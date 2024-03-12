Российское министерство обороны и местные жители опровергают украинские фейки о том, будто бы так называемые «проукраинские добровольцы» контролируют село Тёткино в Курской области. Напомним, что с раннего утра украинские ЦИПсО начали раскручивать тему не только с «прорывом российской границы» на Курском и Белгородском направлениях, но и якобы «взятием российских территорий под свой контроль». При этом противник запустил в сеть и громкое заявление о том, что «отряды идут на выборы».В итоге российские военнослужащие, включая бойцов ВДВ и подразделения пограничников, отправили к Бандере артиллерийскими и миномётными ударами, а также работой снайперов, пулемётчиков и расчётов ПТРК более 230 «пришедших на выборы» из состава украинского ГУР, курируемого спецслужбами Вашингтона и Лондона.Понимая, что утилизировалась очередная отправленная фактически на убой группа «ГУРовцев», украинские ЦИПсО до самого вечера пытались плодить дезу о якобы удерживаемом «проукраинскими отрядами» селе Тёткино Глушковского района.Местные жители стали записывать ролики, в которых сообщают, что никаких отрядов противника в населённом пункте нет. Репортаж из Тёткино публикует и российское оборонное ведомстве. В репортаже боец-десантник (командир роты) рассказывает о том, что противник даже не зашёл в село, а был остановлен огнём по ту сторону границы.В репортаже местные жители говорят о том, что российские войска полностью контролируют село и никаких групп противника в Тёткино нет.Для справки: населённый пункт Тёткино вплотную примыкает к украинской границе на Сумском направлении.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»