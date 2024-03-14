«Солдат не жалеть, бабы ещё нарожают!»
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и генерал Д. Эйзенхауэр в Ленинграде. Посещение Эйзенхауром Москвы и Ленинграда произошло в середине августа 1945 года после личного приглашения Жукова
Чёрный миф
«Солдат не жалеть! Бабы еще нарожают!». До революции фраза звучала несколько иначе: «Берегите лошадей, солдат бабы нарожают». Её приписывали ряду государственных деятелей русской истории: царю Петру I, Меншикову, Апраксину, Екатерине II, маршалу Ворошилову и самому Сталину.
Очевидно, родоначальником этой знаменитой фразы уже в постсоветское время, когда советскую эпоху обильно поливали грязью, всячески очерняли, был журналист Максим Соколов. В 1996 году в газете «Коммерсант» он, уподобляя маршала Жукова Наполеону, написал: «...проблема сбережения своих солдат была отброшена им в принципе – «война все спишет», а равно «бабы новых нарожают».
Вслед за Соколовым стали подтягиваться и другие разоблачители. В качестве источника они упоминали американского генерала Дуайта Эйзенхауэра. В частности, режиссер Эдуард Володарский в интервью газете «Московский комсомолец» говорил: «Генерал Эйзенхауэр в своих воспоминаниях пишет, как он увидел под Потсдамом огромное поле, устланное трупами русских солдат. Выполняя приказ Жукова, они штурмовали город в лоб под кинжальным огнем немцев. Вид этого поля поразил Эйзенхауэра. Ему стало не по себе, и он спросил Жукова: «На черта вам сдался этот Потсдам?» А Жуков ответил: «Ничего. Русские бабы еще нарожают!»
Ещё одним видным популяризатором знаменитой фразы якобы Жукова стал писатель Михаил Веллер. Так, в 2001 году в журнале «Огонек» был опубликован его рассказ «Трибунал», где автор от имени двух маршалов говорит циничные слова:
Буденный обрадовался поводу оторваться от письма. А солдатня, пушечное мясо, серая скотинка – это нам по… дым, не колышет.
Жуков махнул рукой: Солдат вам бабы новых нарожают. Россия велика. Положил бы за дело – не жалко. Операция провалена бездарно. Преступно!»
Правда, вопреки утверждению режиссера и других публицистов, ничего подобного в воспоминаниях Эйзенхауэра на самом деле нет. Нет такой информации и в других источниках.
Истоки мифа
Советский и российский писатель Дмитрий Волкогонов, который немало поработал на ниве очернения СССР, в своём труде «Триумф и трагедия» вложил эту фразу Верховному главнокомандующему Сталину.
Российский писатель Андрей Буровский в своей книге «Россия, которой не было-2» приписывает это крылатое выражение фельдмаршалу Борису Шереметеву во время разговора с царем Петром после тяжелого поражения Русской армии при осаде Нарвы (Нарвская катастрофа Русской армии).
Сам Буровский ссылался на советский фильм «Петр Первый» (1937–1938 гг.), где в уста Шереметева вложена близкая по смыслу фраза: «Бог милостив. Народу хватит».
Также высказывались мнения, что эти слова сказал Петру I Александр Меншиков после сражения со шведами, либо сам государь Пётр Алексеевич перед Полтавской битвой. В российском фильме «Гардемарины-III» (1992 год) во время битвы при Гросс-Егерсдорфе генерал-фельдмаршал С. Ф. Апраксин говорит: «Лошади денег стоят, а мужичков новых наберем».
На самом деле эта фраза пришла в Россию, видимо, из Западной Европы.
По одной из версий, выражение родилось как смысловая калька со знаменитой реплики французского полководца, принца Конде (фразу приписывают и другим французским полководцам). Считается, что де Конде произнёс эти слова 11 августа 1674 года, глядя на усеянное трупами поле битвы при Сенефе. Биограф де Конде Жозеф Дезормо приводит следующую версию:
(«Ладно, ладно, это всего лишь одна ночь в Париже»). То есть за одну ночь в Париже будет зачато такое количество будущих солдат, которое компенсирует потери армии.
Это выражение стало известным в России благодаря учебнику русской грамматики Николая Курганова, который являлся бестселлером своего времени и издавался 11 раз с 1769 по 1837 год. В нём высказывание приписывается соратнику де Конде маршалу Люксембургу:
Это является искаженным пересказом отрывка из трагикомедии «Маршал Люксембург на лоне смерти» (1696), который представляет собой сатиру на французский двор и французскую политику этих времен.
По другой версии, выражение пришло из Англии.
В Британии ходила морская пословица:
Этими словами британские старшие офицеры провожали идущие ко дну военные корабли, погибшие во время морской битвы. Так, они укрепляли боевой дух своей команды, показывая, что Великобритания – «владычица морей», и все потери будут восполнены.
Видимо, отсюда это выражение взяла русская императрица Александра Фёдоровна, которая была внучкой британской королевы Виктории и воспитывалась в Англии. В письме в ставку своему супругу государю Николаю II от 4 (17) августа 1916 года императрица Александра Федоровна пишет: «Генералы знают, что у нас еще много солдат в России, и поэтому не щадят жизней – но это ведь были великолепно обученные войска и все – понапрасну».
Это выражение в эту эпоху уже стало практически народным. Так, в воспоминаниях митрополита Евлогия (Георгиевского) «Путь моей жизни» отмечено:
Те же слова встречаются и у фольклориста Александра Мисюрева, который еще в довоенные 1930-е годы записывал кабацкие разговоры алтайских горняков:
– Такие-сякие, долбите руду, плевать, коль обвалится, вашего брата много, бабы еще нарожают, а вот руды – маловато!»
Таким образом, высказывание «бабы новых нарожают» ходило по России задолго до Жукова или Будённого. Жукова сделали автором с подачи журналиста Максима Соколова, а затем это было популяризировано Михаилом Веллером, Александром Бушковым и рядом других писателей.
Тогда было популярно очернять историю Советского Союза вообще и Великой Отечественной войны в частности. Кровавый тиран Сталин, трупами завалили, одна винтовка на троих, всех немок изнасиловали, десятки миллионов расстрелянных и замученных в ГУЛАГе, рабский советский народ, делали только галоши и т. д. и т. п.
Фильм «Пётр Первый»
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