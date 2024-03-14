АОИ эксплуатирует и применяет мультикалиберные РСЗО «Лахав»
Серийная РСЗО "Лахав" армии Израиля. Фото АОИ
Несколько лет назад Армия обороны Израиля начала закупку и освоение перспективной мультикалиберной реактивной системы залпового огня «Лахав». К настоящему времени такая техника была развернута в войсках в небольшом количестве и на требуемом уровне освоена расчетами. Как сообщается, несколько месяцев назад началось реальное боевое применение новых РСЗО – боевые машины используют ракеты разных типов и ведут огонь по целям в Секторе Газа.
Путь в войска
Основным израильским разработчиком реактивной артиллерии в прошлом была компания Israel Military Industries (IMI). В середине двухтысячных годов она представила новую РСЗО под названиями Lynx (англ. «Рысь») и «Котеш» (ивр. «Дробящий»), способную использовать ракеты разных калибров.
В 2018 г. компания IMI вошла в состав Elbit Systems и продолжила работу в качестве разработчика сухопутных систем. Новые хозяева решили продолжить развитие проекта «Котеш», и уже в 2019 г. презентовали модернизированную модульную мультикалиберную РСЗО под названием PULS (Precise & Universal Launching System).
Изделие PULS заинтересовало АОИ. Не позднее 2019-20 гг. появилось соглашение о поставке такой техники, доработанной под требования заказчика. В 2020 г. несколько первых изделий поступили в части армии, и личный состав приступил к их освоению. Позже стало известно, что модификация PULS для израильской армии получила собственное название «Лахав» («Клинок»).
"Лахав" на марше. Фото АОИ
По известным данным, первой новую технику получила 3-я рота (батарея) 334-го батальона (дивизиона) 282-й артиллерийской бригады сухопутных войск АОИ. В этом подразделении новые системы заменили имевшиеся на вооружении изделия M270 американского производства. Размеры первой партии новых РСЗО не уточнялись. Однако перевооружение всего лишь одной роты / батареи указывало на малое число закупленной техники. В течение нескольких следующих лет единственная рота на «Лахав» осваивала свою новую матчасть, участвовала в учениях и т.д.
Боевое применение
В начале февраля 2024 г. израильские СМИ сообщили, что 334-й дивизион и его РСЗО принимают активное участие в операции «Железные мечи» в Секторе Газа. Так, уже 8 октября прошлого года – на следующий день после атаки ХАМАС – часть была переброшена из места постоянной дислокации в район Сектора. В течение некоторого времени после прибытия боевые задачи перед дивизионом не ставились.
Затем последовали первые приказы об атаке тех или иных объектов в глубине территории Сектора. Для их поражения в основном использовались ракеты «Ромах» калибра 122 мм с дальностью 35 км. Это наиболее простой боеприпас для «Лахав», фактически представляющий собой очередной иностранный вариант модернизации ракеты советского «Града». Возможно, новые мультикалиберные модульные РСЗО применяли по Газе и другие боеприпасы с иными показателями дальности и могущества.
Пуск ракет парой РСЗО "Лахав". Фото АОИ
По известным данным, основная активность реактивной артиллерии пришлась на первые полтора-два месяца операций в Секторе. Утверждается, что РСЗО успешно поражают намеченные цели, уничтожают террористов и демонстрируют высокую точность и эффективность огня. Впрочем, подробные сведения о применении изделий «Лахав» и иных систем отсутствуют и вряд ли будут опубликованы в разумные сроки.
Однако следует напомнить, что с начала «Железных мечей» власти Сектора Газа регулярно сообщают о потерях среди мирного населения. Счет погибшим идет уже на десятки тысяч. Вполне вероятно, что определенная часть жителей Газы, включая детей, погибла именно от снарядов израильской реактивной артиллерии. Долю таких жертв в общем количестве установить не удастся, но основные особенности РСЗО в известной мере способствуют ее росту.
Универсальная система
Перспективная РСЗО Lynx / «Котеш» в свое время создавалась в качестве комплекса, способного использовать ракеты разных калибров и типов с отличающимися летными характеристиками и боевым оснащением. В дальнейших модернизациях этот подход сохранился. Как и базовый образец, современные РСЗО PULS и «Лахав» являются мультикалиберными. Благодаря этому все семейство систем залпового огня от IMI / Elbit способно поражать различные цели в широком диапазоне дальностей.
РСЗО «Лахав» для АОИ выполнена на базе четырехосного автомобильного шасси HEMTT производства американской компании Oshkosh. Такая платформа способна нести все необходимые компоненты, а также обеспечивает высокую подвижность и мобильность. На шоссе РСЗО развивает скорость до 100 км/ч. На характерной для Израиля пустынной местности подвижность тоже остается на высоком уровне.
Поражение цели ракетой неизвестного типа. Фото АОИ
На шасси последовательно размещены защищенная кабина экипажа бескапотной компоновки, моторный отсек, кран для загрузки боеприпасов и универсальная пусковая установка. По углам грузовой площадки с пусковой установкой предусмотрены гидравлические домкраты для вывешивания перед стрельбой.
Пусковая установка выполнена в виде поворотного основания с качающейся рамой, на которой монтируются два унифицированных транспортно-пусковых контейнера с ракетами. Перезарядка установки осуществляется простой заменой ТПК. В случае с «Лахав» эта процедура выполняется при помощи штатной крановой установки.
Стандартный ТПК может содержать 18 трубчатых направляющих с ракетами калибра 122 мм, такими как «Ромах» / ACCULAR с дальностью полета 35 км и боевой нагрузкой 20 кг. Выпускается 13-местный контейнер с 160-мм ракетами LAR-160 или с аналогичными изделиями серии ACCULAR. Наиболее совершенные образцы этого семейства показывают дальность 40 км.
Для атаки целей на удалении до 150 км предлагается ракета EXTRA калибром 306 мм и массой 570 кг, из которых 120 кг приходится на БЧ. Унифицированный ТПК вмещает четыре таких изделия. Установка может запускать крылатые ракеты Delilah-GL с дальностью 250 км и боевой нагрузкой 30 кг. Из-за особенностей конструкции контейнеры являются одноместными. Наиболее дальнобойным боеприпасом для PULS / «Лахав» является 370-мм 800-кг баллистическая ракета Predator Hawk с БЧ массой 160 кг. В ТПК вписали две направляющие для таких изделий.
Израильская РСЗО "Лахав" с ракетами EXTRA (на заднем плане) и экспортная система PULS с 122-мм ракетами. Фото Elbit Systems
На борту боевой машины «Лахав» имеется полноценная система управления огнем, обеспечивающая применение всех совместимых боеприпасов. По всей видимости, за счет обновления программного обеспечения возможна интеграция новых ракет того или иного типа. СУО в автоматическом режиме определяет координаты РСЗО, принимает целеуказание и рассчитывает данные для стрельбы, а также наводит пусковую установку и вводит задания в аппаратуру ракет.
Таким образом, в зависимости от используемого боеприпаса, РСЗО «Лахав» может атаковать цели на дальностях от 3-5 до 250-300 км и доставлять к ним боевые части разных типов – осколочно-фугасные, кассетные с разным наполнением и т.д. Для управляемых ракет, оснащенных спутниковой и инерциальной навигацией, заявлено КВО не более 5-10 м.
Перспективы армии
До настоящего времени РСЗО «Лахав» поступила на вооружение только одного подразделения сухопутных войск АОИ. Эту технику уже опробовали в реальной военной операции и, вероятно, это поспособствует дальнейшему перевооружению. По всей видимости, Elbit Systems Land продолжит производство новых мультикалиберных РСЗО и различных боеприпасов для них. Со временем количество и доля такой техники в войсках значительно вырастут.
Разрушения в Секторе Газа. Часть подобного урона была нанесена израильскими РСЗО. Фото Fars News
Согласно справочнику The Military Balance 2024, реактивная артиллерия АОИ не отличается большой численностью. В строю остается всего 30 систем M270 и некоторое количество современных изделий «Лахав». Еще 18 M270 и около 70 систем семейства LAR-160/290 находятся на хранении.
В таких условиях продолжение производства новых РСЗО «Лахав» имеет большое значение для АОИ. В первую очередь, оно позволит увеличить число ракетных систем в войсках. Кроме того, за счет мультикалиберных систем ракетные войска станут более гибким инструментом, способным решать более широкий круг задач. При всем этом, новые боевые машины отличаются высокими рабочими и эксплуатационными характеристиками и несут современное приборное оснащение, упрощающее решение боевых задач и повышающее эффективность огня.
Таким образом, в истории ракетных войск и артиллерии Израиля начинается новая глава. На вооружение поступают современные эффективные РСЗО, обладающие рядом характерных преимуществ, и их уже применяют в реальной военной операции. Впрочем, потенциал такой техники и вооружений на практике растрачивают самым сомнительным образом и с этически неприемлемыми результатами.
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