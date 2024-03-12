ВС РФ нанесли удары целям в Кривом Роге, в результате работы ПВО ВСУ повреждена многоэтажка

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ВС РФ нанесли удары целям в Кривом Роге, в результате работы ПВО ВСУ повреждена многоэтажка

Российские Вооружённые силы в вечернее время 12 марта нанесли удар по объектам противника в тыловом районе его контроля. Речь идёт об ударе по целям в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Прилёты по объектам в городе подтверждает «глава обороны» Кривого Рога А.Вилкул, который требует от горожан не выкладывать снимки и видео с результатами прилёта в сеть.

Через некоторое время появились фотографии, которые объясняют, с чем именно были связаны требования Вилкула. Украинская ПВО в очередной раз сработала так, что в итоге взрыв прогремел в одной из криворожских многоэтажек.



Тем временем в украинских пабликах появляется информация о возникшем пожаре на одном из объектов, который активно эксплуатировался военнослужащими ВСУ. О том, какой именно это объект, на данный момент не сообщается.

В общей сложности, в Кривом Роге на данный момент три попадания, причём как минимум одно из них – работа упомянутой украинской ПВО, что попытался скрыть Вилкул.

Сообщается об объявлении воздушной тревоги в Киеве и области. По последним данным, причиной включения сирен стал взлёт российского МиГ-31К – комплекса с гиперзвуковым «Кинжалом».
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    8 комментариев
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    1. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -4
      Сегодня, 21:04
      Где же наши партизаны в тылу врага? Или их нет и не будет?
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        -1
        Сегодня, 21:06
        Они раньше были партизаны ,сейчас они ждуны
    2. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      0
      Сегодня, 21:07
      Наверное все таки УдарЪ, или удар, но никак не "ударь". :) А в общем -положительная новость!
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 21:10
      Договорились воевать на донбассе (без войны-сво) и таперяча вылезают к старым регионам рф. Ломать правила будем? Или газнефт+влияние в вост европе важнее победы на лев бережн окраине.
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 21:20
        Вот и мне не понятно. До харьковской области сплошная линия фронта, а потом бац - "мирная" граница, фронта нет, пограничники?
    4. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      0
      Сегодня, 21:13
      Вилкула повесить или на пожизненное ,уж как вертелся нерусь
    5. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +1
      Сегодня, 21:15
      Вот насчёт их ПВО... Это уже такая система создалась, что они постоянно попадают в собтвенные многоквартирные дома. Может быть это, конечно, и случайность, следствие ошибок, недостаточной подготовки, но, согласитесь, в этом есть и большая политическая выгода для киевского режима. Ведь на Западе-то преподносят это как работу российской авиации, так может они целенапарвленно бьют по домам во время наших налётов, стремясь подставить нас. Ведь на Западе совершенно другое информационное поле, и совершенно иные заявления, и совершенно иная телевизионная картинка.

      Однако если раньше подобные новости нужны были, чтобы вызвать сочувстие к Украине, то сейчас в большей степени направлены на убеждение европейцев и дальше отдавать последние панталоны. Уровень жизни в Европе рально просел очень сильно, цены, особенно в Восточной Европе, сильно выросли. Люди недовольны, какскады закрытий предприятий, сокращения персонала, забастовки, конфликты с украинскими беженцами, требования прекратить помогать... А им в ответ: война придёт к вам!. Вот, например, недавно в Таллине была выставка на улицах города, прямо на уличных рекламных плакатах были вывешены фотографии того дома, который находился рядом с плакатом, и был сделан монтаж - фотография была такой, словно в дом только что попала бомба или угодил снаряд. Это вызвало большой резонанс. Но к чему готовят. По всем районам, рассказывали друзья, были вывешены эти фотографии. Вот поэтому, возможно, сами по домама своим и лупят, а прибалтов уже готовят -вы следующие.
    6. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 21:23
      ВС РФ нанесли ударь по целям в Кривом Роге

      Судя по новостям, наши явно к чему-то готовятся...

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