михель
          все эти веллеры, шендеровичи

          Вы забыли Сванидзе - еще та мерзость. В прямом эфире получил по морде !
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +2
            Сегодня, 06:11
            Цитата: Uncle Lee
            Вы забыли Сванидзе - еще та мерзость
            Не забыл я ни про кого, просто если начать перечислять поименно всю эту мерзость, не хватит времени писать, а у вас читать
            1. Uncle Lee Ранг пользователя
              Uncle Lee
              +1
              Сегодня, 06:13
              Цитата: Голландец Михель
              Не забыл я

              Эти самые одиозные...
  3. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +5
    Сегодня, 05:08
    Кровавый тиран Сталин, трупами завалили, одна винтовка на троих, всех немок изнасиловали, десятки миллионов расстрелянных и замученных в ГУЛАГе, рабский советский народ, делали только галоши

    Терран! Трупам,танками, орудиями и самолётами!
    Один танк на четверых, а на флоте вообще кромешный ад - один эсминец на 400 человек!
    Немок, немцев и шотландцев, ибо нефиг в юбках шастать!
    Миллиарды лично расстрелянных терраном!
    Только рaбы способны создавать партизанские отряды и массовое добровольное ополчение, любой либерал скажет!
    Галоши и валенки, а потом цинично запускали их на орбиту!
    (Ирония, если кто зачем и оттого.))))
    1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 06:36
      Цитата: Владимир_2У
      Галоши и валенки, а потом цинично запускали их на орбиту!

      А пр галоши это чья фраза?
      Или у Него это тоже ирония была?
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +2
        Сегодня, 06:59
        Цитата: AllX_VahhaB
        А пр галоши это чья фраза?
        Или у Него это тоже ирония была?

        Может и была ирония, но как то очень скрытая.
        Дело в том, что то, что мы производили (и руками махать не надо), было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить.
        Да, хвалебные слова про оборонку были, да вот только слова про гражданскую промышленность никуда не делись... Слова не очень компетентного человека. Потому что покупали ВСЁ, от легковушек до витаминных комплексов. И галоши тоже. wink
        1. parusnik Ранг пользователя
          parusnik
          0
          Сегодня, 07:15
          Может и была ирония, но как то очень скрытая.
           Интервью Киселёву послушайте или почитайте,в отношении СССР, одни "галоши",а все неудачи объясняются одной фразой :"Нас обманули",сколько раз произнесена фраза в других случаях,ни разу не сказал:"Меня обманули" smile
  4. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +4
    Сегодня, 05:20
    Много отвратительного и лицемерного слышали мы в то время. Да иногда и сейчас.
  5. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 05:42
    делали только галоши и т. д.
    Да, позорно выглядело, стыдно было за ВВП, кажется поумнел и теперь не плюет в колодец. recourse
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:05
      Цитата: Mavrikiy
      кажется поумнел

      Вам кажется....
    2. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +3
      Сегодня, 06:08
      А по какой причине этот знаток истории вдруг взял, и поумнел? Не поздно ли ?
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 06:38
        Цитата: Андрей Москвин
        А по какой причине этот знаток истории вдруг взял, и поумнел?

        Так ему папочку с документами принесли! Не видели, что ли, у Карсона?
        1. Гардамир Ранг пользователя
          Гардамир
          0
          Сегодня, 06:57
          Это не та папка.

  6. Doccor18 Ранг пользователя
    Doccor18
    +4
    Сегодня, 05:44
    Тогда было популярно очернять историю Советского Союза

    Почему тогда, всегда было популярно. Страшно даже не это, страшно, что через одно поколение уйдут все те, кто помнил СССР, и уже никто не сможет рассказать молодежи как было на самом деле. А "патриоты капитализма" так и будут лить грязь на великое дело социализма...
    1. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      -2
      Сегодня, 06:34
      Цитата: Doccor18
      Страшно даже не это, страшно, что через одно поколение уйдут все те, кто помнил СССР, и уже никто не сможет рассказать молодежи как было на самом деле.

      Дед фронтовик плевался от советских фильмов о войне, я плююсь от современных.
      Вранье - его видно издалека
      Кто захочет найти правду- найдет ее, кто не захочет- тот отмахнеться от
      Цитата: ROSS 42
      бесплатную двухкомнатную квартиру. И колбаса «Докторская» стоила 2 рубля 20 копеек за кг. А билет в кино в кинотеатр «Юбилейный» стоил 10 копеек.

      словами "И че?"

      Цитата: Doccor18
      уйдут все те, кто помнил СССР, и уже никто не сможет рассказать молодежи как было на самом деле
      - ушли участники Революции и РЯВ,ушли практически участники ВОВ, 20 лет и уйдет массив читателей ВО.
      С этим ничего не сделаешь
  7. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 06:00
    Это хорошо, что находятся люди, для которых клевета и позор на советское прошлое - плевок в их собственную жизнь. А то соберутся здесь «бывалые» 1985 года выпуска (рождения) и начинают рассуждать о грехах социализма, пороках СССР, а находятся и такие, кто в глаза ни коровы, ни овечки не видел (в основном стерхов и дальневосточных леопардов), а рассуждает об отсутствии мясных и мясомолочных породах КРС или начинает вспоминать, как он по переулку в калошах до самой учёбы ходил, потому что в СССР ничего кроме калош не производили...
    * * *
    Сегодня кандидат в президенты, которого знают и выбирают все, ВДРУГ вспомнил о прогрессивной шкале НДФЛ, о мигрантах и о многом другом, что стало «непреодолимым» препятствием в строительстве «светлого буржуйского общества». Вероятно так и подойдёт к отмене пенсионной реформы...И что его через четверть века разбудило? По историческому календарю после ВМВ на дворе стоял бы 1969 год...Помнит кто-то эти годы? Я, например, в 1966 году вселился (вместе с родителями) в бесплатную двухкомнатную квартиру. И колбаса «Докторская» стоила 2 рубля 20 копеек за кг. А билет в кино в кинотеатр «Юбилейный» стоил 10 копеек.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 06:14
      Цитата: ROSS 42
      и начинают рассуждать о грехах социализма, пороках СССР
      Так для таких рассуждений у них и база хорошая имеется. Веллеры, шендеровичи и прочие фекалии, оставившие свой след в антигосударственной пропаганде
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:20
      Цитата: ROSS 42
      на дворе стоял бы 1969 год...

      Я окончил мореходку ! Был молод, счастлив, вся жизнь впереди !
      Конечно все помню....
  8. bober1982 Ранг пользователя
    bober1982
    0
    Сегодня, 07:00
    Статье,плюс,Самсонов молодец.
    Небольшое замечание,а именно - упомянутый в статье Д.Волкогонов, как советский и российский писатель,таковым не был,а был он- зам.начальника главного управления политуправления Советской Армии,в звании генерал-полковника и лже-историком,а также редкостным образцом советской партийной продажности.
  9. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    0
    Сегодня, 07:00
    Странно а я почему то считал, что эти слова сказали Гайдар с Чуьайсом.
  10. Ватервейс 672 Ранг пользователя
    Ватервейс 672
    0
    Сегодня, 07:15
    Смотрел я ток-шоу с участием Веллера, это же больной человек, псих ненормальный. Нормально разговаривать не может - орёт, психует, потом вообще убежал из студии. Вообще многие деятели культуры разочаровали. Ведь был же и «Кортик» с «Бронзовой птицей» у Рыбакова, у Смирнова - «Белорусский вокзал», а песня «Десятый наш десантный батальон» - это стихи Окуджавы. Потом оказалось, что они всё это время ненавидели Советскую власть и столько помоев на неё вылили, что просто диву даёшься. И сколько их таких...

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