«Армата» в бой не пойдет

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«Армата» в бой не пойдет

Эпиграфом к данному материалу можно взять слова главы Ростеха Сергея Чемезова, которые он сказал РИА «Новости».

«Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90».

Вообще мы уже слышали нечто подобное, только речь шла о Су-57. Да, самолет самый лучший в мире, но летать и воевать будет пока Су-35С, который ничем не хуже, но освоен, дешевле и так далее.



Но самолеты – это отдельная тема, к ним совсем другой подход нужен.

С «Арматой» все точно так же, как и с Су-57. То есть, танк вроде бы как есть, на вооружении российских ВС оформлен, но…

Испытания, которые идут уже несколько лет, не закончены, какое-то небольшое количество танков (точных цифр никто не давал, но вроде бы от 2 до 4) участвовало в боевых испытаниях в СВО, там они в атаки не ходили, а использовались «для ведения огня по неприятельским позициям в зоне СВО», то есть, в качестве САУ с гладкоствольной пушкой. Ну вы поняли.

Сколько еще будут продолжаться испытания, в принципе, уже не так и важно, потому что Чемезов точно дал понять: в войсках «Армате» делать нечего. Армии проще и выгоднее использовать Т-90, который… далее по списку.

Занавес.

Теперь все что остается, это, как говорят наши соседи, разобраться, это зрада или перемога?


Давайте смотреть.


«Армата» задумывался тогда, когда все сходили с ума от модульных корветов и фрегатов, литоральных кораблей-самосбоек, суперэсминцев и тактики сетецентрической войны. Да, определенные элементы этой самой системы сетецентрического боя сегодня реально применяются, и применяются успешно. Но до полной реализации концепции еще лет 15-20, если все будет идти так, как было запланировано. У нас и того больше, для начала стоит просто обеспечить надежной связью подразделения, а потом уже мечтать о сетецентричекой системе управления.

И потому «Армату» нарисовали таким вот своеобразным монстром будущего: танк, который не только уничтожает все на поле боя, но еще и осуществляет целеуказание для САУ, ПТУР, ЗРК и прочих ужасных комбинаций букв. Разведчик, наводчик, боевой информационный центр – и все в одном бронекорпусе с капсулой для экипажа и башней, которая набита всякими полезностями.


Потому для осуществления всего заявленного, «Армата» стал полигоном для испытания весьма разнообразной электронной начинки, а чтобы танк действительно мог выполнять возложенные на него обязанности, его оснастили:

- собственной РЛС с АФАР кругового обзора;
- УФ-камерами высокого разрешения для обнаружения ракет по тепловому следу;
- разведывательным БПЛА с тепловизором;
- комплексом защиты «Афганит» последней модификации, который по словам разработчиков, может перехватывать даже снаряды.

Красиво? Да не то слово. Роскошно, я бы сказал, и многие со мной согласятся. Однако рекламные ролики и выставки – это одно, а обыденность – это совсем другое.

А в обыденности проблемой стал двигатель А-85-3, Х-образный 12-цилиндровый, по плану обязанный выдавать 1500 л.с. в номинале и 1800 л.с. на форсаже.


Двигатель очень компактный, но сложный и не доведенный до идеала, соответственно напрочь проигрывает в плане надежности В-92, на котором работают те же Т-72 и Т-90. И пока можно сказать, что «Армата» перемещается, но полноценно не едет.

Еще одна проблема – это состояние российской отрасли микроэлектроники. Вот не сказать, к счастью, что у нас совсем все печально в плане процессоров, модулей памяти и всем прочим электронным барахлом, но: у нас танк, который требует в себя электроники, конечно, не как самолет, но что-то рядом. Но это танк! Расходный материал поля боя!


Потому в СВО этот танк на боевых испытаниях получил роль САУ, постреливая по противнику и не более того. Сообщение ТАСС в июле 2023 года о том, что по информации «от своих источников» «несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как проявит себя танк», считаю, мягко говоря, вымышленным и вот почему.

Для начала посмотрим на стоимость. Возьмем истребитель Су-35.


Его стоимость в зависимости от многих составляющих колеблется от 2 до 4 миллиардов рублей. Стоимость «Арматы» была названа в 510 миллионов рублей с оговоркой, что при массовом производстве она снизится до 250 миллионов.

1 Су-35С = 6 Т-14 «Армата»? Серьезно?

Хорошо, запустим Су-35С и постараемся его сбить. Один выстрел ЗРК «Пэтриот» ракетой РАС-3 – от 3 до 8 миллионов долларов.


Пусть будет 5 миллионов, среднюю цену возьмем. И то, кстати, не факт, потому что у 35-го есть чем ответить. Две ракеты? Да не вопрос! 10 миллионов долларов! За истребитель, который стоит 85 миллионов долларов – ну как бы да, достойно.

Теперь Т-14. Выезжает он из укрытия и… да, дрон-камикадзе. Стоимостью около 1000 долларов, что-то типа нашего «Упыря», который показывает себя весьма эффективным оружием. 5 дронов. 10 дронов. 20 дронов.


С одной стороны танк, который стоит 5,5 миллиона долларов, с другой стороны FPV-дроны, которые не стоят ничего. Даже если они будут стоить не 1 000 долларов каждый, а 10 000 долларов, все равно выгодно.


Ну и кто выпустит эту многомиллионную игрушку туда, где ее могут сжечь не просто, а запросто? Вот потому испытания «Арматы» и вылились в постреливание куда-то там в сторону противника из надежных укрытий и не более того.

Будет ли когда-нибудь доработан Т-14, или нет – уже в принципе все равно. На нем можно еще ставить какие-то эксперименты, превратить его в своеобразную лабораторию для испытаний, но всем стоит понять одно:

«Армата» – танк мирного времени. Годный для парадов, выставок, форумов, показух, предмет гордости и торговли, но совершенно непригодный для поля боя вследствие своей сложности и дороговизны.


И вот не стоит начинать кричать, что автор – пораженец, и мы еще увидим полки из этих танков, рвущих противника на британский флаг. Не увидим. А если и наклепать изо всех сил, скажем, батальон этих танков и отправить на передовую, то ожидаемо случится, как с «Абрамсами» - стаей слетятся все беспилотники, потому что их операторы захотят прославиться и подзаработать не хуже наших.

Воевать будут в первую очередь, дешевые машины. Да, все те же «Леопарды» первых выпусков, Т-64, Т-72 и так далее. Это касается обеих сторон конфликта, причем, не только этого.

Для тех, кто возможно расстроится от того, что не увидит роликов с армадами «Армат» в предместьях Киева, в качестве утешения скажу, что так поступают абсолютно все в мире.

Я бы сказал, что военный опыт последних ста с лишним лет свидетельствует именно о том, что любая попытка разработать нечто сверхэффективное и сверхдорогое заканчивалась печально.

Примеров в истории полно: «Бисмарк» и «Тирпитц», «Мусаси» и «Ямато». И если «Бисмарк» хоть и погиб в первом же серьезном походе, но хоть с честью, а вот три других были просто элементарно забиты бомбами и торпедами, не нанеся врагу вообще никакого урона. А сколько было вбабахано ресурсов в постройку этих кораблей…


Сегодня у нас есть свой «Ямато» современного мира: это не линкор, но эсминец, который ничуть не дешевле линкора тех времен. «Замволт», хотя это судно больше похоже на распильный проект, чем на боевой корабль. Но нет ни малейшего сомнения, что эта плавучая куча долларов не подойдет на сто миль к горячим берегам, где идет война. И уж тем более не идет речь о каких-то морских операциях. Слишком дорого и слишком большой ущерб от повреждений.

Ладно, корабли – действительно дорого, хотя во Вторую Мировую те же американцы пачками жгли в огне войны эсминцы и крейсера. Возьмем самолеты.


Скажите, а много навоевали F-22 и F-35? Кроме пусков ракет по предполагаемым объектам террористов (то есть – совершенно без ПВО) – никаких заслуг. Ну да, зонд «Раптор» сбил. Прямо воздушная победа.

F-22 стоит 350 миллионов долларов. Наш Су-30 в среднем, в зависимости от комплектации – 40 миллионов (35 для ВКС, 50 – импортные варианты. Индия не в счет, там свои заморочки). Разница почти в 9 раз. И вот скажите, а «Раптор» реально в 9 раз лучше, чем Су-30МК? То есть, два «Раптора» спокойно выйдут против эскадрильи Су-30 и победят, да? Ну вы поняли сарказм. Однако Су-30 летают и в том числе воюют по всему миру. А вот F-22 – нет.

Да и F-35 со своей средней ценой в 130 миллионов долларов тоже как-то не блещет победами. Кроме разнесения в пыль домов в Газе и Сирии – увы, хвалиться нечем.

Вот потому по миру в конфликтах в основном применяют МиГ-29, МиГ-21, Су-24, Су-25, F-16, F-18, F-4 и так далее. Но все из категории «дешево и сердито». То есть, не самых последних модификаций.

Я у известного историка-публициста Юрия Федоровича Каторина прочитал, и сейчас покажу его словами, в чем концептуальная разница. Существуют давно две концепции:

1. Ограниченный выпуск сложной дорогой техники с высокими возможностями. Это германский путь развития Панцерваффе. Это «Тигр», «Королевский тигр», «Пантера».


2. Массовый выпуск дешевой техники со средними возможностями. Это тысячи Т-34 и Т-34-85, которые, собственно, и решили исход на полях сражений.


Да, немецкие танки были более совершенны и превосходили советские по многим параметрам. Но победили не они, тут как раз вопрос в том числе и числа.

И я совершенно уверен, что четыре Т-64, в которых будут сидеть грамотные экипажи (неграмотные там не выживают совсем), не оставят никаких шансов «Армате» со всей ее навороченной электроникой. Да и вообще вопрос: а будет ли работать эта электроника после прилета первого уранового лома в ту самую башню. Вот у японцев на испытаниях выяснилось, что не очень их Тип 10 хорошо себя чувствует после прилета. Мозги в кашу, хоть и электронные.

Людям умным сегодня понятно, что работа над «Арматой» началась тогда, когда в экономике был относительный подъем, бюджет трещал от нефтегазовых долларов, денег было столько, что их можно было тратить на что угодно. Их и тратили. Что-то перепадало ученым и конструкторам, ну и совершенно в открытую кормилась и жирела целая армия чиновников от производства и производственников.

Все дружно грезили о суперармии с супертанками и суперкораблями, армии, которую опять будет бояться весь мир. Армады… Ну вы помните эти заявления о сотнях Су-57 и тысячах Т-14? Было? Было. Всем без исключения нравилась идея многомиллиардных контрактов, особенно тем, кто на них имел прибыль.

Поэтому и пошли в ход супердорогие проекты с весьма неясными перспективами, но требующие значительных затрат на разработку. На форумах «АРМИЯ…» витрины ломились от прожектов и моделек того, что вот-вот и «пойдет в войска».

А в итоге?

«Армата» - два десятка образцов на стадии испытаний.

«Коалиция» 2С35 – десяток или чуть больше, судьба совершенно неясная.

Подводная лодка проекта 667 – полный провал с ВНЭУ, да и с постройкой лодок образца прошлого века не все гладко.

Корвет проекта 22160 – сказано уже много. «Голубь мира», пожалуй, займет почетное третье
место по бесполезности после «Замволта» и британских авианосцев.

«Посейдон» - ?

«Буревестник» - еще одна сказочка с плохим концом.

С-70, который «Охотник». Пропал из инфополя напрочь. Как и не было.

«Курганец»? «Бумеранг»? ПАК ДА? Военный транспортник Ил-112В?

Могу продолжать еще, но о достижениях нашей оборонки можно говорить бесконечно, продолжая список другими пунктами. Там еще всякие атомные эсминцы размером с крейсер, авианосцы и прочие пустые прожекты желающих покормиться от бюджета. Но вернемся к танкам.

«Армата» уже устарел. Танк разрабатывался тогда, когда главным врагом танка были ПТУР и мина. Бронебойный снаряд – это уже потом. Танки с танками не должны воевать. А с 2009 года прошло время, и вдруг главный противник сменился. И им стал этот самый копеечный дрон, штука настолько тупая по сравнению с самонаводящимся ПТУРом, что просто руки опускаются. И этому дрону все равно, сколько стоит танк: подлетает незаметно, бьет туда, куда скажет оператор. И так пока не будет достигнут результат: выведение танка из строя.

Прекрасно, что новая компоновка Т-14 скорее всего, даст возможность выжить экипажу. Но 500 миллионов рублей – это 500 миллионов рублей. Это 5,5 миллиона долларов. Да, как три Т-72. И Т-72 – все еще приличный танк. Если все-таки вывернуться наизнанку и дать ему приличную работающую связь и обновить электронику – да вообще машина будет самое то. И Т-72 в отличие от Т-14 последние 50 лет ремонтируют в поле, чего с «Арматой» невозможно просто в принципе.

Некоторые сегодня говорят, что «Армата» вообще была ошибочной концепцией. Напрочь не согласен, когда танк только разрабатывали, у всех в головах бродила идея «сетецетрической войны будущего», но даже сейчас, спустя почти 20 лет, никто толком не представляет, как все это будет выглядеть в итоге.

Как никто буквально 10 лет назад не смог спрогнозировать такое развитие БПЛА, которое существует сегодня. Как из чего-то запредельного типа глобального разведчика, беспилотный аппарат стал совершенно обыденным средством разведки взводного уровня и ударным управляемым боеприпасом, который в отличие от ПТУР, дает возможность оператору не быть средством однократного применения.


Тут снова можно обратиться к истории. В 1939 году все мировые морские державы как проклятые строили линкоры и тяжелые крейсеры, а главной проблемой корабля, не важно, надводного или подводного, стал самолет. В котором вообще никто не видел соперника.


Однако прогресс на поле боя – штука очень непростая. И сегодня появившийся «окопный РЭБ» рано или поздно эволюционирует в полноценное оружие и получит соответствующее распространение. Как появились противокумулятивные экраны из панцирных сеток на советских танках в Европе 1944 года, как появились легкие крейсера ПВО, вооруженные 14-18 универсальными орудиями 127-мм у американцев, примеров много.

Просто в нашем случае авторы концепции применения «Арматы» не учли изменений, которые уже прогнозировались в момент принятия решения о запуске танка в опытное производство. Понятно, что кушать очень хотелось, но начинать «сетецентрическую систему управления боем» надо было не с танка, а все-таки с надежной и современной радиосвязи.

В итоге мы имеем то, что имеем. Т-14 «Армата» - очень продвинутый в техническом плане аппарат, но совершенно нежизнеспособный на современном поле боя. Да, кто-то назвал его «танком будущего». Согласен. Надо только дождаться, когда оно наступит, это будущее. И заодно подтянуть на уровень «Арматы» связь, артиллерию, средства разведки и целеуказания. И действительно тогда армия будущего будет представлять собой что-то такое.

А пока что Россия обречена на то, чтобы в конфликте любой сложности воевать оружием советской разработки и зачастую производства. Жестокая, знаете, реальность. В лучшем случае, эта техника модернизировалась («Бук-М1» - «Бук»-М3, «Искандер» - «Кинжал» и так далее), а в худшем – практически оставалась в том же состоянии.

Так во всех видах Вооруженных сил за редким исключением. Российской разработкой могут от души похвастаться войска радиоэлектронной борьбы, беспилотники и редкие модели действительно российской разработки типа «Хризантемы». Остальное – извините, наследие.

Так как в СССР действительно готовились к большой войне, то и технику разрабатывали соответствующую: надежную, дешевую и ремонтопригодную. Но тогда речь шла о несколько иных материях, чем получение прибыли из выгодных контрактов.

В России же получилось так, что прибыль возобладала. И начали ударно пытаться строить МС-21 и «Суперджет» из импортных деталей, наплевав на Ил-96 и Ту-204. И в итоге получили полный ноль и невнятную перспективу с самолетами в целом.

Ну и все эти «Арматы»-«Коалиции», на разработку которых были потрачены просто колоссальные суммы при откровенно нулевых результатах – это тоже закономерно. В Советском Союзе было важно обеспечить безопасность страны, а в России – обеспечить благосостояние внуков и правнуков, зарабатывая на бесполезных и никому не нужных прожектах.

Или я в чем-то не прав и три года показа на «Армиях…» Т-14 привели к миллиардным сделкам по поставкам третьим странам? Или за Су-57 выстроилась очередь? Нет, как раз все предпочитают старую, но проверенную временем и боем, надежную и дешевую советскую технику.

Технику для боя.


Конечно, «Армата» не пойдет в утиль. Ну что-то же надо показывать на парадах, не так ли? Тем более, что 2010-е позади и нам в плане новой техники не светит абсолютно. И все получается очевидно: на параде в Москве «Армата», «Коалиция», «Курганец», «Бумеранг» и прочие «Посейдоны», начищенные и надраенные. Изготовленные вручную в небольших количествах.

А украинские черноземы будут месить все те же Т-72 и Т-90, БМП-2 и БМП-3, «Мста» и «Гвоздика». Дешевые и надежные. Никогда не исправные на 100%, но всегда готовые в бой.

А «Армата» еще пригодится. Потом, когда станет понятно, куда все-таки повернется мир в плане стратегии и тактики ведения военных конфликтов.
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39 комментариев
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  1. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    +1
    Сегодня, 05:14
    Мне думается, что просто старая и ненужная... smile В ВПК , в основном, пока дна не достигли. Не всё так критично... Но и реальных прорывов, рывков не наблюдается. Держимся на разработках ушедшей страны... И знаю, что не оскудела умами земля Русская, да вот черезвычайное среболюбие в почёте sad
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 05:34
      В Советском Союзе было важно обеспечить безопасность страны, а в России – обеспечить благосостояние внуков и правнуков,
      Прав Роман ! Вот в чем разница ....
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        -1
        Сегодня, 06:27
        да понятно было с самого начала что все эти свистелки перделки за 100500 бакинских нужны как в Сочах зимняя олимпиада чтобы поднять бабосика а там Сан-Тропе и шампусик а лоху лохово а дроны? там мы не знали же что они не только летать будут)))ничесна нифига
  2. Ixian Ранг пользователя
    Ixian
    +2
    Сегодня, 05:26
    Мне кажется что в процессе распила бюджета на проекте "Армата" бенефициары сего процесса забыли что основное предназначение танка это вести боевые действия, а не красоваться в витрине автосалона под вывеской "авто класса люкс". Танк какой бы технологичный они ни был – все ещё расходный материал, он не должен стоить как чёртов ролс-ройс сильверклауд, иначе ваш оборонный бюджет посыпется раньше чем фронт вероятного противника.
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +7
    Сегодня, 05:29
    Роман,кое в чем вы перегнули сильно. Если дать денег тем кб и НИИ что занимаются средствами защиты,то через пару-тройку лет копеешный дрон что сейчас распиарин и чуть ли не "первой скрипкой "на войне является снова станет максимум дешовой одноразовой игрушкой. Ибо его будет легко и сбить,и подавить ЛЮБУЮ систему наведения дрона на цель. Тут вопрос финансирования главенствует. По Т14,его цену озвучили в 330миллионов рублей. Дорого из за изобилия иностранной электроники и микроэлектроники в первую очередь. Также слабая для,данной машины пушка,военные просят орудие калибра 152 мм. В идеале армии нужен более лучше защешенный Т95,которому не дали дорогу в жизнь,убив проект в угоду амбициям сердюковщины.
  4. fiv Ранг пользователя
    fiv
    +4
    Сегодня, 05:32
    Статья - отличный пример к термину "графоманство". Как говорят, многа букав. И в чем посыл???
  5. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +6
    Сегодня, 05:44
    любая попытка разработать нечто сверхэффективное и сверхдорогое заканчивалась печально. Примеров в истории полно: «Бисмарк» и «Тирпитц», «Мусаси» и «Ямато»
    Пример не совсем удачный. Если бы таких «Бисмарков» и «Тирпитцов» у немцев было много, то ещё неизвестно в какую сторону бы пошла военно-морская история Британии wink
    1. Per se. Ранг пользователя
      Per se.
      +1
      Сегодня, 06:42
      Цитата: Голландец Михель
      Пример не совсем удачный.

      И, не совсем корректный, при всём уважении к автору. Разгром PQ-17 следствие только одного известия выхода в море "Тирпица", одно его наличие у немцев, держало в напряжении весь флот Британии. "Ямато" и "Мусаси", так же могли решить исход многих сражений, не случись погрома у атолла Мидуэй.

      Что касается Т-14 платформы "Армата", здесь надо помнить и о БМП Т-15, этот чудо-монстр, соизмеримый габаритами и весом с пятибашенным советским Т-35, ещё более сомнительное творение, во многом усложнившим в "платформе" работу над Т-14. Как вообще объяснить создание "платформы" на сырой и дорогой базе? Это достижение-новация из разряда сердюковского аутсорсинга для армии и гиперскладов под каждый военный округ.
      Был проект Т-95 (объект 195), практически готовый, его и надо было доводить до серии. Вся фишка темы, именно 152 мм орудие, без него городить этот "огород" с 125 мм орудием не имело смысла. Пушка калибра 152 мм и породила компоновку необитаемой башни и размещение экипажа в капсуле.

      В итоге, к статье Романа Викторовича, развитие у нас имеет главным образом то, что было создано или проектировалось ещё в СССР, ничего наша буржуйская власть олигархов своего практически не создала, не хватило им более 30 годов, только сырьё на продажу, да то, что и было создано советскими инженерами и конструкторами.
      Космос, авиация, флот, бронетанковая техника, где бы мы сейчас были, за эти 33 года, будь у нас Советский Союз и народная власть...
  6. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +6
    Сегодня, 05:47
    В чём прав автор насчёт "Арматы" так это в том что со связью у нас оказалось околоафедронное состояние и треть-половина потенциала танка в связи с этим аннулируется и в том что время не совсем её.
    Двигло в целом разработано аж в советское время, и считать что его не отработали за эти годы, как то странно.
    Да, "Армата" напичкана электроникой посерьёзнее Т-90МС, но за счёт "сетевых" возможностей, радаров и аж двух КАЗ. Убираем это и значительно снижаем стоимость оптоэлектроники, возможно и до значений Т-90МС. И размещение экипажа тут особой роли не играет, потому что прямого наблюдения в основные приборы Т-90МС так же нет - дисплеи...

    Ну и насчёт стойкости к дронам. А ничего, что пассивная защита верхней полусферы Т-14 просто беспрецедентна, даже без козырьков? Просто сравните толщину крыши башен, и за точку отсчёта возьмите ствол орудия.
    А насчёт того что нет Т-14 на СВО, так моё мнение такое - сетецентричность не работает, значит эта способность танка не востребована, танковые атаки ограничиваются двумя, ну четырьмя машинами - значит даже рота на одном направлении избыточна, а раздёргивать её недопустимо по ремонтно-восстановительным соображениям.
    Танковых боёв с западными машинами нет, значит и повышенное противотанковое могущество пушки не требуется, а с укромашинами советского производства справляются и наши танки.
    При этом ОФ снаряд остался точно таким как и у всех 125 мм орудий, а значит каких то особых штурмовых задач, превосходящих возможности Т-72-80-90, "Армате" не поставить. Не особо она нужна на фронте, а так как непоражаемых танков не бывает, то репутационные потери в случае подбития, а уж тем более уничтожения явно превысят пользу. Но в случае обвала укрофронта и бегства захiстников не исключаю и участие "Армат" в добивании.
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 05:56
    А зачем сейчас Армата в СВО?Вот зачем?
  8. Realing Ранг пользователя
    Realing
    +1
    Сегодня, 05:58
    Ну впрочем ничего нового, вместо обучения на чужих ошибках, наступаем на те же грабли. Насчет того, что никто не думал о развитии дронов 10 лет назад, хочу напомнить, что именно 10 лет назад и начал выпускаться интересный Израильский дрон, а точнее линейка дронов, под названием Hero.
    А насчет импортозамещений хочу напомнить, что даже сейчас самый импортозмкщенный автомобиль Lada Vesta- не полностью импортозамещен, а если посмотреть на производство резинотехнических изделий в России , то можно узнать, сто все немного плохо и большую часть всяких прокладочек и уплотнителей мы заказываем в Китае.
  9. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +3
    Сегодня, 06:00
    превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать

    всё по заветам чубайса:
    "армата дорогая, дешевле т90"
    "свои самолеты получились дорогими, купим пока хлам из китая"
    "жигули некачественные, лучше купим китайское втрое дороже"
    "свои дроны производить невыгодно, пусть волонтеры на али экспресс покупают"
    продолжать можно до бесконечности....
  10. Vrotkompot
    Vrotkompot
    +2
    Сегодня, 06:00
    Если на Армату поставить хорошую мощную РЭБ и другие решения защиты от БПЛА, то может и не такой легкой целью будет танк для дронов. Самое ценное в Армате - это концепция выживаемости экипажа, а это ключевое в современных войнах. К тому же, можно убрать половину ненужных наворотов с танка, когда требуется просто сохранить при штурме экипаж и перестрелять противника по точности. Возможно, дорогие датчики наведения стационарные перенести на мобильные дроны соппровждения танка. Тогда и не так страшны будут микроповреждения выносной аппаратуры (ее просто не будет). Но это так, иде для маневра ))
    1. Realing Ранг пользователя
      Realing
      0
      Сегодня, 06:36
      Если на Армату поставить хорошую мощную РЭБ и другие решения защиты от БПЛА, то может и не такой легкой целью будет танк для дронов

      Развитие ИИ делает РЭБ бесполезным, пару тройку лет доработок и дрон сможет при потере сигнала самостоятельно выбирать цель. А устанавливать пво на танк- такое себе, дроны будут как ПЛ собираться в волчью стаю и атаковать десятками, ни один пулемет не поможет, благо десяток дронов будет стоить гораздо дешевле одного танка, не говоря уже про экипаж.
  11. pavelpavel Ранг пользователя
    pavelpavel
    -2
    Сегодня, 06:01
    А что Т-34 с современными менеджерами на сегодняшние 250-500 миллионов руб не потянет? На танк конечно пристроить РЭБ установку и истребитель беспилотников по желанию можно. А МВФ, он же ЦРУ, в лице Силуанова. Все как в песне у пидоров "Потому что нельзя быть красивой такой"! Так что с СУ-57 и Т-14 имеем финансовый клон создания принципов с США!
  12. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    +2
    Сегодня, 06:07
    Спасибо, Роман, за очередную эмоциональную статью.
    Понимаю, жанр такой - хайп.
    Но всё же с метафорами надо поаккуратнее.
    Исключая пассажи про войну на море, где провальные крейсера ПВО вдруг стали эффективными, а Тирпиц своим выходом 6 июня похоронивший вооружение танкового корпуса и двух авиаполков вдруг стал неэффективным, остановимся на самом интересном:
    Я у известного историка-публициста Юрия Федоровича Каторина прочитал, и сейчас покажу его словами, в чем концептуальная разница. Существуют давно две концепции:
    1. Ограниченный выпуск сложной дорогой техники с высокими возможностями. Это германский путь развития Панцерваффе. Это «Тигр», «Королевский тигр», «Пантера».
    2. Массовый выпуск дешевой техники со средними возможностями. Это тысячи Т-34 и Т-34-85, которые, собственно, и решили исход на полях сражений.
    Да, немецкие танки были более совершенны и превосходили советские по многим параметрам. Но победили не они, тут как раз вопрос в том числе и числа.
    И я совершенно уверен, что четыре Т-64, в которых будут сидеть грамотные экипажи (неграмотные там не выживают совсем), не оставят никаких шансов «Армате» со всей ее навороченной электроникой.

    Тут вообще-то не заблуждение, а скорее подмена понятий. И дело не в том, что автор незнаком с историей германского танкостроения, а в том, что вместо объективного анализа приводит выборку, якобы подтверждающую его теорию.
    Дело не в том, что немецкая техника была передовой, а в том, что немцы к зиме 1942 г. поняли, что они катастрофическим образом отстают в техническом уровне танков от СССР. И их Pz-III+Pz-IV в подметки не годятся Т-34 и КВ. Вот и пришлось им переобуваться на ходу. При этом выпуск бюджетной техники тех же Pz-IV или StuG 40 только рос всю войну, кроме её последних месяцев. А сколько поделок из такого дерьма как Pz.38(t) было сляпано на коленке. Ну а наиболее бюджетный истребитель танков - школьник-фаустник это же просто суперэкономия!
    Приписывая Ставке ГК западническое клише "бабы новых нарожают" многие авторы не понимают, что массовый выпуск Т-34-85, к тому времени машины уже морально устаревшей, был мерой вынужденной, позволившей успешно развиваться нашим операциям заключительного периода войны, а вовсе не стремлением "завалить противника трупами". А так бы вообще с Т-34 в 1942 г. и заморачиваться не стоило, есть танки "жу-жу" (Т-60) - дешевле некуда и наделать их можно вчетверо против тридцатьчетверок.
    Если говорить о нашем вооружении в преддверьи грядущей войны, то анализ должен быть беспристрастным и учитывать то обстоятельство, что локальный конфликт, пусть и высокой эффективности, это ещё очень ограниченный опыт. Как сказал Верховный "мы ещё не начинали", и это правда.
    А в грядущей войне необходимо учитывать:
    - наш научно-промышленный потенциал кратно уступает таковому у противника;
    - мобилизационные запасы невелики;
    - мотивированность населения, не смотря на пропагандистскую шумиху, низкая;
    - географически мы зажаты на Северо-Востоке Евразии и не имеем возможности воздействовать на коммуникации противника.
    Отсюда и должны быть созданы и пущены в производство образцы вооружения, а также проведена соответствующая подготовка личного состава.
  13. jonht Ранг пользователя
    jonht
    +1
    Сегодня, 06:13
    Можно подумать в СССР разработки все шли в работу.... А еще по тем же танкам работы вели 4 КБ Харьковское, Ленинградское, Тагильское и Омичи. По количеству проектов там столько всего было, да вот беда в металле по большей части был не лучший а технологичный танк. И если не менять подход, то у нас так и дальше "плевать на экипаж, даешь количество" останется. Да с Арматой может и перемудрили где-то, но сама концепция и подход уже большой шаг в перед, теперь бы совместить эти два подхода без значительных потерь. hi
  14. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 06:13
    легкие крейсера ПВО, вооруженные 14-18 универсальными орудиями 127-мм у американцев,

    16 наверное все же. Так в порядке придирки.
  15. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 06:16
    Цитата: tralflot1832
    А зачем сейчас Армата в СВО?Вот зачем?

    В той войне, неправильной, которую сейчас ведёт Россия, танк вообще не нужен. Нужна хорошо защищённая сверху высоко обильная САУ. Вот если забыть, что это наша земля и наши люди и начать вести "правильную" войну, с ковровыми бомбардировками и прочими прелестями, танк а ля Армата, был бы более чем необходим.
    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +2
      Сегодня, 06:27
      Цитата: Grossvater
      Нужна хорошо защищённая сверху высоко обильная САУ.

      Борта и лоб фанерными оставлять предлагаете? Такую САУ "Брэдли" разберёт, не говоря о ПТРК или упаси б-г - танк. Вот и выходит что лучшее САУ и есть танк.
    2. Realing Ранг пользователя
      Realing
      0
      Сегодня, 06:43
      Ковровые бомбардировки не ведутся не потому что там наши люди (артиллерия прекрасно сносит вчерашние города и деревни до фундамента) , а потому что к линии фронта даже су 25, вертолеты и истребители близко стараются не подлетать и запускают нары с кабрирования из за действий ПВО, а вы предлагаете тонны чугуна сбрасывать над головой противника.
  16. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    +2
    Сегодня, 06:17
    Удивительна психология и Чемезова и многих других начальников. Огромные расходы в пустоту и ни в одном глазу..... Явление инопланетянина народу.

    Безнаказанность и безотвественность не только развращает, но и делает психически ненормальными.
  17. Кариб Ранг пользователя
    Кариб
    -2
    Сегодня, 06:21
    Жаль, слишком много воды, и выводы на недоказанных предположениях... Громкий пук в воду, с концентрическими кругами и лёгкой газовой атакой.
    1. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      0
      Сегодня, 06:33
      Пук в воду-это высказывание Чемезова..... Как результат огромных вложений и многолетних усилий больших коллективов. Картина, достойная фантасмагорий пера Салтыкова-Щедрина.
  18. Goga_777 Ранг пользователя
    Goga_777
    +2
    Сегодня, 06:22
    Статья не о чем. С арматой еще не конец, просто надо обкатать и сделать дешевле. Тоже и су57. В свое время т34 тоже ломался, был дороже т28, но обкатали цену сделали в разы дешевле. А с такими расуждениями саперной лопаткой удобнее. Кстати в ссср таких армат придумывали много и не все шли в серию. Наработки идут в будущие проекты
  19. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 06:29
    «Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90».

    Ничто не обходится нам так дорого и не ценится так дёшево, как бездарная деятельность кем-то определённых «эффективных» менеджеров.
    Как легко и свободно они могут «заработать» 600 и более миллионов рублей в год...
    Проще нам выгнать их нахрен и нанять 10 специалистов с годовым содержанием 6 000 000 рублей в год...А можно выплачивать им те же 6 000 000 рублей в год, а остальные - давать облигациями государственного займа с погашением в 2054 году (по срокам выплат компенсаций по утраченным вкладам)...
    1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 06:34
      а остальные - давать облигациями государственного займа с погашением в 2054 году (по срокам выплат компенсаций по утраченным вкладам)...

      +100500! hi
      Меня за такое предложение минусовали нещадно.
  20. skept Ранг пользователя
    skept
    0
    Сегодня, 06:29
    Самое дешевое оружие это,наверное, лук и копье.Но в процессе эволюции оружие все-же становилось все дороже и дороже.
    В этом деле все-же важен баланс между хотелками и возможностью государства,т.к количество часто бьет качество.
  21. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 06:30
    А в обыденности проблемой стал двигатель А-85-3, Х-образный 12-цилиндровый, по плану обязанный выдавать 1500 л.с. в номинале и 1800 л.с. на форсаже.

    Если эта проблема, то она решается в один ход. Приезжайте к нам на Кировский, поставим вам ГТ-1500 или даже ГТ-2000 и будет летать аж гусеницы горят!
    Так как запас хода сейчас не актуален, то и скупердяйничать нечего + универсальность по топливу.
    Вот про вооружение - куда интересней.
  22. ycuce234-san Ранг пользователя
    ycuce234-san
    0
    Сегодня, 06:32
    Напрочь не согласен, когда танк только разрабатывали, у всех в головах бродила идея «сетецетрической войны будущего», но даже сейчас, спустя почти 20 лет, никто толком не представляет, как все это будет выглядеть в итоге.

    На самом деле она уже в реальной жизни применена, хоть и не совсем привычного вида.
    Именно дроны это элементы сетей, они находятся на связи с операторами а те с командирами. Но очень скоро и там людей заменят дешёвые и простые компьютеры поля боя и отстранят операторов летающих дронов от прямого управления.
  23. ycuce234-san Ранг пользователя
    ycuce234-san
    0
    Сегодня, 06:42
    Компьютеры, роботы воспроизводятся, эволюционируют быстрее и дешевле чем люди, а значит '"солдаты"" из них будут лучше и массовей. За ними будущее сетецентрики, главное не увлекаться необоснованно дорогими проектами.
  24. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    -1
    Сегодня, 06:43
    Армата останется объектом 13 лет разработки. Сдаётся это последствия ( всё купим за границей) и плохой работы Мантурова, возможно саботаж.
    Отец Мантурова умер в 2019 году. В сентябре «Ведомости» написали, что семья Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton в центре Москвы. РБК писал, что семье Мантурова также принадлежит доля в винодельческом хозяйстве «Мантра». Кому принадлежит отель Приморье в Геленджике?
    Ее основной владелец и гендиректор – Алексей Васин, он руководит также АО «Пансионат «Приморье», которое, по данным «СПАРК-Интерфакса», зарегистрировано по одному адресу с 4-звездочным отелем «Приморье Grand Resort Hotel» на 167 номеров в Геленджике. Конечные бенефициары компании – Тамара и Валентин Мантуровы.4 сент. 2020 г. Мантуров работает в правительстве с 2007 года.26 февр. 2024 г.
  25. GUKTU76 Ранг пользователя
    GUKTU76
    +1
    Сегодня, 07:03
    Цитата: fiv
    Статья - отличный пример к термину "графоманство". Как говорят, многа букав. И в чем посыл???

    У дилетанта появилась возможность показать себя умнее профессионалов. Он ей воспользовался. Это "творчество" мало отличается от того, чему учил украинский школьник харьковских танкостроителей. Такая же глубина мысли.
  26. фа2998 Ранг пользователя
    фа2998
    0
    Сегодня, 07:05
    Цитата: tralflot1832
    А зачем сейчас Армата в СВО?Вот зачем?

    Что бы "отчитаться" на что пошли сотни млрд. руб. за 20 лет проекта. lol crying
  27. Realing Ранг пользователя
    Realing
    0
    Сегодня, 07:14
    Есть страна, которая хоть немного учится на своих ошибках. Буря в пустыне и полным разгром Иракского ПВО в первые дни ( вопреки всеобщему мнению не такого уж и слабого и достаточно больно огрызавшегося) решило исход событий. Хоть многие и говорят, что т72 просто были устаревшими, потому и не размазали абрамсы по пустыне , усомнюсь в этом, поскольку при отсутствии ПВО - танки врят ли на что-то способны против пары апачей, пускающих птуры с 10 км, про самолеты вообще промолчим. Почему произошла такая ситуация? Да потому что американцы настрадались во Вьетнаме от вьетнамских ВВС и , самое главное, от ПВО и начали разрабатывать тактику борьбы с ними, создавать специализированные самолеты и ракеты под это дело, обучать экипажи и самое главное - разрабатывать доктрину , что помогло рассчитать чего и сколько надо, выдать ВПК задачу на то, какие самолеты и какие ракеты нужны и в каком количестве. У нас же, как мне кажется, никакой доктрины небыло и нет, и разработки идут либо потому, что много денег и надо создать вундерваффе, либо, когда пятки горят и какая-то техника нужна еще вчера. Когда будет понятная доктрина ведения войны, тогда будет понятно, что и в каком количестве надо производить , сколько людей для этого надо и как их обучать, а пока этого нет.
    Как говориться : «с таким ТЗ , результат ХЗ»
  28. Южноукраинец Ранг пользователя
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 07:18
    .Танк разрабатывался тогда, когда главным врагом танка были ПТУР и мина.

    Неужели КАЗ "Афганит", призванный бороться с не только с ПТУРами, но дажи и с подкалиберный и снарядами, не обеспечит защиту танка от пикирующего, со скоростью 300 км/час дрона-камикадзе?
  29. МБРШБ Ранг пользователя
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 07:20
    Я думаю, башню Арматы неправильно запроектировали. Нужна пошире и пониже, а сверху, на широком пространстве, расположить всенаправленный КАЗ. Можно и пулемет со спаренной с ним электромагнитной пушкой. В конце концов изобретут какую-нибудь управу и на ВПЛ-дроны. А пока сделать хоть штук 200 Армат, пригодятся в хозяйстве. И желательно всё-таки проверить в реальном деле на полях СВО.
  30. turembo Ранг пользователя
    turembo
    0
    Сегодня, 07:21
    Я вообще удивлен что Т-90 в серию пошел, а не остался для прыжков по трамплинам. А вообще так то даже Т-55 нахваливали, ездит, стреляет, а что еще танку нужно? А были бы Т-34 и их бы нахваливали, ну а что? Деды победили, а Вы чем хуже? Армия вообще вещь не дешевая, и когда вместо военных инженеров в оборонке бегает толпа менеджеров с калькуляторами, добра не жди. Поэтому слова одного известного ученого об использовании в третьей мировой палок и бумерангов, становятся уже не такими призрачными...
  31. Sancho_SP Ранг пользователя
    Sancho_SP
    0
    Сегодня, 07:22
    А сколько стоит Т-90 новой постройки в сегодняшних ценах? «Т-14 стоит как четыре Т-72Б3», но ведь Т-72 с хранения берутся.

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