Репортаж Минобороны РФ из Тёткино опровергает украинские фейки о якобы контроле села «проукраинскими отрядами»
Российское министерство обороны и местные жители опровергают украинские фейки о том, будто бы так называемые «проукраинские добровольцы» контролируют село Тёткино в Курской области. Напомним, что с раннего утра украинские ЦИПсО начали раскручивать тему не только с «прорывом российской границы» на Курском и Белгородском направлениях, но и якобы «взятием российских территорий под свой контроль». При этом противник запустил в сеть и громкое заявление о том, что «отряды идут на выборы».
В итоге российские военнослужащие, включая бойцов ВДВ и подразделения пограничников, отправили к Бандере артиллерийскими и миномётными ударами, а также работой снайперов, пулемётчиков и расчётов ПТРК более 230 «пришедших на выборы» из состава украинского ГУР, курируемого спецслужбами Вашингтона и Лондона.
Понимая, что утилизировалась очередная отправленная фактически на убой группа «ГУРовцев», украинские ЦИПсО до самого вечера пытались плодить дезу о якобы удерживаемом «проукраинскими отрядами» селе Тёткино Глушковского района.
Местные жители стали записывать ролики, в которых сообщают, что никаких отрядов противника в населённом пункте нет. Репортаж из Тёткино публикует и российское оборонное ведомстве. В репортаже боец-десантник (командир роты) рассказывает о том, что противник даже не зашёл в село, а был остановлен огнём по ту сторону границы.
В репортаже местные жители говорят о том, что российские войска полностью контролируют село и никаких групп противника в Тёткино нет.
Для справки: населённый пункт Тёткино вплотную примыкает к украинской границе на Сумском направлении.
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