«Армата» в бой не пойдет
Эпиграфом к данному материалу можно взять слова главы Ростеха Сергея Чемезова, которые он сказал РИА «Новости».
Вообще мы уже слышали нечто подобное, только речь шла о Су-57. Да, самолет самый лучший в мире, но летать и воевать будет пока Су-35С, который ничем не хуже, но освоен, дешевле и так далее.
Но самолеты – это отдельная тема, к ним совсем другой подход нужен.
С «Арматой» все точно так же, как и с Су-57. То есть, танк вроде бы как есть, на вооружении российских ВС оформлен, но…
Испытания, которые идут уже несколько лет, не закончены, какое-то небольшое количество танков (точных цифр никто не давал, но вроде бы от 2 до 4) участвовало в боевых испытаниях в СВО, там они в атаки не ходили, а использовались «для ведения огня по неприятельским позициям в зоне СВО», то есть, в качестве САУ с гладкоствольной пушкой. Ну вы поняли.
Сколько еще будут продолжаться испытания, в принципе, уже не так и важно, потому что Чемезов точно дал понять: в войсках «Армате» делать нечего. Армии проще и выгоднее использовать Т-90, который… далее по списку.
Занавес.
Теперь все что остается, это, как говорят наши соседи, разобраться, это зрада или перемога?
Давайте смотреть.
«Армата» задумывался тогда, когда все сходили с ума от модульных корветов и фрегатов, литоральных кораблей-самосбоек, суперэсминцев и тактики сетецентрической войны. Да, определенные элементы этой самой системы сетецентрического боя сегодня реально применяются, и применяются успешно. Но до полной реализации концепции еще лет 15-20, если все будет идти так, как было запланировано. У нас и того больше, для начала стоит просто обеспечить надежной связью подразделения, а потом уже мечтать о сетецентричекой системе управления.
И потому «Армату» нарисовали таким вот своеобразным монстром будущего: танк, который не только уничтожает все на поле боя, но еще и осуществляет целеуказание для САУ, ПТУР, ЗРК и прочих ужасных комбинаций букв. Разведчик, наводчик, боевой информационный центр – и все в одном бронекорпусе с капсулой для экипажа и башней, которая набита всякими полезностями.
Потому для осуществления всего заявленного, «Армата» стал полигоном для испытания весьма разнообразной электронной начинки, а чтобы танк действительно мог выполнять возложенные на него обязанности, его оснастили:
- собственной РЛС с АФАР кругового обзора;
- УФ-камерами высокого разрешения для обнаружения ракет по тепловому следу;
- разведывательным БПЛА с тепловизором;
- комплексом защиты «Афганит» последней модификации, который по словам разработчиков, может перехватывать даже снаряды.
Красиво? Да не то слово. Роскошно, я бы сказал, и многие со мной согласятся. Однако рекламные ролики и выставки – это одно, а обыденность – это совсем другое.
А в обыденности проблемой стал двигатель А-85-3, Х-образный 12-цилиндровый, по плану обязанный выдавать 1500 л.с. в номинале и 1800 л.с. на форсаже.
Двигатель очень компактный, но сложный и не доведенный до идеала, соответственно напрочь проигрывает в плане надежности В-92, на котором работают те же Т-72 и Т-90. И пока можно сказать, что «Армата» перемещается, но полноценно не едет.
Еще одна проблема – это состояние российской отрасли микроэлектроники. Вот не сказать, к счастью, что у нас совсем все печально в плане процессоров, модулей памяти и всем прочим электронным барахлом, но: у нас танк, который требует в себя электроники, конечно, не как самолет, но что-то рядом. Но это танк! Расходный материал поля боя!
Потому в СВО этот танк на боевых испытаниях получил роль САУ, постреливая по противнику и не более того. Сообщение ТАСС в июле 2023 года о том, что по информации «от своих источников» «несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как проявит себя танк», считаю, мягко говоря, вымышленным и вот почему.
Для начала посмотрим на стоимость. Возьмем истребитель Су-35.
Его стоимость в зависимости от многих составляющих колеблется от 2 до 4 миллиардов рублей. Стоимость «Арматы» была названа в 510 миллионов рублей с оговоркой, что при массовом производстве она снизится до 250 миллионов.
1 Су-35С = 6 Т-14 «Армата»? Серьезно?
Хорошо, запустим Су-35С и постараемся его сбить. Один выстрел ЗРК «Пэтриот» ракетой РАС-3 – от 3 до 8 миллионов долларов.
Пусть будет 5 миллионов, среднюю цену возьмем. И то, кстати, не факт, потому что у 35-го есть чем ответить. Две ракеты? Да не вопрос! 10 миллионов долларов! За истребитель, который стоит 85 миллионов долларов – ну как бы да, достойно.
Теперь Т-14. Выезжает он из укрытия и… да, дрон-камикадзе. Стоимостью около 1000 долларов, что-то типа нашего «Упыря», который показывает себя весьма эффективным оружием. 5 дронов. 10 дронов. 20 дронов.
С одной стороны танк, который стоит 5,5 миллиона долларов, с другой стороны FPV-дроны, которые не стоят ничего. Даже если они будут стоить не 1 000 долларов каждый, а 10 000 долларов, все равно выгодно.
Ну и кто выпустит эту многомиллионную игрушку туда, где ее могут сжечь не просто, а запросто? Вот потому испытания «Арматы» и вылились в постреливание куда-то там в сторону противника из надежных укрытий и не более того.
Будет ли когда-нибудь доработан Т-14, или нет – уже в принципе все равно. На нем можно еще ставить какие-то эксперименты, превратить его в своеобразную лабораторию для испытаний, но всем стоит понять одно:
«Армата» – танк мирного времени. Годный для парадов, выставок, форумов, показух, предмет гордости и торговли, но совершенно непригодный для поля боя вследствие своей сложности и дороговизны.
И вот не стоит начинать кричать, что автор – пораженец, и мы еще увидим полки из этих танков, рвущих противника на британский флаг. Не увидим. А если и наклепать изо всех сил, скажем, батальон этих танков и отправить на передовую, то ожидаемо случится, как с «Абрамсами» - стаей слетятся все беспилотники, потому что их операторы захотят прославиться и подзаработать не хуже наших.
Воевать будут в первую очередь, дешевые машины. Да, все те же «Леопарды» первых выпусков, Т-64, Т-72 и так далее. Это касается обеих сторон конфликта, причем, не только этого.
Для тех, кто возможно расстроится от того, что не увидит роликов с армадами «Армат» в предместьях Киева, в качестве утешения скажу, что так поступают абсолютно все в мире.
Я бы сказал, что военный опыт последних ста с лишним лет свидетельствует именно о том, что любая попытка разработать нечто сверхэффективное и сверхдорогое заканчивалась печально.
Примеров в истории полно: «Бисмарк» и «Тирпитц», «Мусаси» и «Ямато». И если «Бисмарк» хоть и погиб в первом же серьезном походе, но хоть с честью, а вот три других были просто элементарно забиты бомбами и торпедами, не нанеся врагу вообще никакого урона. А сколько было вбабахано ресурсов в постройку этих кораблей…
Сегодня у нас есть свой «Ямато» современного мира: это не линкор, но эсминец, который ничуть не дешевле линкора тех времен. «Замволт», хотя это судно больше похоже на распильный проект, чем на боевой корабль. Но нет ни малейшего сомнения, что эта плавучая куча долларов не подойдет на сто миль к горячим берегам, где идет война. И уж тем более не идет речь о каких-то морских операциях. Слишком дорого и слишком большой ущерб от повреждений.
Ладно, корабли – действительно дорого, хотя во Вторую Мировую те же американцы пачками жгли в огне войны эсминцы и крейсера. Возьмем самолеты.
Скажите, а много навоевали F-22 и F-35? Кроме пусков ракет по предполагаемым объектам террористов (то есть – совершенно без ПВО) – никаких заслуг. Ну да, зонд «Раптор» сбил. Прямо воздушная победа.
F-22 стоит 350 миллионов долларов. Наш Су-30 в среднем, в зависимости от комплектации – 40 миллионов (35 для ВКС, 50 – импортные варианты. Индия не в счет, там свои заморочки). Разница почти в 9 раз. И вот скажите, а «Раптор» реально в 9 раз лучше, чем Су-30МК? То есть, два «Раптора» спокойно выйдут против эскадрильи Су-30 и победят, да? Ну вы поняли сарказм. Однако Су-30 летают и в том числе воюют по всему миру. А вот F-22 – нет.
Да и F-35 со своей средней ценой в 130 миллионов долларов тоже как-то не блещет победами. Кроме разнесения в пыль домов в Газе и Сирии – увы, хвалиться нечем.
Вот потому по миру в конфликтах в основном применяют МиГ-29, МиГ-21, Су-24, Су-25, F-16, F-18, F-4 и так далее. Но все из категории «дешево и сердито». То есть, не самых последних модификаций.
Я у известного историка-публициста Юрия Федоровича Каторина прочитал, и сейчас покажу его словами, в чем концептуальная разница. Существуют давно две концепции:
1. Ограниченный выпуск сложной дорогой техники с высокими возможностями. Это германский путь развития Панцерваффе. Это «Тигр», «Королевский тигр», «Пантера».
2. Массовый выпуск дешевой техники со средними возможностями. Это тысячи Т-34 и Т-34-85, которые, собственно, и решили исход на полях сражений.
Да, немецкие танки были более совершенны и превосходили советские по многим параметрам. Но победили не они, тут как раз вопрос в том числе и числа.
И я совершенно уверен, что четыре Т-64, в которых будут сидеть грамотные экипажи (неграмотные там не выживают совсем), не оставят никаких шансов «Армате» со всей ее навороченной электроникой. Да и вообще вопрос: а будет ли работать эта электроника после прилета первого уранового лома в ту самую башню. Вот у японцев на испытаниях выяснилось, что не очень их Тип 10 хорошо себя чувствует после прилета. Мозги в кашу, хоть и электронные.
Людям умным сегодня понятно, что работа над «Арматой» началась тогда, когда в экономике был относительный подъем, бюджет трещал от нефтегазовых долларов, денег было столько, что их можно было тратить на что угодно. Их и тратили. Что-то перепадало ученым и конструкторам, ну и совершенно в открытую кормилась и жирела целая армия чиновников от производства и производственников.
Все дружно грезили о суперармии с супертанками и суперкораблями, армии, которую опять будет бояться весь мир. Армады… Ну вы помните эти заявления о сотнях Су-57 и тысячах Т-14? Было? Было. Всем без исключения нравилась идея многомиллиардных контрактов, особенно тем, кто на них имел прибыль.
Поэтому и пошли в ход супердорогие проекты с весьма неясными перспективами, но требующие значительных затрат на разработку. На форумах «АРМИЯ…» витрины ломились от прожектов и моделек того, что вот-вот и «пойдет в войска».
А в итоге?
«Армата» - два десятка образцов на стадии испытаний.
«Коалиция» 2С35 – десяток или чуть больше, судьба совершенно неясная.
Подводная лодка проекта 667 – полный провал с ВНЭУ, да и с постройкой лодок образца прошлого века не все гладко.
Корвет проекта 22160 – сказано уже много. «Голубь мира», пожалуй, займет почетное третье
место по бесполезности после «Замволта» и британских авианосцев.
«Посейдон» - ?
«Буревестник» - еще одна сказочка с плохим концом.
С-70, который «Охотник». Пропал из инфополя напрочь. Как и не было.
«Курганец»? «Бумеранг»? ПАК ДА? Военный транспортник Ил-112В?
Могу продолжать еще, но о достижениях нашей оборонки можно говорить бесконечно, продолжая список другими пунктами. Там еще всякие атомные эсминцы размером с крейсер, авианосцы и прочие пустые прожекты желающих покормиться от бюджета. Но вернемся к танкам.
«Армата» уже устарел. Танк разрабатывался тогда, когда главным врагом танка были ПТУР и мина. Бронебойный снаряд – это уже потом. Танки с танками не должны воевать. А с 2009 года прошло время, и вдруг главный противник сменился. И им стал этот самый копеечный дрон, штука настолько тупая по сравнению с самонаводящимся ПТУРом, что просто руки опускаются. И этому дрону все равно, сколько стоит танк: подлетает незаметно, бьет туда, куда скажет оператор. И так пока не будет достигнут результат: выведение танка из строя.
Прекрасно, что новая компоновка Т-14 скорее всего, даст возможность выжить экипажу. Но 500 миллионов рублей – это 500 миллионов рублей. Это 5,5 миллиона долларов. Да, как три Т-72. И Т-72 – все еще приличный танк. Если все-таки вывернуться наизнанку и дать ему приличную работающую связь и обновить электронику – да вообще машина будет самое то. И Т-72 в отличие от Т-14 последние 50 лет ремонтируют в поле, чего с «Арматой» невозможно просто в принципе.
Некоторые сегодня говорят, что «Армата» вообще была ошибочной концепцией. Напрочь не согласен, когда танк только разрабатывали, у всех в головах бродила идея «сетецетрической войны будущего», но даже сейчас, спустя почти 20 лет, никто толком не представляет, как все это будет выглядеть в итоге.
Как никто буквально 10 лет назад не смог спрогнозировать такое развитие БПЛА, которое существует сегодня. Как из чего-то запредельного типа глобального разведчика, беспилотный аппарат стал совершенно обыденным средством разведки взводного уровня и ударным управляемым боеприпасом, который в отличие от ПТУР, дает возможность оператору не быть средством однократного применения.
Тут снова можно обратиться к истории. В 1939 году все мировые морские державы как проклятые строили линкоры и тяжелые крейсеры, а главной проблемой корабля, не важно, надводного или подводного, стал самолет. В котором вообще никто не видел соперника.
Однако прогресс на поле боя – штука очень непростая. И сегодня появившийся «окопный РЭБ» рано или поздно эволюционирует в полноценное оружие и получит соответствующее распространение. Как появились противокумулятивные экраны из панцирных сеток на советских танках в Европе 1944 года, как появились легкие крейсера ПВО, вооруженные 14-18 универсальными орудиями 127-мм у американцев, примеров много.
Просто в нашем случае авторы концепции применения «Арматы» не учли изменений, которые уже прогнозировались в момент принятия решения о запуске танка в опытное производство. Понятно, что кушать очень хотелось, но начинать «сетецентрическую систему управления боем» надо было не с танка, а все-таки с надежной и современной радиосвязи.
В итоге мы имеем то, что имеем. Т-14 «Армата» - очень продвинутый в техническом плане аппарат, но совершенно нежизнеспособный на современном поле боя. Да, кто-то назвал его «танком будущего». Согласен. Надо только дождаться, когда оно наступит, это будущее. И заодно подтянуть на уровень «Арматы» связь, артиллерию, средства разведки и целеуказания. И действительно тогда армия будущего будет представлять собой что-то такое.
А пока что Россия обречена на то, чтобы в конфликте любой сложности воевать оружием советской разработки и зачастую производства. Жестокая, знаете, реальность. В лучшем случае, эта техника модернизировалась («Бук-М1» - «Бук»-М3, «Искандер» - «Кинжал» и так далее), а в худшем – практически оставалась в том же состоянии.
Так во всех видах Вооруженных сил за редким исключением. Российской разработкой могут от души похвастаться войска радиоэлектронной борьбы, беспилотники и редкие модели действительно российской разработки типа «Хризантемы». Остальное – извините, наследие.
Так как в СССР действительно готовились к большой войне, то и технику разрабатывали соответствующую: надежную, дешевую и ремонтопригодную. Но тогда речь шла о несколько иных материях, чем получение прибыли из выгодных контрактов.
В России же получилось так, что прибыль возобладала. И начали ударно пытаться строить МС-21 и «Суперджет» из импортных деталей, наплевав на Ил-96 и Ту-204. И в итоге получили полный ноль и невнятную перспективу с самолетами в целом.
Ну и все эти «Арматы»-«Коалиции», на разработку которых были потрачены просто колоссальные суммы при откровенно нулевых результатах – это тоже закономерно. В Советском Союзе было важно обеспечить безопасность страны, а в России – обеспечить благосостояние внуков и правнуков, зарабатывая на бесполезных и никому не нужных прожектах.
Или я в чем-то не прав и три года показа на «Армиях…» Т-14 привели к миллиардным сделкам по поставкам третьим странам? Или за Су-57 выстроилась очередь? Нет, как раз все предпочитают старую, но проверенную временем и боем, надежную и дешевую советскую технику.
Технику для боя.
Конечно, «Армата» не пойдет в утиль. Ну что-то же надо показывать на парадах, не так ли? Тем более, что 2010-е позади и нам в плане новой техники не светит абсолютно. И все получается очевидно: на параде в Москве «Армата», «Коалиция», «Курганец», «Бумеранг» и прочие «Посейдоны», начищенные и надраенные. Изготовленные вручную в небольших количествах.
А украинские черноземы будут месить все те же Т-72 и Т-90, БМП-2 и БМП-3, «Мста» и «Гвоздика». Дешевые и надежные. Никогда не исправные на 100%, но всегда готовые в бой.
А «Армата» еще пригодится. Потом, когда станет понятно, куда все-таки повернется мир в плане стратегии и тактики ведения военных конфликтов.
- Роман Скоморохов
- ria.ru, wikipedia.org, aviarf.ru, overclockers.ru, mk.ru, wallpaper.mob.org
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