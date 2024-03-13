Президент: Необходимости применения оружия массового поражения в ходе СВО не было и нет

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Президент: Необходимости применения оружия массового поражения в ходе СВО не было и нет

Президент России Владимир Путин за несколько дней до выборов дал интервью журналисту Дмитрию Киселёву. В ходе интервью зашёл вопрос о возможности и целесообразности применения ядерного оружия в специальной военной операции.

По словам главы государства, необходимости применения ТЯО, как и любого другого оружия массового поражения, в ходе СВО не было и нет.



Дмитрий Киселёв поинтересовался, приходила ли сама мысль о применении ЯО в голову президенту. Владимир Путин ответил, что такая мысль его не посещала.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия обладает необходимым ядерным арсеналом, с помощью которого готова ответить любому противнику.

Президента цитирует РИА Новости:

С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.

Президент коснулся и вопроса целеполагания Запада на Украине. Владимир Путин указал на то, что после начала российской специальной военной операции Запад всерьёз рассчитывал «покончить с Россией». Однако, как отметил баллотирующийся на новый срок Владимир Путин, Запад, который не хочет иметь по соседству такую огромную страну и мечтает разделить её на части, просчитался.

Путин:

Запад оказался бессилен перед единством нашего народа.
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    13 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -2
      Сегодня, 06:10
      «С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне» —

      ***
      "О, старый мир! Пока ты не погиб,
      Пока томишься мукой сладкой,
      Остановись, премудрый, как Эдип,
      Пред Сфинксом с древнею загадкой!
      ---
      А если нет - нам нечего терять,
      И нам доступно вероломство!
      Века, века вас будет проклинать
      Больное позднее потомство!" ...
      ***
      1. Aleksandr21 Ранг пользователя
        Aleksandr21
        +1
        Сегодня, 07:09
        На одной чаше весов, использование ТЯО (которое не приведёт к концу мира, учитывая мощность зарядов) но ухудшит отношение со всем миром и Китаем/Индией в частности, на другой жизни Российских бойцов которые погибают пытаясь прорвать оборону ВСУ на Донбассе…… и без использования ТЯО как такого прорыва обороны не будет, будет мясорубка ещё 5-10 лет с неясным исходом (особенно если НАТО примет участие напрямую).

        Выходит что цель это дождаться переговоров и стабилизировать линию фронта по нынешней линии разграничения…. грустно если это так.
    2. Елис_С Ранг пользователя
      Елис_С
      -4
      Сегодня, 06:13
      Путин:

      Запад оказался бессилен перед единством нашего народа.

      Так было, есть и будет!
      Наше дело правое - ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
    3. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      -1
      Сегодня, 06:17
      Необходимости применения оружия массового поражения в ходе СВО не было и нет

      Пока нет...никто не знает как далеко зайдут натовцы в своих провокациях на Украине...
      1. Елис_С Ранг пользователя
        Елис_С
        -4
        Сегодня, 06:22
        Цитата: Леха с Андроида.
        Необходимости применения оружия массового поражения в ходе СВО не было и нет

        Пока нет...никто не знает как далеко зайдут натовцы в своих провокациях на Украине...

        Все знают - "Не буди лихо, пока оно тихо!"
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          -4
          Сегодня, 06:26
          Цитата: Елис_С
          Все знают - "Не буди лихо, пока оно тихо!"

          Шли одно время разговоры о передаче нацисткому режиму в Киеве грязных атомных боезарядов, кто знает request вдруг в распоряжении ВСУ окажется малогабаритный атомный боеприпас...и что тогда делать с этими полоумными последователями Бандеры и Гитлера?
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:38
      С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.
      Это подтвердили последние учения РВСН и испытания новых стратегических ракет, которые встанут на боевое дежурство. Что по этому поводу думают на Западе прикрыто "информационным туманом" агрессивной риторики по отношению к России. Но кто там у них в теме, те отлично понимают, что у России есть не только чем ответить, но и стереть с карты мира отдельные государства.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 06:54
        У запада тоже есть ЯО, которое может "стереть с карты мира отдельные государства". Никто в здравом уме не будет "махаться ядерной дубиной ". Возникает вопрос, зачем Дима Киселев задал такой глупый вопрос? "Профессионализм" наших "ура-пропагандистов" - киселевых, симонян, соловьевых... - "ниже плинтуса".
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 07:20
          Возникает вопрос, зачем Дима Киселев задал такой глупый вопрос

          Очень просто. Потому что такой вопрос "гуляет" в российском обществе, он актуален...
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            0
            Сегодня, 07:27
            В чем "актуальность" этого вопроса? Нет на Украине целей для оружия массового поражения, тем более при проведении в СВО. Их не будет даже при войне России с Украиной. Этот вопрос может быть только в головах "симонянах", которая предложила рвануть ядерный заряд над Сибирью. Кого эта дама собралась этим пугать? Поражает то, что в Российском Государстве "пропагандой" занимаются такие личности.
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              0
              Сегодня, 07:32
              Нет на Украине целей для оружия массового поражения,

              Это кто решил, вы? А какие вам нужны цели для Тяо? И причём тут Симоньян - Соловьёв?
    5. staer-62 Ранг пользователя
      staer-62
      +2
      Сегодня, 07:01
      Правильно, вся наша элита, богема, на Западе. 110 миллиардеров, десятки тысяч миллионеров. Скупили всю Францию, Испанию и прочее. Не, не простят если что.
    6. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 07:12
      Расскажите кто-нибудь Путину про войну 1854-55. Когда ещё не было никаких коммунистов. Но Запад напал на Россию. Купцы тогда тоже хорошо богатели. Вот только Россия потеряла Аляску.

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