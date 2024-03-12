Репортаж Минобороны РФ из Тёткино опровергает украинские фейки о якобы контроле села «проукраинскими отрядами»

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Репортаж Минобороны РФ из Тёткино опровергает украинские фейки о якобы контроле села «проукраинскими отрядами»

Российское министерство обороны и местные жители опровергают украинские фейки о том, будто бы так называемые «проукраинские добровольцы» контролируют село Тёткино в Курской области. Напомним, что с раннего утра украинские ЦИПсО начали раскручивать тему не только с «прорывом российской границы» на Курском и Белгородском направлениях, но и якобы «взятием российских территорий под свой контроль». При этом противник запустил в сеть и громкое заявление о том, что «отряды идут на выборы».

В итоге российские военнослужащие, включая бойцов ВДВ и подразделения пограничников, отправили к Бандере артиллерийскими и миномётными ударами, а также работой снайперов, пулемётчиков и расчётов ПТРК более 230 «пришедших на выборы» из состава украинского ГУР, курируемого спецслужбами Вашингтона и Лондона.



Понимая, что утилизировалась очередная отправленная фактически на убой группа «ГУРовцев», украинские ЦИПсО до самого вечера пытались плодить дезу о якобы удерживаемом «проукраинскими отрядами» селе Тёткино Глушковского района.

Местные жители стали записывать ролики, в которых сообщают, что никаких отрядов противника в населённом пункте нет. Репортаж из Тёткино публикует и российское оборонное ведомстве. В репортаже боец-десантник (командир роты) рассказывает о том, что противник даже не зашёл в село, а был остановлен огнём по ту сторону границы.

В репортаже местные жители говорят о том, что российские войска полностью контролируют село и никаких групп противника в Тёткино нет.



Для справки: населённый пункт Тёткино вплотную примыкает к украинской границе на Сумском направлении.
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    21 комментарий
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +4
      Сегодня, 21:45
      И не сомневался в наших бойцах. )
      Ципсота весь день писала в разных каналах о чуть ли не марше на Москву. Блин, умора.))
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +5
        Сегодня, 21:57
        более 230 «пришедших на выборы» из состава украинского ГУР, курируемого спецслужбами Вашингтона и Лондона.

        Предлагаю, winked эти 230 голосов распределить поровну среди кандидатов в президенты России + два голоса бонусом Путину.
        И, обмыть это дело drinks
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 22:39
          Кстати, айти каналы пишут, что участились случаи сдачи в плен высокопоставленных офицеров ВСУ. Так что, электорат прибавится точно. drinks
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +1
            Сегодня, 22:45
            более 230 «пришедших на выборы» из состава украинского ГУР
            эти свой выбор сделали. Результат на мёртвых тушках
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              +1
              Сегодня, 22:49
              Ну и слава Богу. (Короткий комент).
      2. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +3
        Сегодня, 22:09
        Цитата: Фаталист
        И не сомневался в наших бойцах.

        Теперь лишь бы срочников,участвовавших в обороне границы, не забыли отметить. Накостыляли хвалёным укроспецам.
        1. Арка Ранг пользователя
          Арка
          +4
          Сегодня, 22:28
          Не забудут. А парни молодцы. На таких земля наша держится.
        2. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 22:40
          Ребятам срочникам отдельный респект и уважуха.)
      3. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +6
        Сегодня, 22:09
        Цитата: Фаталист
        Ципсота весь день писала в разных каналах о чуть ли не марше на Москву. Блин, умора.))

        На ютубе Гончаренко в каком-то угаре от радости чуть не кончал! А селюки потом два часа в оргазме бились, друг друга поздравляя и радуясь, что - ну вот наконец перемога пришла! Сначала я просто смеялся с них, а потом вдруг стал охреневать от того, сколько там реально дeбuлoв и зомби! Жуть! Что с людьми свидомизм головного мозга делает!!
        1. Арка Ранг пользователя
          Арка
          +1
          Сегодня, 22:32
          Нарисовать картинку они умеют. И снимать ролики тоже умеют. А на то, чтобы понять, что после их первого наскока меры примутся мозгов нет. Чёрта им лысого за ворот.
        2. Теренин Ранг пользователя
          Теренин
          +2
          Сегодня, 22:32
          Цитата: LIONnvrsk
          потом вдруг стал охреневать от того, сколько там реально дeбuлoв и зомби! Жуть! Что с людьми свидомизм головного мозга делает!!

          В целом, нынешняя страна Украина имеет перед собой основную цель - убиться о соседа.
        3. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 22:43
          Коллега, это клиника.) А Гончаренко_ клинический эмбицил.)
          1. LIONnvrsk Ранг пользователя
            LIONnvrsk
            +1
            Сегодня, 22:47
            Согласен, имбецил с недоразвитым мозгом, который ему к тому же отбили в Крыму, послав в нокдаун ударом в ухо! yes
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              0
              Сегодня, 22:48
              Он и в Одессе неплохо получал.))
        4. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 22:48
          потом вдруг стал охреневать от того, сколько там реально дeбuлoв и зомби!

          Что - то новое узнали? Осознание этого факта пришло только сегодня?
      4. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +2
        Сегодня, 22:56
        Цитата: Фаталист
        И не сомневался в наших бойцах. )

        А если учесть, что там воевали срочники... то это особо ценно, особенно, что они обошлись без потерь
    2. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      +3
      Сегодня, 21:54
      Местная ципсота как обычно напрасно портила воздух на сайте.
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 21:56
      Из затеи небратьев ни хрена не получилось и думаю не получится. hi
      А "мультики" свои пусть записывают, в их подлинность уже очень мало веры даже у кураторов укрорейха.
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 22:29
        Цитата: Лешак
        Из затеи небратьев ни хрена не получилось и думаю не получится. hi
        А "мультики" свои пусть записывают, в их подлинность уже очень мало веры даже у кураторов укрорейха.

        Если нет перемоги, то её надо срочно придумать! yes
        Вот есть мнение - https://t.me/proofzzz/19586
    4. _просто Ранг пользователя
      _просто
      +1
      Сегодня, 22:07
      "Главное не победа, а участие!"- девиз ВСУ.
    5. spirit Ранг пользователя
      spirit
      0
      Сегодня, 22:26
      Поздравляю ТГ Военного образования!укро-спецслужбы поместили Вас на почетное 191место)это признание drinks

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