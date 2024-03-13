Президент: Необходимости применения оружия массового поражения в ходе СВО не было и нет
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Президент России Владимир Путин за несколько дней до выборов дал интервью журналисту Дмитрию Киселёву. В ходе интервью зашёл вопрос о возможности и целесообразности применения ядерного оружия в специальной военной операции.
По словам главы государства, необходимости применения ТЯО, как и любого другого оружия массового поражения, в ходе СВО не было и нет.
Дмитрий Киселёв поинтересовался, приходила ли сама мысль о применении ЯО в голову президенту. Владимир Путин ответил, что такая мысль его не посещала.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия обладает необходимым ядерным арсеналом, с помощью которого готова ответить любому противнику.
С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.
Президент коснулся и вопроса целеполагания Запада на Украине. Владимир Путин указал на то, что после начала российской специальной военной операции Запад всерьёз рассчитывал «покончить с Россией». Однако, как отметил баллотирующийся на новый срок Владимир Путин, Запад, который не хочет иметь по соседству такую огромную страну и мечтает разделить её на части, просчитался.
Путин:
Запад оказался бессилен перед единством нашего народа.
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